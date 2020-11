Anmeldelse: PS5

PS5 er en fantastisk konsol, der byder på en overbevisende næste generations spiloplevelse - og en, der sandsynligvis kun bliver bedre, når der kommer flere spil. PS5 er både kræftfuld og veldesignet. Ved lanceringen har den et par småproblemer, der afholder os fra at give den bedst mulige bedømmelse. Men det er en velkommen opgradering på PS4 og en spændene indgang til næste generations gameplay.

Anmeldelsen helt kort

Vi håbede på fantastiske ting fra PS5, og det har vi fået.

Sony har gentænkt vigtigste dele af oplevelsen - fra en enklere opsætning og ny gennemtænkt brugergrænseflade til en revolutionerende controller og flere bonusser til PS Plus-medlemmer. Resultatet er en konsol, som vi ikke kan andet end at være imponeret af.

Der er ikke så mange egentlige PS5-spil ved lanceringen, og vi havde gerne set bedre bagudkompatibilitet, ikke kun med PS4-spil. Alligevel føles PlayStation 5 som en god investering. Og vi er overbevidste om, at oplevelsen bliver bedre med tiden.

Man kan blive fristet til at købe et 4K / 120Hz tv med HDMI 2.1 for at få fuld valuta for konsollens ydeevne, men selv uden kan du nyde godt af de utrolige hurtige loadtider og en smuk, ny brugergrænseflade.

PS5 henvender sig til både til dem, der har ventet længe på den, og de ikke helt overbeviste PS4-ejere, der er klar til at afprøve næste generation af spil. For sidstnævnte er det en fordel, at de formentlig aldrig behøver at tænde deres PS4 igen.

PS5 virker som om den blev bygget med fokus på både brugervenlighed og råstyrke: fra den superhurtige NVMe SSD og kraftfulde GPU, der giver højere framerates og ny gengivelse af lys og strålesporing, til de små detaljer som den indbyggede mikrofon i controlleren.

Vi har endnu ikke prøvet PS5 Digital Edition. Vi har heller ikke prøvet alle streamingapps og underholdningsfunktioner. Men hvis du stadig er i tvivl om PS5, kan vi helhjertet anbefale den som en velkommen opgradering af PS4 og som en spændende indgang til en helt ny generation af gaming.

Hvad er der i kassen med PS5? Find ud af det i vores PlayStation 5 unboxing video:

PS5 pris og lancering

PS5 kan købes i Danmark fra 19. november

Den koster i omegnen af 3.399 kr. (Digital Edition) og 4.199 kr.

Der kommer to versioner af PS5 på gaden i Danmark 19. november. Den almindelige og en Digital Edition. Eneste forskel på dem er, at sidstnævnte ikke har et indbygget diskdrev.

Med sine 3.399 kr.er PS5 Digital Edition lidt billigere end PS5, der koster omkring 4.200 kr. Med andre ord koster diskdrevet altså rundt regnet 800 kr.

Ingen af dem er billige, men du får meget for pengene. Det er også værd at bemærke, at de nye konsoller Xbox Series X og Xbox Series S rammer Danmark lidt før PS5.

(Image credit: Future)

PS5 design

Enorm af en moderne spilkonsol at være

Man enten elsker eller hader det rumagtige udseende

Størrelsen betyder mere plads til luftventilation og en større blæser

Hvis spilkonsoller havde vægtklasser, ville PS5 være i sværvægtsafdelingen. Vi målte den til omkring 38,8 x 8 x 26 cm (H x B x D) - selvom de buede overflader gør det svært at lave en nøjagtig måling. Den vejer 4,5 kg. og det kan mærkes, når du løfter den.

Med det blotte øje ses det tydeligt, at PlayStation 5 er den største konsol Sony nogensinde har lavet. Og den er simpelthen lige ved at være for stor til at høre hjemme under fjernsynet.

