Vi tester Xbox Series S

Xbox Series S er en fin innstegsmodell til den nyeste generasjonen spillkonsoller for deg som ikke har noen problemer med å kjøpe spillene dine digitalt, eller med å abonnere på Xbox Game Pass. Da slipper man samtidig det langt større utlegget som kreves for en fullversjon av den nyeste konsollen. Series S har imidlertid langt mer begrenset lagringsplass, leverer ikke 4K-oppløsning til spill og må klare seg uten 4K HD Blu-Ray-stasjonen man finner i Series X. Dette kan bli litt for mange kompromisser å svelge for enkelte.

Tominuttersanmeldelse

Xbox Series S er en ny generasjons konsoll med en radikalt annerledes tilnærming. Den er designet for å gjøre det samme generasjonsspranget som Xbox Series X, med høy bildefrekvens, ray tracing og superrask innlasting, men til en mye lavere pris. Da er det uunngåelig at det er inngått enkelte kompromisser underveis.

Den var vesentlig mindre lagringsplass enn Series X, og spillene får ikke 4K-oppløsning. Her gjengis bildene i 1440p, men oppskaleres til 4K ved tilkobling til en ultra HD-skjerm.

Xbox Series S må også klare seg uten 4K HD Blu-Ray-spilleren til Series X. Selv om dette er litt vel mange kompromisser å svelge for enkelte brukere, er uansett Xbox Series S en mye mindre og billigere enhet, og fullt i stand til å kjøre nye, krevende spill.

Vi har testet dusinvis av spill på Xbox Series S – alt fra forrige generasjons storspill som Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 4, Doom Eternal og Gears 5 til kommende lanseringstitler som Yakuza Like a Dragon.

Hvert eneste av dem imponerte oss, men silkemyk avspilling, bedre oppløsning (sammenlignet med Xbox One og Xbox One S) og raskere innlasting. Selv om de på grunn av manglende 4K-støtte ikke tar seg like flotte ut som på Series X.

Men spillere som synes det er helt greit å kjøpe spillene digitalt eller abonnere på Xbox Game Pass, får likevel hele spekteret av nye funksjoner på Microsofts billigkonsoll. Xbox Series S er en flott innstegsmodell til den nye generasjonens spillopplevelser – uten at du trenger å punge ut en masse penger for den mer avanserte modellen.

(Image credit: Future)

Som nevnt, følger det med noen ulemper. Hvis du foretrekker å kjøpe fysiske spill eller har samlet opp mange Xbox One-spill i årenes løp, kan mangelen på en diskstasjon i Xbox Series S få deg til å tenke deg om.

Lagringsplassen er bare på 512 GB SSD, og det finnes ingen variant med større plass. Så selv om SSD er dramatisk raskere enn de gamle, mekaniske diskstasjonene til Xbox One og Xbox One S, kan det fort bli fullt.

De fem ovennevnte spillene tok nesten opp all plassen på 512 GB SSDen til vår testenhet, slik at vi sto igjen med bare 30 GB å leke oss med. Så hvis vi ønsket å installere et spill av den størrelsen på disken, ville vi måtte slette ett av de andre spillene.

Xbox Series X utnytter sine kraftfulle spesifikasjoner til en drastisk reduksjon av innlastingstiden og til en kraftig bedring av spillytelse og visuell gjengivelse. Selv om funksjoner som Quick Resume, Smart Delivery og bakoverkompatibilitet som gir ekstra trøkk, er det vanskelig å nekte for at konsollen er mangelfull på enkelte områder. For eksempel burde grensesnittet vært bedre og det er en fundamental mangel på spennende spilltitler ved lansering.

Den andre viktige faktoren som kan overbevise folk om å ikke kjøpe Microsofts billige Xbox er at den ikke gjengir spill i 4K, men heller i 1440p. Denne oppløsningen er utbredt i PC-verdenen, ettersom den gir overlegen bildekvalitet sammenlignet med 1080p, og det krever mindre av grafikkortet. Dermed har Microsoft kunnet lage en maskin med mer beskjedne spesifikasjoner som likevel har topp moderne egenskaper.

Har du en Xbox One X, er overgangen til 1440p fra ekte 4K merkbar, og Xbox Series X er absolutt konsollen for deg hvis du er ute etter best mulig bildekvalitet. Og ettersom Xbox One X kan kjøre spill som Forza Horizon 7 ved 4K/60fps, er det lett å tenke på Xbox Series S som et skritt tilbake. Det er den ikke.

