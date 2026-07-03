Ny iPad Pro lanseres trolig i 2027 – men den er innhyllet i prisøkninger og forvirring om brikkevalg

Apple skal angivelig oppdatere iPad Pro-serien sin tidlig i 2027.

Hovedendringen vil sannsynligvis være en nytt prosessorbrikke, men det er usikkert om de blir M6 eller M7.

Det er også svært sannsynlig at dette vil bli ekstremt dyre nettbrett.

Det er snart et år siden de siste iPad Pro-modellene ble lansert, men hvis du håpet på etterfølgere i år, har du sannsynligvis ikke flaks, ettersom en ny rapport antyder at vi ikke vil se nye modeller før i 2027.

Ifølge den anerkjente Apple-tipseren Mark Gurman, som skriver for Bloomberg (via MacRumors), vil selskapet lansere nye 11-tommers og 13-tommers iPad Pro-modeller «våren» 2027 – antagelig en gang mellom mars og mai.

Tilsynelatende vil ikke designet deres bli endret mye, men det indre vil bli oppdatert, med en ny prosessorbrikke og potensielt et dampkammer for å holde dem kjølige.

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Hvilken brikken de vil bruke er imidlertid fortsatt usikkert – iPad Pro 11" (2025) og iPad Pro 13" (2025) har begge et M5-brikkesett, så vi forventer minst en M6. Men ifølge denne Bloomberg-rapporten vil Apple lansere M7-brikken «så tidlig som i første halvdel av 2027». Så hvis den kommer ut i tide til lanseringen av neste iPad Pro, er det en sjanse for at den blir inkludert.

Uansett bør dette være et veldig kraftig nettbrett, men hvis den lanseres med en M6-brikke, bare for at Apple skal annonsere M7 kort tid etter, kan det gjøre den mindre attraktiv enn den ellers kunne vært.

Dyre utsikter

Apples nyeste iPad Pro koster nå mer enn den gjorde ved lansering (Image credit: Future/Jacob Krol)

The bigger concern about the next iPad Pro, though, is how much it might cost. The ongoing RAM crisis recently caused Apple to raise the prices of many of its devices, including iPads, and since the 9-month-old iPad Pro 2025 has shot up in price, there’s no doubt that 2027’s iPad Pro models will launch at a very high price too.

Den største bekymringen rundt den neste iPad Pro er imidlertid hvor mye den vil koste. Den pågående RAM-krisen har nylig fått Apple til å heve prisene på mange av enhetene sine, inkludert iPad-modeller, og siden den 9 måneder gamle iPad Pro 2025 har skutt i været i pris, er det ingen tvil om at 2027-modellene av iPad Pro også vil lanseres til en veldig høy pris.

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Nøyaktig hvor høyt det er usikkert. Til sammenligning starter iPad Pro 2025-serien nå på 14 690 kroner, så iPad Pro 2027 vil nesten helt sikkert koste minst så mye. Men hvis RAM-prisene fortsetter å øke, er det mulig at det kan koste enda mer – spesielt med inflasjon og et nytt brikkesett.

Så du burde kanskje begynne spare – eller bare klare deg med det gamle nettbrettet ditt en stund til, spesielt hvis du oppgraderte de siste årene.