Mange bliver nødt til at genoverveje deres nuværende opsætning eller skifte møbler ud for at gøre plads til den nye maskine fra Sony. Den bekymring bør man ikke have omkring en ny konsol.

Man elsker eller hader formen og farverne på PS5. Men det er i hvert fald helt sikkert, at den tiltrækker opmærksomhed derhjemme.

Her på TechRadar er vi ret fælles om at synes godt om det subtile lys, når konsollen bruges eller er i dvale. Lysets farver vil du kunne genkende fra PS4.

(Image credit: Future)

Vi er lidt forundrede over Sonys beslutning om om at at bruge blank plast ned ad konsollens midte. Især fordi USB-portene på fronten er placeret her. Vi ved det ikke med sikkerhed, men der er en mulighed for at plastikken bliver ridset med tiden. Hvis det er tilfældet, er det en ret stor brøler fra Sonys side. Det er også en magnet for støv og fingeraftryk.

På grund af dens størrelser og former, er det ikke bare et spørgsmål om at hive den ud af kassen, og så begynde at spille. Du bliver nødt til at overveje, hvor du vil og kan have standeren og konsollen. Du kan ikke placere konsollen vandret uden standeren. Stiller du PS5 lodret uden standeren, risikerer du at hindre luftstrømmen. Det bliver forhåbentlig ikke et problem, når der kommer den uundgåelige "slim version" om et par år.

Standeren er brugbar, og føles ikke billig når du har den i hånden. Der er et lille rum til en ekstra skrue, som ikke må blive væk (den skal bruges, når du stiller PS5 op) Og ved første øjekast ser det ikke ud til, det fungerer at have den liggende

Standeren gør hvad den skal, men vi var ude for, at den smuttede ud af fordybningen.

På fronten er der en USB-A- og USB-C-port. Bagsiden har to USB-A-porte, en HDMI 2.1, en Ethernet-port og en strømport.

(Image credit: Future)

PS5 ydeevne

Kan klare 4K / 120fps gameplay og understøtter 8K / 60

Hurtigere loadtider takket være ny SSD

Tempest 3D-lydteknologi er som en lightudgave af Atmos

Systemet er afkølet og stille næsten hele tiden

Hvad angår specifikationer er PS5 et teknisk imponerende stykke hardware. Der er den nye brugerdefinerede RDNA 2 GPU, der kan håndtere 4K-opløsning med 120fps, og den ottekernede AMD Zen 2-baserede CPU med en 3,5 GHz clockhastighed.

Dertil kommer 16 GB GDDR6-hukommelse og NVMe SSD. Det er en maskine med nogle virkelig flotte specifikationer.

Det eneste egentlige problem vi har med specifikationerne på PS5 er, at vi kun får en SSD på 825 GB og ikke en på 1 eller 2 TB. Beslutningen er trukket for at holde omkostningerne nede. Men det betyder, at du hurtigt kan løbe tør for plads hvis du ikke nøje overvejer hvilke spil, du installerer.

Der er 667,2 GB brugbar plads. Hos os svarede det til ca. 16 spil i alt. To PS5-titler, Astros Playroom og Marvels Spider-Man: Miles Morales og forskellige PS4-spil som God of War og Detroit: Beyond Human. Det var faktisk lidt flere, end vi forventede

Det er muligt at få mere plads med en PlayStation-certificeret NVMe SSD. Men ved lanceringen har Sony gjort det utilgængeligt, Når Sony på et tidspunkt giver los, gemmer der sig en port til den ekstra SSD bag nogle små plader.

Det er ikke den smarteste måde at gøre det på, og det virker ikke helt gennemtænkt fra Sonys side - men forhåbentlig er det kun noget, du skal gøre en gang. Det er også muligt at bruge harddiske via USB, men det giver ikke samme lynhurtige loadhastigheder som den indbyggede harddisk og den stadigt låste SSD-port.

Vi har ikke testet harddisken endnu.

