Anmeldelse: LG C1 OLED TV (OLED65C1)

Som en opfølger til et af de bedste TV fra sidste år, forbliver LGs C1 OLED-TV et af de bedste i sin prisklasse. Det mangler godt nok de nye OLED evo paneler, man finder i G1 OLED modellen, men selv i fraværet af dem, producerer C1 et farverigt, lyst og rigt billede, der understøtter de fleste typer af HDR. Der er et par områder, hvor der er plads til forbedring, men udover det er LG C1 OLED den gyldne standard for OLED TV i 2021.

Den korte anmeldelse

LG C1 OLED er opfølgeren til TechRadars bedste TV fra 2020, LG CX OLED, og du kan nok forstå, hvorfor vores forventninger til dette TV har være enorme – og alligevel har det formået at indfri dem.

Det skyldes, at LG har lavet en række mindre forbedringer fra sidste års model. Det er nu ydstret med LGs Alpha a9 Gen. 4 processor, der giver bedre opskalering og virtuel surround sound lyd. Fjernsynet er også udstyret med fire seperate HDMI 2.1 indgange, så det er klar til PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og en hvilken som helst anden næste-generations konsol, du kan finde på at smide efter det. Gamere vil også sætte pris på den nye ’Game Optimiser’ menu, der giver dig muligheden for nemt at ændre i lysstyrken, kontraster og VRR.

Som med den forgangne model finder du understøttelse til både Google Assistant og Amazons Alexa, der kan blive kaldt frem med et tryk på fjernbetjeningen, og et noget nær komplet repertoire af streamingtjenester der inkluderer Netflix, Viaplay, Yousee, Disney Plus, Amazon Prime Video og mange flere.

LG C1 er ikke et fejlfrit TV, da vi stødte på problemer med måden, hvorpå den nye Alpha a9 Gen. 4 processor opskalerer ansigter, og hvor meget sollys der bliver reflekteret på glasskærmen om dagen, men der er heldigvis langt mellem de få problemer.

Der er, selvfølgelig, TV’er med højere resolution på markedet, såsom LG Z1 OLED, der tilbyder en 8K resolution, og den nye LG G1 Gallery Serie tilbyder de eftertragtede OLED evo paneler, der giver bedre lysstyrke. Vi mener dog, at LG C1 OLED tilbyder den bedste blanding af pris og ydeevne, og bør ende højt oppe på din liste af potentielle TV, du kan købe i 2021 og fremover.

Pris og udgivelsesdato

Tilgængelig i begyndelsen af marts 2021

Tilgængelig i størrelse mellem 48-83 tommer.

Prisen starter ved 10.999.-

LG C1 OLED er en del af LGs 2021 TV-sortiment, der inkluderer det nye LG A1 OLED, LG G1 OLED og LG Z1 OLED, såvel som de nye QNED TV’er som QNED99, QNED95, QNED90 og QNED85. LG C1 er det billigste OLED-TV i sortimentet, der bruger den nye Alpha a9 Gen. 4 processor (A1 OLED er billigere, men bruger a7 processoren), men det ligger på en pris, vi ikke just ville kalde billig.

48 tommer OLED48C1PUB kan findes til 10.999.-

55 tommer OLED55C1PUB kan findes til 13.999.-

65 tommer OLED65C1PUB kan findes til 19.999.-

77 tommer OLED77C1PUB kan findes til 32.499.-

83 tommer OLED83C1PUA kan findes til 59.999.-

Sammenligner du de priser med sidste år, koster LG C1 OLED præcis det samme som LG CX OLED kostede, da den først blev lanceret sidste år. Du kan dog finde sidstnævnte til en lille discount på butikshylderne, nu hvor LG C1 er blevet lanceret. Da der ikke er den store forskel på de to modeller udover den nye processor, er det værd at købe sidste års model på tilbud, hvis du kan finde det til en god pris.

Det giver mening, at sidste års TV nu er billigere, men hvordan er C1 OLEDs pris sammenlignet med andre OLED TV? Sammenlignet med det nye Sony A80j OLED, der koster 14.990.- for 55-tommer modellen, er C1 OLED en smule billigere.

Der findes dog billigere alternativer, såsom Philips OLED855 der kan findes til 9,499.- for 55-tommer modellen og Panasonic HZ980, der starter ved 8.995.- for 55-tommer modellen. Der er et par ulemper ved de to modeller, men de er billigere og giver også et dybt billede.

