Anmeldelse: Resident Evil Village

Information Spilletid: 11 timer Platform: PlayStation 5 Denne anmeldelse indeholder spoilers for Resident Evil 7.

Resident Evil Village er ikke helt, som du tror. Capcoms marketingafdeling har snedigt vildledt dig. Selvom du har spillet demoer, set trailers og opsnappet alle oplysninger om den ottende del af serien, har du kun lige skrabet overfladen af, hvad Village egentlig handler om - og det er en meget god ting.

Resident Evil Village er en værdig efterfølger til det anmelderroste Resident Evil 7. Mens syveren genoplivede seriens overlevelseshorror-elementer, bygger Village videre og trækker på alle seriens højdepunkter. Capcom har endelig fundet en formel, der kan begejstre både veteranfans og nytilkommere, samtidig med at de tager nogle tiltrængte chancer på vejen.

Mens action var sekundær i forhold til overlevelseshorror og udforskning i Resident Evil 7, formår Village at afbalancere dette. Resident Evil Village er mere actionfokuseret end sin forgænger, og lægger sig dermed mere opad det klassiske Resident Evil 4 i sit moment-to-moment gameplay. Village formår at blande dette med de overlevelseshorror-elementer, som vi elsker ved de ældre spil. Kombineret med next-gen forbedringer, en række mindeværdige karakterer, en fængslende historie og en fremragende brug af lyd, er Resident Evil Village endnu et højdepunkt i serien.

Men selvom det burde være den perfekte blanding, skuffer Resident Evil Village til tider. Det mangler de mere uhyggelige gys og har flere antiklimatiske bossfights. Derudover bliver en del af elementerne i fortællingen skudt ind til sidst, i stedet for at blive præsenteret gradvist gennem spillet. Selvom problemerne bliver mere og mere dominerende, efterhånden som spillet skrider frem, er Resident Evil Village ikke noget du skal gå glip af. Og det gælder uanset om du er en veteran eller en helt ny Resident Evil-fan.

Spoilers for Resident Evil 7 forude.

Resident Evil Village pris og udgivelsesdato

Hvad er det? Det ottende hovedspil i Resident Evil-serien.

Det ottende hovedspil i Resident Evil-serien. Udgivelsesdato? 7. maj 2021

7. maj 2021 Hvad kan jeg spille det på? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia og PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia og PC Pris? 519 kr.

Mr Winters

En tempofyldt historie, der ikke bliver for langsom

Mindeværdige karakterer

Nogle forhastede fortællinger mod slutningen

Resident Evil Village følger op på begivenhederne i Resident Evil 7 og foregår et par år senere. Hvis du ikke har spillet Resident Evil 7 (eller har glemt, hvad der skete), giver Resident Evil Village dig heldigvis en oversigt over, hvad der skete i forgængeren.

Efter at Chris Redfield og Bioterrorism Security Assessment Alliance (BSAA) har besejret Eveline og er blevet reddet fra Baker-hjemmets blodbad, er Ethan og hans kone, Mia, flyttet til Østeuropa. Her har BSAA lovet at beskytte parret og deres nyfødte baby, Rose. Men efter en hændelse i deres nye hjem bliver Rose kidnappet, og Ethan befinder sig i en landsby midt ude i ingenting, desperat efter at finde Rose.

Resident Evil Village er et godt eksempel på, hvordan man kan vildlede i markedsføring og derved bevare overraskelsesmomentet i en tid med lækager og spoilers. Baseret på trailerne og demoerne troede vi, at Resident Evil-spillet handlede om noget helt andet end det rent faktisk gjorde. Det var en kærkommen overraskelse som tilføjede spænding og ubehag til fortællingen og gameplayet. Vi vidste aldrig helt, hvad vi kunne forvente.

Derfor hjælper det, at Village (for det meste) har et godt tempo. Det giver dig tid til at fordybe dig i omgivelserne og karaktererne, samt mulighed for at udforske alle spillets afkroge på ægte Resident Evil-vis. Samtidigt kommer der af og til nye miljøer, der holder spændingen ved lige.

