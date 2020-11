Xbox Series X – test

Xbox Series X utnytter sine kraftige spesifikasjoner til å redusere innlastingstiden betraktelig, og til å bedre den generelle spillytelsen og den visuelle gjengivelsen. Men mens funksjoner som Quick Resume, Smart Delivery og bakoverkompatibilitet gjør dette til en solid pakke, er det vanskelig å nekte for at det skorter på viktige områder. Vi savner større bedringer i brukergrensesnittet og spennende, eksklusive spill.

Man må ikke kjøpe Xbox Series X. Ikke nå, i hvert fall. Men det må sies at dette er et fantastisk stykke maskinvare med massevis av potensial.

Nyeste generasjon av Xbox er superrask, overraskende stillegående og byr på den ytelsen vi tidligere bare har opplevd med kraftige gaming-PCer. Dermed ser både nye og gamle spill bedre ut, og de er dessuten enda mer behagelige å spille.

Men du vil aldri finne en gaming-PC med slike spesifikasjoner til en så lav pris. Xbox Series X byr på utrolig mye kraft til å koste 5499 kroner. Konsollen er ikke bare imponerende rent teknisk, men byr også på en langt bedre spillopplevelse.

Selv om det er vanskelig å komme bort fra den enorme kraften, har vi en viktig innvending. Ved lansering er spillutvalget svært skuffende. De tilgjengelige spillene lokker deg ikke akkurat ut for å kjøpe deg den nye Xbox-konsollen. For å kunne få mest mulig ut av Xbox Series X ved lansering, vil vi anbefale deg å abonnere på Xbox Game Pass Ultimate. For et månedlig beløp på 125 kroner (Microsofts julekampanje tilbyr dette for bare kr. 10 i Norge) får du med dette tilgang til hundrevis av spill, og kan dermed lindre smerten ved det magre utvalget av spill. Du vil kanskje heller foretrekke å spille eldre spill på denne helt nye konsollen.

Mangelen på spill som Halo Infinite og andre store, eksklusive Xbox-titler er svært merkbar. Vi skulle gjerne også sett en større oppgradering av kontrollpanelet og brukergrensesnittet, slik at man virkelig fikk opplevelsen av at dette er en helt ny konsoll.

Tross kraften i Microsofts flaggskipkonsoll, ville vi faktisk ventet med å kjøpe den, med mindre du allerede er tungt inne i Xbox-økosystemet, eller bare må sikre deg den beste Xbox-opplevelsen med én gang. For alle andre er det like greit å vente til det nye spillbiblioteket får flere spennende titler.

Xbox Series X – Pris og lanseringsdato

(Image credit: Future)

Lanseringsdato for Xbox Series X: 10. november 2020

Pris for Xbox Series X: Kr. 5499,-

Xbox Series X lanseres globalt 10. november 2020. Det gir Microsoft et ni dagers forsprang på Sony og deres PS5, som lanseres i 19. november i Norge, men 12. november i enkelte utvalgte land. Xbox Series X vil koste kr. 5499 ved lansering, men det kommer samtidig en enklere, heldigital versjon – Xbox Series S – som koster kr. 3299.

Selv om dette ikke er lommerusk, er det helt greie priser for nye Xbox. I Norge er den noe dyrere enn Xbox One var ved lansering, men den har da også langt mer kraft å by på. Med tanke på at Series X har spesifikasjoner som minner om en gaming-PC, er prisen slett ikke verst. Du skal slite med å finne en god gaming-PC til samme pris.

Som nevnt, kan du utvide utvalget av spill ved å abonnere på Xbox Game Pass Ultimate, som gjelder på både konsoll og PC. Selv om dette er et ekstra utlegg, gir det deg tilgang til hundrevis av Xbox Game Pass-spill (som snart omfatter Bethesda og flere EA-spill), Xbox Live Gold, spilling i skyen og månedlige gratisspill. På sikt vil dette bli rimeligere enn å kjøpe enkeltspill. Ønsker du deg et litt enklere abonnement, kan du velge Xbox Game Pass, med en månedlig kostnad på kr. 79. Det gir adgang til spill på konsollen, ikke på PC.

