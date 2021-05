Returnal anmeldelse

Review information Tid spillet: 33 timer Platform: PlayStation 5

Returnal er udfordrende. En pop-up inden du starter spillet advarer dig om det, men det er ikke ensbetydende med, at du er forberedt på, hvad der venter dig. Udvikleren, Housemarque, har blandet de konstant ændrende baner og gentagne dødsfald fra roguelikes ind i et spil, der ellers er et tredjepersons skydespil i blockbuster størrelsen. Men det er ikke bare den udfordrende roguelike del, der gør det til at svært spil, men også spillets grad af uforudsigelighed.

Returnal er et spil fyldt til randen med farefulde kampe, der kan betyde forskellen mellem en succesfuld runde eller en mere udfordrende en, mens spilleren konstant er afhængig af det gear de måske – måske ikke – samler op undervejs, takket være tilfældig generering af både monstre og gear. En heldig runde med det rigtige gear kan betyde forskellen mellem succes eller nederlag, særligt fordi du kun har ganske få vedvarende opgraderinger mellem hver runde (særligt i de tidlige biomer, som spillets seks distinktive miljøer kaldes), hvilket kan få det til at føles som om, du simultant gør fremskridt og starter fra starten.

Men hver død i Returnal – og du kommer til at dø, mange gange – er ikke komplet meningsløs, da det uddyber mere af historien, afslører hemmeligheder, du muligvis har misset tidligere og potentielt giver bedre gear (men nogle gange er du bare uheldig). De skiftende miljøer holder tingene friske, så selvom du dør for tyvende gang, er der en sandsynlighed for, at du støder på et rum, du ikke har set tidligere – og måske aldrig finder igen.

Om Returnals gameplay er noget for dig, afhænger af dine gaming præferencer, men det er svært for nogen at afvise, hvor utrolig indlevende en oplevelse spillet er. Kombinationen af den subtile brug af PS5s DualSense controllers haptiske feedback og adaptive aftrækkere, Sony 3D lydteknologi og de deciderede hypnotiserende miljøer skaber til sammen en af de mest fordybende spiloplevelser, vi har oplevet til dags dato, som ikke er VR.

Denne indlevelse tilføjer ekstra dybde til spillets lidt bizarre, men interessante, historie, og giver Returnal en fortjent plads som en ægte næste generations PS5 eksklusiv titel.

Returnal pris og udgivelsesdato

Hvad er det? Et tredjepersons roguelike skydespil eksklusivt til PS5

Et tredjepersons roguelike skydespil eksklusivt til PS5 Udgivelsesdato? 30. april, 2021

30. april, 2021 Hvad kan jeg spille det på? Playstation 5

Playstation 5 Pris? Standard udgaven er cirka 499 DKK,-

Lev. Dø. Gentag

(Image credit: Sony)

En konstant ændrende verden holder tingene friske

I sin kerne en psykologisk thriller

Drypvis historiefortælling motiverer til at spille videre

Returnal er fokuseret omkring rumpiloten Selene, der styrter med hendes skib, Helios, på en fjern planet kaldet Atropos. Men Atropos er fanget i et tidsloop, hvilket betyder, at hver gang Selene dør, og hun kommer til at dø regelmæssigt, begynder hun en ny livscyklus begyndende ved hendes styrtede skib. Udstyret med en højteknologisk rustning begiver Selene sig ud i kampen på tværs af Atropos for at ødelægge tidsloopet, der gør hende i stand til at komme væk fra planeten.

Men det er ikke så simpelt, som at navigere sig gennem det samme område igen og igen, da hver genstart ændrer verden omkring hende. Hver af de seks biomer har forskellige miljøer, som antikke skovruiner og åbne ørkensletter, og er opbygget af forskellige rum. Men når cyklussen genstarter, ændrer rækkefølgen i disse rum sig – nogle gange er et rum, du besøgte i sidste cyklus, ikke tilgængelig i den næste cyklus. Udover det ændrer fjenderne sig også i de forskellige rum, hvilket tvinger dig til at holde dig på tæerne, da du aldrig kan forudse, hvilket rum du vandrer ind i, eller hvad der ligger på lur derinde.

