Test: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er et monster som klarer å levere ytelse på nivå med RTX 3090 til en langt lavere pris. Likevel er denne prisen såpass høy at den kan virke avskrekkende på noen og enhver, særlig hvis man bare er ute etter noe som er godt nok til å spille de fleste nye spill.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti var absolutt ikke noe tomt rykte. Nå er det her, og det plasserer seg i en merkelig mellomposisjon. Det begynner å nærme seg ni måneder siden Nvidia lanserte RTX 3080, og normalt sett ville forsommeren 2021 vært et et perfekt tidspunkt å lansere en oppdatering som RTX 3080 Ti på. Dog, lite ved denne generasjonen skjermkort – fra verken Nvidia eller AMD – har vært normalt.



Grunnet de globale produksjonsproblemene i halvlederindustrien har det vært svært vanskelig å få fatt i skjermkort, og folk har måttet forsere butikklotterier, spekulanter og magre lagre i sin søken etter raskere og bedre GPU-er. Det er denne verdenstilstanden 3080 Ti blir lansert inn i, og dermed blir en anbefalt utsalgspris på 13 000 kroner (som i praksis kommer til å ende opp høyere i butikk), og en antatt slunken mengde kort tilgjengelig, potensielt vanskelig å svelge.



Nvidia GeForce RTX 3080 Ti-kortet bruker en nedskalert versjon av den samme brikken som sitter i RTX 3090, og kjøres i tospann med halvparten av minnemengden på Nvidias absolutt dyreste skjermkort. Det betyr at RTX 3080 Ti, uavhengig av det vanskelige lanseringsvinduet, likevel er litt av en kruttønne – og burde uten problemer klare å kjøre ethvert spill i 4K ved 60 FPS. Det at kortet ligger såpass nære RTX 3080 når det gjelder ytelse, og samtidig at prisen antageligvis kommer til å ligge langt høyere, betyr likevel at dette skjermkortet kanskje ikke blir blant de mest attraktive for altfor mange når markedet og prisene returnerer til normalen.

Pris og tilgjengelighet

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti kan kjøpes fra og med 3. juni, og har en anbefalt utsalgspris på 12 999 kroner. De faktiske prisene nettbutikkene kommer til å sette på RTX 3080 Ti kommer antageligvis til å variere voldsomt, og det er en viss fare for at den faktiske prisen i butikk kommer til å ligge langt høyere (i alle fall en god stund fremover.)



Gitt at RTX 3080 ble lansert i september 2020, og den anbefalte utsalgsprisen «kun» var på 8000 kroner, så vil et kjøp direkte fra Nvidia innebære minst tusenlapper ekstra for et kort som bare har 2 GB mer VRAM og 17 % flere CUDA-kjerner. I praksis, om man kjøper fra en ordinær nettbutikk, kan prisen legge seg enda høyere, hvilket vil gjøre kjøpet vanskelig å forsvare for mange.

Det er likevel ikke bare dårlig nytt med denne lanseringen. Det nye skjermkortet leverer omtrent samme ytelse som Nvidia GeForce RTX 3090, og det til 4000 kroner mindre (hvis man skal gå etter Nvidias offisielle priser) – har man vært på leting etter et RTX 3090 i lengre tider, så kan det være verdt å følge med nå under lansering. RTX 3080 Ti kan være kortet for deg.

Prosessor og funksjoner

I likhet med resten av Nvidias GeForce RTX 3000-serie, så er RTX 3080 Ti bygget på selskapets Ampere-arkitektur, og har dermed de samme grunnforbedringene som resten av sortimentet i serien. RTX 3080 Ti har dog et par ekstra ess i ermet.



På samme måte som med Nvidia GeForce RTX 3060, som ble lansert i mars 20201, har Nvidia med GeForce RTX 3080 Ti valgt å inkludere en innebygget (maskinvarebasert) begrensning på ytelse i kryptovaluta-utvinning, noe som burde gjøre kortet langt mindre attraktivt for de som har kastet seg på digital valuta-bølgen. Vi i TechRadar testet ikke utvinningsytelsen, så vi kan ikke verken avkrefte eller bekrefte hvor effektiv den nye begrensningen er – dog, gitt at begrensningsfunksjonen i RTX 3060, ved et uhell, ble avslått i forbindelse med en driveroppdatering fra Nvidia, så er det ikke annet å gjøre enn å vente og se om denne funksjonen vil fungere som avskrekkende nok på massekjøp av utvinnere.

