Steam Deck: alt vi vet om den håndholdte konsollen fra Valve

Hvis du lenge har ønsket å spille Steam-spillene dine på farten, har Valve en godbit til deg. Steam Deck er en håndholdt spill-PC som kan få utvidet lagringsplass ved hjelp av SD-kort. Den kan kobles til en TV eller en PC-skjerm og legges i vesken når du skal reise til jobben eller skolen.

I april kom nyheten om at selskapet bak Half-Life i all hemmelighet utviklet en dedikert håndholdt enhet. Da ble den omtalt som «Stem Pal», og den er også kjent under kodenavnet Neptune. Ars Technica var de første som brakte oss nyhetene om Valves kommende portable spill-PC.

Steam Deck fremtrer som en portabel alt-i-ett-gaming-PC som tar med seg alle egenskapene og spillene du digger med Steam og pakker det inn i en ny, kraftig og praktisk utforming som du kan da med deg uansett hvor du skal. Den kjører en modifisert utgave av Valves SteamOS med et konsollaktig brukergrensesnitt og har en 7-tommers LCD-skjerm.

På samme måte som Nintendo Switch kan Steam Deck også dokkes slik at innholdet spilles av på en TV eller en skjerm via USB-C-porten. Valve planlegger å selge sin egen dokk separat på et senere tidspunkt, men i mellom tiden kan du ubekymret bruke USB-C-dokking.

Denne funksjonaliteten innebærer at du kan benytte Steam Deck som en fullverdig PC, hvis du skulle ønske det. Du kan installere hvilket OS du måtte ønske – selv om de fleste nok vil foretrekke å holde seg til Steam OS. Du kan også koble til ulike typer tilbehør som en mus, et tastatur eller en styrespak, slik at du kan spille som du pleier. Du kan også koble til Bluetooth-hodetelefoner.

Steam Deck: rett på sak

Hva er dette? En kraftig håndholdt PC fra Valve.

En kraftig håndholdt PC fra Valve. Hva vil den koste? Fra $ 399 i USA – norsk pris er ennå ikke klar.

Fra $ 399 i USA – norsk pris er ennå ikke klar. Når lanseres den? Desember 2021, samt i flere regioner i januar 2022.

Steam Deck lanseringsdato og pris

(Image credit: Valve)

Steam Deck skal slippes på markedet i desember 2021. I USA blir prisen 399 dollar for basismodellen, som leveres med 64 GB internt eMMC-minne og et bæreetui.

Den neste modellen koster 529 dollar og kan skilte med 256 GB NVMe SSD, som gir raskere lagring, et bæreetui og en eksklusiv Steam Community profilpakke.

Den dyreste modellen er priset til 649 dollar og har 512 GB NVMe SSD-lagring, antireflekterende glass og et eksklusivt bæreetui, eksklusiv Steam Community profilpakke og et eksklusivt virtuelt tastaturtema.

Alle de tre variantene av konsollen kan utvides med microSD-kort, der kortsporet støtter formatene SD, SDXC og SDHC.

Pre-order now Det ble åpnet for forhåndsbestillinger av Steam Deck 16. juli fra Steam Store. Dessverre ver det mange som ikke fikk reservert en konsoll for levering i desember 2021, ettersom Steam ble oversvømt av folk som forsøkt å bestille. Det betyr at mange av de forhåndsbestilte enhetene først vil kunne leveres i første eller andre kvartal i 2022, til manges irritasjon.

Vi ventet oss at Steam Deck ville komme på markedet med en høyere pris enn Nintendo Switch, som er tilgjengelig for rundt 3300 kroner, men den er også blitt dyrere enn nye Nintendo Switch OLED, som i Norge lanseres for 4390 kroner.

Valves Gabe Newell sa i et intervju med IGN at selskapet hadde vanskeligheter med å finne det riktige prisnivået, men at det var av avgjørende betydning. Newell fortalte IGN om behovet for å være «svært aggressive» med tanke på prisen, og sa at det viktigste var at PC-spillere skulle kunne skaffe seg en Steam Deck og oppleve at den fungerer perfekt.