Det er et smart valg at holde tingene friske ved hver død, taget i betragtning af, hvor ofte du kommer til at dø. I nogle tilfælde giver en genstart endda Selene muligheden for at opsamle dele af historien, som hun tidligere har overset, såsom journaler Selene tidligere har optaget, og kan give hints om den spændende, men bizarre, historie. Selv når du tror, du har set alt i et bestemt biome, kan du blive overrasket. Efter at have spillet næsten 20 timer, stødte vi på et rum med en journal, vi aldrig tidligere havde set, på trods af at have spillet gennem den biome utallige gange. I andre tilfælde opdagede vi hemmeligheder, vi tidligere har misset gemt bag vægge og porte, vi kunne ødelægge. I et endnu sjældnere tilfælde opdagede vi, at det 20-århundredes udseende hus, der står perfekt velbevaret (og totalt malplaceret) i ruinerne af et af rummene, faktisk var tilgængeligt.

(Image credit: Sony)

Og det hus er en central del af historien i Returnal. Hver gang husets verandalys er tændt, kan Selene gå ind og opdage et brudstykke af den større fortælling, der kan forklare, hvorfor hun er landet på Atropos, og hvorfor hun er hjemsøgt af en mystisk astronaut figur. Der er seks sekvenser med dette hus i alt – én for hver færdiggørelse af Returnals seks biomer. Disse sekvenser er temmelig surrealistiske, og indledningsvis en smule forvirrende, men jo flere du låser op for, jo mere kan du begynde at sammensætte den psykologiske thriller, der udgør kernen af Returnals historie.

Mellem journalerne og sekvenserne med huset, giver Returnal dig med vilje små bitte stykker af spillets historie. Det er en fremragende måde at motivere dig til at blive ved med at spille, når du kæmper med at komme til den næste biome, og det giver dig lige nok incitament, til at du forstår, at der ligger mere bag Selenes eventyr, end man tror ved første øjekast, og giver dig lysten til at finde ud af, hvad det næste bliver.

Et helvede af patroner

(Image credit: Sony)

Intense kampe

Våben til forskellige spilletyper

DualSenses adaptive aftrækkere tilføjer dybde til kampsystemet

Selene begynder hver cyklus udstyret med en simpel pistol og et sværd til nærkamp, og det er op til dig at finde opgraderinger til våbnene, der låser op for bedre våben, som du slider dig gennem spillet. I takt med du låser op for flere biomer, starter du dog hver cyklus med bedre våben i de senere biomer, så du behøver ikke starte fuldstændig forfra ved den sidste biome.

Da vi for eksempel døde ved den tredje biome og skulle starte forfra, brugte vi første biomes genvej til at komme direkte til den tredje biome, hvor der var en våbenopgradering i begyndelsen, så vi kunne bruge våben af højere rang med det samme – på den måde behøvede vi ikke samle sammen til et våben af den rang igen. Det er dog stadig værd at forsøge at samle alle opgraderinger op, før du kan nå til det niveau.

Housemarque har bekræftet, at der er 10 basale våben, mere end 90 forskellige våbenkarakteristika (hver med tre niveauer) og 10 alternative våben i Returnal. Disse våben replicerer generelt klassiske våben som pistol, haglgevær, bazooka og maskingevær. Men disse basale våben har forskellige karakteristika, der hænger sammen med en bred vifte af forskellige spiltyper og fjender. For eksempel kan du have to forskellige typer af Spitmaw Blasters, hvor den ene affyrer syre, mens den anden skyder med eksplosive patroner. Som du kommer længere i spillet, låser du op for nye våbenkarakteristika, og du kommer også til at låse op for bedre versioner af de forskellige våben.

