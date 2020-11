Anmeldelse: Xbox Series X

Xbox Series X er ikke et “must have” - i hvert fald ikke lige nu. Det ændrer ikke på, at det er fantastisk stykke hardware med meget potentiale.

Næste generations Xbox er superhurtig, overraskende stille og leverer den slags ydelse, vi tidligere kun har set fra avancerede gaming-pc'er, hvilket sikrer, at spil - både gamle og nye - ser bedre ud og fungerer bedre end nogensinde før.

Gaming-pc'er kommer dog næppe ned i samme prisleje pris for de samme specifikationer, og i Xbox Series X gemmer der sig en masse kræfter til lidt under 4.000 kr. Resultatet er en konsol, der ikke kun er teknisk imponerende med drastisk forkortede loadtider og væsentligt forbedret visuel gengivelse i spil. Det er også en konsol, som bruger adskillige funktioner for at gøre din spiloplevelse mere behagelig.

Den rå hardwarekraft kan ikke benægtes - og dens nye tidsbesparende funktioner bestemt er velkomne - er der dog mangler på nogle kritiske områder.

Udvalget af spil ved lanceringen er skuffende. Der mangler eksklusive titler, der kan lokke gamere til at købe den fra første dag. Vi anbefaler, at du køber et Xbox Game Pass-abonnement, så du får adgang til til hundredvis af spil. Det gør lidt ved det skuffende spiludvalg, selvom du så kommer til at spille nogle lidt ældre titler. Nogle af dem er blevet optimeret til den nye konsol. Ser man bort fra den forbedrede hardware er manglen af Halo Infinite og andre store eksklusive Xbox-spil bemærkelsesværdig.

Desuden havde vi gerne set mere end en revision af brugergrænsefladen for virkelig at få understreget, at det her er en helt ny konsol generation.

Microsofts flagskibskonsol er ligeså kraftfuld som forventet. Vi vil anbefale, at du venter lidt med at købe den til der kommer flere spil, mindre du allerede er dybt inde i Xbox-økosystemet eller bare vil have den nyeste konsol med det samme.

Xbox Series X pris og lancering

(Image credit: Future)

Xbox Series X lancering: 10. november 2020

Xbox Series X pris: Ca. 3.900 kr.

Xbox Series X kommer på gaden 10. november 2020. Dermed får den lidt over en uges forspring til PS5, der rammer de danske butikshylder 19. november. Prisen er omkring 3.900 kr. Xbox Series S, er en digital version af konsollen med lidt dårligere specifikationer. Den koster ca. 2.400 kr.

Selvom det ikke ligefrem er småpenge, er det en ret rimelig pris for den nye Xbox. Og i betragtning af at Series X har specifikationer, der ligner en gaming-pc, er prisen faktisk yderst fornuftig. Du får svært ved at finde en tilsvarende gaming-pc til prisen.

Hvis du vil have mest muligt ud af din Xbox Series X ved lanceringen, anbefaler vi som nævnt, at du investerer i et Xbox Game Pass Ultimate-abonnement til 99. kr. om måneden (du får første måned for 10 kr.) Det er en ekstra udgift, men det giver dig adgang til hundredvis af spil (inden længe også spil fra Bethesda og EA), Xbox Live Gold, cloud-spil og gratis spil hver måned. Hvis du ikke behøver at kunne spille på alle dine enheder, kan du måske nøjes med et Game Pass-abonnement til 79 kr. om måneden.

Men Xbox Series X er ikke den eneste konsol, der kommer på gaden heromkring. Det er også værd at tjekke PS5 og PS5 Digital, som ligger i samme prisleje. Xbox Series X er dog nogle steder noget billigere end PS5 Digital.

Xbox Series X design

(Image credit: Future)

Moderne, elegant design

Ekstremt stille

Udsender samme mængde varme som Xbox One X

Minimale opdateringer af brugergrænsefladen

Designet af Xbox Series X er afviger en del fra sine forgængere - det opretstående tårndesign minder mere om en stationær gaming-pc, selvom du også kan placere konsollen vandret.

Den kasseformede konsol, måler 15,1 x 15 x 30,1 cm. og vejer 4,45 kg, er mat sort overalt, bortset fra en grøn nuance inde i de indrykkede kølehuller på toppen - det er en smart optisk illusion.

