Microsoft avduker nye Surface Pro og Surface Laptop med Qualcomms Snapdragon X2 Plus-brikke

Microsoft har avduket et nytt 12-tommers Surface Pro-nettbrett og en 13-tommers Surface Laptop.

Begge enhetene er bygget rundt en 6-kjerners Snapdragon X2 Plus-prosessor.

De legges ut for salg 13. oktober 2026, med en startpris på 14 079 kroner for Surface Pro og 16 179 kroner for Surface Laptop.

Det virker som om Microsoft har funnet tilbake til formen med Surface-produktserien; Brett Ostrum, konserndirektør for Surface-enheter, kunngjorde under Qualcomms Snapdragon Summit at selskapet skal lansere et nytt 12-tommers Surface Pro-nettbrett og en 13-tommers Surface Laptop. Begge vil drives av Qualcomms Snapdragon X2 Plus-brikker, noe som forklarer valget av arrangementssted.

Ifølge Microsoft vil de to nye Surface-enhetene med Snapdragon X2 Plus-prosessorer være opptil 17 % raskere ved bruk av Office-programmer, opptil 18 % mer energieffektive (med bedre batteritid) og tilby over 60 % raskere grafikkytelse.

Siden dette er Microsoft-produkter, får vi også høre den nå obligatoriske skryten om KI-ytelse; Qualcomm Hexagon NPU-en leverer 80 TOPS (billioner operasjoner i sekundet), noe som skal gi 95 % raskere lokal KI-ytelse.

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Surface Pro 12-tommer (2026) er et Windows 11-nettbrett bygget rundt den 6-kjernede Snapdragon X2 Plus-prosessoren, kombinert med enten 16 GB eller 24 GB LPDDR5x-RAM og 256 GB eller 512 GB lagringsplass. LCD-skjermen på 12 tommer har en oppløsning på 2196 x 1464 og en oppdateringsfrekvens på opptil 90 Hz. Skjermen på den nye modellen er ifølge Microsoft 25 % mer lyssterk enn forgjengerens, og den kommer i en ny svart farge. Microsoft anslår rundt 15,5 timer med lokal videoavspilling og 13 timer med nettbruk på én lading. Startprisen blir 14 079 kroner, og den er tilgjengelig fra 13. oktober 2026.

Surface Laptop 13-tommer (2026) har den samme 6-kjernede Snapdragon X2 Plus-brikken og er tilgjengelig med de samme konfigurasjonene for minne og lagring som Surface Pro. Berøringsskjermen på 13 tommer har en oppløsning på 1920 x 1280 og en oppdateringsfrekvens på 60 Hz – noe som, for å være helt ærlig, er litt skuffende for en bærbar PC i dag, selv om Microsoft hevder at skjermen på 500 nit er 25 % lysere enn på den forrige modellen.

Den har også to USB-C-porter (USB 3.2) og én USB-A-port, 3,5 mm hodetelefonutgang, Wi-Fi 7 og Bluetooth 5.4. Microsoft lover en batteritid på opptil 22,5 timer, noe som er svært imponerende hvis det stemmer.

Surface Laptop får en startpris på 16 179 kroner og legges ut for salg 13. oktober 2026.

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Klar til å utfordre MacBook Air?

Microsofts kunngjøring av to nye Surface-enheter for vanlige forbrukere er definitivt velkommen. Surface Pro-nettbrett og Surface Laptop var tidligere Microsofts flaggskipprodukter og utstillingsvinduer for banebrytende Windows-funksjoner. De fremsto utvilsomt som Microsofts forsøk på å skape en MacBook Air. Problemet er at de aldri helt innfridde dette potensialet, og da Apple gikk over til sine egne ARM-baserte M-serie-brikker i 2020, økte avstanden ytterligere.

Surface-enhetene hadde også en svært entusiastisk pådriver i Panos Panay; han spilte en sentral rolle hos Microsoft, og lidenskapen hans for Surface-serien – som han selv var med på å skape – virket smittende (selv om denne entusiasmen ikke nødvendigvis førte til økt salg). Etter at Panay forlot Microsoft til fordel for Amazon, virket det som om luften gikk ut av Surface-satsingen. Situasjonen ble ikke bedre av at Microsoft rettet nyere Surface-enheter mot bedriftsmarkedet og profesjonelle brukere, snarere enn mot vanlige forbrukere.

Det er derfor gledelig å se at disse nye Surface-enhetene er tydelig rettet mot forbrukere, og at prisnivået ligger omtrent på linje med MacBook Air etter at Apple satte opp prisene tidligere i år. Dette setter dem også opp mot de nye Googlebook-enhetene, som snart kommer i salg til en tilsvarende pris.

Betyr dette at Microsoft endelig har fått en reell konkurrent til MacBook Air? Selv om vi setter pris på at de prøver igjen, er vi usikre på utfallet. Snapdragon X2 Plus er en solid mellomklassebrikke, men varianten med seks kjerner i de nye Surface-enhetene kommer til kort sammenlignet med prosessoren med ti kjerner i M5-brikken – spesielt ettersom M5 leverer bedre ytelse per kjerne.

Vår største bekymring når det gjelder Surface Laptop, er at skjermen med oppløsning på 1920 x 1280 ikke kan måle seg med skjermen på MacBook Air, som har en oppløsning på 2560 x 1664 og dermed gir et langt skarpere bilde.

Vi har også sett de fem første nye Googlebook-bærbare maskinene; alle har skjermer med høyere oppløsning, og enkelte har til og med OLED-skjerm.

Skjermen på Surface Pro (12-tommersmodellen fra 2026) virker mer lovende, men hvis du ønsker å bruke den som en bærbar PC, må du kjøpe et tastatur i tillegg, noe som øker den totale prisen. Den bør imidlertid fortsatt havne under prisen på Apples 13-tommers iPad Pro.

Vi er derfor ikke helt sikre på om disse faktisk vil bli de «MacBook Air- og iPad Pro-killerne» Microsoft trenger at de skal være, men vi er glade for at Microsoft i det minste prøver igjen – og vi kan jo ta feil i forkant av at vi snart får inn de nye Surface-enhetene til test.

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