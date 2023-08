Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester .

Samsung Galaxy Z Flip 5: Kort sammendrag

Det var Motorola som gjorde kamskjellfasongen populær da den dukket opp på midten av 1990-tallet. Men i smarttelefonenes epoke er det Samsung som har inntatt lederrollen og definerer hvordan en kamskjellmobil ser ut og er i stand til.

I de tre årene Galaxy Z Flip har befestet sin posisjon blant de beste brettbare mobiltelefonene, har vi opplevd en rivende utvikling av både selve utformingen og Samsungs tilnærming til den. Årets Samsung Galaxy Z Flip 5 kommer med noen lenge etterlengtede utbedringer for å møte utfordrerne – i et kappløp der Samsung for kort tid siden var uten motstand.

Når vi tar en titt på utviklingen av deres brettbare mobiler så langt, så vi i forkant av Z Flip 5 for første gang at de på noen punkter begynte å henge etter hvasse nykommere på brettbar-arenaen, som Oppo og nevnte Motorola. Men de har lyktes med å hente seg inn igjen.

Som Samsung Galaxy Z Fold 5, som den ble lansert sammen med under Samsungs Unpacked-arrangement i juli, byr Z Flip 5 på en etterlengtet oppgradering. Når du bretter mobilen sammen, lukkes den endelig helt tett, uten mellomrom. Tidligere har Samsung slitt med at bretten ikke her blitt helt tett, og man har endt opp med kileformede enheter med et tydelig gap mellom halvdelene.

Nå imiterer både Flip 5 og Fold 5 de mange rivalene som allerede har klart å skape den ettertraktede, flate profilen. Dermed er disse mobilene fra Samsung blitt markant tynnere uten å gå på tvers av en sjeldenhet blant brettbare mobiler – nemlig IPX8-klassifisert vannbestandighet.

Utover den nye, slanke profilen, har Flip 5 også fått en annen viktig oppgradering, nemlig den forstørrede utvendige skjermen. Den dominerer nå utsiden av mobilen. Med en større skjerm på utsiden får man tilgang til mer funksjonalitet uten å måtte brette opp telefonen. Dermed får du opp e-post, meldinger og varsler uten å måtte dykke ned i appenes fullversjoner. Dermed er disse funksjonene blitt langt mer tilgjengelige enn på den frimerkestore skjermen man hadde på forgjengeren til Flip 5.

På utsiden finner man også et kamera på 12 MP, akkurat som på fjorårets Flip-modell. Men med den nye skjermen, er kamerasøkeren blitt vesentlig større, slik at det er blitt langt enklere å ta riktige bildeutsnitt når du setter opp mobilen på et flatt underlag.

Den siste store oppgraderingen det er verdt å nevne, er prosessorbrikken. Her har vi fått den samme Samsung-eksklusive varianten av Snapdragon 8 Gen 2 som Samsung og Qualcomm samarbeidet om til Galaxy S23-serien som kom på markedet tidlig i år. Denne brikken finner vi også i Fold 5 og i nettbrettene i Galaxy Tab S9-serien.

Og som med S23-seriens modeller Galaxy S23 Plus og Galaxy S23 Ultra er dette ikke lenger noen variant med 128 GB lagring. Nå kan man i stedet velge mellom 256 GB og 512 GB intern lagring. Den minste varianten har en lanseringspris i Norge på 12 990 kroner. Til sammenligning kostet tilsvarende lagringsalternativ med Z Flip 4 12 490 kroner ved lansering.

Nå som vi har tatt for oss de viktigste endringene, kan vi dykke dypere ned i Samsungs så langt mes avanserte Z Flip-modell.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Pris og tilgjengelighet

I butikkene fra 11. august

Tilgjengelig fra kr. 12 990

I et ekstremt utslag av selvsikkerhet lot Samsung sine tilhengere registrere sin interesse for forhåndsbestilling av Flip 5 allerede før mobilen var blitt avduket.