(Image credit: LG)

Design

Foden føles kraftig og sikker

Papirstynd nær toppen

Reflekterende glasoverflade

Magic Remote er fantastisk

Det kan føles lidt fjollet at snakke om, hvordan et TV ser ud på ydersiden – det er trods alt billedet, der betyder mest – men du kan ikke ignorere, hvor lækkert LGs C1 OLED-tv ser ud designmæssigt. Fronten er ægte minimalisme – TV’et hviler på en lang sølvfod, og der er kun en millimeter eller to mellem billedet og kanten af panelet.

Hvis du hængte det op på væggen, ville du stort set kun kunne se skærmen, men det ser også godt ud blot at lade TV’et hvile på den (temmelig kraftige) fod. Den bastante fod sikrer, at fjernsynet ikke svejer og giver det et lavt tyngdepunkt.

Snurrer du fjernsynet rundt til siden, kan du se den papirstynde OLED-skærm, der både er tyndere og ser bedre ud end skærmen på din smartphone. Mod bunden af skærmen, tæt ved beslaget til fodens skruer, er fjernsynet en smule tykkere for at kunne huse komponenterne og højttaleren, men selv denne del er ikke større end de fleste andre fuldtudrustede LED-LCD TV.

(Image credit: LG)

Det eneste reelle problem med designet på C1 er, at hele fronten er lavet af glas og derfor er temmelig reflekterende i forhold til lys. Sætter du det i et moderat oplys rum med solstråler, er det nemt at se genskæret. Genskæret dør selvfølgelig en smule hen, når der bliver afspillet klare og farvefulde scener på skærmen, men ved enhver nat- eller rumscene vil der være et genskær, hvis du ikke kan trække gardinerne for.

Udover det ene ømme punkt rammer resten af designet fuldstændig plet. C1 har også fire fuldt udstyrede HDMI 2.1 indgange, der understøtter 4K ved 144Hz, tre USB-indgange, en RF tuner, Wi-Fi, Bluetooth og en optisk digital lydoutput. Sidst men ikke mindst understøtter en af HDMI-indgangene eARC/ARC, hvilket er fantastisk for folk med en AVR eller soundbar, der ikke bryder sig om at have flere end én fjernbetjening liggende.

Når man snakker om fjernbetjening, så kommer LG C1 OLED med en fremragende LG Magic Remote, der er Bluetooth aktiveret og har en indbygget mikrofon til stemmesøgning. Fjernbetjeningen føles godt i hånden og kører på 2 AA-batterier. Det vi bedst kan lide, er muligheden for at styre UI’et med enten en Wii-agtig form for kontrol eller de manuelle knapper. Du kan også bare bruge de fire ’quick-launch’ knapper i bunden, der indeholder de mest populære apps.

(Image credit: LG)

Smart TV

Understøttelse til enhver større streamingtjeneste

Hurtig, responsiv UI med AirPlay og Casting

Amazon Alexa og Google Assistant indbygget

Hvis du har brugt et LG TV i det seneste årti, har du en rimelig god fornemmelse for det, man får med C1 OLED – jeps, det er WebOS. Det har været det foretrukne UI-system for LG fjernsyn i så lang tid på grund af dets fleksibilitet og muligheden for at tilføje nye kanaler, lige så snart de bliver lanceret. Desuden understøtter det også flere samarbejdspartnere. Da det ikke har nogen loyalitet over for hverken Google, Amazon eller Apple, kan WebOS understøtte dem alle med en hurtig UI og et robust tilpasningssystem.

Den eneste større ændring i år, er det større fokus på ThinQ AI hjemmeskærmen, der kommer frem, når du trykker på hjem knappen. Her kan du finde de mest brugte apps og de enheder, du har forbundet til ThinQ AI.

Stort set alle større apps er tilgængelige og gjort rede for, inklusive Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, Yousee og Viaplay. I forhold til musik streaming er dine muligheder en smule begrænsede, men du kan stadig vælge mellem Spotify, Amazon Music, Pandora og mere.

Se den komplette liste af WebOS apps på LGs hjemmeside

Selvom WebOS ikke har tilføjet mange nye funktioner i år udover den nye hjemmeskærm med flere rækker, er der stadig nogle fine tilføjelser, der er din opmærksomhed værd. Den største er integrationen af sport, hvor du kan fortælle C1, hvilket hold der er dit yndlingshold, hvorefter WebOS vil levere opdateringer med resultater og påminde dig, hvornår dine hold spiller næste gang.

Potentielt mere brugbart er dog den direkte understøttelse af Amazon Alexa og Google Assistant, der er blevet bygget ind i TV’et og kan blive tilgået ved at trykke på den korresponderende knap på fjernbetjeningen. Understøttelsen af AirPlay og Casting fra din telefon eller tablet er også rar. Vi havde et par problemer med at få AirPlay til at virke ordentligt under vores tests, men Casting virkede perfekt.

