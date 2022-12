Billig laptop i desember 2022: Skaff deg bærbar PC billig

Included in this guide:

Billig laptop: Skaff deg bærbar PC billig med tips fra vår toppliste

Vi har samlet de bærbare maskinene som gir deg mest for pengene. Nå for tiden er det mange laptoper som ikke koster en månedslønn, og som gir deg alt du trenger av ytelse og funksjoner. Her vil du finne gode laptoper for studier (Åpnes i ny fane) eller jobb (Åpnes i ny fane), vi har også sneket inn en forholdsvis rimelig gaming-laptop (Åpnes i ny fane). Ikke uventet ser vi kjente merker som Acer, Lenovo og HP komme høyt opp på listen.

Når vi tester bærbare PCer i budsjettkategorien, ser vi på ytelse, byggkvalitet, tilkoblinger, antall porter, batteritid og mye mer. Vi sammenligner dette med prisen for å se hvor mye du får for pengene.

Om du vil ha det aller beste, og har økonomien til det, kan du sjekke ut vår toppliste over beste laptoper (Åpnes i ny fane).

Billig laptop 2022 - topplisten akkurat nå

Til deg som vil skaffe en bærbar PC billig

Acer Aspire 5 (2022) leveres med en rekke ulike prosessorer, fra både AMD og Intel, og dessuten i tre ulike størrelser. (Image credit: Future)

1. Acer Aspire 5 - best i test En rimelig laptop som også håndterer lett gaming Spesifikasjoner Prosessor: AMD Ryzen 3 – AMD Ryzen 7, 11th Gen Intel Core i5 – 12th Gen Intel Core i7 Skjermkort: AMD Radeon Graphics, Intel UHD Graphics – Intel Iris Xe RAM: 4 GB – 16 GB DDR4 SDRAM Lagring: 128 GB – 1 TB SSD Skjerm: 14" 1920 x 1080 – 17,3" 1920 x 1080 specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Konkurransedyktig pris + Solid konstruert + God bærbarhet + God batterikapasitet til denne prisen Grunner til ikke å kjøpe - 720p-webkamera - Begrenset utvalg av porter - Beskjeden ytelse

Det som omfattes av begrepet «Acer Aspire 5» ville vært fem eller flere modeller fra et annet merke. Dermed kan det være vanskelig å velge den rette modellen. Ikke bare leveres den med en rekke ulike prosessorer, fra både AMD og Intel, men den leveres også i tre ulike størrelser.

Men du får ganske kraftig prosessor og nok RAM til litt gaming. Selv med basismodellen på 14 tommer klarte vi å klemme ut gode resultater i ytelsestestene våre. Her fikk vi litt over seks timers batteritid, noe som burde klare seg hele dagen om du ikke kjører for krevende oppgaver.

Det er en veldig lett bærbar PC, men utmerker seg først og fremst når det gjelder prisen. Her får du mye for pengene.

OLED-skjermen til Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook løfter Chromebook-opplevelsen. (Image credit: Future)

2. Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook - beste billige chromebook Et utmerket alternativ om du vil ha en chromebook. Spesifikasjoner Prosessor: Qualcomm Snapdragon 7c Gen2 Skjermkort: Qualcomm Adreno GPU RAM: 8 GB LPDDR4X 2133MHz Skjerm: 13,3" 1920 x 1080p multitouch OLED, 400 nits Lagring: 128 GB eMMC Flashlagring specifications Processor ARM, MediaTek RAM 4GB RAM Storage Size 64GB - 128GB Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Nydelig skjerm + Fenomenal batteritid + Større tastatur Grunner til ikke å kjøpe - Klønete stativ - Digital penn ikke inkludert

En OLED-Chromebook? Ja, det var vel på tide. På Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook er den dessuten utrolig velskapt. Det gjør denne allerede imponerende Chromebook-maskinen enda bedre. Foruten den nydelige OLED-skjermen leveres den i det allsidige 2-i-1-formatet, en enestående batteritid (hele 19 timer), en lettvektig utforming og et større tastatur. Når alt dette kombineres i én prisgunstig pakke, har du en super enhet du har lyst på selv om du ikke skulle trenge den.