Xbox Series X er imidlertid ikke den eneste konsollen som lanseres nå. Det er også verdt å sjekke ut PS5 og PS5 Digital, som er noe dyrere.

Xbox Series X – design

(Image credit: Future)

Moderne, elegant design

Ekstremt stillegående

Avgir like mye varme som Xbox One X

Minimale oppgraderinger av grensesnitt og kontrollpanel

Designmessig avviker Xbox Series X markant fra forgjengerne. Det oppreiste tårndesignet minner mer om en stasjonær gaming-PC – men du kan også legge konsollen horisontalt, hvis det passer deg bedre. Den boksformede konsollen måler 15,1 x 15,1 x 30,1 cm og veier 4,45 kg. Den har en matt, sort overflate med unntak av den grønne tonen i kjøleventilene på toppen. Det gir en snedig optisk illusjon som gjør designet enda mer innbydende. Det er også her det meste av varmen konsollen avgir sendes ut.

Fronten er svært enkel, med den karakteristiske Xbox-knappen øverst til venstre, en diskstasjon nede til venstre og en knapp for paring og en USB 3.2-port nede til høyre. Baksiden har kjøleventiler i tillegg til en HDMI 2.1-utgang, to USB 3.2-porter, et kortspor for ekstra lading og et strøminntak.

(Image credit: TechRadar)

Konsollens sider er glatte, med unntak av en diskret Xbox-logo i hjørnet på venstre side og fire gummiputer på høyre side (som beskytter konsollen når den legges horisontalt. På undersiden finner du et stativ og flere kjøleventiler.

Konsollen har et elegant, minimalistisk og monolittisk preg. Tross vekten og det ganske store omfanget, ser den langt mindre ut enn målene skulle tilsi. Den er enkel å plassere i en hylle, slik at den glir pent inn i omgivelsene.

Designet til Xbox Series X er noe du enten vil elske eller hate. Vi synes nyvinningen er en kjærkommen avveksling fra forgjengernes flatere utforming. Den er elegant og moderne, og appellerer like mye til voksne som til unge. Den matte overflaten vil imidlertid fort preges av merker og riper.

Bemerkelsesverdig stille – men glovarm

(Image credit: TechRadar)

En stor fordel ved Xbox Series X, er hvor stillegående den er. Vi har blitt vant til konsoller som bråker som om de er i ferd med å ta av fra rullebanen når de kjører spill som krever litt av dem. Xbox Series X er den mest stillegående Xbox-modellen vi har spilt på, men vi må teste den ut med flere nye og krevende spill for å undersøke dette i detalj.

Når du er på hovedskjermen, avgir konsollen en lyd på 30 desibel. Det er på samme nivå som hvisking. Dette forandrer seg svært lite når du spiller. Vi spilte Sea of Thieves, No Man's Sky og PlayerUnknown's Battlegrounds, og lydnivået overskred aldri 33 desibel. Ved installering av en større oppgradering var imidlertid lydnivået på 45 desibel. Dette gjaldt også de nye spillene vi testet ut, og det er fremdeles et veldig lavt lydnivå.

Prisen for en maskin som ikke forstyrrer spillingen med lydene sine er en konsoll som avgir mye varme. Xbox Series X avgir like mye varme som Xbox One X, og vi vil anbefale at du lar det være litt plass rundt konsollen, slik at varmen får utløp. Konsollen blir veldig varm, men vi opplevde ikke at det svekket ytelsen.

Grensesnitt og kontrollpanel

(Image credit: Microsoft)

Selv om Xbox Series X i det utvendige skiller seg markant fra forgjengerne, har det skjedd lite nytt med kontrollpanelet og brukergrensesnittet. Førstnevnte er temmelig likt det man finner på Xbox One. Dette skyldes i hovedsak den store oppgraderingen Microsoft ga Xbox One i august, for å strømlinjeforme grensesnittet, slik at den skulle nærme seg den kommende Xbox Series X.

