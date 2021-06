Anmeldelse: Ratchet and Clank: Rift Apart

Ratchet og Clank: Rift Apart er et glimrende spil, der ikke tager sig selv for alvorligt. Rift Apart formår at bevare den charme og humor, som vi elskede ved de originale titler. Samtidigt krydres de originale træk med nye spændende karakterer. Selvom det nyeste Ratchet and Clank gør stor brug af DualSense-controllerens haptiske feedback og lyd, ville vi ønske, at det udnyttede PS5-lyden mere, og vi var frustrerede over antallet af fejl. På trods af, at der er tilføjet nogle nye funktioner, føles det ofte som om, at Rift Apart spiller lidt for sikkert, hvilket betyder, at det ikke helt opnår en "wow-faktor".

Review Information Spilletid: 21 timer Platform: PS5

Blandt de mere "seriøse" titler, som vi har set på PS5 i år, er Ratchet and Clank: Rift Apart et frisk pust. Det smukke ved Rift Apart er, ligesom med de foregående Ratchet and Clank-titler, at det ikke tager sig selv for alvorligt og ikke er bange for at sprøjte lidt humor og fjollethed ind i et tempofyldt eventyr. Det er et smart trick, da det betyder, at når der kommer en følelsesmæssig mavepuster, bliver man helt overrasket.

Det er en hårfingrænse at jonglere et familieeventyr og følelsesmæssig dybde, men Rift Apart gør det på fremragende vis og introducerer nye karakterer, der balancerer det komiske med sårbarhed. Det gør introduktionen af den nye spilbare hovedperson Rivet så meget lettere at fordøje - noget af en bedrift, når man tænker på, at vi er blevet vant til to-mands-holdet Ratchet og Clank, seriens mangeårige helte.

Men det er de hurtige (næsten kvalmefremkaldende) muligheder for at bevæge sig rundt, der er det bedste ved spillet. Ratchet og Clank: Rift Apart vil tage dig med raketfart gennem ørkener, med skinner gennem rifter og lade dig klatre op ad vægge gennem en række fantastiske planeter. DualSense-understøttelse tilføjer et ekstra lag af fordybelse til miljøerne med haptisk feedback, der lader dig føle hver eneste del af terrænet. Controllerens indbyggede højttaler gør hvert eneste pew-pew fra din pistol tydelig.

Men mens Ratchet and Clank: Rift Apart uden tvivl er sjovt og helt sikkert vil få din adrenalin til at pumpe, kan det til tider føles som om, at udviklerne, Insomniac Games, har været lidt for sikre med den ikoniske duo's seneste udspil. Ofte kan Rift Apart føles lidt for meget som det første Ratchet and Clank, og især en valgfri mission føles lidt for gentagende. Derudover mangler vi flere af de overraskende rift-sekvenser, og det gør Rift Apart til et mere standard Rachet and Clank-spil end vi havde forventet.

Vi håbede bare, at det ville skubbe grænserne lidt mere end det gør, særligt da det er eksklusivt for PS5. Derfor havde vi forventet, at det ville gøre bedre brug af PS5-lyd, introducere mere varierede miljøer og virkelig give rift-sekvenserne en ekstra skalle. Vi var også skuffede over antallet af fejl, som vi stødte på, hvilket gjorde Rift Apart mindre flydende, end vi havde håbet på.

På trods af disse problemer, nød vi Ratchet and Clank: Rift Apart i fulde drag. Og hvis du er en Ratchet and Clank-fan, så vil du sikkert også blive glad for det.

Ratchet and Clank: Rift Aparts pris og udgivelsesdato

Hvad er det? Den seneste udgivelse i Ratched and Clank-serien

Den seneste udgivelse i Ratched and Clank-serien Udgivelsesdato? 11. juni, 2021

11. juni, 2021 Hvad kan jeg spille det på? PS5

PS5 Pris? 549 kr.

Et nyt medlem af familien

(Image credit: Sony)

Charme og humor fanger både voksne og børn

Karaktererne viser sårbarhed

Spring mellem hovedpersonerne kan gøre det svært at skabe kontakt

I Ratchet og Clank: Rift Apart forsøger den ikoniske duo at jage Dr. Nefarious gennem en række tværdimensionale verdener efter en uheldig hændelse med en (passende navngivet) dimensionator, som forårsager, at der åbnes sprækker mellem dimensioner i verdener. Det er i en af disse andre dimensioner, at vi møder Rivet, en kvindelig Lombax og den anden spilbare hovedperson i Rift Apart.