Udformningen af ​​konsollens front er ret ligetil med underskrift Xbox-tænd / sluk-knap øverst til venstre, et diskdrev nederst til venstre, en parreknap og USB 3.2-port nederst - højre (parreknappen er også IR-modtager). Bagsiden af ​​konsollen har nogle køleåbninger samt en HDMI 2.1-udgangsport, to USB 3.2-porte, en netværksport, en port til mere lagerplads og en strømport.

(Image credit: TechRadar)

Konsollens sider (når den står oprejst) er blanke, med undtagelse af et diskret Xbox-logo i hjørnet af venstre side og fire gummipuder til højre, så konsollen kan stå vandret. I bunden af ​ er der en let forhøjet diskformet stander sammen med nogle flere ventilationskanaler til afkøling. Som nævnt er toppen af ​​konsollen designet til at hjælpe med ventilation, da det er her Xbox Series X kommer af med al sin varme.

Selve konsollen ser minimalistisk, slank ud På trods af sin vægt og temmelig store størrelse ser den betydeligt mindre ud, end dens målinger antyder. Vi fandt, at ud af, at den sagtens kan stå i en Ikea Kallax reol (39 cm x 39 cm), enten vandret eller lodret.

Musestille - men temmelig varm

(Image credit: TechRadar)

En stor fordel ved Xbox Series X er, at den er forbavsende stille. Vi er næsten blevet vant til, at konsoller larmer som var de ved at lette, når de starter spil, der virkelig kræver noget af dem. Xbox Series X er den mest støjsvage Xbox, vi har haft fornøjelsen af ​​at spille på, selvom vi har brug for flere næste generations specifikke spil for virkelig at bedømme det.

Når du er på startskærmen, udsender konsollen omkring 30 dB lyd - det svarer til en hvisken - og det ændrer sig meget lidt, når du rent faktisk indlæser og spiller spil. Da vi spillede Sea of ​​Thieves, No Man's Sky og PlayerUnknown's Battlegrounds, kom lydniveauet aldrig over 33 dB.

Ved større opdateringer steg det til 45 dB. Det svarer nogenlunde til lyden af en printer, og man hører det næppe når man spiller med lyd. Det var også tilfældet, da vi spillede de titler lavet til konsollen, vi fik lov at teste.

Brugergrænsefladen

(Image credit: Microsoft)

Hvor Xboxens yderside har gennemgået store forvandlinger, kan man ikke det sige det samme om konsollens brugergrænseflade.

Menuen på Xbox Series X er stort set den samme som Xbox One. Hovedårsagen til det er, at Microsoft med en stor opdatering tilbage i august, gjorde brugergrænsefladen mere strømlinet for at tilpasse den Xbox Series X.

Det betyder, at Series X stadig har et flise-agtigt layout med pins, der kan tilpasses, så du kan vælge hvilke spil og apps, du først vil se på din startskærm. Det giver nem adgang til spil, apps, chat og andre funktioner via Xbox-knap på din controller. Det er en smuk strømlinet grænseflade, der giver mulighed for masser af tilpasningsmuligheder og nem navigation.

Tilpasning ser ud til at være kernen i brugergrænsefladen. Ud at bevæge sig rundt i dine fastgjorte spil og apps, lader Microsoft også spillere udtrykke sig lidt mere med ​​nye profiltemaer, der fungerer som baggrund for din profilside. Spillere kan nu endelig bruge dynamiske baggrunde, hvilket giver en mere personlig startskærmindstilling til dem, der keder sig ved de statiske muligheder på Xbox One.

Xbox Series X-dashboardet er også hurtigere at navigere end tidligere. Men hos os var der nogle problemer med indhold, der blev trukket ind fra nettet. Helt generelt undrer vi os over brugergrænsefladens begrænsede muligheder. Det virker ikke som en helt ny generation af konsoller. Vi havde gerne set noget, der havde fået denne Xbox til virkelig at adskille sig fra sine forgængere, og at det var lettere at navigere til film, billeder osv.

Xbox Series X ydeevne

(Image credit: Future)

Betydeligt hurtigere loadtider og bedre stabilitet

Let at få mere lagerplads

4K / 60 fps gameplay (understøttelse af op til 120 fps)

Auto HDR

Xbox Series X er et kraft monster med, en ottekernet AMD Zen 2-processor, der kører 3,8 GHz, en brugerdefineret RDNA 2 AMD GPU med 12 TFLOP processorkraft, 16 GB GDDR6-hukommelse og en 1 TB brugerdefineret NVMe SSD.