Det betyr at grensesnittet til Xbox Series X er blokkbasert, med justerbare enkeltposisjoner, slik at du selv kan bestemme hvilke spill og apper du får opp på hovedskjermen. Det gir deg enkel adgang til spill, apper, chat og andre funksjoner via Xbox-knappen på kontrollen din. Grensesnittet er ganske strømlinjeformet, med store muligheter for brukertilpasning og enkel navigasjon.

Brukertilpasningen virker sentral i grensesnittet til Series X. I tillegg til at du kan navigere i dine merkede spill og apper, gir Microsoft brukerne muligheten til å skape et mer personlig preg gjennom nye profiltemaer du kan ha som bakgrunner på profilsiden din. Endelig kan spillerne bruke dynamiske bakgrunner, slik at man slipper den statiske opplevelsen fra tidligere.

Kontrollpanelet til Xbox Series X er raskere å navigere i enn tidligere, men det oppsto enkelte problemer med innhold hentet fra internett. Vi ble egentlig lite imponert av grensesnitt og kontrollpanel, ettersom de ikke viser at vi har med en helt ny konsoll å gjøre. Vi hadde heller sett at det innvendige i større grad gjenspeilet de designmessige nyvinningene, og bød oss på noe helt nytt.

Xbox Series X – Ytelse

(Image credit: Future)

Vesentlig raskere innlasting og større stabilitet

Enkelt å utvide lagringsplassen

Spill i 4K/60 fps (støtter opp til 120 fps)

Auto HDR

Xbox Series X er en skikkelig kraftpakke, med sin åttekjerners AMD Zen 2-processor som kjører på 3,8 GHz, et spesialtilpasset grafikkort av typen RDNA 2 AMD som gir en prosessorkraft på 12 TFLOPs, 16 GB med GDDR6-minne og lagringsenheten Custom NVMe SSD på 1 TB.

Slik ser spesifikasjonene til Xbox Series X ut:

Prosessor: 8x Cores @ 3,8 GHz (3,6 GHz m/ SMT) Custom Zen 2 CPU

Grafikkort: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Kretsstørrelse: 360,45 mm2

Prosess: 7 nm Enhanced

Minne: 16 GB GDDR6 m/ 320b bus

Minnebåndbredde: 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s

Intern lagringsplass: 1 TB Custom NVME SSD

I/O Gjennomgang: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s

Utvidbar lagring: 1 TB Expansion Card (akkurat som den interne lagringsplassen)

Ekstern lagring: USB 3.2 ekstern HDD-støtte

Optisk stasjon: 4K UHD Blu-ray

Ytelsesmål: 4K @ 60 fps, opptil 120 fps

Og hva innebærer dette i faktisk ytelse?

Kortere innlastingstid

(Image credit: Sega)

For det første er Series X superrask, takket være dens NVMe SSD. Innlastingstiden er i redusert med titalls sekunder for flere spill, sammenlignet med Xbox One S. Enkelte ganger er tiden halvert, og noen ganger er det snakk om noen få sekunders reduksjon. Selvom noen spill tjener mer enn andre på raskere innlasting, er ethvert spart sekund kjærkomment. Størst utslag ga det da vi spilte Sea of Thieves, der tiden ble redusert fra 100 sekunder til bare 35.

Når det gjelder neste generasjons spilltitler, så vi at lastskjermene bare sto oppe noen få sekunder. Hastighetsforbedringen ble godt demonstrert av Yakuza: Like a Dragons hurtigreiser, som bare tok 4,7 sekunder.

4K ved 60 fps (opptil 120 fps)

(Image credit: Wired Productions)

Xbox Series X-konsollens RDNA 2 GPU gir 4K ved 60 bilder i sekundet. Dette innebærer også en støtte for opptil 120 fps.

4K ved 60 bilder i sekundet For å sikre oss den tilsiktede spillopplevelsen på Series X, koblet vi konsollen til en 55-tommers Samsung Q80T QLED 4K HDR Smart TV, valgte konsollens TV-modus og konfigurerte innstillingene til å godta 4K UHD og 120 fps – noe du bare kan velge på en HDMI 2.1-kompatibel skjerm som denne.

