Razer i vibrerende samarbejde med Womanizer

Razer, der ellers er mest kendt for tilbehør til gaming, har indgået et erotisk samarbejde med Womanizer. Womanizer står bag en masse erotisk legetøj, og det er her Razers teknologi passer som hånd i handske, om man så må sige. Razer står bag Razer Sensa, som leverer den avancerede haptiske feedback og de sensoriske algoritmer, der ifølge Razer ”giver et uovertruffent niveau af fordybelse og præcision”. Det er ikke kun godt til gaming, men kilder altså også alle de rigtige steder på de rigtige måder i Womanizers legetøj.

Det første produkt ser ikke ud til at have et navn, men det medsendte billede fra Razer hedder Lovehoney x Razer.

Det er bare luft…

Womanizer er udstyret med Pleasure Air Technology (PAT), som bruger en kombination af pulserende og masserende ændringer i lufttrykket til at stimulere klitoris uden direkte kontakt. Det er populært, og Womanizer er et af de største navne i den seksuelle wellness-industri/sexlegetøj.

Mange vil sikkert også værdsætte, at Womanizer-produkterne har Smart Silence-funktion: En meget responsiv sensor. Den sikrer, at Womanizer-legetøjet kun aktiveres, når det kommer i kontakt med brugerens hud og ikke i håndtasken. Når produktet ikke længere er i kontakt med huden, går det straks i standby-tilstand.

Ikke på hylderne endnu

Vi har fået et billede af det første Womanizer-produkt, som indeholder Razer Sensa HD Haptics, og det er også udstyret med den traditionelle grønne Razer-farve. Razer nævner ingen pris eller lanceringstidspunkt på det sensuelle legetøj. Vi har tjekket, om produktet er tilgængeligt, men det ser ikke ud til at være på hylderne endnu.

Det er ikke til at vide, om Razers engagement vil få flere gamere til at interessere sig for seksuel wellness, men det skader nok ikke. Razer nævner ikke, om den nye hyggespreder kommer til at fungere med nogle af de mange erotiske spil, der findes på markedet. Vi venter spændt.