Billedkvalitet

Bruger ikke de nye LG OLED evo paneller (men ser stadig godt ud)

Opskalering er forrygende, med én mindre undtagelse

Understøtter HDR10, HLG og Dolby Vision, men ikke HDR10+

LGs 2021 OLED TV sortiment er delt op i to kategorier: OLED TV med LGs nye OLED evo paneller og dem uden. LG C1 har dem ikke, men selv uden dem er det et af de bedste OLED TV, vi har set.

OLED evo panellerne tilføjer ekstra lysstyrke gennem et nyt lyselement. Det er fraværende i LG C1 OLED, men vi mener ikke, at der er mangler i forhold til lysstyrke. I vores moderat lyse (med lidt naturligt lys) stue, så billedet rigtig godt ud. Genskæret åd direkte af de blæksorte niveauer, men lysstyrken på skærmen kompenserede fint for det naturlige lys.

Grunden til C1 er i stand til at gøre det, er den indbyggede lyssensor, der kan måle niveauet af omgivende lys og kalibrere billedet derefter. Hvis fjernsynet registrerer, at der er mere lys i rummet, tilføjes der ekstra lys til skærmen. Den maksimale lysstyrke er stadig ikke lige så høj som den, man ser hos det nye Samsung QN900A QLED, men den kommer tættere på det 1000-nit niveau, rivaliserende LED-LCD TV sigter efter. C1 OLED understøtter de fleste versioner af HDR – inklusive HDR10, Dolby Vision og HLG – med den mindre undtagelse værende HDR10+. Den sidste del betyder, at du ikke kommer til at se indholdet fra Amazon Prime i sin ypperste kvalitet, men tjenester som Netflix og Disney har al Dolby Vision indhold aktiveret.

Da vi så indledning af Falcon and The Winter Soldier, så de blodrøde farver i Captain Americas skjold og de dybe blå farver i skyerne forrygende ud. Og selvom ingen dele af filmen havde momenter, hvor vi blev blændet af de lyse HDR højdepunkter – LG C1 OLED bruger som sagt ikke de nye OLED evo paneller, som man finder hos LG G1 OLED – så enhver mørk scene betydeligt rigere ud på C1 OLED end hos noget andet LED-LCD, vi har afprøvet i de sidste 12 måneder.

Billede 1 af 6 (Image credit: Future) Billede 2 af 6 (Image credit: Future) Billede 3 af 6 (Image credit: Future) Billede 4 af 6 (Image credit: Future) Billede 5 af 6 (Image credit: Future) Billede 6 af 6 (Image credit: Future)

Fordi pixelsne er selvrensende, er der næsten ingen lysforblødning og objekterne, der bevæger sig på tværs af skærmen, ser skarpere ud end på LED-LCD fjernsyn. Der er stadig en smule bevægelsessløring, men LGs bevægelsesprocessering er blevet forbedret betydeligt i de seneste år.

Faktisk er det eneste område, hvor billedkvaliteten kunne blive forbedret mærkbart, ved den måde Alpha a9 Gen. 4 processoren håndterer ansigter, hvor den efterlader et rødligt skær og grynethed. Ser man serier som The Grand Tour på Amazon Prime, kan man se et strejf af rødhed i værternes ansigter, mens ansigterne på figurer i HD indhold op skaleret til 4K kan have påfaldende grynethed. LG er opmærksomme på problemet, da det er et af de store fokusområder for Alpha a9 Gen. 4 processoren, men der mangler stadig en smule arbejde for at komme helt i mål på det område.

Gudskelov gør processoren et fremragende stykke arbejde med at opskalere. Film fra midt-2000’erne ser ud til at være filmet og distribueret i 4K på trods af at blive streamet i HD. Det samme kan siges om indhold fra en HD OTA-antenne. Begge dele er rigtig godt ingeniørarbejde.

Apropos ingeniørarbejde er det helt sikkert værd at snakke om de nye gaming funktioner i dette års C-serie OLED, da det var det område, hvor størstedelen af innovationen blev lagt i år. Til at starte er der den nye ’Game Optimiser’ indstilling, der gør det muligt for dig hurtigt at ændre den hvide og sorte stabilisator og VRR. Der er også understøttelse af ALLM, når fjernsynet registrerer et indkommende spilsignal gennem en af de fire HDMI 2.1 indgange, samt en funktion til at undgå forsinkelse på input, der smider latenstiden på inputs til under 10ms.

(Image credit: LG)

Det er klart, at det ikke er alle spil, der kan afspilles med 4K/120Hz lige nu – kun få kan spilles ved 1440p/120Hz eller 1080p/120Hz – men du vil værdsætte dem, der kan. Forza Horizon 4 er blandt de udvalgte få, og det ser helt fantastisk ud på C1 OLED. At drøne rundt på små landeveje på bøhlandet føles lækkert og responsivt uden at gå på kompromis med visuel troværdighed.

