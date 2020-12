Beste spill for Xbox Series X

Er du på jakt etter de beste Xbox Series X-spillene? Da har du kommet til rett sted. Hvis du har skaffet deg Microsofts nye Xbox Series X eller Xbox Series S og ikke klarer å bestemme deg for hva du skal kjøpe neste gang, burde denne listen hjelpe deg med å løse dette problemet.

Selv om lanseringsspillene til Xbox Series X ikke bød på det mest spennende utvalget, og forsinkelsen av Halo Infinite ikke akkurat gjorde det noe bedre, finnes det likevel rikelig med spill å fordype seg i. De fleste av spillene som demonstrerer kraften i den nye flaggskipkonsollen fra Micrsoft er optimaliserte Xbox One-spill og tredjepartsspill. Mange av spillene kan lastes ned gratis med abonnement på Xbox Game Pass eller Xbox Game Pass Ultimate, og det anbefaler vi virkelig at du skaffer deg.

Usikker på hvor du skal begynne? Vi har tatt en gjennomgang av de beste Xbox Series X-spillene du burde spille akkurat nå. Selv om enkelte av disse spillene er helt nye for denne plattformen, er mange hentet fra Xbox One-tidsalderen – spill som er blitt optimalisert til lansering for Xbox Series X/S. Vi har tatt med opplysninger om hvorvidt spillene er optimaliserte, og om de er tilgjengelige med Xbox Game Pass. Nedenfor finner du vår oversikt over de beste Xbox Series X-spillene.

Les våre tester av Xbox Series X og Xbox Series S

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Valhalla Et viking-eventyr Det morsomste spillet i serien Eivor er en glimrende hovedperson Breddfull av liv Den store. åpne verdenen kan virke tynt befolket Vanskelig å fordype seg i handlingen Kampscenene kan virke rotete

Xbox Series X/S-optimalisert

Enten du seiler inn til kysten eller endevender en landsby, er Assassins Creed Valhalla gjenskapning av vikingtiden flott utført. Hvis du digger norrøn folklore eller bare liker å kjøre øksen inn i brystregionen til et annet menneske, kan du være sikker på at Valhalla vil levere.

Valhalla utnytter til fulle kraften i Xbox Series X, og byr på en ekte 4K-oppløsning og en bildefrekvens på 60 fps – noe som er første gang for et Assassin's Creed-spill på konsoll. Selv om ray tracing ikke er blant oppdateringene i nestegenerasjonsversjonen, ser spillet likevel vakkert ut. Og ikke nok med det – her får du delta i drikkekonkurranser der du forsøker å drikke konkurrenten under bordet. Skål!

Sjekk ut vår test av Assassin's Creed Valhalla

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Black Ops Cold War Svartere enn noen gang 679 kr Les mer hos Dustin home Det visuelle utnytter ny teknologi til fulle Avhengighetsskapende og oppslukende våpenmoro Flerspiller og Zombies er fantastisk Klønete oppdrag som går i gamle spor Noen ytelsesvansker ved lansering

Xbox Series X/S-optimalisert

Et nytt år, et nytt Call of Duty. Men hva er det som gjør Call of Duty: Black Ops Cold War verdt å kjøpe? For det første ser det nyeste COD-spillet utrolig flott ut på Xbox Series X. Cold War på Xbox Series X gir deg en bildefrekvens på 60 fps, ray tracing og en oppløsning opp mot 4K, alt på én gang. Her går du altså ikke glipp av noe – og du får en nydelig og silkemyk spillopplevelse på konsollen.

Call of Duty: Black Ops Cold War ville naturligvis ikke vært fullkommen uten de levende døde, så du kan glede deg over at zombiene er tilbake. Du kan også spille Call of Duty i 120 fps – for første gang på en konsoll. Dette skulle gi en enda bedre konkurranseopplevelse online.

Les hele vår test av Call of Duty: Black Ops Cold War.

Forza Horizon 4 (Bilde: Playground Games)

Forza Horizon 4 Hold kjeft og kjør 499,50 kr Les mer hos Microsoft NO Bileventyr i en åpen verden Belønner utforsking Strukturert oppdrag Nydelige omgivelser fra Storbritannia Flerspillermodus tar noen timer å låse opp

Xbox Series X/S-optimalisert samt Xbox Game Pass

Der de opprinnelige Forza-spillene konsentrerte seg om rendyrkede kjøreegenskaper på perfekt vedlikeholdte baner, har Horizon-serien en forkjærlighet for utveksling av lakk og er ikke redd for å skitne seg til ved kjøring utenfor veibanen.

