Lækkede billeder viser kommende Google Pixel Watch 4

Uofficielle gengivelser af Pixel Watch 4 er lækket online

Designet ligner Google Pixel Watch 3

Det kan få trådløs opladning og et større batteri

Indtil videre har vi ikke hørt meget om efterfølgeren til Google Pixel Watch 3, men eftersom den model udkom i september sidste år, burde en ny version ikke være så langt væk - og nu er der dukket lækkede, uofficielle billeder op, som kan give os det første kig på Pixel Watch 4.

Billederne kommer fra det kendt kilde @OnLeaks og hjemmesiden 91mobiles, og skulle være baseret på oplysninger fra Googles forsyningskæde. Uret, der ses på billederne, har et udseende, der ikke er meget forskelligt fra den nuværende model.

Der er dog nogle mindre ændringer at bemærke: Google Pixel Watch 4 siges at være lidt tykkere end sin forgænger, hvilket kunne tyde på et større batteri og dermed længere batterilevetid. Skærmens kanter siges også at være blevet reduceret en smule i forhold til Pixel Watch 3.

Lækagen nævner også, at trådløs opladning kan være på vej til Pixel Watch 4, noget vi ikke har set på Googles smartwatches indtil videre - hvilket i så fald vil betyde, at det kan oplades med et bredere udvalg af tredjepartstilbehør.

Nye knapper og to størrelser

[Exclusive] Google Pixel Watch 4 revealed | 360 Degree Video

Vi kan også se to små knapper på hver side af højttaleren, på venstre side af uret set fra skærmen. Det er endnu ikke klart, hvad disse knapper er til, men de er betydeligt mere diskrete end den digitale krone på den modsatte side.

Ifølge det nye læk vil Pixel Watch 4 være tilgængeligt i to størrelser, ligesom Pixel Watch 3. Disse størrelser angives til »muligvis« at være 41 mm og 45 mm - det samme som før - men det er stadig uvist, hvornår de officielle oplysninger frigives.

Der har kun været få rygter og lækager om Google Pixel Watch 4 indtil videre. Vi har hørt antydninger om, at Google ønsker at forbedre reparationsmulighederne på den næste model, hvilket ville være velkomment, men det er stort set alt, hvad vi ved - selv om der kan dukke flere detaljer op frem imod lanceringen i september.

I vores anmeldelse af Google Pixel Watch 3 var vi generelt var imponerede over, hvad uret havde at byde på, især med funktionerne til løbetræning . Hvis Pixel Watch 4 formår at bygge videre på dette med væsentlige forbedringer, er der gode chancer for, at uret vil kvalificere sig til vores topliste over de bedste smartwatches.