(Image credit: Sony)

Alle våbnene føles lækre og velbalancerede at bruge, takket været Returnals gode brug af DualSense controllerens adaptive aftrækkere, der gør det muligt at holde den venstre aftrækker halvt nede for at affyre et fokuseret skud eller hele vejen ned for at alternativt (kraftigere) skud. Udnyttelsen af dette tilføjer et ekstra lag til kamp og tvinger dig til at tænke på bevægelsen af din aftrækkerfinger, mens det samtidig giver dig hurtig feedback fra et kraftfuldt skud. Det er værd at notere, at denne funktion kan slås fra.

Gennem en masse trial and error fandt vi det rette våben for os, som dog også afhænger af, hvilken fjende du skal kæmpe mod. Ofte, særligt i de senere niveauer, er Returnals rum et virvar af patroner, der tvinger dig til at udnytte kombinationen af dit gevær, dit nærkampsvåben og et imponerende antal hurtige ryk, så du kan nedkæmpe alt fra tentakelfyldte aliens til benløse, eksploderende robotter. For slet ikke at nævne bosserne, der har forskellige måder at kæmpe på, der, med tiden, nok skal finde en svaghed i din måde at spille på.

Kampene er intense, og selvom de fleste kan undgås (bortset fra ’lockdown’ rum, hvor alle udgange er blokeret), er det værd at tage fordel af de ressourcer og det gear, de faldne fjender smider, når de besejres. Pro tip: at spurte til en bosskamp kommer ikke nødvendigvis til at gå godt.

Med hver genstart bliver fjenderne mere aggressive, hvilket tilføjer til vildskaben i disse kampe. Men løbende begynder du at identificere bevægelser på en fjende, der indikerer, at den skal til at angribe, hvilket gør kampene til en form for flydende dans. Kampene med de normale fjender bliver dog en kende repetitivt i længden – særligt når du løber gennem den samme biome igen og igen.

En farefuld rejse

(Image credit: Sony)

Ikke nok permanente opgraderinger eller genstande

Risikofyldte kampe kan skabe eller ødelægge et rum

Det opmuntrer dig til at støvsuge andre biomer

Udover våben er nogen af Returnals vigtigste genstande artefakter. Artefakter giver opgraderinger til Selene, såsom at forbedre nærkampsskade eller forøge beskyttelse. Selvom artefakter er enormt handy, forbliver de fleste ikke gennem cyklusserne – og hvilke du får er tilfældigt. Det betyder, at hvis du dør, mister du alle de artefakter og våben, du har samlet op i dén cyklus. Der er en seriøs mangel på vedvarende opgraderinger i Returnal, og det gør, at progression til tider føles som en utaknemmelig opgave.

En smule fleksibilitet havde gjort underværker. At besejre en svær boss føles fantastisk, men du bliver trukket pladask ned på jorden igen, når det går op for dig, at du ved din næste død har mistet al det gode gear, du fik fra at besejre bossen.

Som du kommer længere i spillet og besejrer flere bosser, låser du op for flere permanente teknologier og opgraderinger, hvilket gør det lidt nemmere at komme gennem biomerne. Men for at nå til det punkt, bliver du nødt til at klare dig med dét, du bliver stillet til rådighed.

At skaffe så mange artefakter som muligt gennem din runde er anbefalet, og nogle kan endda laves ved hjælp af en ’fabricator’. Fabricatorer laver Obolitter, en glødende gul ressource, du kan finde i spillet, til specifikke artefakter (præcis hvilket artefakt en fabricator kan lave, ændrer sig med hver runde), men en ødelagt fabricator lave tilfældige artefakter. Du kan høste Obolitter ved at dræbe fjender og, i nogle tilfælde, finde dem i beholdere og statuer med glødende gule øjne.