Hvis du ikke er sykelig opptatt av bildefrekvensen, må vi si at det ikke er 100 % nødvendig å skaffe seg en HDMI 2.1-kompatibel skjerm. Men du må uansett ha en 4K-kapabel TV for å få 4K-oppløsning.

Der 120 fps oppleves silkemykt i spill som The Falconeer, ofrer slike spill oppløsning for å oppnå denne hastigheten. Eksempelvis kan The Falconeer spiller i 4K ved 60 fps, men velger du 120 fps, opplever du bedre responstid, mens oppløsningen senkes til 1080p. Valget er ditt.

Med spill som Gears 5 i flerspillermodus kan du velge 4K ved 120 fps, takket være optimaliseringen til Xbox Series X. Dermed får du en super og visuelt imponerende oppgradering fra forgjengeren Xbox One. Her er forskjellen slående.

Du tilrettelegger for 120 fps i konsollens lyd- og bildeinnstillinger, der du kan velge ulike oppløsninger og bildefrekvenser. Det er enkelt, men husk at ikke alle spill kan oppnå 120 fps. For øyeblikket er det faktisk ganske få, som The Falconeer and Gears i flerspillermodus. Call of Duty Black Ops: Cold War, Halo Infinite (flerspiller) og flere andre vil få dette i nær fremtid.

Auto HDR

(Image credit: Rare)

Akkurat som Xbox One, kan Series X kalibrere HDR til spill. Vi anbefaler at disse innstillingene gjøres før du begynner å spille. Da blir konstrastbalansen perfekt.

Til denne testen hadde vi i primært tilgang til et utvalg bakoverkompatible spill. Disse viser best hvordan Xbox Series X presterer sammenlignet med forgjengerne. Ved bruk av de forannevnte innstillingene opplevde vi at spillene umiddelbart så bedre ut på Series X. Så har også Microsoft implementert HDR i disse spillene. Forskjellen ble tydelig da vi spilte samme spill på Xbox One S og Series X side om side.

Her er et flott bilde fra Sea of Thieves på Xbox Series X. Spillet får de samme visuelle fordelene som PC-spillere har kunnet nyte en god stund allerede.

Lagring

(Image credit: TechRadar)

Xbox Series X rommer en 1TB Custom NVMe SSD, noe som innebærer en anvendbar lagringsplass på 802 GB. 19 GB er satt av til systemfiler og operativsystem. Vi kunne laste ned 18 spill av varierende størrelse før vi måtte ty til konsollens utvidbare lagring. Vi vil imidlertid anbefale deg å skaffe et Seagate Storage Expansion Card, slik at du får full glede av funksjoner som Quick Resume og de mange spilltitlene du får tilgang til via Xbox Game Pass.

Det er viktig å tenke på at de ekte nestegenerasjonsspillene trolig vil ta opp mer lagringsplass når optimaliseringene er klare.

Sammen med konsollen fikk vi testet Seagates ekspansjonskort på 1 TB. Det er ikke billig, med en pris på rundt 2600 kroner. Men det er utrolig enkelt å bruke. Da vi merket at det ble tomt for langringsplass, satte vi bare kortet inn i konsollen og fikk adgang til en ekstra terabyte.

Hvis du synes dette er litt for dyrt, kan du alltids benytte en ekstern HDD eller SDD via konsollens USB 3.1-port. Merk deg at med disse kan du bare spille spill for Xbox One og bakoverkompatible spill. Du kan lagre Xbox Series X-spill på eksterne HDD- eller SDD-enheter, men bare NVMe SSD kan spille spill som er optimalisert for Xbox Series X.

Noe som er flott med lagringen til Xbox Series X, er at du ved installering eller avinstallering av spill kan velge enkeltdeler av spillene (og ikke nødvendigvis hele). Dermed kan du for eksempel laste ned Doom Eternals flerspillermodus, men ikke oppdraget, eller omvendt. Vi vet ikke hvor mange spill som vil støtte akkurat denne funksjonen i fremtiden.