Ser vi på innmaten, skiller Xbox Series S seg fra One X med en enormt mye kraftigere prosessor og et mer teknisk avansert grafikkort med ray tracing-evner. Det er sant at Series S har færre teraflops enn Xbox One X (4 mot 6), men teraflops er ikke lenger en viktig målestokk for ytelsen til et grafikkort.

Har du en Xbox One, og vil gjerne gjøre en oppgradering uten å blakke deg helt, kan Xbox Series S være et supert valg. Men hvis du har en Xbox One X og en 4K-skjerm, mener vi du heller burde vurdere Xbox Series X.

Xbox Series S – pris og slippdato

Slippdato for Xbox Series S: 10. november 2020

Pris for Xbox Series S: kr. 3299,-

Xbox Series S slippes 10. november 2020, og prisen i Norge er kr. 3299,-. Dette er samme slippdato som Xbox Series X, som koster kr. 5499,-

Huska at uten diskstasjon kan du ikke kjøpte brukte spill eller bytte spill med venner. For å kjøpe spill, må du til Xbox Store, og da må du forholde deg til prisene der.

Det problemet elimineres i stor grad ved kjøp av Xbox Game Pass eller Xbox Game Pass Ultimate (som du kjøper separat, men som representerer en betydelig verdi). Eller ved at du kjøper ett og annet spill ved lansering. Men det passer dårlig hvis du vil kjøpe fysiske spill på tilbud eller liker å bytte med andre.

Microsoft er naturligvis ikke de eneste som kommer med ny maskinvare nå i november. Sony kommer med PS5 og PS5 Digital Edition bare få dager etter Xbox Series S og Series X, så hvis du sitter på gjerdet, kan du vente på våre anmeldelser av disse konsollene før du tar avgjørelsen.

(Image credit: Future)

Xbox Series S – design

Ser flott ut både i horisontal og vertikal posisjon

Er lett å plassere i værelset

Konsollen og kontrollen er flotte i hvitt

Selv om maskinvaren som driver Xbox Series S er splitter ny, kan designet minne om den nå utgåtte Xbox One S All-Digital Edition.

Xbox Series S har en tydelig svart ventil som kan minne om en høyttalerrist. Denne sitter på toppen, og bryter opp i alt det hvite som ellers omslutter konsollen. Det er her det meste av varmen slippes ut. Dette er den minste Xbox-modellen Microsoft noen gang har skapt. Den glatte fronten har en enslig USB-port og en på-knapp. Det er et enkelt, nedtonet og funksjonelt design.

På baksiden av konsollen finner du flere utganger: HDMI 2.1, 2 x USB 3.2, Ethernet, AC og et kortspor for en ekstra lagringsenhet.

Det er ikke overraskende at Xbox Series S ikke har en inngang for Kinect, Microsofts nå utgåtte kamera med bevegelsessensor, eller en HDMI til kabel-TV-enheter. Merk deg forresten at Xbox Series S bare leveres med en High Speed HDMI-kabel, og ikke en Ultra High Speed HDMI-kabel.

Når det gjelder mål og vekt, måler Xbox Series S 6,5 x 15,1 x 27,5 cm og veier omkring 2 kg. Med denne størrelsen skulle den passe inn i de fleste konsoller for underholdningsutstyr og på TV-stativer. Den er også lett nok til å legge i en bag og ta med på besøk eller på ferie.

Som nevnt, er Xbox Series S mindre enn Xbox One S, noe som er en imponerende bragd med tanke på at den har et 4 TFLOP GPU og en åttekjerners Custom Zen 2-prosessor som trenger avkjøling.

Selv om enkelte misliker at Microsoft hermer etter sitt eget, eldre design, er det helt grei for oss med litt kontinuitet. Særlig når det gjelder produkter som oppfattes som en familie av enheter, og ikke som en helt ny produktlinje.

(Image credit: Future)

Xbox Series S – ytelse

Oppskalert 4K ser flott ut, og 1440p er et greit kompromiss

Silkemyk spillopplevelse i 120fps

Xbox Velocity-arkitekturen er rask, men ikke øyeblikkelig

Den sterkeste siden til Xbox Series S er verdi for pengene. Den er en kompakt kraftpakke som gir spillopplevelser i enten oppskalert 4K, i ekte 1440p eller i 1080p.