Der er ingen spil ved lanceringen, der for alvor udfordrer PS5, men vi kan allerede nu se hardwarens potentiale.

F.eks. er loadtiderne i Marvels Spider-Man faldet fra 15-20 sekunder på PS4 til mindre end et sekund på PS5. Astros Playroom blev uden problemer spillet med 60 billeder i sekundet og 4K-opløsning. Det ser vildt godt ud.

I fremtiden vil nogle titler kunne køre i 4K-opløsning ved 120 billeder i sekundet. Potentielt kan nogle spil kunne komme helt op på 8K-opløsning og 60 fps.

Lige nu er der ikke nogen spil, der rammer det. De fleste vil vælge en lavere opløsning til fordel for højere framerate. På længere sigt er der mulighed for, at nogle spil rammer den eftertragtede kombination af 4K og 120 fps.

Et lille udvalg af PS5-spillene kan klare 120 billeder i sekundet. Det er bl.a.: Call of Duty: Black Ops Cold War, Devil May Cry V: Special Edition, Dirt 5, Rainbow Six Siege og WRC 9. Men dit tv skal understøtte HDMI 2.1.

(Image credit: Future)

Så hvad kan du forvente ved lanceringen? I øjeblikket kan de fleste spil levere 4K-opløsning ved 30fps eller 60fps. Mange spil bruger 4K til at give bedre billeder og HDR til bedre farver og kontrast.

Kombineret med ray tracing (en teknik, der sporer lysets bane og omdanner det til pixels) og forbedrede partikeleffekter, spiludviklerne nu har til rådighed i værktøjskassen, er der større fremskridt i dag end for et årti siden.

Det er ikke alle PS5-spillene, der har det ved lanceringen. Men de fleste har et såkaldt Performance Mode, som prioriterer højere billedhastigheder frem for opløsning og ekstra grafiske detaljer.

Mange spil ofrer de tunge grafiske elementer som ray tracing og forbedrede skygger til fordel for flere fps.

Med mange spil ofrer dette forskellige grafisk-intensive effekter som strålesporing eller højere skygge kvalitet og dråber basisopløsningen for at opnå højere billedhastigheder som 60 fps i stedet for 30 fps. Hvorfor? Flere billeder i sekundet får spillet til at føles mere responsivt. Det er eksempelvis afgørende i first-person shooters, hvor der skal reageres på reflekser og træffes beslutninger på et splitsekund.

For nogle gamere er høje framerates konsollernes hellige gral. Noget, der er årtier har været svært at opnå, fordi hardwaren ikke var god nok. At det nu kan lykkes, er en kæmpe bedrift, selvom det koster nogle grafiske detaljer.

Hvis du foretrækker ikke at bruge Performance Mode, kan du altid vælge Resolution Mode, der prioriterer højere opløsninger, bedre gengivelsesteknikker som ray tracing og mere detaljeret grafik over framerates.

Vi prøvede det med Marvels Spider-Man: Miles Morales, og vi elskede det, vi så. Belysningen blev forbedret væsentligt:



vinduer skinnede i sollyset med realistiske refleksioner, og partikeleffekterne så fantastiske ud.

Det, du kan forvente af den nye generation af spil er derfor hurtigere loadtider, bedre framerates i Performance Mode eller højere opløsninger. Du skal bare vælge den indstilling, du foretrækker (og som giver mest mening i det pågældende spil).

(Image credit: Future)

Hvor god er 3D Tempest Audio på PS5?

3D Tempest Audio er Sonys version af Dolby Atmos, eller rumelig lyd i det hele taget.

Vi har tidligere testet forskellige rumlige lydløsninger lige fra Windows Sonic til Dolby Atmos. 3D lyden på PS5 giver generelt en sammenlignelig oplevelse, selvom vi gerne vil teste det med flere spil fremover.

