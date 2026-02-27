Tim Cook hinter om en «stor uke» – og det kan bety at en billig MacBook er på vei

Tim Cook hinter om en «stor uke» i X-innlegg

Apple har allerede bekreftet et arrangement 4. mars

Cook sier at nyhetene starter mandag 2. mars

Før Apples bekreftede arrangement 4. mars 2026 – som har invitert media, skapere og gjester, inkludert oss i TechRadar – har administrerende direktør Tim Cook antydet at man har en «stor uke» i vente.

Det er en solid teaser, og Cook går enda lenger i et innlegg om X, der han skriver: «Det hele starter mandag morgen!» Det antyder at vi kan få flere dager med nyheter før arrangementet 4. mars i stedet for en enkelt kunngjøring. Apple ventes å avduke hele sitt nye produktsortiment der, som ryktes å inkludere nye iPad-er, en etterfølger til iPhone 16e og flere nye Mac-er.

Sistnevnte ventes å innta hovedrollen, potensielt med en lenge ryktet budsjett-MacBook som hovedattraksjon, og videoen Cook delte ser ut til å støtte den teorien. Her er Tim Cooks fullstendige innlegg på X.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2rFebruary 26, 2026

Dette er heller ikke første gang Cook har hintet om kommende produkter på X. I 2025 hintet han om både iPhone 16e og nye iPad-er og MacBook-er ved å si at noe var «i luften».

Denne gangen sirkulerer rykter om en ny iPad og iPad Air på innstegsnivå, en etterfølger til iPhone 16e og flere nye Mac-modeller. Videoen viser en hånd som leker med en støpeform for å lage en Apple-logo i samme sølvfarge som mange Apple-produkter har, inkludert Mac-maskiner.

Det er vanskelig å ikke oppfatte overflaten som baksiden av et MacBook Air- eller Pro-lokk, eller toppen av en Mac mini eller Mac Studio. Man kan også tolke håndbevegelsene som et hint til gester, men vi tror ikke det er hovedpoenget – i hvert fall ikke ennå.

Det mest omtalte ryktet er lanseringen av en budsjett-MacBook. Den lenge ryktede modellen ville være et nytt alternativ på inngangsnivå i Apples bærbare Mac-familie og komme til en betydelig lavere pris. Den ventes å koste rundt 699 dollar, ha et lignende design og forhåpentligvis et mer fargerikt chassis. I stedet for en M-brikke skal den bruke en A-seriebrikke som fortsatt kan kjøre macOS – og sannsynligvis gjøre det ganske bra.

Det faktum at presseinvitasjonene til arrangementet 4. mars inneholdt Apple-logoer i flere farger – gul, blå og lysegrønn – støtter teorien om morsomme fargealternativer for budsjettmodellen av MacBook. I tillegg skal Apple også bruke uken til å introdusere M5 Pro- og M5 Max-brikkene i 14-tommers og 16-tommers MacBook Pro-modellene.

(Image credit: Apple / Future)

Når det gjelder iPad, venter vi en oppdatering som ligner på det iPad-en og iPad Air på innstegsnivå fikk tidlig i 2025. Dette vil bety en prosessoroppgradering for begge: iPad Air vil få en M4-brikke for mer ytelse i samme design, mens den nye basis-iPad-en – 12. generasjon – vil få en A18-brikke. Dette bør gi bedre hastighet sammenlignet med A16 og også støtte for Apple Intelligence.

Til slutt, basert på rapporter, rykter og timing, er vi ganske sikre på at iPhone 17e vil dukke opp neste uke. Denne mellomklassetelefonen etterfølger iPhone 16e og forventes å beholde samme generelle design, men være raskere takket være A19-brikken. Den samme brikken driver iPhone 17 og bør gi høy ytelse, selv om varianten kan være litt slankere.

Selvfølgelig er det alltid en mulighet for at noe mer vil bli presentert, og Tim Cook antyder at det blir en stor uke. Kan vi se en ny generasjon Studio Display? Eller oppgraderinger til MacBook Air, Mac mini eller Mac Studio? Det gjenstår å se – og det er bare noen få dager igjen til mandag 2. mars 2026, så følg med her på TechRadar for alt det siste.