At høste Obolitter og gear er elementer af Returnal, der næsten opmuntrer dig til at lave en fuldstændig støvsugning af hvert biome på vej mod dit mål, da der findes et begrænset antal Obolitter at indsamle for hver biome, og de er ekstremt brugbare, da de gør det muligt at skabe artefakter med en fabricator, fremfor at skulle være afhængig af spillets tilfældigt genererede gear. Det er op til dig at vurdere, om det er dét værd.

(Image credit: Sony)

Farefulde kampe er en stor del af Returnal. For eksempel er det muligt at bruge en sjældnere ressource kaldet Ether til at få artefakter fra en alien-maskine, kaldet Cthonos, ved Selenes ødelagte skib, ved at indlevere en specifik mængde af Ether ind i Cthonosen, som så giver et tilfældigt artefakt retur. Det specielle er, at dette artefakt bliver tilgængeligt i fremtidige cyklusser.

Men Ether er også enormt brugbart ved andre lejligheder. Du kan også vælge at bruge det til at rense beholdere, nøgler eller ’helbredsharpiks’ inficeret med Malignancy, som, hvis det ikke bliver behandlet, risikerer at få din dragt til at blive defekt. Ved at bruge Ether til at rense genstanden for denne sygdom, kan Selene sikkert samle det op eller åbne det. Men hvis du vælger ikke at rense disse genstande, er der en chance (rangeret fra lav til høj) for, at din dragt går i stykker som et resultat af at have åbnet eller samlet disse genstande op. Chancen for at ens dragt går i stykker, kan dog fjernes ved at udføre bestemt opgaver. Det er umuligt at sige, hvordan du bedst skal gøre brug af din Ether, da man aldrig kan vide, hvilket gear der gemmer sig i hvilken beholder.

Ether kan også bruges til at gennemrode liget af andre faldne individer (hvis onlinefunktionen er slået til), hvilket gør det muligt potentielt at samle noget af deres gear op. Alternativt kan du forsøge at hævne en anden falden spiller for at få noget Ether, men det er lidt mere risikabelt. At tage hævn betyder, at en stor fjende materialiserer sig og skal dræbes, før du kan få det dyrebare Ether. I nogle tilfælde vil den døde dog bare forvandle sig til et parasitagtigt monster, der bare skal slås ihjel uden belønning. Beklager kammerat.

Ether er en temmelig sjælden ressource, så det er op til spilleren at beslutte, hvilket scenarie der giver bedst afkast i længden. Det er ikke altid den letteste beslutning at tage, når du har ryggen mod muren.

Endnu mere risikabelt er det at samle en parasit op, der både giver Selene en buff og en de-buff (en henholdsvis positiv og negativ effekt). For eksempel kan det være, at du får højere skade med dit våben, men kun mens du står stille. Det er en konstant balancering mellem risiko og belønning, og nogle gange kan det skade dig i det lange løb at være for grådig.

Bare én runde mere

(Image credit: Sony)

Kortet gør navigation nemt

At rejse bliver nemmere, jo længere du kommer

Hver runde kan være unødvendigt lange

At navigere gennem Returnals verden er rimelig ligetil og gør en potentielt møjsommelig opgave meget nemmere. Et kort holder styr på, hvilke rum du har været i og indikerer, hvilke kommende rum der bare er afgreninger – potentielt indeholdende gear – og hvilke styrer mod målet (markeret med orange på kortet). Det er en hjælpsom funktion, særligt når du låser op for flere biomer, da det gør det muligt for dig hurtigt at komme gennem de forskellige biomer til den biome, der er dit egentlige mål. Undervejs bliver genveje endda oplyst, hvilket blot gør rejsen lettere til fremtidige runder.

En grund til frustration for os, var det faktum, at man i de første to biomer bliver sat hele vejen tilbage til det ødelagte skib, og ikke den senest klarede biome. Så når vi for eksempel døde halvvejs gennem den anden biome, blev vi sendt hele vejen tilbage til starten af den første, og måtte kæmpe os gennem den, for overhovedet at kunne starte på den anden biome igen.