Vi nød at høre skibe flyve forbi og over hovedet i Astro's Playroom. Vi havde glæde af at kunne høre bøller, der sneg sig ind på os i Marvels Spider-Man: Miles Morales. Det er ikke så detaljeret og realistisk som først håbet. I hvert fald ikke nu. Det er op til udviklerne at få mere ud af teknologien i fremtiden.

Ved lanceringen, siger Sony, kan du forvente at opleve Tempest Audio i alle fire spil, der er udviklet til PS5 (Astros Playroom, Marvels Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls og Sackboy: A Big Adventure). Der kommer flere spil efter lanceringen.

(Image credit: Future)

Hvad med varme og støj?

En af de kæmpemæssige forbedringer ved PS5 i forhold til forgængeren er, at konsollen er stort set lydløs. Varmeproduktionen er også minimal. PS4 og PS4 Pro kunne nærmest sprænge støjskalaen og afgav varme, som var det et lille varmeværk - især på de tidligere modeller.

Vi holdt vores hånd i nærheden af den under en lang gaming-session, og selvom PlayStation 5 tydeligt udsendte varm luft (som den er designet til at gøre), var det langt mindre end hvad PS4 Pro ville have gjort.

Meget sjældent i vores test nåede blæseren et hørbart højt niveau, som PS4 Pro gjorde, når de kørte spil som Horizon: Zero Dawn eller God of War.

Det kan dog simpelthen skyldes, at vi endnu ikke har set nogen ressourcetunge spil. Sony har også lovet, at optimere PS5-blæseren ved hjælp af opdateringer, så maskinen kan regulere styrken mere præcist efter spillet,

PS5 DualSense controller

Den nye DualSense-controller føles revolutionerende i forhold til DualShock 4

Det bedste er de adaptive triggere og haptisk feedback

Mute-knappen kan dæmpe din mikrofon, eller dit tv (hvis det har HDMI CEC)

(Image credit: Future)

For at navigere rundt i den helt nye verden af konsolspil skal du bruge en ny controller - Sony DualSense. Heldigvis medfølger der en med din PS5.

At holde den i hånden føles som DualShock 4 fra PS4. Og den er utroligt behagelig at holde på i længere perioder.

Når man tager fat i den, er den ret let og afbalanceret. Det meste af vægten ligger i grebet. Det meste af den har mat hvid plastikfinish. Grebene har en lidt mere ru struktur, og det gør faktisk controlleren lettere at holde og mindre tilbøjelige til at glide ud af dine hænder.

Kigger du godt efter, består strukturen faktisk af små PlayStation-knapper. Det er en lækker, lille detalje.

De to farver går også igen i de klassiske PlayStation-knapper trekant, cirkel, firkant og kryds. Farverne er væk, så nu minder det lidt om PS Vitas minimalisme.

(Image credit: Future)

Der er lidt farve rundtom touchpaden, eftersom den lille lysstribe er flyttet fra toppen ud til siderne af den. Det er mindre problematisk position - takket være dens nye placering, vil du ikke nu få en irriterende refleksion i dit tv.

De første PlayStation-controllere havde et udadbuet design. DualSense-controlleren har indbuede styrepinde, præcis som DualShock 4. Men denne er de mærkbart mere holdbare

På de tidlige modeller af PS4 ville de analoge gummipinde blive slidt væk under lange gameplay-sessioner. Selvom vi hidtil ikke har set det gentage sig med DualSense, holder vi øje med holdbarheden af gummibelægningen.

Der er også et par nye knapper, f-eks. mute-knappen, der slukker for den indbyggede mikrofon i controlleren. Når den holdes nede kan den endda mute dine tv-højtalere eller hovedtelefoner. Det viste sig at være en nyttig funktion. Mikrofonen fungerer bedst, når man holder controlleren normalt, og ikke tæt på munden.