Rivets introduktion er temmelig problemfri, hun spiller præcis som Ratchet, og selv våben, opgraderinger og rustninger deles mellem de to. Den eneste væsentlige forskel fra at spille som Ratchet er Rivets personlighed - som er betydeligt mere hærdet end Ratchets.

(Image credit: Sony)

Opdelingen af dimensioner og hovedpersoner i Rift Apart holder tingene friske, men kan til tider få handlingen til at virke lidt forskudt. Efterhånden som du udvikler dig, skal du hele tiden vælge imellem to baner - en hvor Rivet er i centrum og en hvor Ratchet er i centrum - men det betyder, at du hele tiden hopper mellem de to og ikke helt kan holde fast i den ene historie. Når det er sagt, konvergerer det hele dog ganske pænt til sidst. Når man først har fundet fodfæste i historien, som i teorien ikke er særlig svær at forstå, er man helt i top.

Selvom historiens præmis ikke er alt for original, er der nogle gode twists hele vejen igennem, og karaktererne er med til at løfte den til det næste niveau. De, der allerede har spillet tidligere spil i serien, vil kende Ratchets søgen efter Lombaxes, men det er særligt rørende at opdage, at han endelig har fundet en anden Lombax bare for at de bliver adskilt i forskellige dimensioner. Hvad vi også fandt særligt godt er, at Insomniac ikke er bange for at fremhæve karakterernes sårbarheder - hvilket gør det muligt for os at knytte os mere til dem. Det er dog også derfor, at springet frem og tilbage mellem hovedpersonerne kan være frustrerende, da det får den gradvise forbindelse til at føles en smule usammenhængende til tider.

Men selvom Rift Apart har hjertevarmende øjeblikke, bevarer den stadig den charme og humor, som vi elskede fra den oprindelige serie. Meget af det er fjollet, men det betyder, at det altid er underholdende. Rift Apart går perfekt på grænsen mellem børnespil og et spil for voksne, så der er noget for alle.

Du må være hurtig

(Image credit: Sony)

Traversal er adrenalinpumpende sjov

En masse nye våben og rustninger

Vi ville ønske, at der var flere latterlige våben på markedet

Rift Aparts bedste egenskab er uden tvivl dens traversing. Spillerne kan bruge de dimensionelle sprækker, der opstår i verdenen, til at trække sig selv til områder, der er utilgængelige, og nogle større sprækker i verdenen fører endda til lommedimensioner, hvor man kan finde samlerobjekter. Rifter er ikke kun praktiske, men viser sig også at være meget praktiske i kamp, idet de i nogle tilfælde giver dig mulighed for hurtigt at komme bag en fjende og angribe dem bagfra.

Selvom rifts er nyttige, er det spillets svævestøvler, der virkelig gør det sjovt at bevæge sig rundt. Når du har låst dem op, kan du køre rundt i verden og gøre brug af fartboostere på gulvet for at få ekstra fart på. Der er nogle verdener, hvor du virkelig kan gøre brug af støvlerne, og det gør det meget nemmere at udforske disse miljøer.

Det føles flydende og tilfredsstillende at løbe rundt, få en fartforøgelse, skyde op ad en rampe og lande på en skinne. Vi ville bare ønske, at det skete oftere i spillet.

Kombinationen af denne superhurtige traversing og kamp føles endnu bedre. Rift Apart introducerer en masse nye våben, herunder et topiary-våben, der får fjender, der bliver fanget i dets sprinkler, til at forvandle sig til buske. Men der er også nogle opdaterede versioner af tidligere våben fra serien, såsom Agents of Doom og Buzz Blades. Selv om der er masser af våben at lege med, ville vi ønske, at vi havde flere latterlige våben som Groovitron fra Ratchet and Clank (2016), der fik dem, der befandt sig indenfor dens rækkevidde, til at bryde ud i dans.

(Image credit: Sony)

Som i de tidligere spil i serien kan du opgradere dine våben i fru Zurkons butik ved hjælp af Raritanium, et mineral, som du finder i hele verdenen. Desuden kan våben stige i niveau, jo mere de bliver brugt, så du kan vælge flere opgraderinger og gøre våbnene mere kraftfulde. Du kan også købe flere våben i butikken ved hjælp af de ikoniske Bolts, som du finder i verden. Mens rustninger ikke kan købes, som i nogle af de tidligere spil i serien, kan du samle dele af dem op på din rejse, hvor en komplet dragt giver en buff mod en bestemt fjendtlig type - plus at den får Ratchet og Rivet til at se ekstra cool ud.

