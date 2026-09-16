Valve sier at RAM-krisen ikke har endret planene for Steam Deck 2 nevneverdig, men antyder at den kan påvirke tidspunktet for lanseringen

IGN spurte Valve om RAM-krisen ville påvirke Steam Deck 2.

Valve-ingeniøren Pierre-Loup Griffais svarte «egentlig ikke», men la til: «Det handler bare om å se på de nåværende forholdene og vurdere hvordan og når vi kan levere.»

Dette betyr i praksis at spesifikasjonene ikke vil bli nedprioritert, men at lanseringstidspunktet kan bli forskjøvet.

Valve holder fast ved planen om at Steam Deck 2 skal representere et reelt generasjonssprang sammenlignet med den nåværende håndholdte enheten.

IGN intervjuet Valve-ingeniøren Pierre-Loup Griffais (sammen med Jeff Leinbaugh) og tok opp spørsmålet om hvorvidt RAM-krisen – som ser ut til å tilspisse seg på ubehagelig vis utover året – ville påvirke Steam Deck 2.

Da han ble spurt om mangelen på minnekomponenter hadde endret Valves planer for oppfølgeren til Steam Deck, svarte Griffais «egentlig ikke». Han la til: «Vi har tidligere snakket om at vi ønsker å sikre en tydelig ytelsesforbedring for en fremtidig Steam Deck, og jeg tror vi fortsatt ser på saken på samme måte.»

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Griffais fortsatte: «Det handler bare om å vurdere situasjonen slik den er nå, og se hvordan og når vi kan levere noe slikt. Men når det gjelder det vi jobber med – både brukeropplevelsen og selve produktet vi prøver å lage – er målene i stor grad de samme.»

Med andre ord ønsker Valve fortsatt at Steam Deck 2 skal by på et betydelig ytelsesløft for håndholdte enheter. At komponentene blir dyrere – ikke bare system-RAM, men også andre deler av enheten – vil i praksis bare kunne påvirke tidspunktet for lanseringen.

Vi tolker dette slik at lanseringstidspunktet kan bli forskjøvet, men at de tekniske spesifikasjonene for en eventuell oppfølger til Steam Deck ikke vil bli endret som følge av prisøkninger på komponenter.

Verdi er viktigere enn timing

(Image credit: Valve)

Dette later til å være en fornuftig holdning. Valve har helt fra starten – kort tid etter lanseringen av Steam Deck – tydelig signalisert at oppfølgeren skal bli en langt kraftigere håndholdt enhet; de kan egentlig ikke gå tilbake på det nå.

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Vel, de kunne jo gjort det, men det ville ikke tatt seg særlig bra ut, og jeg tror det er nettopp dette Griffais sikter til med den viktige kommentaren om «hvordan og når vi kan levere». Lanseringen av Steam Machine til en pris som var langt fra ideell, gjorde intet godt for Valves omdømme, og mange spillere ble svært skuffet over hva de faktisk fikk for pengene. Jeg tror ikke Valve kan ta sjansen på en gjentakelse med Steam Deck 2, ettersom det ville svekket spillernes tillit ytterligere.

Personlig foretrekker jeg at Valve venter til RAM-krisen (stort sett) har lagt seg før de lanserer oppfølgeren til Steam Deck – selv om det skulle bety en lang forsinkelse, og minnemangelen vedvarer ut tiåret (slik enkelte spår). Jeg vil heller ha en kraftig håndholdt enhet til en overkommelig pris – og vente så lenge det måtte ta – enn noe dyrt som kommer tidligere.

Det virker som om Valve tenker i samme baner; det er kanskje ikke så overraskende, med tanke på at prisøkninger knyttet til RAM etter sigende har hatt en ganske negativ innvirkning på salget av Steam Deck i det siste.

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