Steam Deck design og egenskaper

(Image credit: Valve)

Steam Deck ser kanskje litt uelegant ut, men Valve sier at enheten er designet for lange, behagelige spilløkter. Her får du imidlertid full kontroll, så du kan spille alle favorittspillene dine uten hemninger.

Steam Deck har fantastiske tommelstikker med integrerte kapasitive berøringssensorer, som ifølge Valve vil gi «et nivå av presisjon og komfort man ikke finner på andre bærbare spillenheter». Til forskjell fra Switch kan man ikke frikoble kontrollene fra skjermen. På den måten har Steam Deck mer til felles med Nintendo Switch Lite.

Du vil merke deg at Steam Deck også har to styreflater. Dermed får spillerne også full kontroll i spill som ikke fungerer så godt med en gamepad. Valve sier at disse flatene er av samme type som man finner på den nå utfasede Steam Controller. Dermed kan du vente deg haptiske tilbakemeldinger og generelle forbedringer i forhold til de eldre styreflatene.

Sammen med de vanlige avtrekkerne på baksiden av enheten, som forresten er behagelige analoge sammenlignet med de digitale avtrekkerne på Nintendo Switch, har Steam Deck dessuten Grip-knapper som gir deg ekstra kontrollmuligheter via fingertuppene. Hvis du er kjent med «Pro»-kontrollere, vet du hvor nyttige disse ekstra knappene kan være.

Valves bærbare enhet har en 7-tommers berøringsskjerm (LCD), og dessuten gyrokontroller, slik at du kan finjustere siktet ved å fysisk posisjonere enheten og få større presisjon enn om du bare benyttet tommelstikker eller styreflate.

Med Steam Deck kan du også pause og gjenoppta spill ved å trykke ned på-knappen for å sette konsollen i dvalemodus, akkurat som med Nintendo Switch. Du kan imidlertid bare gjøre dette med ett spill om gangen. Dermed får du ikke den samme muligheten som på Xbox Series X, der du kan gjør dette med flere spill samtidig.

Steam Deck støtter utvidet lagringskapasitet via microSD-sporet. Enheten har to stereohøyttalere, to innebygde mikrofoner og batteritiden skal være på mellom to og åtte timer, avhengig av hvilke spill du spiller.

Ettersom Steam Decki bunn og grunn er en PC med en påkoblet spillkontroll, kan du velge å installere programvare for PC, surfe på nettet, strømme video og utføre produktivt arbeid. Du kan også installere spill fra andre leverandører, hvis du ønsker.

Steam Deck leveres naturligvis med alle Srteam-egenskapene du venter deg. Den støtter Steam Chat, Remote Play, varsler, heler Steam Store-opplevelsen, Clud Saves og adgang til Steam Community. Den kjører et nytt Steam-operativsystem som er optimalisert for håndholdt gaming, og skal være intuitiv å bruke.

Steam Deck spesifikasjoner

(Image credit: Valve)

Hva er inni Steam Deck? Valves portable PC skal kunne kjøre de nyeste AAA-spillene svært godt. Her er vår gjennomgang av de innvendige spesifikasjonene til Steam Deck:

Mål: 298 mm x 177 mm x 49 mm (B x H x D)

298 mm x 177 mm x 49 mm (B x H x D) Vekt: Ca. 669 gram

Ca. 669 gram Prosessor: AMD Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (opp til 448 GFlops FP32)

AMD Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (opp til 448 GFlops FP32) Grafikkort: 8 RDNA 2 CUs, 1,0-1,6 GHz (opp til 1,6 Tflops FP32)

8 RDNA 2 CUs, 1,0-1,6 GHz (opp til 1,6 Tflops FP32) RAM: Firekanals 16 GB LPDDR5 RAM

Firekanals 16 GB LPDDR5 RAM Lagring: 64 GB eMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVMe SSD (alle modellene rommer microSD-spor for høy hastighet)

64 GB eMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVMe SSD (alle modellene rommer microSD-spor for høy hastighet) Skjermoppløsning: 1280 x 800 px (størrelsesforhold 16:10)