Forza Horizon 4 er det seneste spillet i serien, og det fører denne tradisjonen videre ved å føre oss ut på høydene på den engelske landsbygda og skjemme oss bort med noen av klodens mest eksotiske biler.

Som i alle andre gode åpen verden-spill, belønnes utforsking og du kan utfolde deg i en velstrukturert oppdragsmodus med massevis av distraksjonsmomenter rundt omkring. De nye omgivelsene arter seg nesten som en kjærlighetserklæring fra Playground Games til den engelske landsbygda. Sjarmerende, idyllisk og velegnet for langturer.

Dette er moro, og vel verdt å kjøpe.

Ikke gå glipp av vår test av Forza Horizon 4 .

(Image credit: The Coalition)

Gears 5 Fortsatt like elegant 246 kr Les mer hos Proshop.no Visuelt berusende Massevis av flerspillermodi Ny spillmekanikk er forfriskende Åpen verden-elementene virker mistilpasset Fortellingen er ikke fyldig nok

Xbox Series X/S-optimalisert samt Xbox Game Pass

Gears 5 er enda et Xbox One-spill som er blitt optimalisert for Xbox Series X. Takket være Xbox Series X-optimaliseringen er lastetidene til oppdragene i Gears 5 betydelig redusert, og både spillet og de forhåndsinnspilte scenene kjøres i 4K ved 60 fps, mens ray tracing bidrar til å skape et langt mer tiltalende visuelt uttrykk.

Den kanskje viktigste godbiten for Gears 5-fans er at flerspillermodus nå kjøres i opptil 120 fps ved 4K. Dermed er spillet blitt mer responsivt enn noen gang. Vi opplevde at 120 fps i tospann med Xbox Series X’ Dolby Atmos-støtte ga en ekstremt oppslukende og silkemyk spillopplevelse.

Les hele vår test av Gears 5 review.

(Image credit: Microsoft)

Ori and the Will of the Wisps Et magisk mesterverk 199,50 kr Les mer hos Microsoft NO Visuelt overveldende Flott plattformspill Følelsesladet fortelling Ikke like utfordrende som mange andre plattformspill

I likhet med The Touryst har Ori and the Will of the Wisps fått nestegenerasjonsbehandlingen som til fulle utnytter den enorme kraften i Xbox Series X-konsollen – for eksempel med ekte 4K-oppløsning ved 120 fps for deg som er så heldig å ha en HDMI 2.1-kompatibel TV.

Du kan også velge at spillet kjøres i «oversamplet» 6K-modus, som deretter vises i 4K-oppløsning og 60 fps. Fordelen ved denne metoden skal være bedre visuell gjengivelse, noe som til og med skal overgå den vanlige 4K-modusen.

(Image credit: Frontier Developments)

Planet Coaster: Console Edition Organisert moro Bygg dine egne vogner fra bunnen av Massevis av gjenstander å velge mellom Flott og kreativ butikk Det kan ta litt tid å bli vant til kontrollene

Xbox Game Pass

Har du noen gang drømt om å etablere og drive din egen fornøyelsespark? Det kan du gjøre i Planet Coaster: Console Edition. Vi har sett noe slikt tidligere, men Frontier Developments har brakt dette inn i en moderne tidsalder – og det er temmelig vanedannende.

Du kan velge mellom å spille oppdrag eller uten begrensninger, og bygge opp den fornøyelsesparken du alltid har drømt om. Men du må også drive den, og det å sette opp prisene for bruk av attraksjonene og å få kundene til å spy er bare litt av moroa.

Hvis du likte Rollercoaster Tycoon eller Theme Park World, er dette virkelig noe for deg.

(Image credit: Rare)

Sea of Thieves Yo ho ho! 399 kr Les mer hos Microsoft NO Jevnlige spennende oppdateringer Uforutsigbart, med spennende kjemi mellom spillerne Ikke så moro alene

Xbox Series X/S-optimalisert samt Xbox Game Pass

Koblet til en 4K HDR-kompatibel skjerm er Sea of Thieves fremdeles et av de aller vakreste spillene, takket være de livaktige fargene og de flotte utsiktsbildene. Men hvordan er denne opplevelsen blitt enda bedre på Xbox Series X? Uansett, hvis du ennå ikke har vært på jomfrutur med Rares populære piratspill, er det virkelig på tide nå.

