Ny PS5-opdatering har Xbox Series X-funktion

Den seneste PS5-opdatering, som blev sendt ud til alle brugere den 23. marts, indeholder en skjult Xbox Series X-funktion, som ikke blev fremhævet i Sonys oprindelige noter i forbindelse med udgivelsen: Auto Low Latency Mode (ALLM).

Hvis du ikke ved, hvad ALLM helt præcist er, er det en tv-teknologi, der beder din skærm om automatisk at skifte til Game Mode, når din konsol tænder for et spil. Funktionen har været tilgængelig på Xbox Series X og Xbox Series S siden lanceringen og er nu blevet tilføjet til PS5.

Vincent Teogh fra HDTVTest bekræftede, at ALLM er aktiv efter den seneste PS5-opdatering ved hjælp af en Sony X900H og et LG OLED CX.

ALLM lyder måske ikke som noget særligt for dem, der allerede selv skifter til den rette billedindstilling, når de spiller spil, men det er en praktisk funktion for dem, der ikke er vant til eller bare ikke gider at justere tv-indstillingerne.

Fordelen ved ALLM sikrer også, at du altid bruger den optimale billedindstilling på dit tv, når du spiller spil, hvilket vil give en mere responsiv oplevelse, da spiltilstande har tendens til at tilbyde betydeligt reduceret inputlag, om end på bekostning af nogle billedforbedringer.

PS5 er ved at indhente forspringet, når det gælder skærmfunktioner

(Image credit: Sony)

Det er lidt mærkeligt, at Sony ikke har nævnt, at ALLM er en del af PS5's seneste opdatering, da det sammen med VRR-understøttelse - som er blevet bekræftet til at komme "i de kommende måneder" - er en ret praktisk funktion på moderne konsoller.

Indtil nu har begge funktioner været eksklusive på Xbox Series X og Series S, så det er helt sikkert en gevinst for PS5-gamerne at få komme på niveau med Microsofts nye systemer.

Der er dog stadig en vigtig funktion, som nogle PS5-ejere sikkert håber på at se, og her taler vi om 1440p-understøttelse. Lige nu kan konsollen, hvis du tilslutter en PS5 til en 1440p-skærm, kun klare output ved 1080p med downsampling.

Det betyder, at spillerne går glip af 43,75 % flere detaljer, end de burde, og da 1440p-skærme er en af de mest udbredte skærmopløsninger, er det en stor fejl fra Sony, at PS5 ikke som en selvfølge kan levere spil i denne opløsning.

Hvad der gør problemet mere grelt er, at Xbox-konsoller har haft 1440p-understøttelse siden 2018 sammen med VRR ( Variable Refresh Rate/variabel opdateringshastighed). Det har taget fire år for VRR at blive tilgængelig på PS5, så ventetiden på 1440p må vel også snart være ovre? Måske ikke. Sony har tidligere sagt, at de ønsker at "prioritere understøttelse af tv", hvilket man kan argumentere for, at når VRR kommer, så har virksomheden opnået det. Alligevel håber vi, at Sony ikke glemmer, at det ikke er alle, der spiller spil på et tv.