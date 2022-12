Xbox Series X vs Xbox Series S - hvilken Xbox skal du velge?

Begge konsollene kom omtrent samtidig og markedsføres gjerne sammen når nye spill eller tilbehør lanseres. Om vi tar en nærmere titt på konsollene vil se forskjeller som kan være avgjørende for hvilken av dem du foretrekker.

Både Series X og Series S ser like ut, men det er noen viktige ulikheter. Om du har lyst på en Xbox bør du først se på budsjettet du har, samt hva slags andre komponenter du har. Har du den råeste gaming-skjermen (Åpnes i ny fane) eller beste gaming-TVen (Åpnes i ny fane) vil det mest sannsynlig påvirke valget av spillkonsoll også, så ha det i bakhodet når du leser videre.

Våre anmeldelser av Xbox Series X (Åpnes i ny fane) og Xbox Series S (Åpnes i ny fane) gir deg all informasjon du trenger for begge konsoller, mens vi i denne artikkelen tar deg forholdsvis raskt gjennom de viktigste punktene.

Xbox Series X vs Xbox Series S

Xbox Series X vs Xbox Series S: Viktigste forskjeller

(Image credit: Microsoft)

Tre viktige forskjeller skiller seg ut for Xbox Series X og Xbox Series S:

Series X har en 4K UHD Blu-ray diskstasjon for spill og filmer, mens Series S ikke har noen diskstasjon i det hele tatt.

Xbox Series X har en stor 1TB SSD som kan lagre omtrent 16 spill, mens Series S har 512 GB SSD som tilsvarer omtrent fire-fem spill. Begge konsoller kan oppgraderes med ekstra lagringskort fra Seagate på enten 512 GB, 1 TB eller 2 TB.

Xbox Series X kjører spill i 4K med 60 fps, mens Series S sikter seg inn på 1440p.

Bortsett fra dette har begge konsollene samme grensesnitt, samme håndkontroller, samme Xbox Velocity Architecture, samme apper og aller viktigst: Du kan spille de samme spillene på begge konsoller. Brukere ser ut til å foretrekke kraften i Xbox Series X, men Xbox Series S fortjener også oppmerksomhet med sin gode ytelse til en lavere pris.

Series X er Microsofts flaggskip med 4K grafikk og er en av de kraftigste konsollene på markedet. Spesifikasjonene er imponerende og den solide, tårnlignende boksen er både unik og kompakt på en gang. Men kraft og ytelse kommer med en høy prislapp.

Series S er en god del billigere og litt mindre kraftfull. I tillegg kan du kun spille digitalt, du er dermed avhengig av Microsoft Store for å få tak i nye spill. Når det er sagt, finnes det glimrende muligheter med Xbox Game Pass (Åpnes i ny fane) hvor du abonnerer på et spillbibliotek - og om du går for Xbox Game Pass Ultimate (Åpnes i ny fane) får du tilgang til Xbox Cloud Gaming (Åpnes i ny fane) slik at du slipper å bruke opp lagringsplass på spillene dine.

Xbox Series X vs Xbox Series S: Pris

(Image credit: Shutterstock / Mr.Mikla)

Xbox Series X koster nå omtrent 5500 kroner og den kraftige konsollen konkurrerer direkte med PS5 som har en pris på 5990 (når den er tilgjengelig - for tiden får du knapt tak i Sonys konsoll uten å betale blodpriser opp mot 10000 kroner).

Xbox Series S koster rundt 3500 kroner, noe som bør være fristende for mer prisbevisste gamere. Dette er også betydelig lavere enn PS5 Digital Edition, som koster 4990 under normale omstendigheter.

Disse konsollprisene ser ut til å holde seg stabile, i motsetning til Playstation 5. Nintendo har holdt seg rolige på sin Nintendo Switch, men verken Nintendo eller Microsoft kan love samme pris dersom komponentmangel og inflasjon sprer seg over verden slik det ser ut akkurat nå.

Xbox Series X vs Xbox Series S: Spesifikasjoner

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X er et beist av en konsoll som virkelig har tatt oss med inn i den nyeste generasjonen av gaming.

Xbox Series X Prosessor: Åttekjerners 3.8 GHz (3.6 GHz med SMT) tilpasset AMD 7nm Grafikkort: 12 teraflops 1.825 GHz (låst) RAM: 16 GB GDDR6 Bildefrekvens: Opp til 120 fps Oppløsning: Opp til 8K Optisk disk: HD Blu-Ray diskstasjon Lagringsplass: 1 TB NVMe SSD

Med et 12 teraflop grafikkort som kjører i opp til 120 fps, er Xbox Series X dobbelt så kraftig som Xbox One X - Microsofts forrige flaggskip. Series X støtter flere spennende nye generasjons funksjoner som strålesporing, variabel skyggelegging og støtte for 8K oppløsning.

Å laste inn spill eller vente på nye brett er en ting fra fortiden på Xbox Series X, takket være en spesialdesignet superrask NVMe SSD. Denne er en del av konsollens nye Velocity Architecture som lar flere spill vente i bakgrunnen mens du spiller noe helt annet. Alt er mer responsivt og kvikkere på Xbox Series X.

