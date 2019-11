De bedste 4K-TV i 2019: Her er de bedste med den højeste opløsning

Choose the best Ultra HD 4K TV for you

Velkommen til TechRadars liste over de bedste tv, du kan købe i 2019 – uanset budget.

Det er ikke længere en eksklusiv teknologi, forbeholdt de få, som det var for få år siden, 4K-opløsningen (også kaldet Ultra HD) er eksploderet og er kommet for at blive.

Køber du et tv i disse dage, er det med stor sandsynlighed et 4K, hvilket betyder, at det har fire gange højere opløsning end de traditionelle HD-skærme.

Heldigvis er der er meget indhold at vælge mellem, når det kommer til den nye standard. Netflix og Amazon tilbyder begge 4K-streaming, også Ultra HD-blue-rays er blevet mere almindeligt, og selv inden for gaming, er man begyndt at hoppe med på 4K-toget med Xbox One X.

At producere et godt 4K-tv handler ikke kun om antallet af pixels på skærmen, det handler især om kvaliteten af pixels. Derudover er der endnu nyere teknologier i vente, f.eks. High Dynamic Range og Wide Colour Gamut, som lover at tage alle disse pixels til nye højder.

Skal du ud og købe et nyt tv, kan det godt føles en smule forvirrende til en start, men bare rolig. Vi hjælper dig med at finde det bedste 4K-tv på markedet.

Vi har i årenes løb bedømt flere hundrede tv. Med vores professionelle baggrund og viden har vi lavet en liste over de bedste 4K-tv. Vi opdaterer jævnligt listen med de bedste og nyeste, så hvis du ser, at vi flytter lidt rundt på indholdet hele her på siden, skal du ikke blive forvirret.

1. Samsung Q9FN QLED TV

Det ubestridt bedste 4K TV fra 2018

Spektakulær HDR-billedkvalitet

Kraftig og afrundet lyd

Godt smart-system

Begrænsede betragtningsvinkler

Efter en undervældende debyt, har Samsung QLED-teknologi formået at komme efter det med stil i 2018. Det overraskede os derfor slet ikke, at Samsung bragede igennem med deres nye Q9FN QLED-serie af 4K-tv.

Udover at være lysere og mere farverigt end sidste års model, benytter Samsung flagskibsskærme fra 2018 et helt nyt lyssystem til at bekæmpe forgængerens problemer med kontrasten. Full Array Local Dimming i stedet for kant-LED. Denne nye belysningsform producerer sammen med Samsungs QLED Quandom Dots en meget lysere og mere farverigt billede i forhold til hvad tidligere har set fra den sydkoreanske producent.

Er det så alene derfor, at Samsung Q9FN er det bedste 4K-tv på markedet? Nej, men læg dertil teknologier som HDR10+ og Q HDR EliteMax – Samsungs betegnelse for den ultimative High Dynamic Range-oplevelse, som er eksklusivt til Q9FN – og der er ingen tvil. Dette er Samsungs bedste tv til dato.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): Samsung Q9FN QLED TV (65Q9FN)

2. LG C8 OLED

Det bedste entry-level 4K OLED TV

Fremragende billedkvalitet

Omfattende funktioner

Meget effektiv smart-platform

Begrænset lysstyrke til HDR

Dyrere end sidste års model

Vi har længe været pjattede med LG B-serie af OLED 4K TV, hvor sidste års B7 OLED var det ypperste inden for overkommelige OLED-skærme. Men i år har LG holdt B-Serien tilbage og i stedet gjort C-Serien til det deres bedste skærme.

Selvom vi ærgrer os lidt over prisstigningen i forhold til sidste års B7 i forhold til dette års C8, er det svært at sige, at det ikke er berettiget. LGs C8 bygger videre på succesen fra sidste års modeller, hvilket har resulteret i et tv, der leverer forbavsende flotte HD/SDR-billeder og lige så imponerende 4K/HDR-billeder.

Den er ikke lige så lys som et LCD-tv, men den dybe sort gør en kæmpe forskel på eksponeringsspillerummet i billedet. Den kan også skabe levende og smukke farver, for slet ikke at nævne den forbløffende detaljegrad i 4K-indhold.

LGs WebOS-smartplatform er stadig den bedste på markedet og udvalget af streaming-tjenester er uovertruffen. Tilføjer du dertil det smukke design og omfattende antal funktionerm har du et af de mest gennemførte tv, som vi endnu har anmeldt.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): LG C8 OLED (OLED55C8, OLED65C8)

3. Panasonic FZ952/FZ950

Det bedste 4K OLED TV i Norden

Imponerende kontrast

Hidtil uset korrekte farver

Ingen Dolby Vision-understøttelse

Periodisk vertical banding

Der er en god grund til, at redigeringsfolk i Hollywood benytter OLED-tv i deres arbejde – de er slet og ret det bedste på markedet.

Og imens LG og Sony bestemt har deres berettigelse i dette område (den første producerer rods alt OLED-paneler til hele verden), så holder Panasonic sig bestemt heller ikke tilbage. Kig bare på Panasonic FZ952, som er det seneste reference-OLED-tv fra Panasonic for at se hvorfor.

FZ952 er et saftigt OLED-tv, der har ydelsen som topprioritet. Modellen er markedsførende, når det kommer til håndtering af farver og dens evner inden for HDR matcher alle rivalernes. Det kan faktisk tænkes, at dette er den bedste billedkvalitet, vi endnu har set på et 4K UHD OLED-tv til dato.

