ASUS Zenbook 17 Fold OLED vekker oppsikt

ASUS stjal virkelig rampelyset uten teknologimessen IFA 2022 i august 2022. Her viste de frem en blendende 17-tommers laptop med noe så uhørt som en brettbar OLED-skjerm. Maskinen, som er utviklet i samarbeid med Intel, har fått navnet ASUS Zenbook 17 Fold OLED.

Denne nye laptopen er naturligvis Intel® Evo™-sertifisert, noe som innebærer at den tilfredsstiller strenge kraft til et høyt kvalitetsnivå. Dette innebærer blant annet, i denne Evo-generasjonen, at maskinen drives av det nyeste og beste fra Intel, nemlig prosessorene kalt Alder Lake, og her snakker vi om 12. generasjon og H-serien. Den må også tilfredsstille en masse andre krav, noe den nye ASUS-maskinen gjør ettertrykkelig.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED (Image credit: ASUS)

ASUS Zenbook 17 Fold OLED er først ute med en sammenleggbar 17,3-tommers OLED-skjerm (kalt FOLED, fordi den kan foldes). Skjermen, som er en berøringsskjerm, kan enkelt brettes sammen til en mer håndterlig størrelse på 12,5 tommer, noe som gjør den langt enklere å bære med seg.

Skjermen har utrolig smale ytterkanter, og tastaturet er avtagbart, slik at maskinen kan benyttes som et nettbrett. I halvt sammenbrettet format ser den ut som en laptop med heldekkende skjerm også der man er vant til at tastatur og styreflate befinner seg.

I tillegg til å skulle servere vakre bilder, kan det vel heller ikke være noe galt med lyden man får med en ASUS Zenbook 17 Fold OLED. Den kommer fra et oppsett på fire Dolby Atmos-høyttalere fra Harman Kardon. Webkameraet er på 5 MP og du logger deg raskt inn ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. Dessuten har maskinen en fargesensor for automatisk regulering av lysstyrke og fargetemperatur.