Det er gennemførte, smukke og folkloreinspirerede miljøer, som du har lyst til at udforske. Hvert sted giver en ny følelse af frygt - uanset om det er den åbne sneklædte landsby, hvor noget kan angribe fra enhver vinkel, eller klaustrofobien fra smalle gange i en fabrik.

Uden at afsløre hvad der sker, varierer hvert miljø en del, og selve landsbyen (et centralt knudepunkt) ændrer sig også over tid. Det er med til at holde spillets gameplay interessant, især i betragtning af at Resident Evil-spillene ofte er lavet sådan, at du skal gentage gamle trin. Vi fandt ud af, at hver lokation refererer til et specifikt spil i Resident Evil-serien - slottet minder om det oprindelige Resident Evils palæ og landsbyen minder om åbningslokationen i det fjerde spil. Village føles både som en hyldest til serien og et skridt fremad.

Village har nogle af de mest mindeværdige karakterer, vi har set i serien til dato. Mens alle øjne har været rettet mod slottets matriark Lady Dimitrescu, er hun kun en af de personer, som Ethan kommer til at møde i Village. Nogle af landsbyens mest modbydelige karakterer er eksempelvis en mutant, der bor i et reservoir, en skræmmende marionetbrud og en metalbevæbnet oprører. Hver af disse karakterer giver Capcom mulighed for at udnytte forskellige typer af gys, og miljøerne de befinder sig i afspejler dette. Det beviser, at Resident Evil kan være mere end en one-trick pony, når det kommer til at gøre os urolige.

Resident Evil Villages historie er nok det bedste ved spillet. Det følger problemfrit op på Resident Evil 7 og samtidig vender det op og ned på alt det, du troede du vidste. Selvom du teoretisk set kan komme igennem historien på tre timer, anbefaler vi det ikke til dit første gennemspil. Giv dig tid til, at se og opleve hver eneste del af historien. Derigennem får du en fornemmelse for de tråde, der binder fortællingen sammen. Capcom har gjort et glimrende stykke arbejde med at blande den overordnede Resident Evil-fortælling med Ethans historie og samtidigt give hints om, hvad vi kan forvente i næste spil.

Men mens Village har et godt tempo i første halvdel, føltes anden halvdel en smule forhastet. Nogle af de store øjeblikke i historien kunne godt have brugt mere plads, selvom spillet generelt set leverer en tilfredsstillende historie.

Frygt for mørket

Færre forskrækkelser

Jagt er brugbar, men føles malplaceret

Duke er en livredder

Resident Evil Village har en noget anderledes tilgang til horror, end vi har set i mange af dets forgængere. I stedet for at forsøge at skræmme os med jump scares og stemning, læner Village sig, på godt og ondt, mere op ad den klassiske gyser. Frygten ligger ikke i det, du ikke kan se, men i det (til tider) levende, åndende væsen, der forsøger at overfalde dig.

Vi savnede den skræmmende stemning, som vi elskede i Resident Evil og Resident Evil 2, og Villages Lycanere (eller varulve) er mere en øvelse i kampfærdigheder.

En af Villages bedste sekvenser indeholder ikke nogen kamp. Den er baseret på stemning samt ren og skær frygt for det ukendte. Ethan forsøger, ubevæbnet, at løse gåder i et mørkt hus med konstante uidentificerbare lyde. Du er magtesløs og har intet andet valg end at gå videre - velvidende at noget sandsynligvis lurer bag hjørnet.

Vi ville ønske, at der var flere sekvenser som denne (bare én mere), da det klart er den mest foruroligende del af spillet. Resten af Resident Evil Village gør ikke ret meget for at skræmme dig. Mens balancen mellem action og historie er blevet udført perfekt, er det gyserfremkaldende-element, som vi er kommet til at forvente fra Resident Evil, blevet dæmpet en smule.

Et andet aspekt som mangler er puslespil. Selvom Ethan skal finde skatte og i nogle tilfælde kombinere dem, er der ikke mange sekvenser, hvor du skal finde specifikke genstande for at komme videre. Der er i hvertfald ikke mange tilfælde, hvor du skal lede længe efter genstande. Det gør, at fremgangen i spillet til tider føles lidt for nem. En eller to mere udfordrende gåder kunne have gjort en forskel.