Forskellige våben og rustninger er bedre egnet til bestemte fjender, men generelt vil Rift Apart ikke være en stor udfordring. Der er en række forskellige sværhedsgrader, så du kan øge sværhedsgraden, hvis du har lyst, men generelt betyder det, at du faktisk kan nyde historien og missionerne uden at blive frustreret og kaste håndklædet i ringen. Ratchet og Clank er trods alt en familievenlig duo.

Det, vi fandt frustrerende, var antallet af fejl, som vi stødte på, f.eks. fjender, der faldt gennem verdenen og gjorde det umuligt at gennemføre missioner uden at starte forfra fra det sidste checkpoint, eller musikken der til tider forsvandt helt. Der er dog en patch på lanceringsdagen, som vi håber vil udbedre disse problemer.

Selvom vi nød Rift Aparts verdener, ville vi ønske, at der var mere incitament til at udforske dem udover samlerobjekter. Vi håbede, at der ville være flere valgfrie missioner, da der var meget få. Især én af dem føltes som en lille genudsendelse af en lignende mission fra Ratchet and Clank (2016).

PS5's kraft

(Image credit: Sony)

Fidelity-tilstand er 30fps ved 4K, men føles stadig flydende

DualSense haptisk feedback og lyd bidrager til fordybelse

PS5 3D-lyd kunne være udnyttet bedre

Ratchet and Clank: Rift Apart er eksklusivt for PS5, og vi kan godt se hvorfor - det er ikke et spil, der ville have kørt problemfrit på PS4. Men når det er sagt, spillede vi dog på Fidelity mode, som er 4K ved 30fps. Takket være PS5's superhurtige SSD føles Rift Apart stadig flydende ved denne billedfrekvens - samtidig med at det ser fantastisk ud i 4K. Der er dog også både en Performance Mode og Performance Mode med Ray Tracing. Begge disse tilstande gør det muligt for Rift Apart at køre med 60fps, hvor Performance Mode med Ray Tracing giver mulighed for ray-tracing på bekostning af opløsningen, og Performance Mode giver mulighed for 60fps ved en "lavere opløsning", med temporal injection indstillet til at få det visuelle billede til næsten at se ud som 4K.

Vi fandt ud af, at vi fik det bedste fra begge verdener ved at spille i Fidelity-tilstand, og vi fandt aldrig, at spillets flydende funktion blev forringet. Men da vi prøvede Performance Mode, blev vi mere opmærksomme på de lavere billedfrekvenser i Fidelity Mode. Det afhænger i virkeligheden af, om du ønsker en mere flydende oplevelse på bekostning af det visuelle, eller om du ønsker et flottere spil, der er lidt mindre flydende.

Rift Apart nyder også godt af understøttelsen af DualSense-controlleren. Det nyeste Ratchet and Clank bruger haptisk feedback, så du kan mærke forskellen mellem terræner og forskellige hastigheder. Dette bidrager til Rift Aparts fordybelse, især i en sekvens, hvor du kan mærke en figurs ben ramme et glasgulv. Når det kombineres med DualSense's indbyggede højttaler, som pew-pew-pew hver gang du skyder, giver det en fantastisk oplevelse, som kun PS5 kan tilbyde.

Vi var dog lidt skuffede over brugen af adaptive triggere, som skal give to typer skudmuligheder pr. våben, afhængigt af hvor langt man trykker aftrækkeren ned. Det meste af tiden kunne vi ikke helt få det rigtigt, da punktet mellem de to ikke føltes særlig tydeligt. Vi ville også ønske, at Rift Apart udnyttede PS5 3D-lyd bedre, da vi ikke følte, at det matchede den rumlige lydoplevelse, som vi fandt i Returnal eller Resident Evil Village. Det kan skyldes, at Insomniacs fokus var på at gøre DualSense-lyden bedre - hvilket Insomniac også har gjort - men det er alligevel lidt skuffende.

Det, der er imponerende, er de mange funktioner, som Ratchet and Clank: Rift Apart tilbyder. Du kan slå kamp- og traversingsassistenter til, ændre skærmeffekter og visuelt materiale, forenkle kontrollen, ændre dine HUD- og kameraindstillinger og meget mere.

Dom

(Image credit: Sony)

Ratchet and Clank: Rift Apart er perfekt til dem, der ønsker et let og muntert action-eventyr, der minder om de tidlige PlayStation-platformspil. Vi ville gerne have set Insomniac Games spille lidt mindre sikkert og udnytte nogle PS5-funktioner mere, især fordi Rift Apart er en PS5-eksklusivitet med et heftigt prisskilt, men vi nød stadig vores tid med at surfe i mellemdimensionelle verdener.