I Norge er startprisen ved lansering 12 990 kroner for modellen med intern lagringsplass på 256 GB. Velger man 512 GB er lanseringsprisen faktisk den samme. Begge modellene har 8 GB RAM.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Spesifikasjoner

Som med den forrige årgangen av Z Flip, lar Samsung deg også denne gangen velge finishen på Flip 5. Dessuten finnes det enkelte fargevarianter man bare får via Samsung.com.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 5 – spesifikasjoner Header Cell - Column 1 Mål (sammenbrettet): 85,1 x 71,9 x 15,1 mm Mål (åpen): 85,1 x 165,1 x 6,9 mm Vekt: 187 gram Hovedskjerm: 6,7" Full HD+ (2640 x 1080) adaptiv 120 Hz AMOLED Utvendig skjerm: 3,4" (720 x 748) 60 Hz AMOLED Prosessorbrikke: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM: 8 GB (LPDDR5X) Lagring: 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) OS: Android 13 med One UI 5.1.1 Hovedkamera: 12 MP, ƒ/1.8 med OIS Ultravidvinkelkamera: 12 MP, ƒ/2.2 Frontkamera: 10 MP, ƒ/2.2 Batteri: 3700 mAh Lading: 25 W kablet lading, 15 W trådløs lading, 4,5 W reversert trådløs lading Farger: Mint, Lavender, Graphite, Cream Eksklusive farger fra Samsung.com: Blå, grønn, grå, gul

Samsung Galaxy Z Flip 5: Design

Samsung Galaxy Z Flip 5 er blitt tynnere enn forgjengeren. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Bakside Gorilla Glass Victus 2

IPX8-sertifisert

2 mm tynnere i lukket tilstand enn Z Flip 4

Det er ennå ikke så mange kamskjellmobiler å finne på markedet, og de mest velpolerte av dem har så langt vært Samsuns Galaxy Z Flip-serie, der stafettpinnen er ført videre fra Z Flip 3 og Z Flip 4.

Z Flip 5 har mane av de samme familietrekkene. Noe du vil kjenne igjen fra forgjengerne er en polert overflate i en farge som stort sett står i stil til resten av mobilen, ramme i Armor Aluminum, ganske trang hjørneradius og flat bakside. Øverst til venstre finner man et dobbelt kamera innfattet av to sirkler.

Med plasseringen av skjermen på de to foregående modellene var kameraene satt vertikalt (med ultravidvinkelen over hovedsensoren). Men ettersom ytterskjermen er blitt vesentlig større på Flip 5, er de nå lagt horisontalt. Mobilen har heller ikke den samme to-tonede overflaten som sine forgjengeren. Den øvre delen av baksiden er nå utført i glanset svart, uavhengig av hvilken farge mobilen ellers har.

Når det gjelder fargene, har Samsung valgt å holde seg til en lignende palett som for de foregående generasjonene. Men fargemetningen ser ut til å ha blitt nedjustert over hele fjøla. Dermed er det ved enkelte lysforhold litt vanskelig å avgjøre hvilken farge den aktuelle modellen faktisk har. Kan det være den nye signaturfargen Mint? Eller er den rett og slett hvit?

Heldigvis finnes det flere valgmuligheter, også hvis du ikke lar deg fenge av de fire basisfargene Mint, Lavender, Graphite eller Cream. Som med forgjengerne finnes det også flere eksklusive fargevarianter som bare er tilgjengelige via Samsung.com, nemlig blå, grønn, grå og gul.

Utover de nye fargene og en ny balanse i de visuelle kontrastene (som blant annet påvirkes av den forstørrede utvendige skjermen), er den mest spennende nyvinning på designfronten det nye dråpehengselet til Z Flip 5. Det gjør at telefonens to halvdeler kal brettes helt sammen, slik at det ikke etterlates noe gap mellom dem. Dermed får denne modellen en vesentlig slankere profil enn Z Flip 4. 2 mm lyder ikke allverden, men både i hånd og i lomme kan forskjellen oppleves som betydelig. Man ser også denne forskjellen når man legger de to modellene ved siden av hverandre.

Selv om Samsung har omarbeidet telefonens mest kompliserte mekanisme, opplever man fremdeles den betryggende, solide følelsen man hadde med de foregående generasjonene. Som før kan du også sette telefonen i en vinkel på mellom 75 og 115 grader for å aktivere Flex Mode. Denne modusen optimaliserer plasseringen av brukergrensesnittet når du setter mobilen på en plan overflate og ser på den med skjermen vinklet som på en laptop.

Samsung har dessuten klart å beholde mobilens IPX8-sertifiserte vannbestandighet. Denne egenskapen er det ennå ingen av rivalene som kan matche. Det snakkes også om at støvbestandigheten er forbedret, men Samsung har ikke offisielt bekreftet dette. Dermed er den på papiret det samme som med Z Flip 4. Men på nykommeren har man det nyere Gorilla Glass Victus 2, som ble introdusert med Galaxy S23-serien.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Display

6,7" Full HD+ (2640 x 1080) AMOLED hovedskjerm med adaptive oppdateringsfrekvens fra 1 Hz til 120 Hz

3,4" 720 x 748 60Hz AMOLED utvendig skjerm

Nesten 80 % større ytterskjerm enn på Flip 4

Sammenlignet med den fremste konkurrenten – Motorola – har Samsung nærmest virket standhaftige når det gjelder å ikke forstørre ytterskjermen på deres foregående generasjoner av kamskjellmobiler. De to forgjengerne til Flip 5 måtte klare seg med ynkelige 1,9 tommer.

