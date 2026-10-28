Apple har avduket M6-oppgraderinger for iMac og MacBook Pro

Prisen for iMac starter på 19 990 kroner, litt mer enn for forgjengeren

Prisen for MacBook Pro M6 starter også på et litt høyere nivå enn forgjengeren med M5-brikke, nemlig 27 490 kroner

Apple har gitt iMac og innstegsmodellene av MacBook Pro en mindre oppdatering, der begge nå har fått nye M6-brikker.

M6 er Apples første 2 nm-brikke, selv om den allerede har fått sin debut i Mac mini tidligere i år. Som vanlig lover Apple en kraftig oppgradering for de nye Mac-maskinene. Spesielt for lokal KI-prosessering skal det være snakk om et betydelig løft, takket være at M6 er utstyrt med to 16-kjerners «Neural Engine»-enheter (totalt 32 kjerner).

iMac med M6 beholder det fargerike designet fra forgjengeren med M4-brikke; selve brikkeoppgraderingen er den viktigste endringen. Apple hevder at den nye iMac-en, med M6 på innsiden, er opptil fem ganger raskere til KI-oppgaver som kjøres lokalt på enheten, sammenlignet med forrige generasjons alt-i-ett-maskin med M4-brikke – en betydelig hastighetsøkning.

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(Image credit: Apple)

GPU-en kan konfigureres med opptil 12 kjerner, og hver kjerne har innebygde nevrale akseleratorer. Ifølge Apple gir dette opptil dobbelt så høy grafikkytelse i oppgaver som bilderedigering.

I tillegg opplyses det at lagringsplassen i iMac M6 er opptil dobbelt så rask som i forgjengeren, og maskinen støtter både Wi-Fi 7 og Bluetooth 6.

Du kan forhåndsbestille den nye iMac-en, med konfigurasjonsalternativer som starter på en 10-kjerners prosessor (CPU) og en 10-kjerners grafikkprosessor (GPU). Startprisen er 1 000 mer enn for forrige modell, og begynner på 19 990 kroner.

Forgjengeren ble lansert for 18 990 kroner, men fikk en prisøkning i sommer, til 19 989 kroner. Prisøkningen hadde nok bakgrunn i den globale komponentkrisen.

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MacBook Pro med godsaker i form av M6

(Image credit: Apple)

Det er en lignende situasjon med den oppdaterte 14" MacBook Pro-innstegsmodellen med M6. Den viktigste endringen er nettopp oppgraderingen av brikken, og nok en gang viser Apple til konkrete ytelsesforbedringer på tvers av ulike typer oppgaver.

Apple hevder at GPU-en med 12 kjerner i M6 gir 30 % raskere grafikkytelse sammenlignet med M5-brikken i den forrige innstegsmodellen av MacBook Pro. Den gir også en ytelsesøkning på 25 % for KI-prosessering direkte på enheten, sammenlignet med M5.

I tillegg byr den doble Neural Engine-enheten (med 16 kjerner hver) på opptil 1,9 ganger raskere ytelse enn M5. Den samarbeider med GPU-en for å gi et løft til KI-oppgaver, som for eksempel generering av bilder eller oppskalering for å øke bildefrekvensen i spill.

(Image credit: Apple)

Apple fremhever energieffektiviteten i M6-brikken og nevner at den har «bransjeledende ytelse per watt», noe som gir opptil 24 timers batteritid for den nye MacBook Pro.

I likhet med den nye iMac-en får du Wi-Fi 7 og Bluetooth 6, og det er sikkert gledelig å høre at Apple ikke har skrudd opp prisene.

Du kan forhåndsbestille 14" MacBook Pro med M6. Leveringene ventes å starte 6. november, og prisen starter på 27 490 kroner.

Forgjengeren med M5-prosessor hadde en lanseringspris på 24 990 kroner, men i sommer ble den veiledende prisen økt til 27 290 kroner.

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