Grafikkortet er ikke like kraftig som i Xbox Series X, men på samme måte som Xbox One S kan det oppskalere spill til 4K og uansett kjøre spill ved 120fps i 1440p. Sistnevnte krever imidlertid at du har en HDMI 2.1-kompatibel TV. Konsollen leverer også ray tracing, og laster inn spill raskere enn noen gang, takket være Microsofts Xbox Velocity-arkitektur

Kombinerer du Velocity-arkitekturen med konsollens 10 GM med GDDR6-minne og innebygget SSD, har du en virkelig kraftig konsoll.

Xbox Series S – spesifikasjoner Prosessor: 8-core 3,6 GHz (3,4 GHz med SMT) custom AMD 7 nm

Grafikkort: 4 teraflops ved 1.565GHz

RAM: 10 GB GDDR6

Bildefrekvens: Opptil 120fps

Oppløsning: 1440p med 4K-oppskalering

Optisk: Ingen diskstasjon

Lagring: 512 GB NVMe SSD

Tilgjengelig lagringsplass: 364 GB

Men trenger du virkelig en 4K-TV? Og trenger du støtte for HDMI2.1 for å oppnå en bildefrekvens på 120? Her gjennomgår vi de ulike scenariene.

Bruker du en 1080p-TV, benytter Xbox Series S en teknikk kalt supersampling for å gi bedre bilder, selv på svakere skjermer. Supersampling går i korthet ut på at spillet gjengis i en høyere oppløsning, men nedskaleres for å passe til TVen din.

Resultatet er en markant forbedring av bildekvaliteten, med større klarhet og jevnere kanter i bildene. Dermed vil også gamere som ikke bruker en skjerm med 4K eller 1440p få glede av bedre bildekvalitet med Xbox Series S.

De fleste vil nok koble Xbox Series S med en 4K HDR TV, trolig en med integrert bildefrekvens på 120 Hz, men de fleste skjermene som er blitt solgt de seneste årene støtter trolig bare 60Hz ved 4K og 1440p.

Hvis du kobler Xbox Series S til en 4K-skjerm, vil konsollen ved hjelp av teknikken oppskalering konvertere innhold som ikke er i 4K til 4K. Selv om det er stor forskjell på gjengivelser i 4K og i 1440p, får det likevel spille til å ta seg bedre ut med Xbox Series S enn om konsollen var låst til 1440p.

Merk deg også at Xbox Series S faktisk kan gjengi noen spill i ekte 4K hvis en utvikler velger å åpne for den muligheten. Dette er i så fall noe som gjøres spill for spill, og ikke generelt.

Det viktigste er at konsollen kan ta i bruk HDR, som gir en bredere fargepalett, større maksimal lysstyrke og bedre kontraster. Himmelen blir blåere, gresset grønnere og fargene stikker seg frem i hvert bilde. Hvis du ennå ikke har prøvd spill i HDR, har du noe å glede deg til.

Hvis du er så heldig å ha en HDMI 2.1-kompatibel skjerm, kan du utnytte 120fps ved 1440p uten å måtte senke oppløsningen til 1080p. For å muliggjøre 120fps går du inn i lyd- og bildeinnstillingene for konsollen, der du kan velge mellom ulike visningsinnstillinger.

Få spill kan imidlertid nå 120fps i skrivende stund. Blant dem er The Falconeer og Gears 5 i flerspillermodus. I nær fremtid vil det samme gjelde Call of Duty Black Ops: Cold War, Halo Infinite i flerspillermodus og enda flere.

Selv om du ikke investerer i en ny TV, vil du likevel få glede av SSD og Microsofts Xbox Velocity-arkitektur. Sistnevnte er en flertrinnet løsning som kombinerer Series S' spesiallagde NVMe SSD, maskinvareakselererte dekompresjonsblokker, et helt nytt DirectStorage API-lag og Sampler Feedback Streaming (SFS).

Dette er mye å ta inn over seg, men kjernen i det er at dataene lagres mer effektivt, og raskere kan lastes inn i minnet.

(Image credit: Future)

Resultatet er en mye høyere innlastingshastighet sammenlignet med Xbox One X. SSDen muliggjør også funksjoner som Quick Resume, som vi snart skal se nærmere på.

Noe som ikke er like imponerende, er den usle lagringsplassen på 512 GB. De fleste vil fylle opp dette på et blunk. Selv om 500 GB var tilstrekkelig for den forrige generasjonens konsoller, er spillene nå blitt langt større, og det virker meningsløst med mindre lagringsplass enn 1 TB. Noe som er enda verre, er at du ikke en gang har tilgang til hele lagringsplassen på 512 GB. Systemet tar opp 148 GB, slik at bare 364 GB overlates til ditt bruk.