1280 x 800 px (størrelsesforhold 16:10) Skjermstørrelse: 7" diagonal

7" diagonal Lysstyrker: 400 nits

400 nits Oppdateringsfrekvens: 60 Hz

60 Hz Berøringsfølsom: Ja

Ja Tilkobling: Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2,4 GHz og 5 GHz

Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2,4 GHz og 5 GHz Lyd: Stereohøyttalere, oppsett merd to mikrofoner, 3,5 mm stereo lydutgang

Stereohøyttalere, oppsett merd to mikrofoner, 3,5 mm stereo lydutgang Strømtilkobling: 45 W USB Type-C

45 W USB Type-C Batteritid: 2 til 8 timers gaming

2 til 8 timers gaming Operativsystem: SteamOS 3.0

Steam Deck drives av en spesialtilpasset APU (akselerert prosessorenhet) som gjør bruk av AMD Zen 2- og RDNA 2-arkitektur. Det innebærer at Steam Deck skal kunne kjøre de fleste spill problemfritt, vil du trolig måtte begrense deg til middels innstillinger med oppløsningen 1280 x 800 i de mest krevende utgivelsene.

Vi har sett opptak av at Steam Deck kjører indie-klassikere som Stardew Valley til grafikktunge spill som Star Wars: A Fallen Order og Death Stranding. Sistnevnte ville ikke vært mulig på Switch uten kraftig nedgradering.

Steam Deck er betydelig kraftigere enn Nintendo Switch, og dermed er den også noe større. Vi kan også regne med at viften blir noe mer hørbar enn på Switch – sistnevnte er svært stillegående.

Burde Nintendo være urolige?

(Image credit: Nintendo)

Steam Deck er ikke den første portable PCen vi har sett endre maskinvareuniverset. Enheter som Onexplayer har vist at dette kan gjøres. Imidlertid aner vi at Valves håndholdte vil by på en mer foredlet og optimalisert opplevelse enn man tidligere har sett fra andre produsenter.

Det er denne innfallsvinkelen som gjør Steam Deck til en seriøs konkurrent til Nintendo Switch, Switch Lite den nylig kunngjorte Nintendo Switch OLED. Prisforskjellen er trolig liten nok til at forbrukerne får et vanskelig valg å ta når det gjelder hvilken portabel konsoll de skal kjøpe til jul. Steam Deck har nemlig et godt overtak på Nintendos system på flere sentrale punkter.

For det første, hvis du har PC og tilgang til Steam og ditt eksisterende spillbibliotek, vil du ved kjøp av Steam Deck potensielt ha hundrevis av spill tilgjengelig fra dag én. Steam Deck har dessuten langt kraftigere maskinvare enn Switch. Det gjør at du kan kjøre AAA-spill og dessuten få høyere bildefrekvens og jevnt over få en oppløsning på 720p.

Steam Store er dessuten langt mer fristende enn Nintendo Switch eShop. Switch er er kjent for sine overprisede spill, mens Steam er berømt for sine fristende tilbud og pakker. Så selv om selve konsollen koster mer, vil du nok spare inn marginen ganske fort.

Omtrent som Nintendo Switch og Switch OLED kan også Steam Deck dokkes, slik at du får bildene opp på en TV eller en skjerm. Den er imidlertid langt mer fleksibel enn Switch, ettersom den i bunn og grunn er en portabel PC. Det innebærer at du kan koble til alt mulig tilbehør, installere et nytt OS og surfe på nettet. Du kan til og med bruke Steam Deck til produktivt arbeid.

Det finnes altså flere fordeler, og selv om du mister muligheten til spontant å starte opp en flerspillerøkt, noe du kan med Switch, virker Steam Deck som en enhet som umiddelbart vil appellere til Switch-eiere som har lengtet etter en Nintendo Switch Pro.

Det er verdt å merke seg at Nintendo Switch OLED vil få en friskere skjerm enn den 7-tommers LCD-skjermen til Steam Deck. Før vi ser Steam Deck i virksomhet, er det vanskelig å si noe om hvordan skjermen faktisk fungerer.

Støtter Steam Deck alle Steam-spill?