HP Victus 15 er et utmerket alternativ om du vil ha en billig laptop for gaming. (Image credit: Future)

3. HP Victus 15 - beste billige HP-laptop for gaming En suveren billig laptop som fungerer for gaming. Spesifikasjoner Prosessor: Opp til Intel Core i7-12700H eller AMD Ryzen 7 5800H Skjermkort: Opp til Nvidia GeForce RTX 3050 Ti RAM: Opp til 16 GB DDR4 3200 MHz Lagring: Opp til 1 TB SSD Skjerm: 15,6" FHD 1920x1080, opp til 300 nit och 144 Hz oppdateringsfrekvens Grunner til å kjøpe + Med noen justeringer er dette en suveren gaming-laptop + Veldig god pris Grunner til ikke å kjøpe - Designet er ikke det beste - Svak batteritid

HP Victus 15 er en av de nyeste variantene av billige laptoper fra HP og er først og fremst rettet mot gamere. Her får du god spillytelse til en lav kostnad. Til og med de lavere konfigurasjonene takler avanserte spilltitler, i tillegg til andre oppgaver man ønsker å bruke den til. Designet er ikke så spennende og batteritiden er ikke bra nok, men om du leter etter en billig gaminglaptop bør du vurdere HP Victus 15.

Acer Chromebook Spin 311 er en allsidig Chromebook til både arbeid og moro. (Image credit: Acer)

4. Acer Chromebook Spin 311 - beste billige laptop for studenter Mye for pengene Spesifikasjoner CPU: Intel Celeron N4000 Skjermkort: Intel UHD Graphics 600 RAM: 4 GB Skjerm: 11,6-tommer HD (1366 x 768) 16:9 IPS berøringsskjerm Lagring: 64 GB Flash Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Flott design og byggekvalitet + Bra størrelse + Flott berøringsskjerm og flippemekanisme Grunner til ikke å kjøpe - Lyssvak skjerm - Brede skjermkanter

Hvis allsidighet er det du er ute etter, så trenger du ikke å se lenger enn Acer Chromebook Spin 311, med sin gode batterilevetid, robuste byggekvalitet og solide brukervennlighet. Spin 311 byr også på et godt utvalg av porter, 2-i-1-design, portabel størrelse og en glimrende berøringskjerm. Ikke minst har den et godt tastatur og en pålitelig pekeplate, noe som er ganske uvanlig i denne prisklassen.

Asus Vivobook Flip 14 er en suveren billig laptop med 2-i-1 format. (Image credit: Future)

5. Asus Vivobook Flip 14 - beste billige laptop med 2-i-1-funksjonalitet Gir deg 2-i-1-funksjonalitet til en rimelig pris. Spesifikasjoner Prosessor: Intel Core i3-1115G4 Skjermkort: Intel UHD Graphics RAM: 4 GB Lagring: 128 GB SSD Skjerm: 14 tum, FHD (1920 x 1080) 16:9 250 nits specifications Storage Size 256GB Storage Type SSD Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lett og portabel + Perfekt for multitasking Grunner til ikke å kjøpe - Batteritiden er bare ok - Ikke den kraftigste maskinen

Asus Vivobook Flip 14 er et fantastisk alternativ om du vil ha en billig laptop med 2-i-1-funksjonalitet. Selv om hybridlaptoper vanligvis er dyrere enn tradisjonelle bærbare PCer, er denne modellen fra Asus mer budsjettvennlig samtidig som du får førsteklasses design og Windows-opplevelsen.

Selv når du velger de billigere konfigurasjonene får du en suveren multitasking-maskin som er lettere og stiligere enn noensinne. Tastaturet er også særdeles bra.

Acer Chromebook Spin 713 gir deg kraftig ytelse i en halvbrutalistisk pakke.

6. Acer Chromebook Spin 713 - beste billige laptop for kontoret Kraftig ytelse i en halvbrutalistisk pakke Spesifikasjoner Prosessor: Intel Core i5-1135G7 Skjermkort: Intel Iris Xe RAM: 8 GB Skjerm: 13,5" 2256 x 1504p 3:2 IPS Berøringsskjerm Lagring: 256 GB PCIe SSD specifications Processor Intel Core i3, Intel Core i5 Storage Size 256GB Storage Type SSD Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kraftig ytelse + Nydelig skjerm + Behagelig tastatur + Kvalitetskonstruksjon Grunner til ikke å kjøpe - Ikke noe spennende ved designet - Ikke inkludert pekepenn - Ingen personvernlukker til webkameraet