Lang historie kort, hvis du er en cinefil gamer, har LG C1 OLED nok smæk for skillingen til at tilfredsstille begge lejre i den visuelle afdeling og er bestemt opgraderingen fra et LED-LCD TV værd.

Det er også værd at notere sig, at LG C1 er totalt definerbar og god til finjusteringer. Hvis du er typen, der godt kan lide at pille ved billedindstilinger, har C1 dybe muligheder for at justere på indstillinger såsom hvidbalance og individuel farvekalibrering. Hvis det lyder for udfordrende, kan vi varmt anbefale den standard kalibrerede indstilling med en neutral farvetone i stedet for varm – den får TV’et til at se virkelig godt ud.

(Image credit: LG)

Lyd

40W Dolby Atmos lyd

2.2-kanal system

Dialog kan gå tabt i mixingen

Dolby Atmos gennemgang med eARC

Billedforbedring er ikke det eneste es gemt i LG C1 OLEDs ærme i år. Det har nemlig også en ret smart AI lydopskalerings funktion, der forvandler normal stereolyd til virtuel 5.1.2 Dolby Atmos lyd med en fair mængde vertikalitet, og det får LG C1 OLED til at lyde en hel del bedre end dine standard TV-højttalere. Det lyder givetvis ikke bedre end en separat soundbar – især hvis du stiller den op mod en af de bedste som Sonos Arc – men ud af boksen lyden burde være mere end rigeligt for de fleste.

Det eneste problem vi stødte på var, at hvis du ikke har slået lydjustering til, kan lyden være en smule rodet, hvilket betyder du kan høre en dundrende bas og noget nær hvislende højdepunkter ved svagere dialog, når du ser den seneste nye Hollywood blockbuster. For os skete det under Falcon and The Winter Soldier, hvor lydeffekterne var fantastiske, men skuespillernes stemmer gik tabt i mixingen.

Du kan heldigvis selv justere i indstillingerne, hvis du støder på samme problem. Hvis du ændrer den standard lydprofil til Forstærket Dialog eller slår lydjustering til, kan du komme udenom problemet. At slå dem til betyder dog, at du går glip af noget af den dundrende bas, men resultatet er en mere balanceret lyd, der er rarere at lytte til over en længere periode.

Hvis du dog er en soundbar ejer, eller planlægger at blive det i den nære fremtid, understøtter LG C1 ARC og eARC gennem én af de fire HDMI-indgange. Det gør det muligt for dig at få Dolby Atmos lyd fra TV’et til soundbaren og bruge den samme fjernbetjening til at styre lyden. Det er virkelig belejligt, og det er værd at drage fordel af, hvis du ikke allerede gør det.

Bør jeg købe LG C1 OLED?

(Image credit: LG)

Køb det hvis…

Du vil have et af de bedste TV i år

Selvom der findes dyrere muligheder på markedet med bedre højdepunkter i lysstyrke, rammer LG C1 en perfekt balance mellem pris og ydeevne. Du får 99% af ydeevnen fra de allerbedste fjernsyn, uden at skulle støvsuge din bankkonto. Det er ganske vist dyrere end budgetmodellerne, men det moderat dyre prisskilt er dét værd.

Du vil have en simpel og nem at bruge platform

Efter at have brugt alle de store TV-platforme på markedet, kan vi oprigtigt sige, at WebOS er en af de bedste. Det er hurtigt og robust, tilbyder stort set alle større tjenester, enormt justerbart og virker med de to store smart assistenter.

Du er en gamer med en næste generationskonsol

Med fire HDMI 2.1 indgange der understøtter 4K ved 120Hz, er dette TV’et, næste generationsgamere har ventet på. Tilføjer man ’Game Optimiser’, der giver gamere muligheden for hurtigt og nemt at aktivere VRR og Nvidia G-Sync, har man et ganske overbevisende skærmalternativ.

Køb det ikke hvis…

Du kan finde et bedre tilbud på LG CX OLED

Tilføjelsen af den nye Alpha a9 Gen. 4 processor gør LG C1 til et bedre TV end LG CX OLED, men ikke med meget. Så hvis du kan finde et godt tilbud på sidste års OLED flagskib, vil vi stadig anbefale det.

Genskær kan være et problem for dig

Selvom det er flot med en komplet glasskærm, reflekterer den også meget lys. Hvis du tidligere har haft problemer med genskær, eller ved, at dit TV kommer til at vende direkte mod en lyskilde, bør du overveje et QLED TV i stedet.