(Image credit: Steam/Valve)

Det ser ikke ut til at Valves Steam Deck vil kunne kjøre alle utgivelsene fra Steam Store. Steam Deck vil ikke kunne kjøre Destiny, Apex Legends, PUBG eller Rainbow Six Siege, spill som er høyt verdsatt blant PC-gamere.

Årsaken til dette er at Steam Deck ikke er et Windows-basert system. Det leveres i stedet med SteamOS 3.0, som er en Arch-basert Linux-løsning. Ettersom denne håndholdte PCen er Linux-basert, innebærer det at ikke alle spill er kompatible, og særlig ikke de som bruker antijuks-programvare.

Valve har utviklet en funksjon kalt Proton, som skal bekjempe dette problemet. Men selskapet undersøker hvordan de kan «forbedre Protons spillkompatibilitet og støtte for antijuks-løsninger ved å samarbeide direkte med leverandørene».

Hvis Valve kan få opp en god antijuks-løsning på Proton, vil dette gi systemet adgang til mange av Steams populære flerspilllerutgivelser. Valve har nevnt at de planlegger å gjøre alle de store Steam-spillene spillbare på Proton, og de hevder at de ennå ikke har funnet et spill Steam Deck ikke kan kjøre (trolig når vi ikke teller med antijuks-problemet). Dette er i så fall flotte nyheter for potensielle kjøpere.

Merk deg at Proton ikke er en emulator for Windows-baserte spill. Det er heller en slags oversetter som forteller Linux hvordan typisk inkompatible Windows-programmer skal kjøres.

På bakgrunn av dette, virker jo SteamOS litt begrensende, men Valve understreker at du faktisk kan installere Windows hvis du ønsker. Vi vil likevel ikke bli overrasket om disse problemene er løst til lanseringen i desember.

Steam Deck vs Nintendo Switch – prissammenligning

(Image credit: Valve)

Hvor ligger Steam Deck sammenlignet med Nintendos Switch-modeller når det gjelder prisen? Husk at du ved kjøp av Steam Deck får med deg et etui på kjøpet, og den mest avanserte 512 GB-modellen har dessuten antireflekterende glass. Både Steam Deck og Nintendo Switch leveres med utvidbar lagringsplass via et microSD-spor.

Steam Deck vs Nintendo Switch – prisoversikt Pris Steam Deck (64 GB) $ 399 (USA) Steam Deck (256 GB) $ 529 (USA) Steam Deck (512 GB) $ 649 (USA) Nintendo Switch $ 299 | NOK 3333,- Nintendo Switch OLED $ 349 | NOK 4390,- Nintendo Switch Lite $ 199.99 | NOK 2189,-

Valves Steam Deck later til å bli en alvorlig konkurrent for Nintendo Switch, og den kan være et gunstig alternativ for deg som er på jakt etter en hybrid enhet som også kan fungerer som en stasjonær gaming-PC, dog med svakere grafikkytelse.

(Image credit: Steam)

Steam Deck skal ikke lide av spakforskyvning

Dette er muligens gode nyheter for alle som er urolige for om Steam Deck vil utvikle spakforskyvning (stick drift), noe som har hjemsøkt Switch-brukere.

I et intervju med IGN uttalte Valves maskinvareingeniør Yazan Aldehayyat at hans team har «gjort massevis av pålitelighetstesting» når det gjelder signaler i håndholdte enheter, og at de har valgt maskinvare som er kjent for god ytelse. «Vi villa ikke ta den risikoen, ikke sant?», sa Aldehayyat. «Jeg er også sikker på at kundene våre ikke vil at vi skal risikere det, heller.»

Det er en lettelse å høre at Valve ser ut til å ha tatt forholdsregler for å unngå spakforskyvning på Steam Deck. Dette er et problem som har plaget utallige brukere av Nintendo Switch. Fenomenet har til og med fått navnet «Joy-Con drift».

Den interne lagringskapasiteten vil muligens kunne oppgraderes

Den interne lagringskapasiteten i Steam Deck blir kanskje mulig å oppgradere, ifølge en tråd på Reddit, selv om Valve ikke anbefaler dette. Valve bemerker at systemet ikke er «ment for at sluttbrukere skal kunne gjøre utskiftninger», og det innebærer antagelig at M.2-festet ligger begravd i enheten på en slik måte at det må skje en demontering i strid med garantien – med en medfølgende risiko for ødeleggelse av Steam Deck-enheten.

