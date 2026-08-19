Lanseringsdatoen for PS6 er fortsatt ikke bestemt – på grunn av mangel på komponenter

Nya rykten kring PS5 Pro har dykt upp och de tyder på att en release mellan 2023-2024 kan vara planerad för den obekräftade konsolen.

Sony-sjef Hiroko Totoki sier at lanseringsdatoen for PS6 ennå ikke er bestemt.

Den globale komponentmangelen og handelskrigene har påvirket Sonys beslutningstaking.

Totoki sier: «Vi må ta noen grep. Ellers kan vi ikke overleve i dette landskapet.»

Sonys administrerende direktør Hiroko Totoki har bekreftet at lanseringsdatoen for PlayStation 6 fortsatt er uavgjort på grunn av den vedvarende krisen innen produksjon av komponenter samt handelskriger.

I et intervju med The Wall Street Journal (via VGC), der Totoki primært diskuterte selskapets TV- og filmvirksomhet, berørte administrerende direktør kort PS6 og utfordringene med å utvikle neste generasjons PlayStation-konsoll.

Nemlig den globale RAM-krisen, primært drevet av den raske etterspørselen etter AI-datasentre og at prisene skyter i været, og de pågående handelskrigene.

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«Med tanke på denne viktigheten må vi ta grep. Ellers kan vi ikke overleve i dette landskapet», sa Totoki.

Analytikere har tidligere spådd at PS6 kunne lanseres i 2027, noe The Wall Street Journal også nevnte i intervjuet sitt. På grunn av komponentmangel har imidlertid Sony ikke avgjort lanseringsdatoen internt.

«Totoki sa at selskapet fortsatt ikke har fastsatt en dato for PS6-lanseringen», opplyser The Wall Street Journal.

Totoki snakket senest om PS6 i mai, men var nølende med å meddele noe om konsollen. Han sa at under de nåværende omstendighetene angående RAM-krisen «forventes minneprisen å bli veldig høy [i] regnskapsåret 2027».

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«Vi har ennå ikke bestemt oss for når vi vil lansere den nye konsollen, eller til hvilke priser», sa Totoki den gangen. «Så vi ønsker å observere og følge situasjonen grundig.»

«Med tanke på de nåværende omstendighetene forventes minneprisen også å bli veldig høy [i] regnskapsåret 2027, fordi det fortsatt vil være mangel på forsyning.» Så under den antagelsen må vi tenke nøye gjennom hva vi skal gjøre.»

Det har også kommet en rekke påstander fra bransjefolk, som Moore's Law is Dead, som har antydet en lanseringsdato i 2027, og til og med hevdet at Sony vil lansere sin neste generasjons PlayStation med tre enheter i 2027, inkludert to konsoller og en tilhørende håndholdt enhet.

Nylige kommentarer fra Sony Interactive Entertainments administrerende direktør Hideaki Nishino ser også ut til å antyde at neste generasjons PlayStation-konsoll kan bli en håndholdt enhet.

Etter Sonys kunngjøring om at de vil avslutte produksjonen av fysiske spilldisker i januar 2028, har analytikere imidlertid fastslått at neste generasjons PS6-konsoll vil bli lansert i 2028.

Ifølge Ampere-analytiker Piers Harding-Rolls, varsler den heldigitale planen Sonys kommende planer, og den «nåværende forventningen er at konsollen vil lanseres i slutten av 2028».

Analytikeren antydet også at «som et minimum» vil standardversjonen av PS6 ikke ha en fysisk mediestasjon, siden Sony vil se etter måter å redusere kostnaden for neste generasjons maskinvare, og «dette er en enkel seier».

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