Xbox Series X: 7 vanlige feil du gjør med konsollen din

Xbox Series X

Å få tak i en Xbox Series X er mye enklere å få tak i nå enn det den var da den ble lansert to år siden. Dette er herlige nyheter for gamere som vil nyte konsoll-spilling på høyt nivå. For å få mest ut av din Xbox Series X, har vi notert noen vanlige feil man kan gjøre. Unngår man disse får man en enda bedre spillopplevelse, og mer ut av sin Xbox Series X.

Her er 7 vanlige feil som man gjør med Xbox Series X.

Ikke kjøpe Game Pass

Om du kjøper en Xbox Series X, og ikke abonnerer på Xbox Game Pass går du glipp av mye.

Et månedlig abonnement virker kanskje unødvendig, men Xbox Game Pass gir deg tilgang til et enormt spill-bibliotek. Dette inkluderer de nyeste titlene fra dagen de kommer ut. I tillegg til dette er det ofte medlems-deals som gir deg rabatter på spill.

Kliner du til og kjøper et abonnement på Xbox Game Pass Ultimate kan du streame spill på din konsoll, PC og mobil via Xbox Cloud Gaming.

Her er de beste Xbox Series X-spillene fra 2022

Dropper Microsoft rewards

Det er ikke alle som vet at Microsoft belønner spillere som spiller spill, låser opp prestasjoner, kjøper spill og til og med søker med Microsoft Bing. Sony, Microsoft og Nintendo har alle sine belønningssystemer for spillere og Microsoft har en av de bedre.

Å bli med på Microsoft rewards er enkelt og etter hvert som tiden går, så vil man samle inn masse poeng som vil resultere i belønninger i form av eksklusivt innhold, gavekort eller donasjoner til veldedighet.

Du bruker ikke X-box appen

Appen er et must å laste ned og bruke! Å laste ned appen er enkelt og funker på iOS og Android. Den gir deg tilgang til alle vennene dine som du chatte med om du spiller eller ikke. Den lar deg også kjøpe og laste ned spill som da er klare på konsollen når du kommer hjem.

I tillegg ti dette kan du spille via din Android-mobil, nettbrett eller iPhone og iPad. Det er kjekt når du ikke har tilgang til en TV.

Du dropper å tilpasse X-boxen din

Det er stort spillerom for å tilpasse sin Xbox Series X. En av de beste, er muligheten til å tilpasse hjem-skjermen. Der kan du bestille spill, velge bakgrunn, farger og temaer. Du kan til og med legge inn forskjellige stemninger til tidene på døgnet.

Du kan også tilpasse kontroller, skifte knappe-funksjoner og vibrasjonsnivå. Det finnes også en mulighet til å tilpasse forskjellige profiler, så du kommer automatisk inn på riktig tilpasning når du bruker kontrollen din.

Du bruker ikke Cortana

Dette er ikke den største tabben du gjør, men det er verdt å nevne om du bruker flere smart-apparater i ditt hjem. Cortana kan linkes opp mot de andre apparatene du har hjemme. Da har du mulighet til å skru av og på Xbox Series X, ta skjermbilder og videoer, søke etter spill og mye mer.

Du renser ikke ventilene

Om du som konsoll-eier ikke gjør dette enda, blir vi ikke sinte, men skuffa. Uansett – her er en påminnelse om å rense ventilene dine.

Mange konsoller har død med støvet ned inbmat. Varmen fra disse partiklene steker rett og slett innholdet i din kjære Xbox. Legg rensing av ventiler inn i vaskerutinen din, så lever konsollen lengre og yter bedre.

Her er vår artikkel om hvordan du renser din Xbox Series X

Du lar varslinger være på

Hvor irriterende er det ikke med varslinger? Litt på et generelt grunnlag, men en varsling midt i en viktig scene fra spiller eller rett før du skal gjøre ditt livs beste skudd i Fortnite, er helt krise!

Men - frykt ikke! X-box sine varslinger er veldig lette å tilpasse. Du kan stille inn på hva slags varslinger du ønsker å motta og når du får de. Husk å tilpasse på mobil-appen din også.

Det var våre 7 overkommelige punkter. Håper det gir deg og din Xbox et tettere forhold og bedre gaming-opplevelsen.

GOD GAMING!