Kortere loadtider

(Image credit: Sega)

Først og fremmest er Series X superhurtig takket være sin NVMe SSD. Vi har set Xbox Series X barbere ti sekunder af loadtider i spil sammenlignet med, hvordan de kører på Xbox One S. Xbox Series X loades altid hurtigere - i nogle tilfælde med et par sekunder og i andre er det næsten en halvering af loadtiden.

For at give dig en idé om, hvor meget hurtigere det går, målte vi hvor lang tid det tog at loade et spil og klikke på 'Continue'' på menuskærmen for de samme spil på Xbox One S og Xbox Series X .

Nogle spil kan drage mere fordel af andre, men selv et par sekunders besparelse er velkommen. Spil som Ori og Blind Forest indlæses under alle omstændigheder ret hurtigt, så her er forskellen ikke så markant. Det er med spil som Sea of ​​Thieves, kraften i SSD-harddisken virkelig kommer til sin ret. Loadtiden faldt fra 100 sekunder til kun 35 sekunder.

4K ved 60fps (op til 120fps)

(Image credit: Wired Productions)

4K ved 120fps For at sikre, at vi fik det optimale gameplay på Series X, tilsluttede vi den et 55” Samsung Q80T QLED 4K HDR Smart tv. Vi sørgede for, at tv'ets spiltilstand var aktiveret, og konfigurerede Xbox'ens indstillinger til 4K UHD og 120 fps, hvilket kun kan fås hvis du tilslutter Xbox'en en HDMI 2.1-kompatibel skærm som Samsungs her i vores test. Det anbefaler vi også dig at gøre, hvis du vil have den bedst mulige grafik.

Medmindre du er nøjeregnende med dine frame rates, skal du ikke død og pine have en HDMI 2.1-kompatibel skærm. Som standard får du 4K ved 60 fps. Det er det bedste fra begge verdener. Stabil billedafvikling og temmelig fantastiske billeder. Det er dog værd at bemærke, at det kræver et 4K tv.

Auto HDR

(Image credit: Rare)

Ligesom Xbox One kan Series X kalibrere HDR til spil. Det er en rigtig god ide at gøre, for det giver perfekt kontrast og sikrer dig dermed den bedst mulige grafik.

Til vores anmeldelse havde vi primært adgang til et udvalg af bagudkompatible spil der er den bedste indikator for det boost i ydeevne, som Xbox Series X leverer i forhold til sine ældre kolleger. Med ovenstående indstillinger aktiveret, så spillene med det samme meget bedre ud. Ikke overraskende, fordi Microsoft har aktiveret HDR-understøttelse i de spil.

Lagerplads

(Image credit: TechRadar)

Xbox Series Xs 1 TB brugerdefinerede NVMe SSD giver 802 GB brugbar lagerplads med 198 GB reserveret til systemfiler og Xbox-operativsystemet. Vi kunne downloade 18 spil i forskellige størrelser, før vi skulle bruge konsollens ekstra lagerplads

Det er da en okay antal, men vi vil råde dig til at købe Seagate Storage Expansion Card, hvis du virkelig vil drage fordel af funktioner som Quick Resume og den overflod af spil, der er tilgængelige via Xbox Game Pass.

Det er vigtigt at bemærke, at spil, der er lavet til den nye konsol sandsynligvis fylder mere, efterhånden som de bliver opdaterede. Vi testede Seagates 1 TB udvidelseskort. Med en pris på omkring 2.000 kr, er det ikke billigt. Men det er ekstremt let at bruge.

Xbox Series X controller

(Image credit: TechRadar)

Føles velkendt i hånden, men alligevel lidt anderledes

Fungerer på en række enheder

Forbedret struktur og geometri

Ny 'Del' -knap

Xbox Series X-controlleren føles velkendt i hånden, men alligevel en anderledes. Strukturen og geometrien er blevet forbedret, hvilket giver en mere ergonomisk og mere behagelig spiloplevelse.

På overfladen ser Xbox Series X-controlleren ikke ud til at være en drastisk afvigelse fra sin forgænger. Den har en lignende form med samme traditionelle knap og trigger-layout. Ved nærmere eftersyn begynder du dog at bemærke de subtile forskelle, Microsoft har implementeret.