Det nye jagtsystem kompenserer dog. Det opfordrer dig til at søge efter dyr i landsbyen og omkringliggende områder. Fangsterne kan afleveres til Duke's Kitchen i menuen for at få permanente opgraderinger. Selvom vi gjorde en indsats for at finde dyrene, er det en funktion, der til tider føles lidt malplaceret. Det ene øjeblik kæmper du mod en Lycaner, og det næste skyder du fisk i en dam. Når det er sagt, er de permanente opgraderinger yderst nyttige.

Køkkenet er kun en af de tjenester, som Duke (den karismatiske købmand) tilbyder i Resident Evil Village. Selvom vi ikke er fans af den fedtskamende trope, hvor den overvægtige ejer er grådig efter din mad og dine penge, er Duke en livredder og en klar efterfølger til Resident Evil 4's købmand - han laver endda henvisninger til sin forgænger. Hos Duke kan du købe en række genstande, herunder ammunition, bomber og nye våben samt opgraderinger af våben og inventar til gengæld for en valuta kaldet Lei (hvilket antyder, at Village foregår i Rumænien). Pengene finder du på døde fjender eller du kan få dem ved at sælge skatte, hvilket også er meget Resident Evil 4-agtigt.

Med Duke forsvinder det irriterende problem, som vi har haft i mange Resident Evil-spil, hvor vi løber tør for ammunition og ender med ikke at kunne komme videre. Han fjerner en unødvendig barriere. Alligevel er det værd at bemærke, at Dukes lager af de vigtigste ting ikke er ubegrænset - hvilket er en god ting, da det betyder, at du skal være mere velovervejet, når du vælger at købe ekstra forsyninger.

Lycanere, hekse og zombier... Åh Gud!

En af de største ændringer i Resident Evil Village er de mange forskellige modstandere, som du skal kæmpe mod i spillet. Udover en række Lycanere, støder Ethan på kragelignende væsner, vampyrer, eksperimenter, der er gået galt og selvfølgelig zombier. Variationen af fjender er en stor opgradering i forhold til Resident Evil 7 - det giver spillet en tydelig old school horror-vibe, og det er en forandring, som vi er meget glade for.

Vi spillede på Standard og følte os aldrig overvældet af Resident Evil Villages fjender. Der findes andre sværhedsgrader for dem, der ønsker mere udfordring. Våbenspillet og kampene ligner meget Resident Evil 7. Der er ikke mange nuancer i de fleste fjendekampe: Du skal ramme målet (helst i hovedet) og bruge 'guard', når de kommer for tæt på.

Vi syntes dog, at spillets bosser og (især) minibosserne krævede lidt mere strategi. Det, selvom vi ofte syntes, at boss-kampene var antiklimatiske. Opbygningen tyder på, at der er et stort slag på vej, men i virkeligheden er det overstået efter få minutter.

Takket være våbenopgraderinger og våbendele er det nemmere end før at nedlægge fjender. Ethan får de grundlæggende versioner af mange våben, herunder pistoler, haglgeværer, en snigskytteriffel og en revolver. Men med de ekstra våbendele kan du løse problemer som våbensvingning på en snigskytteriffel. Desuden kan Duke opgradere våben, hvilket forbedrer aspekter som våbenets styrke, affyringshastighed, genladningshastighed og ammunitionskapacitet.

Efterhånden som Ethans våbenarsenal bliver mere kraftfuldt, skal du begynde at tænke dig om i forhold til at holde styr på dine ressourcer, især din lagerstyring. Den gode nyhed er, at Village har den bedste lagerstyring, vi har set til dato. Derudover kan du kan købe mere lagerplads fra Duke, stable dine genstande og flytte genstande rundt for at skabe mere plads. I bund og grund er det det samme som Resident Evil 4 gjorde- og det kan vi godt lide.

Skatte og vigtige genstande er under en anden fane, hvilket gør det lettere at styre dit lager. Det gør, at du ikke skal samle dine våben, medicin-kits, ting og skatte i ét afsnit.