Når du har fått installert fire eller fem spill, må du begynne å vurdere hva du skal avinnstallere, og det er aldri moro. Selv om Microsoft hevder at spill for Xbox Series S vil bli 30 % mindre plasskrevende ettersom de ikke er fulle av 4K-teksturer, vil ikke det hindre at langringsplassen fort fylles opp.

Et plaster på såret er at Microsoft i samarbeid med Seagate kommer med en ekstra lagringsløsning som kan gi deg 1 TB ekstra. Noe som ikke er fullt så bra, er at denne enheten koster et par tusen kroner. Da kan du like gjerne kjøpe Xbox Series X.

Xbox Series S – Kontroll

Nennsom foredling har gjort den mer taktil

Avtrekkerne er kortere og kontrollen har bedre grep, takket være ny tekstur i overflaten

Dele-knappen er kjærkommen, og den 360-graders retningsknappen føles flott

Bruker dessverre fremdeles AA-batterier.

Hvis du er vant til Xbox One-kontrollen, er det fort gjort å tro at Xbox Series X/S-kontrollene er nærmest identiske med den. Men den nye kontrollen er langt mer komfortabel og enklere å bruke, takket være små forandringer i kontrollens ergonomi.

Dimensjonene er generelt modifisert, slik at hele kontrollen er blitt litt mindre, uten at det er veldig merkbart for en gjennomsnittsbruker. Men endringene betyr at den nye kontrollen passer til flere håndstørrelser. Det er også kommet til en matt, teksturoverflate på grepene og knappene. Det gir deg et fastere grep om kontrollen i spente spillsituasjoner.

Den største forandringen på kontrollfronten er imidlertid den nye retningsknappen, som er omgjort til en 360-graders skive som gir god kontakt med tommelen. Hver retning responderer godt med en tilfredsstillende lyd og taktil tilbakemelding (noen vil nok synes at den gjør litt for mye vesen av seg). Den glatte overflaten gir god navigasjonsevne i spill.

En annen liten forandring er at at avtrekkerne på kontrollens bakside er forkortet, slik at de nå også passer bedre til små hender. De gir fremdeles haptiske tilbakemeldinger, men det er ikke det samme som de adaptive avtrekkerne til PS5 DualSense-kontrollen.

Den nye «Share»-knappen gjør akkurat det man ville anta. Den fanger og deler spilløyeblikk, slik at du kan poste dem i Xbox Feed eller i sosiale medier. Med ett klikk tar du et skjermbilde, mens du ved å holde knappen inne noen øyeblikk tar opp en 15 sekunders video (denne varigheten kan endres i Capture-innstillingene).

Dette er blitt mye enklere enn på Xbox One, der du måtte trykke ned hjem-knappen to ganger, og deretter X eller Y. Men hvis det er dette du er vant til, tar det litt tid å vende seg til den nye, enkle metoden.

(Image credit: Future)

Det man legger mest merke til er imidlertid de to asymmetriske analogspakene, meny- og visningsknappene (som erstatter start og valg), og de fire frontknapppene A, B, X, Y.

Xbox Series S-kontrollen har beholdt sin 3,5 mm lydutgang og ekspansjonsporten på undersiden, men den gamle microUSB-orten er skiftet ut med en ladeport av typen USB Type-C. Pareknappen finner du øverst, og med den synkroniserer du kontrollen med konsollen, eller for paring via Bluetooth.

Kontrollen er behagelig å bruke, men dens største svakhet er at den fremdeles bruker AA-batterier, og ikke oppladbare litium-ion-batterier, som du finner i Xbox Elite Wireless Controller Series 2. For oss varte et par AA-batterier i omkring 10 dager med intens spilling, men dette kan det komme mer detaljerte opplysninger om senere.

Microsofts play-and-charge-sett kan bøte på dette. Det består av et oppladbart batteri og en USB-C-kabel. Det vil på sikt spare deg for batteriutlegg. Dette settet gir deg større fleksibilitet. Vårt råd er at du skaffer deg et slikt sett, eller eventuelt benytter deg av oppladbare batterier, særlig hvis du spiller i mer enn 40 timer ukentlig.

Xbox Series S – funksjoner og egenskaper

Brukergrensesnittet virker litt overbefolket, og tidvis langsomt

Quick Resume er virkelig banebrytende

Smart Delivery sikrer deg best mulig versjon av spillet.