Gamepadens matte finish, der passer til konsollens design. Den sorte controller, der kommer med konsollen er modtagelig overfor knubs. Det er lidt underligt, for det gør det svært at få controlleren til at se ny ud i årevis. Det kan være, at tidens tand kan ses lidt mindre tydeligt på controllere i andre farver, som du kan købe separat.

I det samlede billede er det en mindre ting. Controlleren både ser ud og føles som et kvalitetsprodukt.

(Image credit: TechRadar)

Xbox Series X funktioner

(Image credit: TechRadar)

Quick Resume er ret ligetil

Stor bagudkompatibilitet med spil og tilbehør

4K UHD Blu-ray-drev

Dolby Atmos og DTS understøttelse

Flere underholdningsapps end før

Smart Delivery gør det nemt at skifte mellem konsoller

Xbox-app (beta) gør det lettere at administrere og få adgang til konsollen, når du er på farten

Quick Resume

(Image credit: The Coalition)

Den måske mest velkomne af Xbox Series X-funktionerne er Quick Resume. Formålet med Quick Resume er at give dig mulighed for at fortsætte et spil fra en slags dvaletilstand stort set med det samme. Så i løbet af få sekunder kan du hoppe tilbage i spillet, hvor du slap, som om du aldrig stoppede med at spille, uden at skulle gennem loadskærme igen.Du kan også bruge det til at springe mellem forskellige spil på ingen tid. Spillene skal bare være startet på forhånd.

Bagudkompatibilitet

(Image credit: Remedy Entertainment)

En anden af Xbox Series X bedste funktioner er omfanget af dens bagudkompatibilitet. Der er langt over 1.000 bagudkompatible spil til rådighed. Det betyder, at du skal lede længe for at finde et spil, der ikke kan spilles på Series X.

Som tidligere nævnt har de både lavere loadhastigheder og er simpelthen bedre at spille. Stabiliteten er forbedret, selvom de er lidt forældede i forhold til det, vi er vant til i moderne spil.

Smart Delivery

(Image credit: Ubisoft)

Xbox Smart Delivery er bygget til at give dig den bedst mulige version af et Xbox-spil, uanset hvilken konsol du spiller på. Det kan på en måde forklares som en kombination af fremadkompatibilitet og bagudkompatibilitet.

Vi kunne spille de spil, vi havde på Series X på Xbox One S uden at købe to versioner af samme spil. På samme måde kunne vi spille The Falconeer på Xbox Series X, med optimeringer, og så hoppe over på One S og spille det der, bare uden optimeringerne til Series X.

Multimedia

(Image credit: Netflix)

Med Series X får du et indbygget 4K Blu-ray-drev og nem adgang til de mest populære streamingtjenester.

Dolby Vision-understøttelse

(Image credit: The Coaliton)

Microsoft er den eneste næste af producenterne af de nye konsoller, der understøtter Dolby Vision. Det mere krævende HDR-format, med overlegen kontrast og farvenøjagtighed. Hvad angår indhold kan du streame i Dolby Vision, hvis du har det dyreste Netflix-abonnement, se det i en Dolby Vision 4K Blu-ray-film eller spil som Ori and the Will of the Wisps or Gears 5.

DTS og Dolby Atmos-understøttelse

(Image credit: Playground Games)

Standardindstillingerne for hovedtelefoner til Xbox Series X er Windows Sonic, men den understøtter også Dolby Atmos og DTS-hovedtelefoner. Licenser til dem skal købes seperat.

Windows Sonic er fint til dem, der ikke går op i lyd, men Dolby Atmos og DTS giver en mere fyldig og rumlig lydoplevelse. Det betyder f.eks, at du kan høre på fjendernes fodtrin hvor de er i forhold til dig.

Xbox app

(Image credit: Microsoft)

I skrivende stund er den nye Xbox-app til iOS og Android stadig i beta. Den opgraderede version af app’en giver dig mere kontrol end før. Du kan styre opbevaring på tværs af dine Xbox-konsoller, chatte med venner på enten Xbox eller pc og nemt dele klip og skærmbilleder fra spil, og let give fjernadgang l. Du kan endda bruge app’en som fjernbetjening til din konsol, hvilket er meget praktisk til multimedietjenester.

