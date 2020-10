Test: Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080 følger endelig opp det kontroversielle Nvidia Turing-sortimentet, og med seg tar kortet en langt bedre ytelse, uten å øke prisen.



Når RTX 2080 og RTX 2080 Ti ble lansert var Nvidia kimen til en hel masse kontroverser fordi selskapet introduserte kortene til en langt høyere pris enn tidligere (når det gjaldt GTX 1080 Ti til RTX 2080 Ti var prishoppet $600 til $1199.) Dette gjorde at mange trodde Nvidia kom til å fortsette den krappe stigningen med 3000-serien.

Istedenfor får vi med Nvidia GeForce RTX 3080 et dugelig hopp på 50-80 % ytelse over RTX 2080, og til samme pris. For ikke å nevne 20-30 % høyere ytelse enn RTX 2080 Ti, som gikk for nesten det dobbelte som 3080 ved lansering.



Og, selv om vi gjerne skulle sett at prisene var nede på Pascal 1000-serie-nivå, så kan vi nå bekrefte at dette er det største generasjonshoppet i PC-grafikk vi har sett på årevis.

(Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Nvidia GeForce RTX 3080 er tilgjengelig fra 17. september, og koster fra kroner 8000, om man går for den såkalte Founders Edition. Likevel, som med andre store skjermkortlanseringer, kommer det til å finnes et drøss andre varianter av RTX 3080 fra tredjepartsprodusenter som MSI, ASUS, Zotac og andre.



Det er dog verdt å være oppmerksom på at noen av disse tredjepartskortene kan komme til å koste en god del mer enn Founders Edition. Produsentene forsvarer dette ved mer eller mindre eksotiske kjøleløsninger som potensielt kan muliggjøre overklokking. Men, akkurat med RTX 3080, så har Nvidia skreddersydd både en PCB og en kjøleløsning som later til å være såpass avansert (for ikke å snakke om den såkalte binningen av brikker brukt i FE-modeller), at det skal mye til om det faktisk skal være verdt det å kjøpe fra en tredjepart, i alle fall når det er snakk om luftkjølte kort – likevel er det slik at de aller fleste RTX 3080-kort vil være sammenlignbare.

(Image credit: Future)

Funksjonalitet og brikke

Nvidia GeForce RTX 3080 er basert på den nye Ampere-arkitekturen fra Nvidia, som gir store fordeler både når det gjelder rå ytelse og strømgjerrighet. Nvidia har økt strømbudsjettet ganske så mye over RTX 2080, mens kortet er langt mer effektivt når det gjelder strømbruk, og da følger naturligvis ytelsen etter. Dette er et kort som yter langt forbi noe et Nvidia Turing-kort var i nærheten av å klare.



Vi har også fått helt klare oppgraderinger når det gjelder RT- og Tensor-kjernene – vi er nå på henholdsvis andre og tredje generasjon – men den kanskje største forbedringen ser vi i raster-motoren.

Ved hjelp av en del smart optimalisering har Nvidia klart å doble mengden CUDA-kjerner på hver såkalte strømme-multiprosessor (SM) ved å gjøre det slik at begge databanene på hver SM kan håndtere 32-biters flyttall (FP32) – noe som er en stor oppgradering i forhold til Turing, der en databane var helt og holdent dedikert til operasjoner med heltall (integer.) I teorien dobler dette råytelsen til FP32-operasjoner per kjerne, men i praksis kommer det ikke til å bety et dobbelt antall bilder i sekundet i dine favoritt-spill. I alle fall ikke når det gjelder de aller fleste spill.

(Image credit: Future)

Likevel betyr det at selv om Nvidia GeForce RTX 3080 bare har 46 % flere SM-enheter enn RTX 2080, som har 68, så får man fortsatt mer enn dobbelt antall CUDA-kjerner, et hopp fra 2944 til 8704. I teorien skal dette bety nesten tre ganger så mye prosesseringskraft, fra 10 TFLOPS til 29,7 TFLOPS – et enormt generasjonshopp.



