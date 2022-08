Beste billige gaming-laptop 2022: De 5 beste modellene best i test akkurat nå

Er du på utkikk etter å kjøpe en av de beste billige gaming-laptopene? Da har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår oppdaterte toppliste over gaming-laptoper du kan få for en rimelig penge, der vi samler alle de seneste modellene, best i test akkurat nå – bærbare gaming-PC-er som gir deg mest for pengene.



Når vi tester gaming-modeller i budsjettklassen er det viktig å ha i mente byggkvalitet, tilkoplingsmuligheter, antall porter, batteritid og at maskinene har nok ytelse. Vi sammenligner så dette med prisen, for å få et inntrykk av hvor mye du får for pengene hvis du velger å kjøpe laptopen, og fører den opp i vår ranking. Listen oppdateres med jevne mellomrom, slik at de seneste og beste modellene alltid er tilgjengelig når du skal finne ut av hvilken billig gaming-laptop som er best. Hvis du har mer penger å rutte med, så kan du heller ta en titt på vår liste over de absolutt beste gaming-laptopene på markedet akkurat nå.

Beste billige gaming-laptop – vår toppliste

Asus TUF Dash F15 – Best i test Acer Nitro 5 – Beste billige gaming-laptop fra Acer HP Omen 15 – Beste billige gaming-laptop fra HP MSI Alpha 15 – Beste billige gaming-laptop fra MSI MSI GF65 – Beste billige gaming-laptop med tynt og lett design

Beste billige gaming-laptop – Best i test

Med ASUS TUF Dash F15 får du svært mye for pengene. (Image credit: Carlos Pedrós)

1. Asus TUF Dash F15 – Best i test Gaming-laptopen som gir deg mest for pengene Spesifikasjoner Prosessor: Opptil Intel Core i7-11375H Skjermkort: Opptil NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM: Opptil 16 GB DDR4-3200 Skjerm: Opptil 15,6" WQHD anti-glare 165 Hz IPS-skjerm med Adaptive Sync Lagring: Opptil 1 TB SSD Grunner til å kjøpe + Lang batteritid + Sterk spillytelse Grunner til ikke å kjøpe - Har ikke webkamera - Kan ikke endre farge på tastaturbaklyset

ASUS TUF Dash F15 er den beste bærbare PC-en for deg vil kjøpe en laptop som kan kjøre de seneste spillene, uten at du må tømme sparegrisen. ASUS TUF-sortimentet (som inkluderer både komponenter og hele maskiner) er viden kjent for å tilby mye for pengene, og nye ASUS TUF Dash F15 fortsetter tradisjonen. Maskinen har god byggkvalitet, et strålende batteri (til gaming-laptop å være) og et imponerende tynt og lett design. Simpelthen en av de beste laptopene du kan kjøpe akkurat nå.

Acer Nitro 5 klarer å håndtere noen av de mest krevende spillene på markedet. (Image credit: Future)

2. Acer Nitro 5 – Beste billige gaming-laptop fra Acer Takler selv de mest krevende PC-spill, men er ikke feilfri Spesifikasjoner Prosessor: Intel Core i7-8750H Skjermkort: Nvidia GeForce GTX 1050 RAM: 16 GB Skjerm: 15,6" FHD Lagring: 128 GB SSD, 1 TB HDD Grunner til å kjøpe + God ytelse + Mye for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Brede skjermkanter - Dårlig styreflate

Acer Nitro 5 er helt og holdent myntet på alle som liker å game på farten, og som ikke trenger absolutt alt av nytt og moderne (ikke er det enkelt å skrape sammen nok penger til kremen av kremen heller.) Ikke for det, det er mye kvalitetsmaskinvare å ta av i Nitro 5. Her får man en Intel Core i7-8750H-prosessor, Nvidia GeForce GTX 1050 med 4 GB VRAM, 16 GB RAM, en snurreharddisk på 1 TB og 128 GB med SSD-lagringsplass. Designet er kanskje noe generisk til gaming-laptop å være, og kanten rundt skjermen er noe bred. Såpass må man nesten forvente til denne prisen, men selv om selve maskinen er billig bør du sette av noen kroner til en egen mus, siden styreflaten ikke fungerer optimalt til gaming.

