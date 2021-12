Xbox Series X og PS5 fås nå utført i lær

Hvis du noensinne har gløttet bort på Xbox Series X-maskinen din og tenkt «den maskinen hadde sett pokker så fin ut dekket i lær», så ville vi hatt bange anelser om hvordan resten av inventaret ditt ser ut.



Neida! Vi skal selvfølgelig ikke dømme smaken til noen, men vi synes strengt tatt at en lærkledd Xbox Series X høres regelrett latterlig ut – selv om det tross alt er hakket bedre enn en Gucci-Xbox til nærmere 90 000 kroner.



Likevel, slik er altså ståa – dbrand, en av de største produsentene av skreddersydd tilbehør til teknologiske duppeditter, selger nå lærfutteraler til Xbox Series X, hvilket kan fås utført i svart, brun og lyse varianter. Nå kan du med andre ord få Microsofts nestegenerasjonskonsoll til å se ut som en lærbelemret kuboide. Dessverre (eller kanskje heldigvis) er det ikke mulig å kle Xbox Series S i lær, per nå.

Veganere, og andre forkjempere for dyrs rettigheter, kommer nok ikke til å bli spesielt glade for å høre at disse produktene faktisk er laget av ekte lær fra kuer. Produktnettsiden buser regelrett ut med følgende setning: «kuer døde for dette» , siden læret er laget av 100 % ekte, «full grain» (laget av den sterkeste delen av huden), vegetabilsk garvet kuskinn.



Lærtilbehøret fra dbrand kan imidlertid ikke bare brukes av Xbox-eiere. En kan også ordne seg lærdetaljer over de glattpolerte delene av PS5-konsoller, eller forvandle Nintendo Switch Pro- og Joy-Con-kontrollere til pyntegjenstander som best hører hjemme i en hytte på fjellet.



Hvis du ønsker å kle Xbox Series X-konsollen din i lær, så er dette mulig å gjennomføre for drøye 630 norske kroner (eksklusive moms, men med gratis frakt), noe som gir deg kuskinn både på fremsiden, baksiden, på høyre og venstre side og på bunnen av konsollen. Du får også med en mikrofiberklut som kan brukes til å rense den nyinnkjøpte huden med.

Kugalskap

På tross av at faktiske dyr avgår med døden i denne prosessen, koster altså ikke dbrand-futteralene vesentlig mer enn Sonys offisielle PS5-deksler, som for ordens skyld består utelukkende av plast og går for rett i underkant av 500 kroner (over dammen.)



Sony avslørte nylig at PS5-eiere endelig vil kunne skreddersy utseendet på sine konsoller fra og med januar 2022, med farger som Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue og Galactic Purple.



Sony sikret et patent på PS5-dekslene den 16. november 2021, men før det ble innvilget var selskapet involvert i en rekke rettslige anliggender for å prøve å forhindre at tredjeparter solgte sine alternative PS5-deksler.



Skaperne av den lærkledde Xbox-maskinen, dbrand, var et av selskapene som var i klinsj med Sony, og fikk dermed servert rettslig kommunikasjon som instruerte produsentene om å stoppe salget av sine opprinnelige «darkplates», deksler som tok sikte på å fylle etterspørselen etter helt svarte PS5-maskiner. brand løste de rettslige problemene ved å lage et nytt dekseldesign til PS5, ved navn «darkplates 2.0», som hadde et stort utskåret hull til viften og et generelt raffere design.



Lærfutteralet til Xbox Series X fra dbrand er en såkalt limited edition, hvilket presumptivt betyr at lagerbeholdningen ikke er spesielt stor. Hvis du virkelig har lyst på en Xbox Series X i lær så gjelder det å smi mens jernet er varmt, for dette får du forhåpentligvis ikke muligheten til å kjøpe i fremtiden.