Likevel kan muligheten eksistere, noe som kan få flere kunder til å velge modellene med 64 GB eller 256 GB hvis de vet at de kan utvide plassen i fremtiden.

Oculus Quest vil fungere med Steam Deck for VR på farten

Valves CEO Gabe Newell har bekreftet at Steam Deck vil bli kompatibel med eksterne spillenheter og programvare. Dermed vil den fungere med systemer som Oculus Quest.

Om enheten er kraftig nok til å kjøre VR er en annen sak, men Valve er åpne for at brukerne laster ned programvare fra rivaliserende leverandører. «Hvis det er maskinvare jeg vil koble til eller programvare jeg vil laste ned, kan jeg jo bare gjøre det», uttalte Newell i et intervju med IGN.

Steam Deck vil ikke bli begrenset til 30 Hz

Det rådet tidlig bekymringer om at man måtte begrense seg til en bildefrekvens på 30 fps, uansett ytelse ellers. Denne ballen er nå lagt død etter at en utvikler hos Valve bekreftet at Steam Deck legger opp til at 30 fps er minimum, men at det vil manuelle begrensninger i bilderaten slik at brukerne kan optimalisere ytelsen etter eget ønske.

Det betyr at vi kan vente oss at spillene kjører mellom 30 fps og 60 fps på konsollens skjerm med 720p/60 Hz. Dette gjelder også AAA-spill, hvis vi kan stole på Valves tester.

Spillene vil kjøre godt fra et SD-kort

Hvis du var redd for at du må kjøpe den dyreste modellen av Steam Deck for å kjøre spill i brukbar kvalitet, kan du ta det med ro. Valve-utvikleren Lawrence Yang tvitret at selv om spillene vil kjøres bedre fra den interne lagringsenheten, vil alt også fungere godt fra en microSD. SD-kortene kan i seg selv utgjøre en kostbar investering, særlig hvis du er på jakt etter noe med enorm lagringsplass og høy lese- og skrivehastighet. Men hvis du allerede har noen liggende, kan du sikkert spare noen penger ved å velge en rimeligere utgave av Valves konsoll.

Du får ikke økt ytelse ved dokking

Selv om Nintendo Switch kjører spillene opp i 1080p når konsollen er dokket (fra den egentlige 720p), har ikke Valve sett noe behov for å tilby en lignende funksjon på sin portable spillenhet. Det betyr kanskje at du får bedre ytelse på Steam Deck når du bruker den håndholdt, særlig hvis du har en stor 4K-TV, noe som er temmelig utbredt.

Populariteten til Steam Decks får gamere til å ville prøve Linux

Linux-bruken har fått en kraftig økning, ifølge den seneste statistikken fra Steam. Dette skyldes trolig at Steam Deck øker interessen for gaming i Linux.

Steam Deck vil ikke bli den eneste håndholdte spillmaskinen fra Valve

Valve later til å ha store ambisjoner for fremtidige håndholdte enheter, og Nintendo, som lenge har dominert dette markede, burde være bekymret.

Valves CEO Gabe Newell har allerede uttalt at Steam Deck er utviklet for å skape «en produktkategori hvor både vi og PC-produsentene vil kunne bidra», og som vil «gi oss langsiktige fordeler». Greg Coomer, en designer som er involvert i Steam Deck, gir litt mer innsikt i Valves planer for håndholdte enheter.

Coomer avslørte at Valve vil «fortsette å lage enheter i denne produktlinjen». Dermed vil vi trolig se oppgraderinger og andre varianter på maskinvarefronten. Hvorvidt dette handler om Steam Deck 2, Steam Deck Pro eller noe helt annet, er ennå uklart.

Steam Deck får støtte for Windows 11

Steam Deck skal være klar for å kjøre Windows 11, i tilfelle du vurderer å bytte ut operativsystemet konsollen leveres med – en tilpasset utgave av Steam OS (Linux) – med Microsofts alternativ for stasjonære PCer.