Rent bortsett fra begrensningen i utvinning er Nvidia GeForce RTX 3080 Ti faktisk en god del kraftigere enn RTX 3080, siden det nye kortet har både flere kjerner og en bredere minnebuss.



Joda, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti har mer VRAM, det er snakk om 12 GB GDDR6X-minne, kontra 10 GB i originalen, men mer relevant: minnet kjører på en bredere 384 bit minnebuss. Siden minnet kjører på samme klokkefrekvens som forgjengeren er det altså snakk om en minnebåndbredde på 912 GB/s, kontra RTX 3080 sine 760 GB/s. Siden minnet takler større datamengder, og man har mer av det, så burde RTX 3080 Ti være mer egnet til 4K-gaming i fremtiden, for ikke å snakke om VR.



RTX 3080 Ti er også beint frem raskere. GPU-en har 10 240 CUDA-kjerner fordelt utover 80 CU-enheter (compute units), mens forgjengeren, RTX 3080, har 8704 CUDA-kjerner. Det er en 17 % økning i kjerner, men det betyr ikke nødvendigvis at ytelsen er 17 % bedre – mer om det senere.



Du får også tilgang til hele Nvidias programvarepakke, hvilket ikke bare innebærer gaming-funksjoner.



En av disse vi har lagt vår elsk på er Nvidia Broadcast, som tilsynelatende er laget for folk som driver med strømming og innholdsprodusenter, men vi synes programvaren også er svært nyttig i hverdagen. Vi bruker det ofte i møter, eller når vi henger med andre i Discord. Særlig nyttig er funksjonen som filtrerer ut storbylivet utenfor vinduet.



Man får selvsagt også tilgang til såkalt Deep Learning Super Sampling, eller DLSS. Denne teknologien tar i bruk Tensor-kjernene i GPU-en – RTX 3080 Ti har 320 stykker – til å skalere opp mindre oppløsninger til den skjermen din bruker. Tanken bak er å la skjermkortet heller bruke mer av tiden sin på å prosessere en mer avansert grafikk, mens DLSS tar seg av ytelsen som trengs for å komme seg opp på en habil oppløsning. Dermed trenger man ikke å ofre bildekvalitet (verken når det gjelder avanserte innstillinger eller oppløsning) hvis man vil ha en brukbar mengde FPS. Dette er særlig interessant om man har en skjerm med høy oppløsning eller er interessert i VR (Nvidia begynte for kort tid tilbake å implementere DLSS-støtte i VR-spill.)

Design

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti-kortet vi tester her er Nvidias Founders Edition, og rent utseendemessig er det ikke stort annet å si enn at det ligner svært mye på de andre Founders Edition-kortene i serien. Skjermkortet har en attraktiv fargepalett bestående av svart og en kanonmetall-sjattering. Etter at man har satt kortet inn i maskinen vil selvsagt dette være nær sagt irrelevant for de aller fleste, men det er hyggelig at Nvidia gjør seg flid med utseendet.



RTX 3080 Ti er nøyaktig like stor, og har nøyaktig samme vekt, som RTX 3080, hvilket vil si et kort som er 10,16 cm i høyden og 28,44 cm langt. Med andre ord litt kortere enn de fleste tredjepartskort, og dermed lite nok til å få plass i de fleste kabinetter.

RTX 3080 Ti har to vifter, og på samme måte som i RTX 3080 og RTX 3090 sitter én vinklet opp og én vinklet ned. Viftesystemet trekker luft inn i fronten av kortet, som så dras over GPU-en i midten, og dyttes deretter ut på baksiden av kortet i oppadgående retning.