(Image credit: Future)

Det bedste ved den nye DualSense-controller er dog de adaptive trigger-knapper, der giver udviklere mulighed for at tilføje modstand til visse handlinger i spillet. Det kan bruges til at skabe forskellige fornemmelser, der efterligner virkelige handlinger, som at træde ned på pedalen i en bil eller at trække en buestreng tilbage.

Det er et stort skridt fremad for haptikken i Sonys hardware. Den haptiske feedback er en overlegen afløser for den "rystefunktion", der var i gamle dage. Når en karakter løber over en bestemt overflade, som metal, formår den på en eller anden måde at gengive den følelse i håndfladerne - det er en virkelig vidunderlig fornemmelse.

Indtil videre har vi set en variation af haptisk feedback integreret i alle PS5-spil, vi hidtil har spillet. Vi håber at se det understøttet af flere spil i fremtiden; vi forventer dog, at funktionen kommer mest til sin ret i spil udviklet til PS5.

De adaptive triggere og haptisk feedback kan slås fra på systemniveau eller justeres efter dine behov.

(Image credit: Future)

Indtil videre har batteritiden været en monumental forbedring i forhold til DualShock 4. Vi spillede en håndfuld PS5- og PS4-titler under vores test, inklusive Marvels Spider-Man: Miles Morales og Astros Playroom, og controlleren løb tør for strøm efter 12 timer og 30 minutter.

Med tanke på, at batteritiden i DualShock 4 var mellem fem og otte timer, er det imponerende. Batterier bliver dårligere med tiden, men det er en stærk start for Sonys controller, især når man tænker på al den nye teknologi, der er inde i den. Du kan selvfølgelig også bare bruge den med kabel, hvis du vil.

Du har to muligheder for opladning: Sæt den til PS5 via det medfølgende USB-C til USB-A-kabel, eller brug den separate ladestander, der kan oplade to controllere på samme tid, via de strømledende kontakter, der er i bunden af controlleren ved jackstikket.

Du kan også oplade via de bagerste USB-porte, hvis du bruger porten på forsiden til noget andet.

Ladestanderen ser pænere ud, og der kommer flere af dem efterhånden som andre producenter begynder at lave dem. Vi mangler at teste om opladningen er hurtigere med et USB-C til USB-C-kabel end det medfølgende USB-C til USB-A-kabel.

(Image credit: Future)

PS5 funktioner

Nydesignet brugergrænseflade med smukke loadskærme i hvert spil

PlayStation-knappen har fået nye funktioner

Spotify-integration vender tilbage

Party chat giver dig mulighed for at dele skærmen

Design er en ting, men hvad der virkelig kan løfte en konsol til det næste niveau er funktionerne - og det leverer PS5 heldigvis.

Der er en masse nyt, og derfor kan det tage lidt tid at vænne sig til den nye struktur og måde at styre på. F.eks. åbnes quickmenuen ikke længere ved at holde PS-knappen inde, i stedet åbnes det nye kontrolcenter.

Det fungerer stort set på samme måde som quickmenuen gjorde. Du får lader dig forskellige undermenuer såsom din venneliste, downloads i gang, underretninger, og hvis du har din konto linket, Spotify.

En af de mere fremtrædende nye funktioner er kort. Aktivitetskortene er de mest betydningsfulde. Her kan du følge med i, hvor mange trofæer du har vundet, hoppe ind i en bestemt del af et spil, se hvor langt du er kommet i spillet eller se nyheder fra udviklere. Du kan endda livestreame vennernes spil i samme vindue. Det er ret sejt.

Kort kan også ses, når du kigger på spiloplysninger, der smukt vises på startskærmen.

Ved at trykke på pad'en eller køre ned med styrepinden, kan du med det samme se de tilgængelige kort. De kan også indeholde videoer med tips, der kan være nyttige i dit spil.

(Image credit: Future)

Kort er en nyttig funktion, selvom det kan føles besværligt at komme igennem dem alle. Der er også en lille forsinkelse, inden de vises, hvilket er i kontrast til systemets hastighed som helhed. Men selvom de ikke er nødvendige på nogen måde, hjælper de med at tilføje endnu et lag glans til den moderne PlayStation 5-oplevelse, som man ikke finder andre steder.

