Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester .

Samsung Galaxy S23 Plus: Kort sammendrag

Er fjerningen av konturen som omga kameraene til Samsung Galaxy-mobilene et feilgrep? I Samsungs nyeste Galaxy-serie – S23 – er den forhøyede metallseksjonen rundt kameraene fjernet. Dette gir Samsung Galaxy S23 Plus og dens søsken et renere utseende. Det nye utseendet er flott, men samtidig har Galaxy S23 Plus og lillesøsteren Galaxy S23 (Åpnes i ny fane) mistet et signaturtrekk som tidligere skilte dem tydelig fra konkurrentene.

Du kan lese vårt førsteinntrykk av Samsung Galaxy S23 (Åpnes i ny fane) for å få vite mer om den minste modellen i familien, og av Samsung Galaxy S23 Ultra (Åpnes i ny fane), om du er mer interessert i den mest avanserte modellen.

Uansett er det egentlig ikke utseendet det handler mest om med Galaxy S23 Plus. Det er innmaten. Alle de tre nye flaggskipene fra Samsung er utstyrt med den nye prosessorbrikken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, med en spesialversjon av SoC kalt «Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy».

Dette fengende navnet antyder at dette er en spesialversjon av prosessorbrikken, overklokket til 3,36 GHz, noe av det heftigste i bransjen.

De fleste mobile prosessorbrikkene, inkludert Qualcomms standardversjon av Snapdragon 8 Gen 2 og den fantastiske A16 Bionic som man finner i Apples iPhone 14 (Åpnes i ny fane)-serie, er raske nok for de aller fleste brukerne. Med den ekstra kraften Samsung og Qualcomm har skviset ut av 8 Gen 2 i disse mobilene, vil man kunne gjøre bedre videoopptak ved høyeste oppløsning, oppleve mer fløyelsmyk gaming og kraftigere prosessorkrevende rutiner, som videoredigering i 8K.

Den saftige prosessorbrikken er et ledd i Samsungs konsekvente satsing på dette området.

Samsung Galaxy S23 Plus (foran) og Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det er viktig å ha denne prosessoren i tankene når man tar for seg det stort sett uendrede kameraoppsettet. Man får fortsatt 50 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel samt en 10 MP optisk stabilisert 3X zoom. Frontkameraet er nå på 12 MP, en økning fra 10 MP på Galaxy S22 Plus, og sistnevnte endring er gjennomført på alle Galaxy S23-modellene.

Samsung hevder at de fotografiske ferdighetene er blitt bedre, for det meste ved hjelp av den oppgraderte prosessorbrikken og den forsterkede AI-kapasiteten. Selv etter kort testing viser denne påstanden seg å holde stikk.

Samsung har ikke gjort noen vesentlige endringer på den allerede nydelige 6,6-tommers AMOLED-skjermen. Her finner man fortsatt en ultrasonisk fngerleser under skjermpanelet og et nålehullkamera nær toppen. Alt er like lyst og fargesterkt som før, i tillegg til at bevegelsene håndteres av oppdateringsfrekvenser fra 48 Hz til silkemyke 120 Hz.

Selv om Galaxy S23 Plus nærmest er en kopi av Galaxy S23, er det visse åpenbare og avgjørende forskjeller.

Samsung har i det store og hele beholdt dimensjonene fra Galaxy S22 Plus (Åpnes i ny fane), men sammenlignet med S23 virker årets Plus modell enda større og kraftigere. Mobilens beskyttende Gorilla Glass Victus 2 og Armor Aluminum-kroppen bygger mer, og gir plass til et større batteri på 4700 mAh (00 mAh større enn forgjengerens) og et større kjølekammer.

Amsung Galaxy S23 Plus har en lanseringspris i Norge på 13 990 kroner. Det er hele 3000 kroner mer enn startprisen for basismodellen S23. Både S23 og S23 Plus har 8 GB RAM, men den rimeligste utgaven av Galaxy S23 Plus har en lagringsplass på 256 GB, og man kan også få den med 512 GB. Tilsvarende tall for basismodellen S23 er 128 GB og 256 GB.

I tillegg til større lagringsplass, kan Plus også skilte med tilkobling via UWB (ultrabredbånd). Dette kan benyttes til mer presis lokalisering av mobilen.

Det er ingenting her som egentlig gjør en oppgradering fra Galaxy S22 Plus nødvendig. Men S23 Plus kan være et godt valg for deg som er nysgjerrig på hva Galaxy-serien har å tilby, og som synes basismodellen S23 blir for puslete og den kraftige Galaxy S23 Ultra både for overdreven og for dyr.