Xbox Series X – Kontroll

(Image credit: TechRadar)

Føles velkjent men vagt annerledes i hånden

Fungerer til en rekke enheter

Forbedrede taktile overflater og foredlet geometri

Ny «Share»-knapp

Xbox Series X-kontrollen oppleves velkjent, men likevel vagt annerledes i hånden. Den har forbedrede taktile overflater og en foredlet geometri som gir en mer behagelig og ergonomisk spillopplevelse.

På overflaten ser ikke Xbox Series X-kontrollen så annerledes ut enn forgjengeren. Formen er temmelig lik, med samme type knappeoppsett. Ved nærmere ettersyn oppdager man imidlertid de små forandringene Microsoft har implementert.

Utvendig har den fått en matt overflate som matcher konsollens elegante design. Det gir noen ulemper, for den matte overflaten blir lett oppskrapet og flekkete. Den vil være vanskelig å holde i god utvendig stand. Det finnes imidlertid andre fargevarianter, men disse må kjøpes separat.

Det er ingen stor innvending, og ellers gir Xbox Series X en førsteklasses opplevelse, både utseendemessig og ved bruk. På avtrekkere og grep er det kommet en taktil overflate som gjør at kontrollen sitter tryggere i hendene. Kontrollen har samme størrelse som forgjengeren, men knappene er blitt avrundet og litt redusert i størrelse. Dette passer bedre hvis du har små hender.

(Image credit: TechRadar)

Den viktigste forandringen er kanskje introduksjonen av «Share»-knappen og den hybride D-knappen. Med «Share»-knappen kan du ta skjermbilder, og holder du den nede litt lenger gjør den et 15-sekunders videoopptak (denne varigheten kan du endre i innstillinger). Dette er mye enklere enn på Xbox One.

Den hybride D-knappen skal være en mellomting mellom Xbox One-kontrollens klassiske D-knapp og Xbox Elite Wireless Controller Series 2s utskiftbare, skiveformede og fasetterte D-knapp. Resultatet er en slags tradisjonell retningsknapp som ligger over en skive. Dette er en liten, men kjærkommen endring som bidrar til en mer komfortabel opplevelse.

Mye ved kontrollen er imidlertid ved det gamle: 3,5 mm-utgangen og eksnapsjonsutgangen under, USB-ladeporten og pareknappen på toppen og knappene for View, Menu og Xbox på fronten.

Foruten det kosmetiske, følger det også funksjonelle forandringer med den nye Xbox Series X-kontrollen. Den oppleves som mer responsiv, og kan kobles enkelt trådløst til flere enheter via Bluetooth – for eksempel til Xbox One, en iPhone 11 og en Mac, slik vi testet.

Kontrollen går på AA-batterier (vanlige eller oppladbare), men hvis du vil unngå maset med å skifte batterier kan du investere i et Play and Charge-sett (en oppladbar batteripakke du kan bruke til opplading mens du spiller eller mellom øktene), eller koble kontrollen til konsollen via USB-C (noe som begrenser bevegelsesfriheten).

Xbox Series X – Funksjoner og egenskaper

(Image credit: TechRadar)

Quick Resume fungerer temmelig sømløst

Flott bakoverkompatibilitet med spill og tilbehør

4K UHD Blu-ray-stasjon

Støtte for Dolby Atmos og DTS

Flere tilgjengelige underholdningsapper enn før

Smart Delivery gjør det enkelt å bytte mellom konsoller

Xbox-appen (beta) gjør det enklere å håndtere og få tilgang til konsollen på farten

Xbox Series X har en rekke nyttige funksjoner og forbedringer til daglig bruk. Blu-ray-stasjonen og adgangen til underholdnings-apper gjør at konsollen også kan tjene som hjemmeunderholdningssystem.

Quick Resume

(Image credit: The Coalition)

Den mest kjærkomne av funksjonene til Xbox Series X er trolig Quick Resume. Hensikten med Quick Resume er at du på et øyeblikk skal kunne gjenoppta spillingen fra der du forlot den sist.På sekunder kan du hoppe inn i spillet igjen, som om du aldri hadde sluttet å spille, og uten å plages med lasteskjermer. Du kan dessuten hoppe mellom ulike spill som er blitt avslutte tpå denne måten.