HP Open 15 har bra spillytelse, men har en tendens til å bli varm. (Image credit: Future)

3. HP Omen 15 – Beste billige gaming-laptop fra HP En gaming-laptop med høy ytelse, men dårlig kjøling Spesifikasjoner Prosessor: 9:e Gen Intel Core i7 Skjermkort: Nvidia GeForce RTX 2070 RAM: 16 GB Skjerm: 15,6" FHD Lagring: 512 GB SSD, 1 TB HDD Grunner til å kjøpe + Fabelaktig gamingytelse + Solid byggkvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Webkameraet er middels - Ekstremt dårlig kjøling

HP Omen 15 har en rekke konfigurasjoner som gjør at den kan passe som en billig gaming-laptop, men prisene varierer ganske mye avhengig av spesifikasjoner. Når det er sagt, så er det mulig å få en maskin med en relativt ny Intel- eller AMD-prosessor og et skjermkort som kan ta unna det meste for rundt ti tusen. Slik ytelse koster, om enn ikke i kroner og øre. Strømstyringen er ikke av den aller beste, noe man bokstavelig talt kan føle på chassiset, og ikke bare litt. Hvis du takler varmen – eller har mulighet til å legge laptopen på et bord mens du spiller – så er HP Omen 15 en maskin som vil gi deg en fantastisk god gaming-ytelse.

MSI Alpha 15 er kanskje ikke det aller rimeligste alternativet, men ytelsen er det ingenting å si på. (Image credit: MSI)

4. MSI Alpha 15 – Beste billige gaming-laptop fra MSI Når «billig gaming-laptop» er et relativt konsept Spesifikasjoner Prosessor: AMD Ryzen 7 3750H Skjermkort: AMD Radeon RX5500M RAM: 16 GB Skjerm: 15,6" FHD Lagring: 512 SSD Grunner til å kjøpe + Kraftig maskinvare + Bra SSD-kapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Relativt dyr til å være i billig-segmentet

MSI har lenge vært et stort navn innen PC-gaming, og det merkes også i gaming-laptop-sortimentet. Dette er noen av de beste maskinene på markedet akkurat nå. Blant konfigurasjonene du kan kjøpe er for eksempel en variant med AMD Ryzen 5 4600H, Radeon RX 5600M, 16 GB RAM og 512 GB SSD. Maskinen er ganske så tynn, har en skjerm på 15,6 tommer (med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.) Det er mye krutt for pengene.

MSI GF65 gir deg riktig så fine spesifikasjoner, til en overkommelig pris.

5. MSI GF65 – beste billige gaming-laptop med tynt design Svært god gamingytelse i en lett og elegant laptop Spesifikasjoner Prosessor: Intel® Core™ i5-10500H Skjermkort: RTX 3060 RAM: 16 GB Skjerm: 15,6" FHD Lagring: 1 TB SSD Grunner til å kjøpe + Godt med SSD-kapasitet + Lang batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Typisk gamingstil

MSI GF63 er en tynn gaming-laptop på 15,6 tommer som kan konfigureres med en rekke forskjellige spesifikasjoner. Hva med en Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD og et Nvidia Geforce RTX 3050 til under 8 000 kroner, for eksempel? Hvis du ønsker noe enda billigere kan du få varianter med enda mindre lagringsplass, men merk at mange nye spill begynner å bli grådige med gigabytene, så forbered deg i så fall på å slette titler før du installerer nye. Designet er ganske basalt til gaming-laptop å være, men den er likevel tynn, ganske lett og ikke noe du får lyst til å gjemme under en bok når andre voksne er i rommet.