Endelig, i år, er tiden kommet for det store spranget. Endelig er størstedelen av yttersidens øvre halvdel dekket av piksler, noe som gir en økning i skjermens størrelse på nesten 80 %. Det betyr at funksjonaliteten til «Flex Window», som Samsung kaller det, er blitt kraftig utvidet. Her får man nå et utvalg klokker, kalender og tidtakerfunksjoner i tillegg til støtte for tredjepartsapper som Spotify og Google Stocks. Ved lansering var 13 apper tilgjengelig her, med det antallet kommer nok til å øke kraftig.

Den ekstra størrelsen gir dessuten plass til et QWERTY-tastatur, slik at du ikke lenger henvises til hurtigsvar når du vil besvare meldinger uten å brette ut mobilen.

Samsung Labs-menyen i mobilens innstillinger gir deg også muligheten til å bruke ikke-støttede apper i Flex Window. Dermed kommer funksjonaliteten omtrent opp på det nivået Motorola Razr har befunnet seg i et par å allerede.

De nyeste Razr-modellene Motorola Razr Plus 2023/Razr 40 Ultra har satset på store utvendige skjermer i år. Motorolas nye modeller har lagt skjermen hele veien rundt kameraene, mens Samsung ennå lar dem være i fred på Flip 5. Dermed har sistnevte større ytterkant rundt skjermen, noe Samsung gjør så godt de kan for å skjule.

Det er mye å fortelle om ytterskjermen til Flip 5, mens hovedskjermen til sammenligning er mindre interessant. Den er nemlig stort sett uforandret fra hovedskjermen til forrige utgave av Z Flip. Den er en 6,7-tommers Full HD+ (2640 x 1080) «Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display» med adaptiv oppdateringsfrekvens i området 1 til 120 Hz, med silkemyke bevegelser og god energisparing.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Programvare

Kjører Android 13 med One UI 5.1.1 ved levering

4 års oppdatering av OS + 5 års sikkerhetsoppdateringer

Hvis du allerede har en Samsung-mobil, vil du kjenne deg godt igjen i operativsystemet One UI 5.1.1 (lagt over Android 13). Her har du tilgang til både Google Play og Galaxy Store, og flere apper fra begge selskapene opptrer ved siden av hverandre. Mange av de sistnevnte kan avinstalleres hvis du ikke ønsker å benytte dem.

One UI har sin egen, særpregede estetikk som skiller seg fra mer standardpregede versjoner av Android. Farger, avrundede ikoner og app-beholderen skiller seg ut, i tillegg til at man har Edge Panels, som kan trekkes ut fra siden og gi adgang til favoritapper, kontakter og app-par – som gjør at du kan gå over til delt skjerm og multitasking med bare ett klikk. Multitasking passer godt til den høyreiste hovedskjermen.

Ettersom Flip er som den er, har man også tilgang til Flex Mode. Her kan du åpne mobilen delvis og sette den som en laptop (med en åpning på mellom 75 og 115 grader) på et flatt underlag. Appene som støtter denne funksjonen flytter seg til den øvre halvdelen av skjermen, mens kontrollene blir liggende på den nedre halvdelen. Hvis du for eksempel strømmer en serie, kan du pause, spille, spole og endre volum uten å forstyrre det som vises på skjermen. Det finnes til og med en egen knapp til å ta skjermbilder, og du kan også omgjøre den nedre halvdelen til en styreflate med musepeker – som på en laptop.

En side ved programvaren der Samsung utmerker seg spesielt (særlig i Android-leiren), er den langvarige programvarestøtten for deres mobiler i topp- og mellomsjiktet. Dermed får eiere av Z Flip 5 gleden av fire års oppgraderinger av OS-et etter lansering, og dessuten ett ekstra år med sikkerhetsoppdateringer. Dette er mer enn de fleste av de beste Android-mobilene, og det gir en større nytteverdi for brukerne.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Kameraer

12 MP hovedkamera og ultravidvinkel

10 MP nålehullkamera til selfier

Ny hovedlinse med redusert lysskjær

Nye tredjepartsoptimaliseringer for FlexCam

Det kan se ut til at kameraene til Z Flip 5 er en eksakt etterligning av forgjengernes. Den har en hovedsensor på 12 Mp med piksler på 1,8 μm, blenderåpning på ƒ/1,8 og OIS (optisk bildestabilisering), ledsaget av en ultravidvinkel på 12 MP med piksler på 1,12 μm, blenderåpning på ƒ/2,2 og et synsfelt på 123 grader. Frontens selfiekamera på 10 MP har også piksler på 1,12 μm, blenderåpning på ƒ/2,2. Men er det egentlig noen oppgraderinger å snakke om her? Noen, men de er små.