Legger man sammen den nye mengden CUDA-kjerner, en enorm oppgradering til cache, teksturenheter og minnebåndbredde – takket være det raskere GDDR6X-minnet, som kjører på en 320-biters buss – så får man en spillytelse som har gjort et av de største generasjonshoppene på årevis, selv om det ikke helt er snakk om «2x ytelse», som mange håpet at skulle være tilfellet. Mer om det senere.

Nvidias RT-kjerner er også med denne gangen – det er tross alt derfor Nvidia fortsetter med RTX-navnet – og de har også fått store forbedringer. Nvidia Ampere-skjermkort, inkludert RTX 3080, har RT-kjerner av andre generasjon, som fungerer på lignende vis som den første generasjonen, men er nå dobbelt så effektive.



Når man kjører programvare som tar i bruk ray tracing vil SM-ene skyte en virtuell lysstråle mot en scene som blir bygget opp, og RT-kjernene tar deretter over prosesseringen. Her vil RT-kjernene finne ut nøyaktig hvordan disse lysstrålene reflekteres, og sende informasjonen tilbake til SM-ene. Dette betyr at SM-ene får tid til å konsentrere seg om å lage resten av scenen. Men, vi har likevel ikke kommet så langt at det å slå på ray tracing ikke har innvirkning på ytelsen. Kanskje en dag.

Tensor-kjernene er også dobbelt så kraftige denne gangen, noe som har gjort at Nvidia kun har 4 i hver SM denne gangen, snarere enn 8, slik det var i Turing-GPU-ene. Samtidig er det langt flere SM-er i de nye GPU-ene, slik at DLSS-ytelsen også får et stort ytelseshopp.

(Image credit: Future)

Denne generasjonen skjermkort er dog ikke bare fokusert på gaming. Nvidia gir med de nye RTX-kortene alle en del funksjonalitet som kommer til å gjøre livet lettere for alle med et 3000-serie-kort.



For eksempel var vi allerede store tilhengere av RTX Voice, og Nvidia har endelig blitt ferdig med betastadiet til programvaren og nå er det hele blitt en komplett kringkastingsapp. RTX Voice kan både filtrere bort bakgrunnstøy fra det du får ut av mikrofonen din, og samtidig filtrere bort bakgrunnen fra bildet fra webkameraet – eller bare gjøre bakgrunnen uskarp.



Videodelen av programvaren er fortsatt i beta, og vi opplevde et par problemer, men det fungerer bedre enn noen annen eksisterende løsning hvis du vil gjøre noe med bakgrunnen uten å ta i bruk en bluescreen (eller lignende.)

Av all funksjonaliteten som vi nå får med 3000-serien er vi mest besnært av Nvidia RTX I/O. Dette er et API som kommer til å fungere i tospann med Microsofts DirectStorage-API, der det blir rutet data rett fra SSD-en din til grafikkortet ditt. I nestegenerasjonsspill kan dette føre til både en enorm redusering i lastetid, men også fungere på samme måte som den grensesprengende I/O-ytelsen som Sony og Microsoft har implementert i PS5 og Xbox Series X. Dette handler om langt mer enn bare høy FPS eller fancy grafikk, denne teknologien kommer til å bli en stor del av fremtidens spillteknologi.



Dessverre er dette noe som må implementeres av hver enkelt utvikler i hvert enkelt spill, og per nå har vi ingen mulighet til å se hva slags innvirkning denne teknologien kommer til å få. Vi kommer dog til å aktivt teste RTX I/O så snart det implementeres – og siden konsollene kommer til å ta i bruk noe lignende regner vi med at dette kommer til å ende opp i spill raskere enn i tilfellet ray tracing.

Når det gjelder Founders Edition-varianten av skjermkortet gikk Nvidia for et helt nytt design på kjøleren, et design som er langt mer praktisk enn noe annet vi tidligere har sett i et referansedesign. Selskapet bruker nå en kortere PCB med flere lag, slik at «bakenden» på kortet kan være en ren kjøleribbe. Ved å gjøre det på denne måten har Nvidia klart å få plass til en vifte på «baksiden» av kortet som suger kald luft gjennom kjøleribben, som så går oppover og ut av kabinettet.