Samsung Galaxy S23 Plus: Pris og tilgjengelighet

Startpris på 13 990

Dyrere enn i fjor

Større lagringsplass

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Plus – priser RAM / Lagringsplass Row 0 - Cell 1 8GB / 256 GB 13 990 8GB / 512 GB 14 990

Med en pris på 13 990 kroner er Galaxy S23 Plus 2500 kroner dyrere enn forgjengeren ved lansering. Men nå får man 256 GB lagringsplass, altså det dobbelte, så det vil kanskje være mer fornuftig å sammenligne med S22 Plus-modellen med den samme lagringsplassen. Da er forskjellen 1500, noe som likevel er en betydelig prisøkning.

Vil du ha S23 Plus-modellen med størst lagringsplass, altså 512 GB, er lanseringsprisen 14 990 kroner, men Samsung kjører innledningsvis en kampanje der denne varianten koster det samme som basismodellen, altså 13 990 kroner.

Til sammenligning byr toppmodellen av Galaxy S23 Ultra på 12 GB RAM og en lagringsplass på 1 TB.

Samsung Galaxy S23 Plus i hvitt. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus review: Spesifikasjoner

Som nevnt ovenfor leveres Samsung Galaxy S23 Plus i to lagringsvarianter – 256 GB og 512 GB – begge med 8 GB RAM.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Plus – spesifikasjoner 256 GB 512 GB Pris: 13 990 14 990 Mål: 76,2 x 157,73 x 7,62 mm 76,2 x 157,73 x 7,62 mm Vekt: 195,9 g 195,9 g OS: Android 13 Android 13 Skjermstørrelse: 6,6" 6,6" Oppløsning: 2316 x 1080 piksler 2316 x 1080 piksler Prosessorbrikke: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8 GB 8 GB Lagringsplass: 256 GB 512 GB Batteri: 4700 mAh 4700 mAh Bakre kameraer: 50 MP vidvinkel, 12 MP Ultravidvenkel, 10 MP teleobjektiv 50 MP vidvinkel, 12 MP Ultravidvenkel, 10 MP teleobjektiv Frontkamera: 12 MP 12 MP

Mobiltelefonene i Samsung Galaxy S23-familien. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Design

Designet er blitt enklere og renere

Førsteklasses utseende, følelse og materialer

Flott oppgradering med Gorilla Glass

Samsung har gjort en rekke designmessige endringer som gjør at Galaxy S23-serien beveger seg litt bort fra Galaxy-arven.

For både 6,6-tommeren Galaxy S23 Plus og den mindre Galaxy S23 innebærer det at den karakteristiske, forhøyede innrammingen av kameraene på baksiden er borte. Nå ligger alle de tre objektivene fritt oppe i venstre hjørne av baksiden i børstet Gorilla Victus 2. Fronten beskyttes forresten av polert Gorilla Victus 2.

Utseendet er rent og elegant, men telefonen har kanskje mistet noe av sitt individuelle preg. For sikkerhets skyld har Samsung plantet en godt synlig logo på baksiden.

Til tross for at noe Armor Aluminum er fjernet, er dimensjonene til Galaxy S23 Plus nesten identiske med dem til Galaxy S22 Plus. Dens 76,2 x 157,73 x 7,62 mm og 195 gram ligger godt i hånden. Den er noe større enn iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane), men en tanke mindre enn den 6,7-tommers iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane). Det avrundede metallbåndet som omgir kanten kjennes kjølig og behagelig.

Det er også gjort noen flere små designmessige forandringer. På-knappen og volumknappene er flyttet litt nedover langs kanten, kanskje fordi det gjør dem enklere å nå, og noen antennebånd er flyttet på. Høyttaleråpningen på nedre kant er blitt litt større. De befinner seg ved siden av USB-C-porten, mikrofonåpningene og SIM-sporet.

Enkelte av bestanddelene i denne mobilen er fremstilt av resirkulerte materialer. Det omfatter volumknappene og på-knappen, samt høyttalerristen øverst på skjermen. Dessuten gjør det benyttede Gorilla Glass Victus 2 bruk av 22 % resirkulerte materialer. Noe av mobilens emballasje stammer også fra gjenbrukte materialer, og det samme gjelder plastbeskyttelsen man trekker av skjermen når man tar mobilen i bruk.

Du kan velge mellom flere flotte fargevalører. Standardfargene er bomull, svart, lilla og grønn, men i tråd med nåtidens trender finnes det også mer eksklusive fargevarianter, som grafitt og lime. Sistnevnte er bare tilgjengelige via Samsung.com (Åpnes i ny fane).