Vi opplevde å kunne hoppe mellom spillsituasjoner på bare sekunder dersom spillene allerede var lastet inn på forhånd. Det tok oss 11,4 sekunder å hoppe fra tømmerplassen og Alan Wake til å bli Alyson Ronan i Dontnods Tell Me Why ved å trykke på Xbox-knappen og velge spillet fra sidelinjen. Fra hjemmeskjermen tok det oss 2,7 sekunder å komme til en scene i Tell Me Why, når dette var spillet vi allerede hadde valgt.

Microsoft har ikke oppgitt noen begrensning i antallet spill du kan ha oppe i hvilemodus samtidig, men vi opplevde at om det var flere enn fire, begynte konsollen å slite litt. Enkelte av spillene måtte vi starte opp helt på nytt.

Nettbaserte flerspillerspill fungerer litt annerledes. Der er det ikke mulig for enkeltspillere å stanse opp midt i spillet, ettersom det er flere andre involvert. Er du i Sea of Thieves og velger å bytte til et annet spill, blir du sparket ut av det pågående spillet.

Bakoverkompatibilitet

(Image credit: Remedy Entertainment)

Blant de beste egenskapene ved Xbox Series X er bakoverkompatibilitetens omfang. Det finnes godt over tusen bakoverkompatible spill å velge mellom. Dermed er det vanskelig å finne et eldre spill som ikke støttes av Series X. Som nevnt opplevde vi at disse spillene ble lastet inn raskere, og at spillopplevelsen var forbedret. Selv om de nok virker litt utdaterte sammenlignet med helt nye storspill.

Bakoverkompatibiliteten omfatter også tilbehør til Xbox. Det var enkelt å koble den opprinnelig, trådløse Xbox-kontrollen og den trådløse Xbox Elite-kontrollen (Series 2) til Xbox Series X, og det samme gjaldt hodetelefonene.

Alt offisielt Xbox One-tilbehør – både trådløst og kablet (USB) – skal fungere på Xbox Series X, men merk deg at optiske port-forbindelser ikke støttes. En oppgradert fastvare kan gjøre noen av slike produkter kompatible.

Smart Delivery

(Image credit: Ubisoft)

Xbox Smart Delivery sikter på å gi brukerne adgang til den beste tilgjengelige versjonen av Xbox-spillene, uansett hvilken konsoll de spiller på. Dette er litt som både fremoverkompatibilitet og bakoverkompatibilitet samtidig.

Vi klarte uten vanskeligheter å få tilgang til spillene vi hadde adgang til fra Xbox Series X på Xbox One S, og uten å måtte kjøpe to versjoner av samme spill. Vi spilte The Falconeer i optimalisert utgave på Xbox Series X, og hoppet deretter over til Xbox One S og fortsatte spillet der, men uten optimaliseringene for den nye konsollen.

Lagrede data overføres mellom konsollene, slik at man lett kunne spille samme spill på begge. Våre spill fra Xbox One var også lett tilgjengelige på Xbox Series X, der oppgraderinger umiddelbart ble tilgjengelige for dem som har Series X-optimaliseringer. Det gjelder for eksempel Gears Tactics og Gears 5.

Multimedia

(Image credit: Netflix)

Series X byr også på en rekke multimediafunksjoner. Konsollen har blant annet en innebygget 4K Blu-ray-spiller som er enkel å bruke.

Du får også tilgang til en rekke strømmetjenester, som Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, samt flere som er tilgjengelig fra Xbox One-konsollene. Her får man utnyttet den nye konsollens 4K UHD-kapasitet, men det krever ofte at du har en god internettforbindelse. Microsoft lover å implementere flere lokale tilbud ved lansering.