Forsinkelser i bildefrekvenser er også nesten utryddet på denne konsollen. Auto Low Latency Mode (ALLM), oppgraderte signaler til håndkontrolleren og Variable Refresh Rate (VRR) bruker HDMI 2.1 for alt det er verdt på TVer som har støtte for dette.

Xbox Series S Prosessor: Åttekjerners 3.6 GHz (3.4 GHz med SMT) tilpasset AMD 7nm Grafikkort: 4 teraflops på 1.550 GHz RAM: 10 GB GDDR6 Bildefrekvens: Opp til 120 fps Oppløsning: 1440p med 4K upscaling Optisk disk: Ingen diskstasjon Lagringsplass: 512 GB NVMe SSD

Xbox Series S er en liten boks med masse kraft. Konsollen sikter seg inn på 1440p-gaming i 120 fps, men klarer enkelte spill i 4K også. Series S har en nesten indentisk prosessor som Series X, men grafikkortet er en god del svakere med sine 10 GB GDDR6 RAM i stedet for 16 GB hos sin storesøster.

Det høres kanskje ut som et stort kompromiss, men husk at Series S kjører best i 1440p/60 fps i stedet for 4K/60 fps. Dermed trenger den mindre kraft for å nå høyeste pikselnivå, men kan fortsatt levere alle funksjoner Microsoft fokuserer på - som strålesporing og 120 fps.

Xbox Series S har ingen diskstasjon og lagringsplassen er omtrent halvparten av Xbox Series X. Lagring kan være en utfordring for en digital konsoll, men Microsoft håper nok at flest mulig benytter seg av Xbox Cloud Gaming. Den tjenesten innebærer ingen nedlastning, ettersom spillene strømmes fra Microsofts servere.

Lagringsplassen kan imidlertid utvides på begge konsollene. Microsoft selger et ekstra lagringskort du plugger inn bak, tilgjengelig i 512 GB, 1 TB eller 2 TB versjoner. Har du eldre spill fra Xbox One kan disse lagres på en standard ekstern harddisk for å spare plass på konsollen.

Både Series S og Series X støtter Spatial Sound, inkludert Dolby Atmos og Dolby Vision.

Xbox Series X vs Xbox Series S: Spill

(Image credit: Microsoft)

Vi tar det viktigste først: Både Xbox Series X og Xbox Series S kan kjøre de samme spillene (Åpnes i ny fane). De mest krevende titlene vil fungere bedre - og ikke minst, se bedre ut - på Xbox Series X, men de fungerer altså på Series S også. Her blir valget mellom å spille i 4K eller 1440p.

Begge konsoller har full bakoverkompatibilitet med Xbox One, Xbox 360 og originale Xbox-spill. Noen FPS Boost-spill (Åpnes i ny fane) støttes ikke på Xbox Series S.

Microsoft er ikke kjent for å ha flest originale spill for sine konsoller, men det er fortsatt massevis av glimrende spill som fungerer perfekt på Xbox Series X og Series S. Om du eier fysiske spill må du være oppmerksom på at disse ikke vil fungere på Xbox Series S, da denne konsollen ikke har diskstasjon.

Bruker du Xbox Game Pass fungerer det utmerket uansett hvilken av konsollene du velger.

Xbox Series X vs Xbox Series S: Konklusjon

(Image credit: Microsoft)

Microsoft har kanskje kommet med en suveren løsning her: Ved å tilby to konsoller som markedsføres mot forskjellige brukere har potensielle kunder mer å velge mellom og flere muligheter for å bli en del av Xbox-verdenen.

Hvis du vil ha det beste kjøper du Xbox Series X, men da må du betale for ytelsen. Vil du ha nyeste generasjons konsoll uten å betale for mye? Xbox Series S er en god konsoll som ikke koster for mye.

Microsoft har laget to konsoller som begge fremstår som attraktive alternativer. Dermed kan de kjempe mot PS5 både på pris og ytelse, Xbox Series X koster vesentlig mindre enn både PS5 og PS5 Digital Edition.

Med Xbox Series X og Series S har Microsoft fått mye oppmerksomhet, noe som kanskje kan vise seg verdifullt i kampen mot PS5.

Xbox Series X vs Xbox Series S: Vanlige spørsmål

Er Xbox Series X bedre enn Xbox Series S? Med tanke på ytelse og kraft er Xbox Series X ganske mye bedre enn Series S, noe som også vises i prisen på konsollene. Men Xbox Series S er ikke en svak konsoll. Selv om spesifikasjonene er et lite nivå under Series X, har Series S god ytelse og er en god nok konsoll for de aller fleste.

Har Xbox Series X diskstasjon? En av de største forskjellene på Xbox Series X og Series X er diskstasjonen. Xbox Series X har en diskstasjon, noe som appellerer til brukere som kjøper fysiske spill fremfor å laste dem ned. Series S har ingen diskstasjon, men det fører til en lavere pris på konsollen - og flere brukere foretrekker uansett å laste ned spill digitalt, så dette kan være en faktor i favør av Xbox Series S.