Apples brettbare iPhone kan få et overraskende design med bare én skjerm

De fleste moderne brettbare mobiler følger stort sett de samme designprinsippene som enten Samsung Galaxy Z Fold 5 eller Samsung Galaxy Z Flip 5, men det ser ut til at den brettbare utgaven av iPhone kanskje ikke vil gjøre det samme. I stedet kan den låne fra Huawei Mate Xs 2.

Dette stammer fra nye opplysninger fra Haitong International-analytiker Jeff Pu, opplysninger som i sin tur ble snappet opp av 9to5Mac. Pu beskriver at den brettbare iPhone-modellen får et «foldbart design» og sier at den blir «lik» Huawei Mate Xs 2.

Men hva betyr det? Huawei Mate Xs 2 har én enkelt, stor sammenleggbar skjerm. Forskjellen fra Samsungs telefon, som har både dekselskjerm (for å bruke den med telefonlignende formfaktor) og sammenleggbar skjerm for å bruke den mer som et nettbrett, er at Huawei Mate Xs 2 kun har én skjerm.

Image 1 of 3 Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Huawei) Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Basil Kronfli) Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Basil Kronfli)

Denne enkeltskjermen er én stor, sammenleggbar skjerm, som du kan se på bildene over, men den befinner seg på utsiden av telefonen (i stedet for å være skjult inni når skjermen er foldet). Resultatet er at den foldes sammen til en skjerm i telefonstørrelse, uten behov for en ekstra skjerm.

Det er potensielle fordeler med dette, siden fraværet av en ekstra skjerm innebærer at færre skjermkomponenter er nødvendige. Så i teorien kan Apple sannsynligvis enten gjøre enheten slankere eller bruke den frigjorte plassen til noe annet, som et større batteri.

På den annen side innebærer dette designet også at den brettbare skjermen – som uten tvil er den mest sårbare delen av telefonen – alltid er eksponert.

Så vi vil ta denne påstanden med en klype salt, men det ville være fornuftig av Apple å eventuelt satse på et design som er litt forskjellig fra normen, spesielt siden det er såpass sent å henge seg på hypen med brettbare telefoner.

Fortsatt flere år unna

Apropos det … i det samme dokumentet hevder Pu å vente den sammenleggbare iPhone-modellen i 2026 og at skjermen vil være på 7,9 tommer, noe vi har hørt før.

Tidspunktet for lanseringen stemmer overens med noen andre lekkasjer, selv om andre kilder har hevdet at en brettbar iPhone sannsynligvis ikke vil komme på markedet før i 2027. Uansett er det usannsynlig at vi får se den med det første.

I mellomtiden har vi mange andre Apple-dingser å se frem til. Selskapet kunngjorde nylig iOS 18 og Apple Intelligence på WWDC 2024. Denne nye programvaren vil lanseres senere i år, antagelig sammen med iPhone 16-serien.