Støtte for Dolby Vision

(Image credit: The Coaliton)

Microsoft er den eneste konsollskaperen som støtter Dolby Vision, et mer gjennomarbeidet HDR-format som gir suveren kontrast og fargegjengivelse. Du kan se filmer i Dolby Vision på Netflix (hvis du har premium-abonnement) eller med en Dolby Vision 4K Blu-ray. Du får også glede av Dolby Vision i spill som Ori and the Will of the Wisps og Gears 5.

Fordelen med Dolby Vision sammenlignet med vanlig HDR10 er at det støtter 12-bits farge, slik at konsollen kan gjengi flere enn 68.7 milliarder farger, langt flere enn i 10-bitsformatet HDR. Men hvor bra disse fargene faktisk blir seende ut, avhenger av TVen din.

DTS og støtte for Dolby Atmos

(Image credit: Playground Games)

Selv om standardinnstillingene for hodetelefoner på Xbox Series X er Windows Sonic, akkurat som på forgjengeren Xbox One, støtter Xbox Series X også hodetelefoner med Dolby Atmos og DTS-lyd for hodetelefoner. Men adgang til disse må kjøpes separat.

Windows Sonic fungerer godt hvis du ikke er fryktelig opptatt av lydgjengivelsen. Dolby Atmos og DTS byr imidlertid på en langt rikere, romlig lydopplevelse. Du kan for eksempel høre på en fiendes fottrinn nøyaktig hvor vedkommende befinner seg i forhold til deg. Dette er nyttig hvis du spiller mye i flerspillermodus. For å bruke Dolby Atmos i værelset, trenger du en kompatibel lydplanke.

Merk deg også et disse bare fungerer med spill som støtter Dolby Atmos eller DTS, som for eksempel Gears 5, Forza Horizon 4 og Rise of the Tomb Raider.

Xbox-appen

(Image credit: Microsoft)

I skrivende stund er Xbox-appen for iOS og Android under betatesting. Den oppgraderte versjonen av ledsagerappen gir deg bedre kontroll enn tidligere, slik at du kan håndtere lagringen på tvers av Xbox-konsollene, ha lydsamtaler med venner via Xbox eller PC og enkelt dele klipp og skjermbilder fra spill. Du får dessuten enkel adgang til avstandsspilling. Appen kan også brukes som fjernkontroll til konsollen, noe som passer ypperlig til multimediatjenester.

Vi opplevde at ledsagerappen gjorde det mye enklere å håndtere vår Xbox-sfære på farten.

Xbox – Spillbibliotek

(Image credit: Shin'en Multimedia)

Litt skuffende spillutvalg ved lansering

Xbox Game Pass er nødvendig for å få fullt utbytte av konsollen

Massevis av bakoberkompatible spill

Spillutvalget ved lanseringen av Xbox Series X er kanskje det mest skuffende ved den nye konsollen. For det første er det bare noen få store navn som blir tilgjengelige for konsollen fra lansering – Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Dirt 5 og Yakuza: like a Dragon – og ingen av disse er eksklusive for Xbox. Men Yakuza kommer ikke for PS5 før til neste år.

Alle spillene som kommer til Xbox Series X ved lansering er faktisk allerede tilgjengelige (eller vil bli det) for Xbox One, og mange av dem kommer dessuten for PS5. Spillene som faktisk er eksklusive for Xbox, som for eksempel Gears 5, Forza Horizon 4 og Ori and the Will of the Wisps, er alle optimaliserte versjoner av Xbox One-spill.

Selv om vi likte å spille nye spill som Yakuza, og lot oss imponere av optimaliseringene i Gears 5 og Gears Tactics, var det ingen spill som blåste oss av banen. Vi ble ikke overbevist om at Xbox Series X skulle være et veldig fristende kjøp nå ved lansering. Her ser du alle Xbox Series X-spillene som kommer ved lanseringen. Utvalget er mildt sagt skuffende, og det blir ikke bedre av at Halo Infinite nå er blitt utsatt til 2021. Vi håper Microsoft bøte på dette i nær fremtid, men starten er uansett ikke god.

Xbox Game Pass

(Image credit: Microsoft)

En reddende engel når det gjelder spillutvalget er at Xbox Series X-vil få tilgang til tusenvis av bakoverkompatible spill allerede fra lanseringen. Dermed er det mange eldre spill man kan spille.

