Apple lanserer iMac M6 og MacBook Pro M6 – med en skjult prisøkning
Begge har fått en M6-overhaling
- Apple har avduket M6-oppgraderinger for iMac og MacBook Pro
- Prisen for iMac starter på 19 990 kroner, litt mer enn for forgjengeren
- Prisen for MacBook Pro M6 starter også på et litt høyere nivå enn forgjengeren med M5-brikke, nemlig 27 490 kroner
Apple har gitt iMac og innstegsmodellene av MacBook Pro en mindre oppdatering, der begge nå har fått nye M6-brikker.
M6 er Apples første 2 nm-brikke, selv om den allerede har fått sin debut i Mac mini tidligere i år. Som vanlig lover Apple en kraftig oppgradering for de nye Mac-maskinene. Spesielt for lokal KI-prosessering skal det være snakk om et betydelig løft, takket være at M6 er utstyrt med to 16-kjerners «Neural Engine»-enheter (totalt 32 kjerner).
iMac med M6 beholder det fargerike designet fra forgjengeren med M4-brikke; selve brikkeoppgraderingen er den viktigste endringen. Apple hevder at den nye iMac-en, med M6 på innsiden, er opptil fem ganger raskere til KI-oppgaver som kjøres lokalt på enheten, sammenlignet med forrige generasjons alt-i-ett-maskin med M4-brikke – en betydelig hastighetsøkning.
GPU-en kan konfigureres med opptil 12 kjerner, og hver kjerne har innebygde nevrale akseleratorer. Ifølge Apple gir dette opptil dobbelt så høy grafikkytelse i oppgaver som bilderedigering.
I tillegg opplyses det at lagringsplassen i iMac M6 er opptil dobbelt så rask som i forgjengeren, og maskinen støtter både Wi-Fi 7 og Bluetooth 6.
Du kan forhåndsbestille den nye iMac-en, med konfigurasjonsalternativer som starter på en 10-kjerners prosessor (CPU) og en 10-kjerners grafikkprosessor (GPU). Startprisen er 1 000 mer enn for forrige modell, og begynner på 19 990 kroner.
Forgjengeren ble lansert for 18 990 kroner, men fikk en prisøkning i sommer, til 19 989 kroner. Prisøkningen hadde nok bakgrunn i den globale komponentkrisen.
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MacBook Pro med godsaker i form av M6
Det er en lignende situasjon med den oppdaterte 14" MacBook Pro-innstegsmodellen med M6. Den viktigste endringen er nettopp oppgraderingen av brikken, og nok en gang viser Apple til konkrete ytelsesforbedringer på tvers av ulike typer oppgaver.
Apple hevder at GPU-en med 12 kjerner i M6 gir 30 % raskere grafikkytelse sammenlignet med M5-brikken i den forrige innstegsmodellen av MacBook Pro. Den gir også en ytelsesøkning på 25 % for KI-prosessering direkte på enheten, sammenlignet med M5.
I tillegg byr den doble Neural Engine-enheten (med 16 kjerner hver) på opptil 1,9 ganger raskere ytelse enn M5. Den samarbeider med GPU-en for å gi et løft til KI-oppgaver, som for eksempel generering av bilder eller oppskalering for å øke bildefrekvensen i spill.
Apple fremhever energieffektiviteten i M6-brikken og nevner at den har «bransjeledende ytelse per watt», noe som gir opptil 24 timers batteritid for den nye MacBook Pro.
I likhet med den nye iMac-en får du Wi-Fi 7 og Bluetooth 6, og det er sikkert gledelig å høre at Apple ikke har skrudd opp prisene.
Du kan forhåndsbestille 14" MacBook Pro med M6. Leveringene ventes å starte 6. november, og prisen starter på 27 490 kroner.
Forgjengeren med M5-prosessor hadde en lanseringspris på 24 990 kroner, men i sommer ble den veiledende prisen økt til 27 290 kroner.
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Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- Darren Allan
- Mark Wilson Senior news editor