(Image credit: Future)

Vi var litt bekymret da vi først så dette viftedesignet, og tenkte at dette ville få innvirkning på temperaturene på prosessoren og RAM-en, siden designet blåser varm luft direkte mot disse komponentene. Men, det viser seg at i vår maskin, der vi tar i bruk en Noctua NH-12UA-kjøler på en AMD Ryzen 9 3900X, så vi ingen forskjell i ytelse. Vi regner med at det hjelper en del at de fleste PC-spill ikke klarer å bunne både GPU og CPU – i alle fall ikke ennå.



Når det gjelder hvor mye strøm kortet trekker, så får man hjelp av den nye tilkoplingen med 12 ledere, og vi er ikke udelt positive. Det er klart at det nye PCB-designet til Founders Edition-kortet trenger en mindre tilkopling for å få kjøleløsningen til å fungere, men vi skulle ønske at den medfølgende dongelen som konverterer 2 x 8-pin PCIe til 1 x 12-pin var litt lengre. Slik som den er nå er det noe vanskelig å dytte den ute av syne, men det ser ikke ut til at tredjepartsprodusenter har noe hastverk med å ta i bruk den nye løsningen. Det er dog verdt å nevne at Nvidia har gjort 12-pin-designet tilgjengelig for alle skjermkortprodusenter – selv AMD-produsenter.

Founders Edition har tre DisplayPort-utganger og én HDMI 2.1-utgang, hvilket er bra. Likevel liker vi ikke at Nvidia har fjernet USB-C-utgangen, siden mange innholdsprodusenter kommer til å være interesserte i å ta i bruk dette utrolig kraftige kortet, og mange profesjonelle skjermer, brukt til eksempelvis fargekorrigering, faktisk tar i bruk USB-C.



På tross av en del småplukk – og på tross av at vi synes kortet var relativt stygt da vi først fikk se det – er dette et attraktivt skjermkort, om man har det i hende. Det hele er svart med sølvdetaljer, et subtilt design som gjør at RTX 3080 ser ut som et profesjonelt kort.



De eneste lysene finner man i GeForce RTX-logoen på siden av skjermkortet, i hvitt, noe som kommer til å slå ut positivt blant alle som misliker RGB-kjøret. Og er man av typen som bygger selv, og vil ha lys i alle regnbuens farger, så kan må få dette ved å kjøpe seg et kort fra en tredjepartsprodusent.

Bilde 1 av 34 (Image credit: Infogram; Future) 3DMark Time Spy Extreme (Higher is better) Bilde 2 av 34 (Image credit: Infogram; Future) 3DMark Fire Strike Ultra (Higher is better) Bilde 3 av 34 (Image credit: Infogram; Future) 3DMark Port Royal (Higher is better) Bilde 4 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus Ultra Settings @ 1080p Bilde 5 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus Ultra Settings at 1440p Bilde 6 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus Ultra Settings at 4K Bilde 7 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus Ultra Settings w/ ray tracing at 1080p Bilde 8 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus Ultra Settings w/ ray tracing at 1440p Bilde 9 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus Ultra Settings w/ ray tracing at 4K Bilde 10 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Total War: Three Kingdoms at Ultra Settings at 1080p Bilde 11 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Total War: Three Kingdoms at Ultra Settings at 1440p Bilde 12 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Total War: Three Kingdoms at Ultra Settings at 4K Bilde 13 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Grand Theft Auto V Max Settings at 1080p Bilde 14 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Grand Theft Auto V Max Settings at 1440p Bilde 15 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Grand Theft Auto V Max Settings at 4K Bilde 16 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Horizon Zero Dawn Ultimate Quality at 1080p Bilde 17 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Horizon Zero Dawn Ultimate Quality at 1440p Bilde 18 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Horizon Zero Dawn Ultimate Quality at 4K Bilde 19 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Red Dead Redemption 2 Max Settings (no MSAA) at 1080p Bilde 20 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Red Dead Redemption 2 Max Settings (no MSAA) at 1440p Bilde 21 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Red Dead Redemption 2 Max Settings (no MSAA) at 4K Bilde 22 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Final Fantasy XV canned benchmark, High settings at 1080p Bilde 23 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Final Fantasy XV canned benchmark, High settings at 1440p Bilde 24 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Final Fantasy XV canned benchmark, High settings at 4K Bilde 25 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Assassin's Creed Odyssey Ultra Settings at 1080p Bilde 26 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Assassin's Creed Odyssey Ultra Settings at 1440p Bilde 27 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Assassin's Creed Odyssey Ultra Settings at 4K Bilde 28 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Far Cry 5 Ultra Settings at 1080p Bilde 29 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Far Cry 5 Ultra Settings at 1440p Bilde 30 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Far Cry 5 Ultra Settings at 4K Bilde 31 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Minimum power consumption Bilde 32 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Maximum power consumption Bilde 33 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Minimum temperature Bilde 34 av 34 (Image credit: Infogram; Future) Maximum temperature