3 tips til valg av billig gaming-laptop

Tenk nøye gjennom hvilke spill du liker å spille. Er du av typen som kun spiller «Factorio», «Hollow Knight» og «Hyper Light Drifter» på farten, så skal det ikke rare maskinvaren til. Det gjør også at du kan fokusere på aspekter som batterilevetid, vekt og lagringsplass, fremfor prosessor og skjermkort. Hvis du heller liker nye AAA-spill, med topp moderne grafikk, blir det om å gjøre å finne maskiner som har et knallhardt fokus på det essensielle: rask CPU og GPU. En desktop-erstatter og en faktisk bærbar PC er to forskjellige ting. Mange velger å hoppe bukk over stasjonære PC-er, og bruker heller en laptop til alt. Andre velger å ha en grom selvbygget gaming-PC hjemme, og en nett og lett bærbar til gaming på farten. Disse to hovedkategoriene merker man godt på utvalget gaming-laptoper. Vær klar over ditt eget bruk, og om du faktisk trenger en koloss som knapt får plass i sekken. Prosessor og skjermkort er tross alt det viktigste. Såfremt maskinen har et batteri som takler monsterbrikkene, er det prosessoren og skjermkortet som i stor grad bestemmer ytelsen. Det aller viktigste er faktisk skjermkortet, siden brorparten av moderne prosessorer har kjerner og klokkefrekvenser gode nok til å takle de fleste spill. Det kan være vanskelig å balansere spesifikasjonene, men hvis du er ute etter en billig gaming-laptop vil du være nødt til å fire på kravene. Ta en titt på de aller nyeste modellene, velg en med godt skjermkort og greie spesifikasjoner ellers. Du trenger sjelden de aller beste komponentene.

Beste billige gaming-laptop – spørsmål og svar

Hvilken billig gaming-laptop er best akkurat nå?

ASUS TUF Dash F15 er den beste billige gaming-laptopen du kan kjøpe akkurat nå. Den gir deg en fin kombinasjon av god ytelse i spill og lang batteritid, hvilket tross alt er de viktigste bestanddelene i en gaming-laptop. Den ligger til og med høyt opp i vår liste over de beste gaming-laptopene på markedet, uansett pris.

Hvilken billig gaming-laptop bør jeg velge?

Hvilken billig gaming-laptop som passer best for deg avhenger hva du verdsetter mest. Hva bør du tenke på når du skal handle en ny gaming-laptop? En god start er å tenke over hva slags type spill du spiller. Ønsker du å bruke maskinen til de aller nyeste spillene, eller er du av typen som liker å kose deg med indie-spill? Hvis du ikke ender opp med å kjøre de mest krevende titlene bør du vurdere å fire litt på spesifikasjonene. Det er mange penger å spare på et litt mindre imponerende skjermkort, for eksempel. Er lang batteritid eller en skjerm i toppklasse viktig for deg, bør du heller legge pengene her. Merk at en skjerm med høy oppdateringsfrekvens og livlige farger kan være alfa og omega for en god spillopplevelse, men også gjøre at du går tom for strøm tidligere. Har du planer om lange gaming-sessions ut i de små timer? Da bør du ta en titt på kjøleløsningen, og forsikre deg om at maskinen du går for klarer å flytte varmen ut av chassiset på en god måte (det kan også være verdt å gå for AMD, siden Intel-prosessorene har en tendens til å være varmere.) Kommer maskinen til å bo på kontorpulten, eller har du planer om å ta den med på toget hver dag når du pendler? Sjekk vekt og størrelse før du bestemmer deg, en liten og nett bærbar er et must om du er mye på farten.

Hvor mange år varer en gaming-laptop?

Du kan regne med at en gaming-laptop vil vare i omtrent 3-5 år før det er på tide å bytte ut til en med bedre spesifikasjoner. Dette avhenger stort av hva slags prisklasse du velger å gå for, og hva slags spill du spiller. Bærbare PC-er med raskere og bedre komponenter vil vanligvis holde lenger enn rimeligere alternativer.

Hvor mye koster en billig gaming-laptop?

En billig gaming-laptop koster vanligvis mellom 5 000 og 15 000 kroner. Hva du (og alle andre) anser som «billig» er selvsagt relativt, men toppmodellene innen gaming går gjerne for godt over 20 000 kroner (enkelte koster oppimot 50 000.) Man må regne med å bruke minst 5 000 kroner, og da befinner man seg i det absolutt nedre sjiktet, med komponenter som vil slite med de nyeste spillene.