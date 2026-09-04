Nye Acer Swift Blade 14 er verdens letteste laptop som er lansert globalt

Acer har avduket to interessante nye laptoper på IFA 2026.

Swift Blade 14 er en superlett bærbar PC på bare 799 g, og den er den letteste vanlige laptopen hittil.

Vero 16 er designet for å være enkel å reparere, med en utskiftbar SSD, batteri og USB-porter – til og med CPU-en kan oppgraderes.

Acer har avduket et par smarte nye laptoper på IFA 2026. Den ene er kjent for sine reparasjonsvennlige egenskaper og oppgraderingsmuligheter, mens den andre er bemerkelsesverdig fordi det er den letteste laptopen vi har sett til dags dato.

Denne lettvektsmesteren – Acer Swift Blade 14 – kommer imidlertid med et forbehold, ettersom det teknisk sett allerede finnes en lettere bærbar PC-modell. Fujitsus LifeBook-laptoper er imidlertid nisjeprodukter rettet mot det japanske markedet (eller andre deler av Asia i noen tilfeller), så når det gjelder det globale forbrukermarkedet, tar den nye Blade 14 kronen, med en vekt på bare 799 gram (som ikke er mye mer enn de nevnte LifeBook-modellene).

Blade 14 har et chassis som er laget av en kombinasjon av karbonfiber og en magnesium-aluminiumlegering, noe Acer sier betyr at den både er slitesterk og utrolig lett.

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(Image credit: Acer)

Premium-egenskapene fortsetter med en 14-tommers OLED-skjerm med 3K-oppløsning (og et sideforhold på 16:10).

Swift Blade 14 er bygget rundt en Intel Core Series 3 CPU – Wildcat Lake-modeller som er energieffektive og enklere å holde kjølige i en supertynn bærbar PC – støttet av 12 GB RAM. Så spesifikasjonene her er litt redusert, med det bemerkelsesverdige kompromisset om å ikke gå for 16 GB systemminne for å holde prisen nede.

Når det gjelder prisen, har vi den ikke ennå, og vi har heller ingen lanseringsdato. Men selv med en rimeligere CPU og 12 GB RAM, venter vi at denne superslanke maskinen vil belaste lommeboken ganske kraftig.

Fra lettvekter til Vero

(Image credit: Acer)

På IFA avduket Acer også den nye Vero 16, en laptop med fokus på reparerbarhet og betydelig miljøvennlighet.

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Som Acer understreker, er dette en 16-tommers bærbar PC som har et «mer servicevennlig design [som] gjør det enklere å få tilgang til, reparere og erstatte viktige komponenter», med mål om å forlenge enhetens levetid. Kort sagt, unngå foreldelse (i stedet for å planlegge for det, slik anklagene ofte lyder for noen laptoper).

For å oppnå dette får du verktøyfri tilgang til innsiden av Vero 16, og SSD-en kan byttes ut sammen med batteriet. RAM-en er loddet til hovedkortet, så den kan ikke oppgraderes – den ene gjerrigknuseren her – men portene er ikke det, så de er avtakbare. Det betyr at hvis en USB-kontakt er ødelagt, kan du bytte den ut, og hengslet mellom kabinettet og skjermen er designet slik at det også kan byttes ut.

I tillegg til dette tillater Vero 16 prosessoroppgradering, som Notebookcheck.net påpeker, selv om det ikke er klart hvordan dette fungerer ennå (sannsynligvis via et hovedkortbytte, som også vil tillate en RAM-oppgradering samtidig). Dette er svært uvanlig for en bærbar PC, og vi har blitt fortalt at oppgraderinger vil være gode for minst to generasjoner av CPU-silisium.

(Image credit: Acer)

Når det gjelder CPU-en, er Vero 16 bygget rundt Panther Lake, og tilbyr opptil en Intel Core Ultra X9 388H-brikke med integrert Arc B390-grafikk. Når det gjelder skjermen, kan man velge mellom en 3K OLED- eller en 2K OLED-berøringsskjerm.

Når det gjelder den miljøvennlige naturen, sier Acer at Veros aluminiumskabinett er laget av en «blanding av 50 % postindustrielt resirkulert aluminium og 50 % lavkarbonaluminium». Emballasjen er også 100 % resirkulerbar.

Vi har heller ikke en pris på denne bærbare datamaskinen ennå, men forhåpentligvis får vi mer informasjon om priser og utgivelsesdatoer for begge disse laptopene innen kort tid. Det blir spennende å se begge modellene senere i år, og å få vite mer om hvordan oppgraderingen av Veros CPU vil fungere.

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