Sociale funktioner gør comeback fra PS4. Du kan springe direkte ind i det spil, dine venner spiller fra menuen eller invitere dem til større grupper. Videodeling på PS5 fungerer på samme måde som på PS4, men det er rart at kunne se en forhåndsvisning i kort.

Hvis du er træt af at skrive beskeder til vennerne, kan du diktere dem takket være DualSense-controllerens indbyggede mikrofon. Det er dog ikke så nøjagtigt som eksempelvis Google Assistant.

PS5 spiludvalg

Alle PS5 leveres med Astros Playroom installeret

Demons Souls og Spider-Man: Miles Morales er nogle af de spil, der ved lanceringen er værd at lægge mærke til

PlayStation Plus Collection er en fantastisk introduktion til nye spillere

Begrænset bagudkompatibilitet med PS3-, PS2- og PSOne-spil

De fleste konsoller har ikke et kæmpe udvalg af spil fra start, så her er konkurrencen ret lav for PS5. Om udvalget er stort nok til dig, afhænger nok af om du er færdig med mesterværkerne fra PS4-æraen: God of War, The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man og Uncharted 4: A Thief's End.

Hvis du ikke er færdig med dem eller slet ikke har spillet dem, kan du en håndfuld fremragende spil at spille fra det øjeblik du tænder PS5 via bagudkompatibilitet.

Hvis du har PS Plus, har du muligvis også adgang til nogle ældre spil, der gik din næse forbi. Sonys nye PlayStation Plus-samling inkluderer 20 skelsættende spil fra den sidste generation, som du kan downloade på første dag. Hver PS5 leveres også forudinstalleret med Astros Playroom, og det er et spændende udstillingsvindue for, hvad den kan.

De fleste på TechRadar synes Astros Playroom er fjollet og sjovt, selvom det ikke vinder prisen for årets spil.

(Image credit: Future)

Astros Playroom er en efterfølger til Astro Bot: Rescue Mission. Det er et platformspil, hvor det gælder om at finde forskellige genstande fra Sonys historie rundtomkring. f.eks. En PlayStation VR Aim-controller skjult i en snedriv et eller andet sted på et niveau, mens et andet niveau måske indeholder en PlayStation Portable, som du kan opdage.

Det er en dejlig hyldest til PlayStation-hardware, der er kommet og gået. Nogle vil slette det, efter de har spillet det for at frigøre de 10 GB det optager. Du kan altid downloade det igen.

Men hvad skal du ellers spille ved lanceringen? Der er kun omkring en håndfuld nye spil, der ikke også er udkommet til PS4. Det er spil som Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure og Demon's Souls, som alle er fra Sonys egne studier. Du kan også vælge spil som Call of Duty: Black Ops Cold War, Godfall og Watchdogs: Legion.

(Image credit: Future)

Sidst men ikke mindst er der også indie-charmereren Bugsnax (den med den irriterende fængende temasang), som er tilgængelig som konsollens første PlayStation Plus-downloadede spil (det kræver et abonnement).

Ud over hvad der er nævnt her, er der ikke meget andet, du kan spille i konsollens første uge. Det er noget skuffende, fordi vi er ivrige efter flere nye oplevelser på PS5. Med spil som Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Ratchet & Clank: A Rift Apart lige rundt om hjørnet, bliver det bedre de kommende måneder.

Vi holder selvfølgelig løbende øje med de bedste PS5-spil.

Bagudkompatibilitet

Husker du de mesterværker, vi nævnte tidligere? De er alle en del af Sonys nye PlayStation Plus-samling: et lille bibliotek med hits fra PS4, som Sonys gør gratis til PlayStation Plus-abonnenter på PS5.

