Apple har nettopp avduket en ny iPad Air med M4 – dette er forandret

Apple har avduket en ny iPad Air

iPad Air har nå M4-brikken sammen med N1 og C1X

Den beholder startprisen fra den forrige iPad Air med M3

Tim Cook hintet som kjent om en stor uke i forkant av Apples invitasjonsbegivenhet 4. mars 2026, og den Cupertino-baserte teknologigiganten kaster ikke bort tiden. Apple har nettopp annonsert en oppgradert iPad Air med M4-brikken inni.

Selv om det ikke er mye å snakke om når det gjelder design, oppgraderer Apple ting under panseret med bedre utstyrt og kraftigere silisium. Og det er virkelig noe vi har blitt vant til av Apples nå årlige oppdateringer av sine mellomklasse-iPad-er.

iPad Air har fortsatt et moderne design, er tilgjengelig i to størrelser – 11-tommers og 13-tommers – med Touch ID for enkel autentisering og støtte for Apple Pencil Pro, men den virkelige oppgraderingen her er byttet til Apples M4-brikke fra M3. Apple lover et stort løft, selv generasjon etter generasjon, ettersom M4 iPad Air er opptil 30 % raskere enn M3.

Det er heller ikke bare M4-brikken; Apple oppgraderer også tilkoblingsmulighetene med sine egne interne brikker – N1 og C1X – for rask Wi-Fi 7 og LTE- eller 5G-tilkobling. Alt dette burde gjøre at iPadOS 26 kjører problemfritt og, ærlig talt, fortsette å posisjonere iPad Air som iPad på Pro-nivå for de fleste forbrukere.

Den leveres fortsatt i fire fargealternativer – blå, lilla, stjerneskinn eller stellargrå – og starter på samme pris i Norge. 11" iPad Air starter på 7 990 kroner og 13" iPad Air på 10 990 kroner, begge med 128 GB lagringsplass og Wi-Fi-tilkobling.

M4-brikken skal holde det ferskt

Som nevnt ovenfor, er hovedendringen med iPad Air i 2026 prosessorbrikken. M4-brikken er konfigurert med en 8-kjerners CPU, 9-kjerners GPU og en 16-kjerners Neural Engine. Den får også en 50 % økning i RAM, nå opptil 12 GB, noe som burde gjøre denne iPaden godt rustet for multitasking og mer intense prosesser. Med sistnevnte, tenk 3D-gjengivelse i apper og store eksporter.

Utover forbedringene for generell bruk vi nevnte ovenfor, lover Apple også at M4 iPad Air vil levere opptil 4 ganger raskere 3D-proffgjengivelse med strålesporing sammenlignet med den originale iPad Air med M1. Vi mistenker at dette virkelig vil skinne med video- og fotoredigering, sammen med andre kreative oppgaver og spilling på iPad Air.

Ved siden av den Apple-produserte M4-brikken er det to andre tillegg inni som gir mer robust tilkobling. N1-brikken betyr at iPad Air støtter Thread, Bluetooth 6 og Wi-Fi 7-tilkobling, hvor sistnevnte er nytt. Apples eget C1X-modem, som debuterte på iPhone Air, vil drive mobiltilkobling på kvalifiserte iPad Air-modeller. Som med de fleste tidligere iPad-modeller er Air med M4 kun eSIM.

M4-brikken, N1 og C1X-silisiumet oppsummerer omtrent de største endringene for iPad Air. Den tilbyr fortsatt Touch ID i av/på-knappen sammen med enten en 11-tommers eller 13-tommers Liquid Retina-skjerm med støtte for True Tone, Wide Color (P3) og et antirefleksbelegg.

Én merknad om skjermstørrelse: Apple runder litt opp, men disse er de samme som forrige generasjon – 11-tommers er faktisk 10,86 tommer, og 13-tommers er 12,9 tommer, begge målt diagonalt.

iPad Air med M4 starter fortsatt på 128 GB lagringsplass, men du kan konfigurere den opptil 1 TB. Prisen starter på 7 990 for en 11-tommers iPad Air med Wi-Fi eller 10 990 kroner for en 13-tommers iPad Air med Wi-Fi. Som alltid starter mobilmodellene litt høyere, på 10 090 kroner for 11-tommersmodellen og 13 090 kroner for 13-tommersmodellen. Den er fortsatt kompatibel med Magic Keyboard for iPad Air – begge størrelser – og fungerer med Apple Pencil Pro og Apple Pencil (USB-C).

Apple starter forhåndsbestillinger for iPad Air med M4 4. mars 2026, og den lanseres offisielt 11. mars 2026.