Ytelse

Spesifikasjoner, test-maskin Dette er systemet vi brukte da vi testet Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition: CPU: AMD Ryzen 9 3950X (16 kjerner, 4,7 GHz boost)

CPU-kjøler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64 GB Corsair Dominator Platinum @ 3600 MHz

Hovedkort: X570 Aorus Master

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

PSU: Phanteks RevoltX 1200

Kabinett: Praxis Wetbench

Hvis en skulle dømme kortet utifra Nvidias egne (noe optimistiske) markedsføring, så var det allerde klart at RTX 3080 kom til å bli et skikkelig råskinn, men simpelthen å kalle det «raskt» er en underdrivelse. Det tok ikke mange sekundene fra vi åpnet esken til at kortet befant seg i vår personlige maskin, der vi brukte det til alt fra «Final Fantasy XIV» til «Control», og i det siste har det befunnet seg i vår test-maskin, der vi brukte det til faktiske tester.



Før 3080 ble lansert brukte vi et RTX 2080 Ti i den ovennevnte maskinen, og forskjellen var umiddelbart merkbart, selv før vi startet å måle ytelsen med mer kvantifiserbare metoder. For eksempel, da vi spilte «Final Fantasy XIV», et av spillene vi spiller aller mest for tiden – vi innrømmer at vi kanskje er smått avhengige – så var det før, når vi spilte den nyeste ekspansjonspakken, øyeblikk der RTX 2080 Ti krøp under 60 FPS ved en oppløsning på 4K. Det skjer ikke med RTX 3080. Faktisk kjører spillet typisk i alt fra 75 til 100 FPS med de aller høyeste innstillingene, mens med RTX 2080 Ti holdt spillet seg rundt 60 FPS – vi snakker altså et enormt hopp i ytelse til omlag halve prisen.

Historien gjentok seg selv gang på gang, uansett hvilket spill vi prøvde. «Metro Exodus» med alt skrudd så langt opp det gikk, med både ray tracing og DLSS? Helt glatt, låst på 60 FPS i 4K. «Control» med et vell av ray tracing-effekter? Som silke. Selv «Final Fantasy XV» med alt som finnes av rare valgfrie grafikkinnstillinger holder seg på ganske stabile 60 FPS i 4K. Spill i 4K ved 60 FPS er nå faktisk tilgjengelig – selv om vi bruker ordet «tilgjengelig» ganske løst i dette tilfellet.



Selv om varmeinformasjonen vi fikk ut av testene vi gjorde ikke er av det mest spennende slaget, så er det verdt å merke seg at alt dette ble gjort på en test-maskin uten kabinett. Da vi tok i bruk kortet i et kabinett, som brukte to 240 mm-vifter til luftinntak, var de høyeste temperaturene vi så omlag 60°C – langt kaldere enn langt oppe på 80-tallet vi typisk så ved bruk av RTX 2080 Ti Founders Edition.