Acer Chromebook Spin 713 er utvilsomt en av de beste Chromebook-maskinene vi har hatt i hendene. Her er alt det gode med den allsidige Spin-utformingen videreført, som for eksempel størrelsesforholdet 3:2, og kombinerer dette med svært kraftig maskinvare som Intel Core i5-1135G7, som nærmest blåser de fleste andre Chromebook-ene av banen på ytelsesfronten. Designet er imidlertid temmelig alminnelig til å være en såpass spennende enhet. Det er synd, og det samme er mangelen på en pekepenn, når andre Acer Spin 2-i-1-modeller faktisk har pekepenn med garasje som salgsargument. Det er likevel vanskelig å slå Acer Chromebook Spin 713 hvis du er på jakt etter den beste 2-i-1-Chromebook-en for øyeblikket.

Dell Inspiron 14 er en billig laptop som fungerer utmerket for foto- og videoredigering. (Image credit: Future)

7. Dell Inspiron 14 - beste billige laptop for den kreative Et utmerket alternativ for foto- og videoredigering. Spesifikasjoner Prosessor: AMD Ryzen 7 5825U Skjermkort: AMD Radeon Graphics RAM: 16 GB DDR4 3200MHz Lagring: 512 GB SSD Skjerm: 14" FHD+ 1920 x 1200 60 Hz Touch Grunner til å kjøpe + Slankt og lett design + Bra skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Ikke den billigste

Dell Inspiron 14 er en utmerket billig laptop for videoredigering, mye takket være AMD Ryzen 7 5825 U, en 8-kjernet prosessor. Dette er kraftig nok til å redigere videoer i programvare som Premiere Pro. Dessuten har den 16 GB RAM, noe som også forsterker ytelsen. Om du leter etter en billig laptop for innholdsproduksjon er dette et av de beste alternativene. Den er lett og slank, som er et stort pluss på kreative på farten.

Vanlige spørsmål

Hvilken er den beste billige laptopen? Vi mener Acer Aspire 5 (Åpnes i ny fane) er den beste billige laptopen akkurat nå. Den fungerer utmerket til det meste, føles solid, har god ytelse og god batteritid for dette prisnivået. Imidlertid kan det være andre modeller som passer best for deg.

Hvordan skal jeg velge blant billige laptoper? Det er noen viktige punkter du bør tenke over før du bestemmer deg for å kjøpe en billig laptop. Hva skal maskinen brukes til - er det studier, nettsurfing, spilling, videoredigering eller noe annet? Om du bare vil skrive litt og lete litt på nettet, trenger du ikke tenke så alt for mye - da går du for de rimeligste alternativene. Om du derimot vil game eller kjøre kraftigere programvare trenger du kraftigere maskiner - da kan alternativ som HP Victus 15 (Åpnes i ny fane) eller Dell Inspiron 14 (Åpnes i ny fane) passe bedre. Om du stadig er på reisefot bør du finne en tynn og lett maskin som du enkelt kan legge i vesken eller ryggsekken. Sett opp en liste over dine prioriteringer og se hvilke modeller som treffer best.

Hva er Chromebook? En Chromebook er en enhet som kjører det enklere operativsystemet Chrome OS. Dette Linux-baserte systemet er sterkt avhengig av Googles nettleser Chrome og tilkobling til internett for å kunne løse de fleste av sine oppgaver. Det innebærer at den krever mindre strøm og lagringsplass ved utførelsen av disse oppgavene. Ettersom operativsystemet er så lett, kan de beste Chromebook-maskinene overgå tradisjonelle laptoper på enkelte viktige områder, som bærbarhet og batteritid.

Hvor mange år holder en laptop? Som regel regner man 3-5 år som normal levetid for en laptop. Tiden påvirkes av kvaliteten på komponenter og hva du bruker den til. Kraftigere laptoper har en tendens til å leve lenger, men også de må til slutt byttes ut om du skal bruke de nyeste programmene eller spillene.

Hvor mye koster en billig laptop? Du bør regne å betale mellom 3 000-10 000 kroner for en god og billig laptop. Hva som regnes som billig kommer helt an på hvilket budsjett man har og hva man skal bruke laptopen til. Og om man sammenligner med dyrere maskiner ser man ofte på hvilke krefter den bærbare PCen kan tilby. 3 000 kroner er nok det absolutte minimum for å få nok ytelse, men det kommer stadig billige varianter som overrasker oss med sterke krefter.