Desværre er FZ952 ikke den perfekte pakke, idet det mangler Dolby Vision og Atmos-lyd, men har alligevel flere plusser end minusser. Vi regner med, at du vil sætte pris på den sofistikerede smart-platform, kvaliteten af dens indbyggede game mode og den musikalske Technics soundbar.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): Panasonic FZ952/FZ902 OLED

4. Sony Bravia AF9 OLED

En OLED-skærm, der når nye højder

Smuk billedkvalitet

Innovativt og fremragende lydsystem

Ikke særlig lys

Android-TV er bøvlet

Sony Bravia A9F OLED er Sonys bedste OLED-tv til dato! Dette er Sonys anden generation af OLED-tv og formår fint at konkurrere imod Samsungs og LGs nyeste modeller - Samsung Q9FN QLED og LG E8 OLED – med et betagende billede.

A9F er en del af Sonys nye Master Series, og er en opgradering af sidste års Sony A1 OLED.

Imens vi oplevede småproblemer, såsom en kamp med sortniveauet under Dolby Vision-indhold, er småfnidder forventet i et tv så ambitiøst som dette. Kan du leve med det idiosynkratiske design og har råd til at betale den høje pris, er dette en herlig UHD-skærm.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): Sony Bravia A9F OLED

5. Philips 803 OLED

Det bedste 4K-tv til prisen

Ypperlig billedkvalitet

Ambilight på tre sider

Lækkert design

Kun to full-spec HDMI-indgange

Philips har opgraderet sin billedbehandlingsprocessor betydeligt i sine 2018 OLED -tv, og fordelene ved dette er mere end tydelige i deres Philips 803 OLED, med forbedret kontrast og spektakulære farver. Firmaets anden generation af P5 Perfect Processing Engine byder på den dobbelte processorkraft i forhold til originalen, som i sig selv var en ganske imponerende chip.

Til trods for at 903 med sin Bowers & Wilkins-lyd stadig er firmaets flagskibsmodel, er der ikke meget der adskiller den fra 803, hvilket gør den til et klogere køb.

Af ting der holder Philips tilbage fra at indtage toppositionen på listen, kan nævnes ting som begrænset mulighed for at se ”catch-up tv”, kun to full-spec UHD HDMI-indgange og ingen Dolby Vision. Hvis det ikke er et problem for dig, vil det Philips Hue-kompatible Ambiligt-system og løftet om en tidlig opdatering til Android Oreo TV OS, måske gøre dette til det mest lovende OLED-tv på markedet.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): Philips 803 OLED

6. Sony XF90 Series

Det bedste 4K-tv i mellemklassen

Fremragende håndtering af bevægelse

God kontrast

HDR er ikke den mest lyse

Fjernbetjeningen føles billig

Sony KDL-55XF9005 er kort og godt det bedste 4K-tv i mellemklassen. Alle forbedringerne Sony har introduceret i forhold til sidste års fremragende XE90, leverer varen og resulterer i en billedkvalitet som udskammer mange dyrere tv. Forbedringerne inkluderer en bedre processor, højere lysstyrke, delvist bedre dimming-zoner og forbedret håndtering af bevægelser.

Android Tv-systemet samt nogle småproblemer med ujævn bagbelysning afholder det fra at være perfekt, men det er svært at forestille sig et bedre 65 tommmer UHD-tv til samme pris.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): Sony BRAVIA KDL-55XF9005

7. Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Panasonics næstsidste OLED 4K-tv viser billeder, som instruktøren havde tænkt dem

Superb billedkvalitet

Imponerende HDR-ydelse

Simpel med effektiv smart-platform

Ingen Dolby Vision eller Dolby Atmos

Panasonic FZ802 gør præcis hvad det er designet til: det giver dig ekseptionelt præcis billeder til en konkurrencedygtig pris. Modellen er billigere end de primære konkurrenter, men er stadig godt lavet og har en smart-platform, som er både enkel og yderst effektiv. Dette 4K UHD-tv producerer de bedste SDR og HDR-billeder vi har set fra et OLED-tv til dato, takket være sin sofistikerede billedbehandlingsprocessor.

Det er dog ikke den fulde pakke og mangler Dolby Vision og Dolby Atmos-understøttelse, som findes i LGs OLED-tv. I stedet får du HDR10+. Lydkvaliteten er forholdsvid god for et moderne slankt tv, men hvis du vil have bedre lyd, bør du kigge på Panasonics FZ952 med Technics-soundbar.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

8. Samsung Q7FN QLED TV

Det bedste 4K-tv til meget lyse rum

Overraskende farvepræcision

God til dagtimerne

Kantbelyst VA-panel

Begrænsede betragtningsvinkler

Selvom Q7FN ikke er det bedste inden for QLED-tv – den ære er forbeholdt Q9FN – er det stadig et godt kompromis i forhold til pris og ydelse. Du får en lys skærm, tre typer HDR og utrolig præcise farver.

Ambient Mode tilføjer designæstetik, som nok skal tilfredsstille de mest opsatte øjne og den hurtige opdatering i Game-mode gør det til en god skærm til Xbox One X og PS4 Pro .

HDR+ mode hjælper med at live HD/SDR-indhold op, imens 4K/ægte HDR-indhold ser blændende godt ud. Selvom Q7FN ikke er den største stjerne i QLED-serien, er det stadig et lysende punkt i mellemsegmentet.