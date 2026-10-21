Apple holder et «Pro and Tell»-arrangement den 28. oktober – kan det hende at en MacBook Pro med berøringsskjerm endelig er på vei?

Apple har begynt å komme med hint om et «Pro and Tell»-arrangement den 28. oktober.

En MacBook Pro med berøringsskjerm, en iMac med M6-chip og en iPad mini med OLED-skjerm kan være på vei.

Dette skjer i en periode med uvanlig mange produktlanseringer fra Apple.

Apple holder virkelig tempoet oppe! Bare åtte dager etter lanseringen av HomeView, HomePod mini 2 og Apple TV 4K – og fire dager før utsendelsene av iPhone Duo begynner – har tekniganten fra Cupertino begynt å komme med hint om enda flere nyheter.

I et innlegg på X skrev Apples markedsføringssjef Greg Joswiak: «Can’t wait to pro and tell next week» («Gleder meg til å vise frem – og fortelle om – noe ’Pro’-relatert neste uke»), ledsaget av en animasjon der Apple-logoen tegnes opp. Den samme animasjonen ble også delt på kontoen @HelloApple på Instagram med teksten: «Angående neste uke…»

Dette sistnevnte innlegget gir et hint om tidspunktet, og antyder en presentasjonsform som ligner på Apples nylige lanseringer av produkter for det smarte hjemmet. Samtidig tyder Joswiaks ordvalg på at et «Pro»-produkt kan stå for tur.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

I tillegg til disse forhåndsvarslene har Apple sendt ut presseinvitasjoner til et arrangement i Los Angeles den 28. oktober 2026. Selskapet bruker samme ordlyd som ved det tidligere «Welcome Home»-arrangementet, noe som tyder på at dette ikke blir en tradisjonell hovedpresentasjon (keynote). Det vil imidlertid sannsynligvis være rikelig med anledninger for inviterte medier til å prøve de nye produktene i praksis.

I animasjonen ser vi Apples logo bli tegnet i ulike farger – hovedsakelig sølv, hvitt og blått – med små innslag av sterkere farger som rødt, oransje og gult. Stilen gir inntrykk av at noen tegner logoen med en finger, selv om det like gjerne kan være en form for pensel.

Uansett kan dette være et hint om at nye Mac- eller iPad-modeller er på vei. Som de fleste av Apples produkter har tross alt også disse enhetene selskapets logo på baksiden.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35iOctober 19, 2026

Det har definitivt ikke manglet på rykter i det siste, og det er sterke indikasjoner på at Apple kan komme til å avduke en stor oppdatering av MacBook Pro-serien neste uke. Den største nyheten vil være noe mange lenge har ventet på: en MacBook med berøringsskjerm.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Apple har tidligere gjort det klart at de ikke har planer om å utstyre bærbare datamaskiner med berøringsskjermer, men hvis de seneste rapportene stemmer, kan dette standpunktet nå ha endret seg.

Både de nye 14-tommers og 16-tommers modellene forventes å få den første berøringsskjermen på en Mac, kombinert med OLED-teknologi. Dette kan gi den samme levende visuelle opplevelsen med høy kontrast som man finner i OLED-skjermene på iPhone og iPad Pro, samtidig som det introduseres et redesignet og tynnere kabinett.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Under panseret ventes disse flaggskipmodellene å være utstyrt med noen av Apples kraftigste brikker – enten M6 eller M5 Ultra; sistnevnte ble lansert sammen med Mac mini og Mac Studio i august 2026.

I tillegg til nye Mac-maskiner kan også iPad stå i sentrum. De dristige fargene og den tilsynelatende finere, penselaktige Apple-logoen i teaseren kan være et hint.

Det går rykter om en omfattende oppgradering av iPad mini, som kan bli avduket kort tid etter at leveransene av «iPhone Duo» starter.

Den nye modellen kan få en betydelig høyere lapp. Til sammenligning starter dagens modell på 8 290 kroner. Ventede nyheter inkluderer en OLED-skjerm med ProMotion, et nytt design og en kraftigere prosessor.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Vi har lenge ønsket oss en redesignet iPad mini med støtte for Magic Keyboard og en bedre skjerm, så en slik oppgradering ville vært svært velkommen. Vi antar også at mange andre iPad-brukere føler det på samme måte.

Resten av Apples iPad-utvalg er fortsatt relativt oppdatert, ettersom både iPad Air og iPad Pro fikk prosessoroppgraderinger tidligere i år. Utover iPad mini er det egentlig bare den vanlige innstegsmodellen av iPad som står for tur for en oppdatering, selv om det fortsatt er uklart om denne vil bli avduket neste uke.

Uavhengig av hvilke produkter Apple har planlagt, trenger vi bare å vente noen få dager til for å finne ut hva selskapet har jobbet med.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.