Sea of Thieves drar nytte av en kraftig økning i bildefrekvensen. Tidligere nådde den taket på 30 fps, med enda lavere frekvenstall når det gikk hektisk for seg. Spillet kjører nå i silkemyke 4K/60 fps, og forbedringen merkes virkelig. Enten du seiler gjennom røff sjø i stormen eller er på skattejakt og kjemper mot skjeletter langs kysten, føles spillet langt mer responsivt og morsomt som en følge av forbedringene. Spillet lastes nå også inn utrolig fort, takket være SSDen i Xbox Series X. Nå tar det bare rundt 35 sekunder, sammenlignet med lastetiden på over et minutt som vi tidligere var vant til.

Oppgraderingen fra Xbox One-versjonen er rett og slett fantastisk.

Sjekk ut vår test av Sea of Thieves.

(Image credit: Enhance)

Tetris Effect: Connected Et romeventyr Nydelige flerspillermodi En knalldemonstrasjon for HDR Det er Tetris Du liker kanskje ikke Tetris ...

Xbox Series X/S-optimalisert samt Xbox Game Pass

Tetris er blitt rundt fire tiår gammelt, men den avhengighetsskapende spillopplevelsen har tålt tidens tann godt. Det er et utrolig bra stablespill som det er lett å lære og av og til umulig å løse. Selv om det har kommet i svært mange varianter, spin-offs og hyllester, er kanskje Tetris Effect: Connected den beste versjonen av spillet så langt.

Tetris Effect: Connected er en fest for øyne og ører. Her er det klassiske spillet formet omkring en lydbasert sanseopplevelse. Du reiser gjennom kosmos, og slipper tetrominoer i ulike scenarier og til ulike lyder mens tiden bare … forsvinner. Det hele ser sylskarpt ut, takket være den flotte presentasjonen i 4K/60 fps med HDR-støtte.

Noe som gjør at spille virkelig skiller seg ut, er den noe samarbeids- og konkurransemodusen online og den lokale samarbeidsmodusen. Det har alltid været utrolig moro å spille Tetris alene, men med venner og fiender på nettet er det enda morsommere.

(Image credit: Shin'en Multimedia)

The Touryst En lenge etterlengtet ferie Visuelt overveldende Massevis å gjøre familievennlig moro Kan til tider oppleves litt gjentagende

Xbox Series X/S-optimalisert samt Xbox Game Pass

I actioneventyret The Touryst spiller du som en turist som reiser rundt til ulike eksotiske øyer og utfører oppgaver for øyboere og medturister. Hovedmålet er å avdekke hemmeligheten til de eldgamle monumentene som finnes på disse øyene.

The Touryst er blitt lansert for flere plattformer tidligere, men det både tar seg best ut op yter best på Xbox Series X. Det visuelle uttrykket og fargene er fengslende, og det er heller ingen stor overraskelse, med tanke på at spillet kjøres i 6K/4K på Series X, og deretter nedsamples til måoppløsningen. Dermed får du en levende, tropisk opplevelse, superrask innlasting og en jevnt over silkemyk opplevelse.

The Touryst er virkelig et indie-smykke, og en liten hemmelighet blant lanseringsspillene til Xbox Series X.

(Image credit: Sega)

Yakuza: Like a Dragon Et sprøtt rollespill 549 kr Les mer hos Elkjop Morsomt og unikt Sideoppdragene er like morsmme Flott innfallsport til Yakuza-seriet Noen elementer virker utdaterte

Xbox Series X/S-optimalisert

Yakuza-spillene har alltid blandet moden tematikk med helsprø innfall, og Yakuza: Like a Dragon slipper seg virkelig løs med det sistnevnte. Selv om du fortsatt kan vente deg sylskarpe og spennende vendinger underveis i spillets langvarige og turbulente fortelling, er hele kampsystemet løst på nytt som et tur-basert JRPG, og det fungerer forbausende godt. Hver rollefigur tilhører ulike kategorier, slik at man kan bli en balladesanger eller et yndig J-Pop-idol, og alle har sine egne evner i kamp. Dette er virkelig en uvant tilnærming, som utmerker seg i den sprø enden av seriens skala.

Yakuza: Like a Dragon utnytter fordelene til Xbox Series X-konsollen gjennom å tilby deg to ulike spillmodi å velge mellom: «Normal» legger seg opp mot 60 fps ved 1440p, mens «High Resolution» kjører oppløsningen opp til 4K, men halverer bildefrekvensen til 30 fps. Selv om vi hadde foretrukket en mer silkemyk gjengivelse og et høyere antall piksler, er det flott at man har valgmuligheten.

