Her er 16 nyheder fra GTA 6, som blev afsløret i den store »Extended Look«-gameplay-video optaget på PS5

Grand Theft Auto 6: An Extended Look er endelig ude! De, der fulgte med ved Netflix-premieren, fik 26 minutters nyt indhold om spillet forud for udgivelsen den 19. november, herunder masser af gameplay-klip, filmsekvenser og et dybere indblik i Jason og Lucias liv.

Der er så meget at dykke ned i, lige fra et opdateret kampsystem, interaktive gameplay-mekanismer, hints om historien og meget mere – men for at gøre det nemmere for dig har vi lavet en oversigt over de vigtigste ting, vi har lært, i tilfælde af at du gik glip af det.

Filmsekvenser og gameplay smelter perfekt sammen

(Image credit: Rockstar Games)

Den udvidede trailer begyndte med, at Lucia og Jason gik ind i en boligblok for at hente en pakke til en person ved navn »Boobie«. I denne mission ser det ud til, at Jason er den spilbare karakter, da han leder Lucia gennem bygningen og møder nogle utroligt detaljerede NPC’er.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Her, og i flere andre tilfælde, ser det ud til, at gameplayet øjeblikkeligt skifter over til en cutscene, inden actionen sætter ind igen. Et andet eksempel sker senere; Jason og Lucia er på flugt fra politiet sammen med en klient, og Jason skal skyde på dem ud af vinduet, mens Lucia undviger — scenen skifter hurtigt over til noget filmisk, inden den vender tilbage til gameplayet.

I slutningen af det udvidede indblik bliver Lucia og Jason adskilt under en mission; så snart han er færdig med at skyde nogle fyre, der styres af spilleren, skifter det pludselig til en filmisk scene, der viser ham, mens han sms’er med Lucia, hvorefter der skiftes til hendes synsvinkel, og slutningen af mellemsekvensen fører til, at du overtager styringen af hende.

Der vil være Quick Time-gameplay i spillet

(Image credit: Rockstar Games)

I en kampscene mellem Lucia og en fjende mod slutningen af den udvidede forhåndsvisning bliver spilleren præsenteret for et quick-time-event, hvilket er overraskende gammeldags for dette spil. Men der ser ud til at være et valg at træffe her – der vises to muligheder på skærmen, og i videoen løfter hun sin hæl og rammer fyren i ansigtet, samtidig med at hun kommer med en vittighed baseret på, hvilken knap du vælger at hamre på. Vi får indtryk af, at dette vil forekomme gennem hele spillet.

Der vil være slowmotion som afslører fjendens sårbare områder

(Image credit: Rockstar Games)

Man kan se Jason skyde på nogle fjender, og spillet går pludselig i slowmotion, efter at han har brugt sin fokusmåler, som ses i øverste venstre hjørne. Under dette samme møde bliver en fjendes krop fremhævet, så spilleren kan se røde og gule sårbare områder — vi går ud fra, at rødt er et dræbende skud, og at gult vil afvæbne eller uskadeliggøre fjenden.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Der bliver udklædninger… masser af udklædninger

(Image credit: Rockstar Games)

Der var en hel del scener, hvor vi ser Jason og Lucia på historieopgaver iført forklædninger med nye identiteter, når de påtager sig bestemte opgaver, f.eks. som personlige livvagter til en fest. Optagelserne viste, at det at skifte tøj er en del af spillet, og vi ser mange forskellige frisurer på Lucia — det ser ud til, at det bliver nødvendigt, ikke bare for sjov.

Der findes et seksstjernet »Wanted«-system

(Image credit: Rockstar Games)

I modsætning til GTA 5, der har et femstjernet eftersøgningssystem, vil GTA 6 have seks stjerner. Hvad betyder det? Tja, det er jo én mere, ikke?

Våbenhåndteringen er bedre end i GTA 5

(Image credit: Rockstar Games)

Det ser utroligt smidigt ud, når man samler våben op eller skifter imellem våben; Jason og Lucia har deres egne våben, som de kan hente frem fra deres respektive våbenhjul, men de kan også hurtigt snuppe våben fra nedlagte fjender midt i kampen.

Du kan køre racerbil på en rigtig racerbane

(Image credit: Rockstar Games)

Det er fantastisk at køre rundt i Leonida, men spillerne vil også kunne deltage i løb på en rigtig racerbane – både i biler og på motorcykler – hvis man er på udkig efter en udfordring i høj hastighed.

Masser af vandaktiviteter

(Image credit: Rockstar Games)

Spillerne vil kunne styre fanbåde, jetski og kanoer og udforske vandarealerne rundt om i Leonida. Man må dog indrømme, at fanbåden ser lidt mindre actionfyldt ud end nogle af scenerne i videoen…

Du kan dyrke basejumping

(Image credit: Rockstar Games)

Som det ses i en scene mod slutningen af den udvidede trailer, får spilleren Lucia til at løbe og springe ud fra en skyskraber, hvorefter hun trækker sin faldskærm ud og får en fantastisk udsigt over Vice City.

Masser af ødelæggelser

(Image credit: Rockstar Games)

Under politijagter kan Jason og Lucia skyde dækkene på deres forfølgere i stykker, hvilket får politibilerne til at vælte og køre galt, hvilket medfører dynamisk ødelæggelse af omgivelserne, der ser utroligt filmisk ud.

Der er mange forskellige mennesker, der vil hyre dig til forskellige opgaver

(Image credit: Rockstar Games)

Selvom vi endnu ikke kender de konkrete detaljer i historien, ser det ud til, at Jason og Lucia driver deres egen virksomhed, hvor de skal arbejde for en række forskellige kunder. De vil røve banker og butikker, beskytte kunder, levere varer og meget mere. Det er typisk GTA-stof, men det er første gang, vi ser, hvordan det kommer til at se ud.

Du må gerne klappe hunden

(Image credit: Rockstar Games)

Det er det vigtigste for nogle af os.

Et forbedret HUD

(Image credit: Rockstar Games)

Spillets heads up display (HUD) ser langt mere overskueligt ud end GTA 5’s og er hurtigere at få adgang til; det tager kun et tryk på en knap at skifte mellem Lucia og Jason, og våbenhjulet er overskueligt og hurtigt at bruge.

Det går hurtigt at skifte mellem Lucia og Jason

(Image credit: Rockstar Games)

Det går utroligt hurtigt at skifte mellem de to hovedpersoner. Det ene øjeblik ser man Lucia udføre et basejump, og når man skifter over til Jason, tager det kun et par sekunder – der er et lysglimt, kameraet zoomer op mod himlen, panorerer hen over byen, zoomer derefter ned i en bygning, og så er vi tilbage hos Jason. Og det kører på standardversionen af PS5!

Du kan dykke med eller uden iltflasker

(Image credit: Rockstar Games)

Spillerne vil kunne dykke ned i vandet for at svømme, men også dykke med iltflaske for at se alle de smukke fisk under overfladen!

Våbenikonet fra GTA 4 vender tilbage

(Image credit: Rockstar Games)

Under kamp kan ikonet for det udstyrede våben fra GTA 4 ses i øverste højre hjørne, under eftersøgningsstjernerne og ammunitionen. Det manglede i 5, men fans af 4 vil opleve gensynsglæden her.

Hvis du gik glip af GTA 6-præsentationen, kan du se den på Netflix her.