Der er et par mainstream-hits , men også overset guld, der er værd at tjekke ud, som f.eks. Persona 5 og The Last Guardian. PlayStation Plus vokser måske aldrig til samme størrelse som Microsofts Xbox Game Pass, men selv med de 18 spil, der er tilgængelige nu, er det en fantastisk belønning til PS Plus-abonnenter.

Hvad med folk, der vil spille ældre spil? PlayStation 5 kan spille 99 % af alle PS4-spil og udvalgte PS3 / PS2-spil via PlayStation Now ... men det er det.

Du kan ikke bruge en PS3-disk eller overføre dine PlayStation Classics-køb fra PS Vita. Den manglende bagudkompatibilitet skuffer os ligeså meget som dig, især fordi fysiske Xbox 360-spil virker på Xbox Series X. Det er dog ikke unormalt, at producenterne kun går en enkelt generation tilbage.

Det er heldigvis ingen sag at få dine PS4-spil på PS5. Er du logget på din PlayStation Network-konto bliver tidligere køb automatisk overført. Du bliver selvfølgelig nødt til at downloade dem til konsollen eller indsætte den fysiske disk for at aktivere en spillicens. Nogle spil er også blevet opgraderet til at køre bedre end nogensinde på PS5. Days Gone, som nu kører med 60 fps, mens God of War kan uden problemer nå fps ved hjælp af spillets Performance Mode.

Dine gemte spil fra PS4 mangler. Det er fordi, du først skal downloade dem fra skyen til din PS5.

En ting at bemærke er, at du muligvis bemærker, at din gemte fil mangler, når du starter et PS4-spil, som du tidligere ejede for første gang - det er fordi du først skal downloade dine gemte filer fra skyen til din PS5-konsol.PS Plus-medlemmer har adgang til at gemme spil i skyen, men hvis du ikke har sikkerhedskopieret dine gemte spil, er de der måske ikke fra starten.

Det er ikke den mest problemfrie overførsel af dine gemte spil, og det kan virke ret forvirrende. Det afhænger dog af det enkelte spil.

(Image credit: Future)

Skal du købe PS5?

Køb den hvis...

Du har planer om at købe en ny generations spillekonsol det næste halve år

PS5 er en virkelig god spillekonsol - og en vi anbefaler til vores venner og familier i det næste halve år, mindst. . Den nye controller er revolutionerende, og hele oplevelsen føles frisk, hurtig og tilfredsstillende at bruge.

Du vil prøve det nye uden at miste dine PS4-spil

En af de bedste ting ved PlayStation 5 er, at den fungerer som en bro mellem generationer. Hele dit bibliotek med digitale PS4-spil er der, fra det øjeblik du logger ind på din PSN-konto, og alle de fantastiske spil, du har gået glip af, vil sandsynligvis være en del af PlayStation Plus-samlingen.

Du er træt af loadskærme og er klar til højere framerates En af de helt store nybrud i PS5 er dens SSD, der betydeligt reducerer den tid, et spil bruger på at loade. Dens banebrydende GPU understøtter ray tracing-grafik og opløsninger op til 4K ved 120 fps - og muligvis hele vejen op til 8K / 60fps i fremtiden.



Køb den ikke hvis...

Du er på udkig efter en fantastisk Dolby Atmos og Vision Blu-ray-afspiller Hvis du i din hjemmebiograf, der har en samling af 4K Dolby Vision Blu- ray og et Dolby Atmos-højttalersystem, vil du sandsynligvis ikke elske PS5. Ja, den kan afspille 4K Blu-Ray-diske, men understøtter ikke Dolby Atmos eller Dolby Visions banebrydende formater.

Du forventer mange spil ved lanceringen

PS5-lanceringskataloget er ikke særlig stort - kun omkring en håndfuld lige omkring lanceringen. Det bliver meget bedre med tiden. Men du skal ikke forvente at blive overvældet af spiludvalget fra start.