Godt utvalg av strømmetjenester

Støtte for Dolby Vision og Atmos

Hvis det er noen år siden du sist kjøpte en Xbox-konsoll, og du er engstelig for om oppsettet blir forvirrende, trenger du ikke å være urolig. Det å komme i gang er en strømlinjeformet prosess som gikk enda glattere takket være den nye Xbox-appen for Android og iOS.

Appen må lastes ned fra App Store eller Google Play Store, etter at du logger deg inn på Microsoft-kontoen din. Når du er innlogget, taster du inn koden fra TV-skjermen i appen. Da hentes alle dataene dine, og du slipper å taste dem inn. Du må bidra med noen ekstra detaljer som ditt wi-fi-navn og passord, og etter en liten oppdatering er du i gang.

Grensesnittet som møter deg når du er ferdig med oppsettet av Xbox Series S er umiddelbart gjenkjennelig for enhver som har brukt en Xbox One i løpet av de tre siste månedene. «Nye» Xbox Dashboard kom i august, og dette er det samme på både Xbox Series X og de eldre maskinene. Det er ikke verdens mest intuitive grensesnitt.

Det er utrolig mye informasjon på skjermen samtidig, og det tar litt tid å lære seg en effektiv bruk av brukergrensesnittet. Ulempen ved å ha samme grensesnitt som One-serien er at Xbox Series S ikke føles annerledes umiddelbart, selv om navigasjon i kontrollpanelet oppleves raskere enn tidligere, ettersom det jobber langt større krefter under panseret.

Det nye grensesnittet byr på noen av de samme problemene vi har opplevd tidligere med grensesnittet til Xbox One. Enkelte bilder på skjermen tar det noen sekunder å laste inn mens innhold hentes fra nettet. Grensesnittet er også litt for overbefolket etter manges smak. Det er mye mer info på skjermen enn du til enhver tid trenger.

Når vi ser forbi grensesnittet, oppdager vi imidlertid at Xbox Series S også byr på ordentlig innovasjon, men dette er ikke så lett å oppdage.

(Image credit: Future)

Smart Delivery fra Xbox Store innebærer at du alltid får best mulig versjon av spillene når du laster dem ned eller når de oppgraderes i fremtiden. Lagringsdataene dine overføres sømløst, selv om du hopper frem og tilbake mellom dine eldre Xbox One / One X / One S og nye Xbox Series S. Her får du både bakover- og foroverkompatibilitet, noe som er betryggende.

Quick Resume gjør at du nå kan hoppe mellom flere spill du har åpne. Med denne nye funksjonen bytter du spill uten å måtte laste dem inn på nytt.

Antallet spil du kan ha på pause samtidig varierer. Vi hadde så mange som åtte åpne samtidig. Ikke alle spill vil fungere, og det gjelder gjerne de nettbaserte, foranderlige verdenene som Sea of Thieves. Dette er en hendig og tidsbesparende funksjon som er gjort mulig av konsollens SSD.

Xbox Series S har også betydelige multimedia-egenskaper. Som strømmeenhet støtter den tjenester som Netflix, Amazon Prime Video og Hulu samt nykommere som Apple TV Plus og Disney Plus.

Du får adgang til disse ved å navigere deg til avdelingen for apper i biblioteket ditt. Hvis dette er noe du ofte benytter, kan du feste det til hjemmeskjermen eller opprette en spesifikk gruppe du kan hente opp fra Xbox-guiden. Vi så at appene ble værende i dvale, akkurat som spillene, da vi navigerte mellom dem.

Merk deg at selv om Xbox Series S bare kjører spill i 1440p-oppløsning , kan likevel konsollen spille av fra strømmetjenester i 4K. Det krever imidlertid en kompatibel skjerm. Noen av strømmetjenestene er tilgjengelige i Dolby Vision og Atmos, akkurat som på One X, men det kan hende at du må ha et dyrere abonnement for å få tilgang til dem.

Xbox – spillbibliotek

Magert utvalg med få eksklusive godbiter

Bakoverkompatibel med tre generasjoners Xbox-konsoller

Xbox Game Pass er en flott måte å utvide spillbiblioteket på

Det er trist å si det, men spillbiblioteket til Xbox Series S har fått en dårlig start. Med utsettelsen av Halo: Infinite til 2021, er det ingen eksklusive førstepartsspill til Xbox Series S ved lansering, med unntak av de spillene som tidligere har vært tilgjengelige på PC, som Gears Tactics.

