PlayStation bekrefter slutten på fysiske spill

PlayStation har kunngjort at de ikke vil gi ut spill på fysiske plater fra januar 2028.

Dette kommer dager etter at forhåndsbestillinger av GTA 6 kun var digitale eller «code-in-a-box»-bestillinger.

Beslutningen ser ut til å bane vei for en digital PS6, som sannsynligvis lanseres tidligst i 2028.

PlayStation har nå kunngjort at ingen nye PlayStation-spill vil bli utgitt på fysiske plater fra januar 2028 og utover.

Spillgiganten har sagt at dette trekket er «en naturlig retning for Sony Interactive Entertainment å tilpasse seg forbrukertrender, ettersom den generelle preferansen for digitale medier betydelig overgår fysiske plater» i et nytt PS-blogginnlegg.

Det hevdes videre at «denne overgangen vil gjøre det mulig for oss å tilpasse oss bedre til hvordan de fleste i fellesskapet vårt foretrekker å få tilgang til og spille spill i dag.»

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Trekket vil sannsynligvis ikke være populært blant fans og spesielt ikke blant spillsamlere, og kommer bare dager etter de diskløse forhåndsbestillingene av GTA 6, der Rockstar droppet platen til fordel for spillbokser med kode i esken.

Ikke bare dette, men denne avgjørelsen kommer også bare noen dager etter at PlayStation fjernet noen filmer som konsolleiere hadde kjøpt digitalt fra bibliotekene deres uten kompensasjon.

Alt peker mot en digital fremtid, der en fysisk diskstasjon bare er nyttig for spill utgitt før januar 2028 på PlayStation. At Sonys neste PlayStation-konsoll kun blir digital som standard virker nå svært sannsynlig.

Det er langt unna Sonys berømte hån av PS4s konkurrent, Xbox One, i begynnelsen av forrige konsollgenerasjon, da sistnevnte så ut til å bli annonsert med en funksjon som ville blokkere videresalg og deling av fysiske spill. Microsoft rodde seg raskt tilbake.

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Det under 30 sekunder lange videoklippet publisert av PlayStation er blitt sett millioner av ganger og er en del av en rekke berømte «seire» for PlayStations konsoll over Microsofts tilbake i 2013 som la grunnlaget for den generasjonen – og utover – og er en del av spillfolkloren.

Nå er imidlertid alt forandret. Denne avgjørelsen vil ytterligere sette konseptet med å eie sine egne spill under lupen når utgivere og plattformeiere ganske enkelt vil beholde retten og muligheten til å trekke ut støpselet etter eget forgodtbefinnende, der forbrukere ikke nødvendigvis eier et eksemplar av spillet de kjøpte.

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