Crafting er også nemmere end før. På PS5 kan du holde 'Trekant' nede og vælge den genstand, du vil lave. Udvalget af genstande til crafting er ikke enormt, men det behøver det heller ikke at være - og du kan købe flere crafting-muligheder fra Duke.

Udnyttelse af hardware

PS5 3D-lyd gør spillet mere skræmmende

Gør brug af HDR og Ray Tracing på PS4 og Xbox Series X

Problemfri indlæsning

Resident Evil Village understøtter PS5 3D-lyd, som fungerer med alle headsets, så længe du spiller på Sonys nyeste konsol. Det fungerer som spatial lyd og giver dig mulighed for at høre lyde, der kommer fra kildens retning, som om du faktisk var i spillet. Det er perfekt egnet til et horrorspil som Village. Især i mere klaustrofobiske bygninger, da det giver dig mulighed for at høre hvert eneste dryp i et fangehul og hvert eneste uhyggelige åndedræt fra en modstander.

Men det handler ikke altid om det du hører, men også om det du ikke hører. Vi fandt ud af, at vi blev afhængige af lyden for at indikere, hvornår en fjende var i nærheden, så da Capcom med vilje undlod at lade en fjende lave nogen lyd overhovedet, overraskede det os mildest talt.

Vores eneste problem med 3D-lyden er, at spillet ikke automatisk registrerer, når du skifter mellem TV- og headsetlyd, så du skal manuelt ændre dine lydindstillinger for at få mest muligt ud af lyden.

3D-lyd er begrænset til PS5, men både PS5- og Xbox Series X-versionerne af spillet anvender Ray Tracing og HDR. Du skal dog have et TV, der understøtter sidstnævnte. Village så fantastisk ud, selv uden et HDR-tv - så dem uden vil ikke gå massivt glip af noget.

Loadtiderne på next-gen er også et stort plus, og de problemfrie overgange mellem gameplay og mellemsekvenser betyder, at du aldrig bliver revet ud af fordybelsen.

Mere at lave

Villages spilletid på 10 timer virker måske ikke som særlig lang tid - og her skal det nævnes, at vi tog os god tid til at udforske alt, hvad vi kunne. Det føltes aldrig som om, at spillet blev for langt. Village ved, hvornår det kommer til en naturlig slutning.

Slutningen åbner flere døre og tilskynder dig at spille igen. Ved slutningen af din første gennemspilning får du Challenge Points, ligesom i Resident Evil 7, baseret på de udfordringer, du har gennemført i løbet af den første gennemspilning. Disse Challenge Points giver dig mulighed for at købe nye våben, der gør din næste gennemspilning lettere og lidt anderledes end den første - måske vil du endda øge sværhedsgraden næste gang. Du kan også bruge pointene til at købe kunstværker og figurer, hvis du er mere til at samle, eller til at låse op for Mercenaries-tilstanden.

I Mercenaries-tilstanden, der blev set første gang i Resident Evil 3: Nemesis, skal du forsøge at opnå så høj en score som muligt ved at skyde fjender ned i faste områder. Jo højere score, jo højere karakter, og med højere karakterer kan du låse op for nye områder. Mercenaries er perfekt til dem, der ønsker en udfordring eller bare at skyde en masse fjender ned.

Re:Verse kommer også senere, hvilket er en onlinetilstand, der følger gratis med Resident Evil Village. Re:Verse, der oprindeligt skulle have været lanceret sammen med Village, er blevet forsinket til "sommeren 2021", så forvent at det udkommer engang mellem juni og august, hvis der ikke sker yderligere forsinkelser. Vi har endnu ikke haft noget hands-on tid med Re:Verse, men vi deler vores holdning, når vi har haft det.

Dommen

Resident Evil Village har måske sine fejl, men det er stadig et af de bedste Resident Evil-spil, som vi har haft fornøjelsen af at spille. Selvom vi er skuffede over pacingproblemer mod slutningen af spillet, og at vi ville ønske, at boss-kampene havde mere slagkraft, er Capcoms måde at kæde Villages egen historie sammen med seriens overordnede historie på smukt udført. Vi roser den risiko, som udvikleren tog, ved at eksperimentere med serien.