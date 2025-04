iPad mini kan blive den næste Apple-tablet med OLED-skærm

Et nyt rygte antyder, at den næste iPad mini kan få en OLED-skærm

Det vil være den anden iPad-model, der får opgraderingen, efter iPad Pro

Rygtet giver kun få detaljer, og Apple har ikke kommenteret det

Da iPad Pro M4 blev lanceret i 2024, gjorde Apple et stort nummer ud af at udstyre sin mest avancerede tablet med en imponerende OLED-skærm - den første nogensinde på en iPad.

Siden da har spørgsmålet været, hvilken iPad der bliver den næste til at opgive LCD-teknologien til fordel for OLED's forbedrede kontrast og farvenøjagtighed - og et nyt rygte peger nu på en uventet kandidat.

Den velkendte kilde Digital Chat Station (via GSMArena) offentliggjorde et indlæg på Weibo, der antydede, at »iPad evaluerer små OLED-paneler« i forbindelse med, at store teknologivirksomheder laver 8,8-tommers tablets.

Det er ikke meget at gå efter, men Digital Chat Station har et ret godt ry og tæller som en af de mere pålidelige kilder til læk på kinesiske platforme.

Den nuværende iPad mini, der blev lanceret i slutningen af 2024, har en skærm på 8,3 tommer. Indlægget siger ikke noget om, hvorvidt Digital Chat Station sigter mod, at skærmstørrelsen skal øges - ud over at få OLED-teknologien.

Vi var meget imponerede over tabletten i vores test af det, men en opgradering til OLED ville stadig have været mere end velkommen.

Hvorfor en OLED iPad mini giver mening

(Image credit: TechRadar)

Selvom iPad mini prismæssigt ligger mellem iPad og iPad Air, er det ikke helt fair at se den som en mellemting.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Det er mere korrekt at se iPad, iPad Air og iPad Pro som en sammenhængende produktlinje, der henvender sig til brede forbrugergrupper, mens iPad mini henvender sig til et mere nichepræget publikum, der kan lide mindre tablets.

Tendensen for mobile enheder i det seneste årti har været mod stadig større skærme. Apples iPhone er vokset fra 4,7 til 6,9 tommer og iPad fra 9,7 til maksimalt 13 tommer.

iPad mini er unik, fordi den kun er vokset marginalt i samme periode - fra 7,9 til 8,3 tommer - mest på grund af Apples overgang til en skærm, der dækker hele fronten.

Det tyder på, at de, der køber iPad mini, gør det, fordi de vil have en lille skærm - ikke for at spare penge i forhold til iPad Air eller iPad Pro. Derfor giver det mening, at Apple også begynder at introducere nogle mere avancerede funktioner i iPad mini - ellers får målgruppen måske aldrig glæde af dem.

Selv om iPad mini allerede er populær inden for visse professionelle områder og blandt mere avancerede brugere - for eksempel er det en velkendt favoritværktøj blandt piloter – er der helt sikkert plads til forbedringer og opgraderinger.

Apple henviste til iPad minis popularitet blandt piloter i forbindelse med afsløringen af iPad mini 6 i 2021. (Image credit: Tech World Walt Plus / Apple)

Ud over en OLED-skærm ville vi personligt gerne se en chip fra M-serien i iPad mini. Det lyder måske overdrevet for en lille enhed, men da M1-chippen nu er fem år gammel, føles det ikke som et urimeligt krav.

Indtil videre ville en opgradering til OLED dog være fint - som et tegn fra Apple på, at deres lille tablet stadig er en prioritet, på trods af at den ifølge MacRumors står kun for 10% af iPad-salget.

Det største problem er måske prisen. Et hurtigt kig på Reddit viser, at mange hverdagsbrugere elsker iPad mini til at sende e-mails, læse og surfe på - alt sammen almindelige opgaver. Vi ønsker ikke, at disse brugere skal lide under prisstigninger, bare fordi iPad mini nærmer sig Pro-modellen i funktioner.

Det meste af ovenstående er stadig udelukkende baseret på rygter, så vi må vente og se, hvad Apple vælger at gøre.