Snart vil vi få noen eksklusive tredjepartsspill i form av The Medium og Bright Memory Infinite, men for øyeblikket er Microsofts eget bidrag svært mangelfullt.

I stedet for å gi oss nye spillopplevelser fra første dag, har Microsoft heller valgt å forbedre spillene de allerede har gjennom optimalisering for Xbox Series X. Spill som Gears 5, Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps og Sea of Thieves er alle optimalisert for å høyne oppløsningen, bildefrekvensen og gi en bedre bildegjengivelse.

Noe som gjorde testingen litt vanskelig, var at vi ikke kunne se umiddelbart hvilke spill som var blitt optimalisert og hvilke som kom i Xbox One-versjon. De optimaliserte spillene skal ifølge Microsoft være merket «Xbox Series X/S Optimized», men dette så vi ikke noe til. Kanskje det er på plass når konsollen slippes.

Hvis du er av den typen som liker å ha tilgang til hele ditt bibliotek av Xbox-spill, uansett når de ble lansert, er det gledelig at Xbox Series S støtter fire generasjoner med Xbox-spill, helt tilbake til den første konsollen kom ut.

Det å kunne hoppe frem og tilbake mellom Xbox 360-klassikere som Viva Pinata and Red Dead Redemption til moderne bestselgere er flott. Og det er fint å slippe å måtte grave opp gammel maskinvare for å kunne spille slike spill.

En ulempe her er at Xbox Series S ikke har noen diskstasjon, og derfor må du ha digitale utgaver av de eldre spillene fo rå kunne benytte dem. Derfor er Xbox Game Pass fantastisk. Der finner du over 100 spill du kan laste inn på Xbox Series S. Utvaget utgjør en blanding av nye førstepartsspill som Halo: The Master Chief Collection, Gears 5 og Forza 7, i tillegg til noen uavhengige juveler fra Xbox 360-epoken.

Selv om Game Pass ikke kan bøte på fraværet av spennende, eksklusive spill ved lanseringen, bygger det uansett ut biblioteket ditt og gir deg muligheten til å oppleve forrige generasjons spill i et nytt lys. Du får også tilgang til alle de nye førstepartsspillene fra Microsoft når de blir lansert, blant annet det kommende Halo Infinite, og det i seg selv innebærer en vesentlig besparelse over tid.

Burde du kjøpe Xbox Series S?

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

Du har lite penger, men likevel ønsker deg en ny konsoll

For eiere av den første Xbox One er Xbox Series S enkel å anbefale. Her får du gaming i ekte 1440p-oppløsning med støtte for avspilling i opptil 120 bilder per sekund. Dette er ikke den beste konsollen på markedet, men den utgjør likevel en enorm oppgradering fra forgjengerne.

Du planlegger så få de fleste spillene fra Xbox Game Pass og Xbox Live Gold

Ettersom du uansett skal hente alle spillene dine digitalt til Xbox Series S, anbefaler vi deg å abonnere på Xbox Game Pass og Xbox Live Gold. Slik får du tilgang til alle de nyeste førstepartsspillene med en gang de kommer på markedet. Med Xbox Live Gold får du dessuten to gratis spill i måneden.

Du er lei av lang innlastingstid

De fremste egenskapene ved Xbox Series S er SSD og Microsofts Xbox Velocity-arkitektur. Det at du kan hoppe mellom spill med Quick Resume gjør at du slipper å kaste bort tiden på å vente på at spill startes opp. SSD halverer innlastingstiden i forhold til det du er vant til fra forrige konsollgenerasjon.

Xbox Series X vs Xbox Series S: hvilken Xbox passer best for deg?

Ikke kjøp den hvis ...

Du liker å ha et helt spillbibliotek installert til enhver tid

SSDen er utvilsomt rask nok, men det går på bekostning av lagringsplassen. Når du tar operativsystemet med i betraktningen, har Xbox Series S bare 364 GB tilgjengelig plass. Dette fylles opp fort, med tanke på at enkelte spill tar så mye som 100 GB. Hvis du liker å ha spillene installert på konsollen, burde du enten ta steget opp til Xbox Series X, eller investere i eksterne lagringsenheter.

Du har et stort bibliotek med fysiske spill

Den andre store ulempen med Xbox Series S er at den ikke har en diskstasjon. Dermed kan du ikke benytte dine gamle spill til Xbox 360 eller Xbox One på den nye konsollen, og du kan heller ikke benytte den som en 4K UHD Blu-ray-spiller, noe du kan med Series X, One X og One S.