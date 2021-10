Steam Deck vil fortelle deg hvilke spill den takler eller ei

Har du klart å lure deg til en forhåndsbestilling av Steam Deck, eller håper på at Valve snart åpner opp for bestillinger for oss nordmenn? Da lurer du sikkert også på hvilke spill i det overfylte biblioteket ditt som faktisk vil kunne kjøre på den lille Linux-baserte maskinen. Det kan se ut til at Valve er føre var og nå har utviklet et system ved navn Steam Deck Verified, et klassifiseringssystem som vil lanseres sammen med den håndholdte enheten i desember 2021.



Som The Verge skriver, så vil Steam Deck Verified-systemet sortere spillets evne til å fungere på enheten i fire forskjellige kategorier. Hvert spillikon vil ha en liten grafisk instans som forteller deg i hvilken kategori spillet er i.



Den gjeveste kategorien er «Verified». Dette vil si at spillet fungerer flott med Steam Deck. Kriterier for å være innlemmet i denne kategorien inkluderer at spillet må støtte Steam Decks unike funksjoner, som eksempelvis skjermtastaturet, at det fungerer i enhetens 720p-oppløsning og at det skal ikke ha kompabilitetsadvarsler når det starter opp.

Den neste kategorien er «Playable», hvilket symboliseres via et gult ikon. Denne kategorien er rundt regnet for spill som kan kjøres på Steam Deck, men som kan ha enkelte kompatibilitetsproblemer. Det kan også være at du vil være nødt til å gjøre en del forandringer i spillinnstillingene for at det skal fungere optimalt.



«Unsupported»-kategorien fungerer omtrent slik man skulle tro utifra navnet. Disse spillene vil ikke fungere på Steam Deck på grunn av større kompatibilitetsproblemer. Det kan for eksempel være at det ikke kan kjøres via Steam Decks Proton-OS, eller at man trenger spesifikt ekstrautstyr. Dette skal, overraskende nok, inkludere VR-spill som «Half-Life: Alyx». Samtidig er det flere som har bekreftet at Oculus Quest 2-hodesettet kan brukes sammen med Steam Deck, så nøyaktig hvordan dette vil fungere i praksis er usikkert.



Den siste kategorien er «Unknown». Dette er spill som Valve ikke har sjekket om er kompatible med Steam Deck. Valve nevner i videoen over at spillets kategori kan forandre seg over tid, i takt med at det blir utviklet nye oppdateringer til enten spillet eller selve Steam Deck-enheten.

Kommentar: Steam Deck Verified kan spare oss for mye trøbbel

Vi synes dette systemet høres både nyttig og oversiktlig ut. Med Steam Deck Verified trenger man ikke å gjette på hvor godt et spill du har i biblioteket kommer til å fungere på den håndholdte enheten, og man får også en egen butikkside på Steam («Great on Deck») som er kuratert slik at den kun vil inneholde spill som har blitt sertifisert og kategorisert som «Verified».



Det eneste aberet vi kan se for oss akkurat nå er at «Playable»-kategorien virker litt ullen. Valve sier at det er mange grunner til at et spill kan befinne seg i denne kategorien, inkludert at man er nødt til å manuelt konfigurere kontrollere eller at man er nødt til å bruke Deck-enhetens berøringsskjerm for om spillet har et eksternt oppstartsprogram, hvilket et tilfellet med «Final Fantasy 14» eller «Civilization VI», for eksempel.



Vi håper at «Playable»-sertifiseringen ikke blir misvisende når man tar i bruk Steam Deck, siden det høres ut som om ganske mange spill vil ende opp i denne kategorien. At noe er «spillbart» er tross alt ganske så subjektivt, så det er ikke nødvendigvis gitt at spill Valve mener er spillbare sammenfaller med spill brukere mener er spillbare. At man må gjøre noen ekstra klikk for å starte spillet er kanskje ikke så problematisk for mange, mens dårlig ytelse og magre løsninger for funksjonshemmede kan være mer prekært.



Likevel er det svært gledelig at Valve lanserer et slikt sertifiseringssystem, slik at vi i det minste får en viss pekepinn på hvor godt spillene våre vil fungere med Steam Deck, og vi mener at et system som Steam Deck Verified nær sagt er en nødvendighet når man skal bruke noe som i praksis er en håndholdt PC. Det å kunne ta en kjapp sjekk før man installerer (eller kjører) et spill er en god start, og vi håper at stadig flere Steam-spill får den grønne haken i tiden etter lansering.