Kjøper du en Xbox Series X ved lansering, vil vi anbefale at du også skaffer deg abonnementet Xbox Game Pass Ultimate, slik at du utvider tilgangen på spill. Her får du fra første øyeblikk adgang til hundrevis av Xbox One-spill, blant annet førstepartsspill for Xbox. Kombinasjonen av Game Pass og konsoll sparer deg for mye penger hvis du likevel har tenkt å kjøpe mange av de spillene som inkluderes i abonnementet.

Xbox Series X-optimalisert

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X-optimaliserte spill Spill optimalisert for box Series X burde skal visstnok et ikon i spillbiblioteket som markerer at de er optimalisert. Dette så vi ikke da vi testet konsollen, så det gjenstår å se om dette er på plass.

En håndfull Xbox One-spill er blitt optimalisert for Xbox Series X. Disse spillene er blitt oppgradert med tanke på Xbox Series X, slik at de skal utnytte kraften i konsollen. Og det synes! Vi testet noen optimaliserte spill – Gears 5, Yakuza: Like a Dragon og The Falconeer – og opplevde minimal innlastingstid, bedre stabilitet og vesentlig forbedret grafikk.

Burde du kjøpe Xbox Series X?

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis …

Du ønsker deg minimal innlastingstid og en silkemyk spillopplevelse

Den superraske SSDen i Xbox Series X reduserer spillenes innlastingstid dramatisk, og det gjelder både nye og gamle spill. Grafikkortet RDNA 2 gir spilling i 4K/60 fps (med støtte for opptil 120 fps). Hvis du er lei av å inngå kompromisser når det gjelder bildefrekvens versus visuell gjengivelse, vil du glede deg over å få begge deler her.

Du ønsker deg en flott audiovisuell multimediaopplevelse

En integrert 4K Blu-ray-spiller, adgang til en mengde strømmetjenester og støtte for Dolby Atmos og Dolby Vision gjør Xbox Series X velegnet for deg som benytter konsollen som hjemmeunderholdningssystem og foretrekker å ha det audiovisuelle på plass.

Du ønsker å fortsatt kunne bruke eldre Xbox-spill og tilbehør

Xbox Series X er bakoverkompatibel med fire generasjoner Xbox-spill, slik at du ikke vil savne de gamle spillene på den nye konsollen. Ved lansering er det over 1000 bakoverkompatible spill tilgjengelig, og mye av tilbehøret til Xbox One vil også være fremoverkompatibelt ved lansering. Dessuten gjør Smart Delivery at du enkelt kan hoppe mellom de ulike konsollene.

Du ønsker deg større kontroll over lagringen

Hvis du vil kunne bestemme hvilke deler av spillene du vil installere, om det er via selve konsollen eller Xbox-appen, har det aldri vært enklere å betjene lagringen i konsollen. Seagate-kortet (som er dyrt) gjør ekstern lagring rask og problemfri.

(Image credit: Future)

Ikke kjøp den hvis …

Du vil ha spennende spill fra første øyeblikk

Lanseringstitlene til Xbox Series X er svært skuffende. De omfattes stort sett av optimaliserte versjoner av Xbox One-spill, og av spill som er tilgjengelige på andre plattformer. Vi venter at spillutvalget vil vokse over tid, men det er vanskelig å la seg friste for øyeblikket.

Du har ikke tenkt å kjøpe en 4K-TV

Selv om Xbox Series X byr på kort innlastingstid og mange gode egenskaper, vil du ikke kunne få full glede av de visuelle kvalitetene uten minst en 4K-TV. Og uten en HDMI 2.1-kompatibel TV, får du ikke oppleve spill i 120 fps.

Du venter deg en full oppgradering av brukergrensesnittet

Brukergrensesnittet til Xbox Series X er ikke veldig ulikt forgjengerens – med unntak av dynamiske bakgrunner og høyere hastighet kan du ikke vente deg store forskjeller fra Xbox One.