Når vi ser på de faktiske testresultatene er det klart at Nvidia GeForce RTX 3080 er i særklasse, det ligger langt over selv RTX 2080 Ti. Bare ved å se på 3DMark Time Spy Extreme, så ser man at RTX 3080 er hele 63 % raskere enn RTX 2080, og 26 % raskere enn 2080 Ti – et enormt hopp fra generasjon til generasjon, når man tenker tilbake på RTX 2080, som bare var 40 % raskere enn GTX 1080 i testen vi utførte i 2018.



De beste resultatene får vi dog ikke i Time Spy Extreme. I «Red Dead Redemption 2», der vi satte absolutt alle innstillinger til det aller høyeste nivået (rent bortsett fra MSAA – multi-sample anti aliasing koster mye ytelse, og er rett og slett ikke verdt det). Resultatet var helt ekstreme 87 % bedre ytelse i forhold til forrige generasjon.

Dette er ikke helt den doble ytelsen som Nvidia snakket om da RTX 3080 ble avslørt, men det er definitivt nærmere enn det vi regnet med at skulle være tilfellet. RTX 3080, når alt kommer til alt, er mellom 50 og 80 % raskere enn RTX 2080, og viser seg bare som tregere enn det i Fire Strike Ultra, der RTX 3080 «bare» klarte 29 % bedre – men det er likevel et solid forsprang.



De virkelig store forskjellene i ytelse ser man dog først og fremst i 4K, når skjermkortet ikke blir heftet med andre flaskehalser. Det er mange tilfeller i vår test-sortiment der selv en AMD Ryzen 9 3950X, med 64 GB RAM (som kjører på 3600 MHz) ikke klarer å holde følge med RTX 3080. Dette er grunnen til at for eksempel RTX 2080 Ti og RTX 3080 ligger på omtrent samme nivå ved 1080p i «Metro Exodus», men at sistnevnte drar fra med 19 % bedre ytelse i 4K.

På grunn av nettopp dette anbefaler vi ikke at man kjøper et Nvidia GeForce RTX 3080, hvis ikke man skal spille spill i 4K, eller eksempelvis 3400 x 1440 (ultrawide). De helt store tallene finner man rett og slett ikke ved lavere oppløsninger per nå, så man kan like gjerne vente til Nvidia GeForce RTX 3070 kommer på markedet.



Ytelsen man får med Nvidia GeForce RTX 3080 gjør at forskjellen mellom toppkortene til AMD og Nvidia nå er enda større, og med Nvidia får man nå over dobbelt så høy ytelse enn hvis man bruker AMDs kraftigste kort ment for vanlige forbukere, nemlig Radeon RX 5700 XT (i mange tester.) AMD Big Navi har en vanskelig oppgave foran seg, om det er slik at AMD tar sikte på å stjele 4K-tronen fra RTX 3080.

(Image credit: Future)

Kjøp hvis …

Hvis du vil ha best 4K-ytelse

4K-gaming er utrolig vanskelig å klare å kjøre, men RTX 3080 er per nå det beste verktøyet til jobben. Du kommer til å kunne skru alle innstillinger til det høyeste i alle spill å få omlag 60 FPS,

Du vil ha nestegenerasjonsytelse

Nå er det ikke lenge til spill av den nye generasjonen kommer ut, og man må ha krutt i kabinettet for å ha noen sjans. RTX 3080 er langt kraftigere (på papiret) enn GPU-ene i både PS5 og Xbox Series X.

Du har et gammelt skjermkort

Forskjellen mellom Pascal og Turing-skjermkortene var beskjedne, og mange har derfor tviholdt på kort fra 1000-serien. Hvis du har et av disse kortene kommer du til å få ekstremt mye for pengene med RTX 3080.

(Image credit: Future)

Ikke kjøp hvis …

Du spiller spill i lav oppløsning

Nvidia GeForce RTX 3080 er et kort for 4K, og dermed får man lite ut av å kjøpe dette skjermkortet hvis man spiller på lav oppløsning. Du kommer til å ha andre flaskehalser, selv med de aller kraftigste CPU-ene på markedet.