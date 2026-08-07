Capcom er ikke bekymret for nedgangen i fysiske spill – «rundt 90 prosent» av salget er allerede digitalt

Capcom tror ikke selskapet vil bli betydelig påvirket av nedgangen i markedet for fysiske spill.

Selskapet oppgir at «omtrent 90 prosent av salget vårt er digitalt» og «venter derfor ingen betydelig innvirkning på dette tidspunktet».

Sony kunngjorde nylig at de vil stoppe produksjonen av fysiske spillplater.

Capcom har avslørt at rundt 90 prosent av spillsalget deres allerede er digitalt, noe som betyr at de ikke tror at de blir betydelig påvirket av den jevne nedgangen i markedet for fysisk spilling.

Fremtiden ser stadig dystrere ut for fysiske spill. Vi fikk nylig vite at Sony planlegger å avslutte produksjonen av fysiske spillplater i januar 2028, en avgjørelse som har forårsaket stor frustrasjon blant PlayStation-spillere.

Entertainment Retailers Association (ERA) har også kritisert avgjørelsen og kalt den «en seier for bedriftenes bekvemmelighet over forbrukernes valgmuligheter». Organisasjonen mener at spillindustrien bør tilby flere måter å kjøpe spill på – ikke færre.

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«Digital distribusjon har forvandlet spillindustrien og er veldig populær, men den bør utfylle fysiske formater, ikke erstatte dem», sier ERA-sjef Kim Bayley.

«Forbrukerne fortjener friheten til å velge hvordan de kjøper underholdningen sin. Å fjerne plater er ikke et skritt fremover – det fjerner bare valgmuligheter.» Det er dårlig for spillere, dårlig for forhandlere, og i det lange løp dårlig for spillindustriens overlevelse.

Selv om Sony ser ut til å stå fast ved avgjørelsen, til tross for kritikken, spekuleres det også i om PlayStation 6 kan bli en heldigital konsoll. Microsoft jobber angivelig også med en funksjon som vil tillate at fysiske Xbox-spill konverteres til digitale lisenser, noe som vil tillate spillere å digitalisere sine eksisterende spillsamlinger.

Alt peker mot en fremtid der digital distribusjon dominerer, og analytikere advarer om at det globale annenhåndsmarkedet for videospill – verdsatt til rundt 7,2 milliarder dollar – kan bli sterkt påvirket av Sonys avgjørelse.

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Samtidig er det spillutgivere som fortsatt ønsker å verne om fysiske utgaver, mens andre, som Capcom, ikke ser utviklingen som et stort problem – i hvert fall ikke for øyeblikket.

Under selskapets seneste spørsmålsrunde med investorer (via IGN) ble Capcom spurt om hvordan den pågående utviklingen i markedet for fysiske spill kan påvirke virksomheten deres.

"Omtrent 90 prosent av salget vårt er digitalt, så vi forventer ingen betydelig innvirkning på dette tidspunktet."

I sin rapport for første kvartal avslørte Capcom også at Resident Evil Requiem nå har solgt over åtte millioner eksemplarer. Selskapet bemerker at serien fortsetter å vokse i popularitet over hele verden, mens eldre spill i serien også fortsetter å selge godt takket være diverse priskutt og kampanjer.

Capcom har imidlertid ikke avslørt hvordan salget er fordelt mellom digitale og fysiske kopier.

Samtidig rapporteres det nå at Sony har begynt å informere forbrukerne om beslutningen om å fase ut fysiske spillplater i løpet av de neste to årene, blant annet gjennom nye informasjonsetiketter på PlayStation 5-emballasjen.

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