Ifølge Samsung er linsen foran hovedsensoren på 12 MP ny, og den skal være mindre tilbøyelig til å gi lysskjær som ellers kunne vaske ut og redusere bildenes kontrast. Det meste av forbedringene på fotografifronten stammer imidlertid fra den nye prosessorbrikken i mobilens hjerte, levert av Qualcomm.

Den forbedrede bildebehandlingen med Qualcomms AI Object Aware Engine burde gjøre en bedre jobb med å gjengi dybde og detaljer i bildene. Digitalt zoomede bilder burde også kunne gi flere detaljer, i tillegg til at også hudtoner sal gjengis bedre og ytelsen ved svak belysning er styrket.

FlexCam er den fiffige siden av fotoopplevelsen man får med Flip 5. Med den større ytterskjermen er det blitt enda enklere å ta de bildene man ønsker. Samsung har anstrengt seg for å bedre implementeringen av trdjepartsfunksjoner til FlexCam, slik at når du setter Flip 5 på en flate for å gjøre opptak, kan du sende direkte til for eksempel YouTube Shorts, Instagram Reels og TikTok.

Som med de foregående generasjonene trenger du ikke å åpne Flip 5 for å ta selfier av høy kvalitet med hovedkameraet. Du kan veksle mellom hovedkameraet og ultravidvinkelen, gjøre videoopptak og velge mellom en naturlig eller varm tone i bildene dine. Dette burde gjøre mange alternativer enkelt tilgjengelige.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Ytelse

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8 GB RAM (LPDDR5X)

Ingen modell med 128 GB, bare 256 GB og 512 GB denne gangen

Som med årets Galaxy S23 Plus og S23 Ultra, har Samsung også med Z Flip 5 tatt avskjed med basismodellen med en intern lagringskapasitet på 128 GB. Dermed kan du bare velge mellom 256 GB og 512 GB. Prisen er blitt noe høyere enn før, men ved lansering koster de to alternativene det samme.

Z Fold 5 kan skilte med 12 GB RAM, og dette er en mobil som skal tilrettelegge for produktivitet og multitasking. På sin side tilgodeses Flip 5 med 8 GB RAM, uansett lagringsalternativ. Ytelsen styrkes likevel ved det nyeste innen LPDDR5X RAM, UFS 4.0-lagring og den samme prosessorbrikken av typen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy som ble introdusert med S23-serien. Sammen gir disse både hvassere ytelse og bedre energieffektivitet, noe som er greit å ha når batteriet tross alt er ganske lite.

Den rå kraften prosessorbrikken leverer, er også motoren bak kameraytelsen og batteritiden.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Batteritid

3700 mAh batteri (som i Flip 4)

25 W kablet lading, 15 W trådløs lading, 4,5 W reversert trådløs lading

Akkurat som kamerasensorene, ser også batteriteknologien ut til å være uendret fra Galaxy Z Flip 4. Batteriet er på 3700 mAh og støtter kablet hurtiglading på opptil 25 W.

Selv om det umiddelbart kan virke skuffende, må man tenke på at Samsung har tatt grep for å gjøre denne mobilen 2 millimeter tynnere enn forgjengeren – uten at det har gått ut over batterikapasiteten. Og den er som kjent noe av det første det går ut over når målene til en enhet forandres fra den ene generasjonen til den neste.

Dessuten er prosessorbrikken blitt mer effektiv, slik at telefonen burde ha blitt mer holdbar enn forgjengeren. Selv om Flip 4 i teorien kunne holde det gående hele dagen, var den reelle skjermtiden på ynkelige fire timer.

Brettbare mobiler ser ut til å være mer lunefulle når det gjelder energiforbruk og batteritid enn konvensjonelle mobiltelefoner, og dette skyldes nok særlig de to skjermene. På den ene siden er den utvendige skjermen blitt mye større enn på eldre versjoner av Z Flip, men på den andre siden oppmuntres brukerne til i større grad å ta i bruk den mindre skjermen til mindre kompliserte oppgaver.

Dermed har brukerne færre påskudd til å brette opp den store, og trolig mer energikrevende skjermen.