Xbox spiludvalg

(Image credit: Shin'en Multimedia)

Udvalget ved lanceringen er en smule skuffende

Xbox Game Pass er nødvendigt for at få mest muligt ud af konsollen

Masser af bagudkompatible spil

Udvalget af spil ved lanceringen er måske der, Xbox Series X skuffer mest. Der er kun en håndfuld af de store: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dirt 5 og Yakuza: Like a Dragon. Ingen af dem er eksklusive på Xbox, selvom Yakuza ikke kommer til PS5 før næste år.

Faktisk kan alle de spil, der fås til Series X ved lanceringen også fås (før eller siden) til Xbox One. Mange af dem udgives også til PS5. De spil, der ved lanceringen kun fås til Xbox (f.eks. Gears 5, Forza Horizon 4, and Ori og the Will of the Wisps) er alle optimerede Xbox One-spil.

Det er et skuffende udvalg at starte med. Vi havde gerne set Halo Infinite,men det er jo blevet udskudt til 2021.

Xbox Game Pass

(Image credit: Microsoft)

Den formildende omstændighed omstændighed omkring spiludvalget er, at Xbox Series X-spillere har adgang til tusindvis af bagudkompatible spil ved lanceringen. Køber du konsollen, når den kommer på gaden anbefaler vi på det kraftigste et abonnement på Game Pass Ultimate. Så kan du få massevis af spil fra første dag.

Xbox Series X optimeret

(Image credit: Microsoft)

En håndfuld Xbox One-spil er optimeret til Xbox Series X. Disse spil er blevet opgraderet eller lavet med Xbox Series X i tankerne for at få mest muligt ud af konsollens muskler - og waow, det kan virkelig ses.

Vi testede et par optimerede spil, bl.a. Gears 5, Yakuza: Like a Dragon og The Falconeer. Loadtiderne var minimale, de kørte mere stabilt og havde betydeligt bedre grafik

Skal du købe Xbox Series X?

(Image credit: Future)

Køb den hvis…

Du vil have kortere loadtider og et mere gnidningsfrit gameplay

Xbox Series X superhurtige SSD reducerer spillenes loadtider betydeligt, både gamle og nye. Den brugerdefinerede RDNA 2 GPU giver mulighed for gameplay i 4K / 60 fps (og understøtter op til 120 fps). Så hvis du er træt af at skulle gå på kompromis, når det kommer til framerates versus visuelle nøjagtighed., vil du være glad for, at du her får begge dele.

Du vil have en fantastisk audiovisuel multimedieoplevelse

En indbygget 4K Blu-ray-afspiller, adgang til en overflod af streamingtjenester og understøttelse af Dolby Atmos og Dolby Vision gør Xbox Series X fantastisk til dem, der bruger deres konsol som et hjemmeunderholdningssystem og vil have fremragende lyd og billede.

Du vil bruge ældre Xbox-spil og tilbehør

Xbox Series X er bagudkompatibel med fire generationer af Xbox-spil, hvilket betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om at kunne spille ældre spil på din nye konsol. Der er mere end 1.000 bagudkompatible spil ved lanceringen. Mangt Xbox One-tilbehør er kan også bruges. Derudover betyder Smart Delivery, at du nemt kan springe mellem din gamle og nye konsol.

Du vil have mere kontrol over din lagerplads

Med muligheden for at styre, hvilke dele af spil du vil installere, enten via selve konsollen eller Xbox-appen, har det aldrig været nemmere at administrere din lagerplads. Seagate-lagerkortet dyrt, men det gør det hurtigt og problemfrit at få mere plads.

(Image credit: Future)

Køb den ikke hvis...

Du vil have et spændende udvalg af spil ved lanceringen

Udvalget af spil ved lanceringen lader meget tilbage at ønske - det består primært af optimerede versioner af Xbox One-spil og spil, der er tilgængelige på andre platforme. Vi forventer, at biblioteket vokser over tid, men forventer ikke at blive blæst bagover af begejstring fra første dag.

Du ikke har planer om at købe et fjernsyn med 4K-opløsning (eller bedre)

Xbox Series X har korte loadtider og masser af funktioner. Men uden mindst et 4K tv, får du ikke det bedste ud af det. Hvis din skærm ikke er HDMI 2.1-kompatibel, får du ikke 120 fps.