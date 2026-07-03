Ny iPad Pro lanceres sandsynligvis i 2027 – men den er med prisstigninger og usikkerhed om valg af chip

Apple vil angiveligt opdatere sin iPad Pro-serie i begyndelsen af 2027.

Den største ændring vil sandsynligvis være en ny processor, men det er uvist, om det bliver en M6 eller en M7.

Det er også meget sandsynligt, at de nye iPad Pro-modeller bliver ekstremt dyre.

Det er snart et år siden, at de seneste iPad Pro-modeller blev lanceret, men hvis du havde håbet på efterfølgere i år, er du sandsynligvis ude af held, da en ny rapport tyder på, at vi ikke får nye modeller at se før i 2027.

Ifølge den anerkendte Apple-tipser Mark Gurman, der skriver for Bloomberg (via MacRumors), vil Apple lancere nye 11-tommer og 13-tommer iPad Pro-modeller »i foråret« 2027 – formentlig et sted mellem marts og maj.

Tilsyneladende vil designet ikke ændre sig ret meget, men det indre vil blive opdateret med en ny processor og muligvis et dampkammer til at holde temperaturen nede.

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Hvilken chip de vil bruge, er dog stadig usikkert – iPad Pro 11» (2025) og iPad Pro 13« (2025) har begge et M5-chipsæt, så vi forventer mindst en M6. Men ifølge denne Bloomberg-rapport vil Apple lancere M7-chippen »så tidligt som i første halvdel af 2027«. Så hvis den kommer ud i tide til lanceringen af den næste iPad Pro, er der en chance for, at den bliver inkluderet.

Uanset hvad bør dette blive en meget kraftfuld tablet, men hvis den lanceres med en M6-chip, blot for at Apple kort tid efter kan annoncere M7, kan det gøre den mindre attraktiv, end den ellers kunne have været. Det kan muligvis få Apple til at skubbe lanceringen, så M7-chippen kan blive lanceret i den kraftigste iPad Pro.

Dyre udsigter

Apples nyeste iPad Pro koster nu mere end ved lanceringen (Image credit: Future/Jacob Krol)

Den største bekymring omkring den næste iPad Pro er dog, hvor meget den kommer til at koste. Den aktuelle RAM-krise har for nylig fået Apples Tim Cook til at advare om prisstigninger på mange af Apples enheder, herunder iPads. Prisen på den 9 måneder gamle iPad Pro 2025 er også skudt i vejret, så der er ingen tvivl om, at iPad Pro-modellerne fra 2027 også vil blive lanceret til en meget høj pris.

Præcis hvor højt, er usikkert. Til sammenligning starter iPad Pro 2025-serien nu ved 10.499 kroner, så iPad Pro 2027 vil næsten helt sikkert koste mindst lige så meget. Men hvis RAM-priserne fortsætter med at stige, er det muligt, at den kan komme til at koste endnu mere – især med inflation og et nyt chipsæt.

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Så du bør måske begynde at spare op – eller bare nøjes med din gamle tablet et stykke tid endnu, især hvis du har opgraderet i de seneste år.