Kjøleløsningen i RTX 3080 Ti er svært effektiv, og selv om kortet kan dra opptil 350 W, så har vi aldri sett kortet ligge over 78,9 ℃. Det er imidlertid en del varmere enn RTX 3090s, som gjerne maksimalt ligger på 72 ℃, selv om kortet drar like mye strøm.

Det er likevel imponerende at Nvidia klarte å komme såpass nære det gigantiske toppkortet når det gjelder kjøleløsningen, gitt at kjøleelementet er såpass mye større i 3090, og at 3080 Ti kun bruker to ekspansjonsplasser, og ikke tre, som RTX 3090 Founders Edition.

Det kommer antageligvis ikke bardus på at Nvidia også denne gangen har tatt i bruk sin proprietære strømkontakt med 12 plugger. Det betyr antageligvis at du nok en gang må bruke en adapter for å få strømmen fra PSU-en din til skjermkortet – heldigvis følger adapteren med i esken.

Ytelse

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er i bunn og grunn like raskt som RTX 3090 i PC-spill, selv om kortet har halvparten så mye VRAM. Er du ute etter den absolutt beste ytelsen i spill, så er RTX 3080 Ti det du er på utkikk etter akkurat nå. Særlig hvis du samtidig er av typen som ikke driver med eksempelvis 3D-modellering, animering, avansert filmklipp eller lignende.



Når vi sier at ytelsen er lik, så er ikke det en overdrivelse. I nær sagt alle våre tester så var RTX 3080 Ti rundt 1-2 FPS unna RTX 3090. Den største forskjellen mellom de to så vi i «Dirt 5» ved 2560x1440, der RTX 3080 Ti klarte 139 FPS, mens RTX 3090 klarte 146 FPS. I praksis, mens du suser forbi trær, folk og reklameskilt, så merker man ikke de 5 prosentene med ytelsesforskjell.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti slår også AMD Radeon RX 6900 XT i alle tester, bortsett fra to: Fire Strike Ultra (3DMark) og «Assassins Creed Valhalla». Skjønt, det er ikke snakk om rare forskjellen, og i 4K klarer RTX 3080 Ti i disse testene å yte like bra som RTX 3090, så uansett hvordan du vrir og vender på det, så ender du opp med en forrykende god ytelse.



I resten av spilltestene henger dog AMD Radeon RX 6900 XT mellom 7 og 26 % etter RTX 3080 Ti, så det er ikke slik at «Assassins Creed Valhalla» er noen spesielt god pekepinn. Normalt sett ville dette vært bra nok til at vi, uten forbehold, hadde anbefalt RTX 3080 Ti over Radeon RX 6900 XT, men siden den anbefalte utsalgsprisen til sistnevnte ligger et par tusenlapper lavere, og lagerstatusen i norske nettbutikker er såpass usikker, så blir det vanskelig å gi noen entydig anbefaling.

Det er likegyldig hvilket spill du fôrer Nvidia GeForce RTX 3080 Ti med. Dette kortet klarer å kjøre det i på de mest ekstreme innstillinger i 4K, og det inkluderer alt av ray tracing-effekter og annet knask du har lest om det siste halvåret.

Kjøp det hvis ...

Du vil ha ekstrem gamingytelse

Siden RTX 3080 Ti har nesten identisk ytelse med RTX 3090, og koster en del mindre, så er dette skjermkortet du bør kjøpe hvis du er ute etter den aller beste gamingytelsen.

Du har et røslig budsjett

Selv før vi har sett hvor mye kortet i praksis kommer til å koste i norske nettbutikker er det ingen tvil om at Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er et svært dyrt skjermkort. Samtidig er det det desidert beste gaming-kortet på markedet, og hvis man er ute etter det beste og har pengene – vel, da er det ikke så mye å lure på.

Du vil ha DLSS og ray tracing

Ser man bort i fra Nvidia GeForce RTX 3090, så er Nvidia GeForce RTX 3080 Ti skjermkortet som klarer å prosessere ray tracing raskest, og med DLSS kan man tyne enda mer ytelse ut av kortet.

Ikke kjøp det hvis ...

Du har dårlig råd

Alle skjermkort er dyre nå i 2021, men Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er et av de absolutt dyreste kortene på markedet.