Det kan sagtens afskrække nogle spillere, da de kan tro, at dette er tilfældet for alle biomer, men det kan vi forsikre om, ikke er tilfældet. Som flere biomer bliver oplåst, bliver det i stigende grad lettere at komme frem til den senest klarede biome – både gennem tech- og historieprogression – selvom hvor nemt du kan komme til diverse genveje stadig afhænger af, hvor tæt på dig rummet med genvejen bliver generet i næste cyklus.

Men selv når du begynder at finde disse genveje, er hver runde stadig lang. For hver runde skal spilleren typisk klare både den biome, de genstarter fra og den, de rent faktisk forsøger at færdiggøre. I nogle tilfælde er det gavnligt, da du kan samle ekstra gear og liv sammen, men i de fleste tilfælde er det en unødvendig irritation, der dræner din tid mere end noget andet. Og da fjenderne bliver mere aggressive for hver cyklus, er det ikke engang sikkert, at du når hen til det punkt, du døde ved.

En ægte næste generations oplevelse

(Image credit: Sony)

3D lyd og DualSense bidrager til indlevelsen

Mulighed for at justere tilgængelighed

Indlæsningstider er korte

Det er fuldt forståeligt, at Returnal er en PS5 eksklusiv titel. Vi er ikke sikker på, at spillet ville have virket lige så godt på sidste generations hardware, selvom PS4 spillere vil være ivrige efter at få fingrene i det.

Da gameplay er så afhængigt af konstante dødsfald og genoplevelser, gør PS5’erens hurtige SSD dette ritual meget mindre frustrerende, end det ville være på en PS4. Indlæsningstiderne er ekstremt hurtige og overgangene gnidningsfri, hvilket gør dig ivrig efter at komme i gang igen.

Returnal er også et fremragende udstillingsvindue for PS5 teknologi. DualSenses haptiske feedback er ganske subtil – den reagerer nænsomt på begivenheder på skærmen på en måde, der ikke stjæler opmærksomheden, men bidrager til den fulde oplevelse. Og hvis du spiller med høretelefoner på, hvilket gør det muligt at høre PS5’erens 3D rumlige lyd, bliver Returnals miljøer virkelig bragt til live. Du kan høre lydene fra verdens skabninger i baggrunden, den buldrende storm i distancen, og regndråbernes falden på Selenes hjelm.

Al denne indlevelse gjorde os en smule bevægelsessyge til tider, men Housemarque tilbyder et udvalg af tilgængeligheds indstillinger, der inkluderer motionssløring, indstillinger til farveblinde og meget andet.

Bedømmelse

(Image credit: Sony)

Returnal er det perfekte spil til dem, der elsker en udfordring med lidt ekstra lir. Det er et spil fyldt med risici, hvor dets grad af uforudsigelighed definerer udfordringens størrelse mere end fjenderne selv. Når Returnal er udfordrende, er det det i en knusende grad, og vi var ofte fanget flere timer ved specifikke punkter i spillet, hvor uforudsigeligheden betød, at strategi ikke fik os særlig langt. Alt vi kunne gøre var at håbe på, den næste runde betød bedre gear end den forrige.

Men det er svært at benægte, at Housemarque har skabt noget anderledes med Returnal, hvor de har formået at blande en roguelike med et tredjepersons skydespil i blockbuster størrelsen – og endda også skabt et arkadehelvede af patroner, der er andeledes end det, vi tidligere har set fra Sony.

Returnal er en PS5 eksklusiv, der eftertrykkeligt lever op til de standarder, vi har skreget efter med den nye konsol, og den er et perfekt eksempel på, hvad den nye hardware er i stand til.

Selvom Returnals formular kan være noget, der frustrerer mange spillere, vil andre bedåre dens hurtige, actionprægede kamp, dens psykologiske thriller historie, og dens vovede kampe.

Med et prisskilt på 499 er det dog værd at identificere, hvilken af de lejre du falder i, inden du spenderer dine hårdt tjente penge på spillet.