Alle de tre modellene i S23-serien er IP68-klassifisert, noe som innebærer at de tåler å mistes i vann eller å rulle seg i skitt.

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23 Plus med bakside i Gorilla Glass Victus 2. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus – skjerm. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus – nedre kant. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus – side. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Skjerm

Som med mye av Galaxy S23-serien ellers, er heller ikke den flotte AMOLED-skjermen veldig forandret siden forrige generasjon.

Skjermen til Samsung Galaxy S23 Plus er på 6,6 tommer. Den er stor, lyssterk og velresponderende. Den adaptive oppdateringsfrekvensen justerer seg etter hva du gjør, og den kan nå ned i 48 Hz. Dette gan jevne bevegelser i skrollingen og silkemyke actionsekvenser i materiale på YouTube.

Mobilen støtter fremdeles en berøringssamplingsfrekvens på 240 Hz, noe som gir god respons i gaming.

Skjermen til Samsung Galaxy S23 Plus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi prøvde oss med å slå av den adaptive oppdateringsfrekvensen og merket med én gang hvor annerledes skrollingen tok seg ut.

Skjermen en meget velresponderende og lyssterk. Den har en maksimal lysstyrke på 1750 nits, men skjermen vil vanligvis legge seg på rundt 1200.

Telefonens adaptive lysstyrke har nå fått flere trinn, slik at den bedre kan justere seg til ulike visningsomgivelser. Dette vil det nok ta litt tid å oppdage effekten av.

Samsung Galaxy S23 – skjerminnstillinger. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Kameraer

Samsung Galaxy S23 Plus – kameraoppsett. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

På grunn av at innramminge av kameraoppsettet er fjernet, ser hvert kameraobjektiv noe større ut. Likevel er det stort sett snakk om den samme maskinvaren som på Galaxy S22 og S22 Plus. Den store forskjellen i opptak av foto og video skyldes arbeidet som legges ned av prosessorbrikken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Dette er de tre hovedkameraene:

50 MP ƒ1.8 hovedobjektiv med OIS og 85-graders synsfelt

12 MP, ƒ2.2 ultravidvinkel med 120-graders synsfelt

10 MP ƒ2.4 teleobjektiv (3x) med OIS og 36-graders synsfelt

Det er synd at Galaxy S23 og S23 Plus ikke har arvet kameraoppsettet fra Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane), med 108 MP-sensor og fantastisk 100x zoom. Likevel er ikke dette kameraoppsettet, med oppgradert bildesensor og bildebehandling, noe å fnyse av.

Vi tok en rekke bilder under kontrollerte forhold i et studio, med testing av hovedobjektiv, ultravidvinkel og teleobjektiv, der vi kjørte 30x Space Zoom til bunns. Ale de tre kameraene viste god ytelse, og de oppleves som bedre enn på S22 og S22 Plus.

Både definisjon og fargepresisjon var glimrende. Sensoren på 50 MP samler som standard pikslene i et forhold på 4,5 til 1. Vi testet også noen bilder med pikselgrupperingen deaktivert. Både det å ta og behandle bildene tok lengre tid enn ventet, men det er uansett ikke denne modusen folk vil bruke oftest. Men når man ført tar bilder på 50 MP, viser de seg å være veldig detaljerte.

Image 1 of 6 Samsung Galaxy S23 Plus – hovedkamera. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus – teleobjektiv. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 10x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 20x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 30x space zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus selfiekamera. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung lover forbedret «Nightography». Dette ga vi en liten prøve ved å legge et tykt teppe over en kurv med kunstige sitroner og ta noen bilder der. Med tanke på disse betingelsene, gjorde Galaxy S23 Plus en god jobb.

Foran finner man et nytt kamera på 12 MP. Dette er en oppgradering som gjelder hele S23-serien. Vi tok noen selfier både i standardmodus og portrettmodus. I begge tilfeller ble detaljnivået meget godt. Så godt at det kan avsløre hvor lenge siden det er man har tatt en ansiktsbehandling eller besøkt tannlegen.

Samsung Galaxy S23 Plus – bilde tatt ved svak belysning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Ytelse og lyd

Ytelse i toppklasse

Kjapp og silkemyk samhandling

Samsung Galaxy S23-serien er er privilegert, ettersom den ikke bare får det beste Qualcomm har skapt for mobiltelefoner, men den har til og med fått en forbedret utgave.

Samsung Galaxy S23 Plus og dens søsken kjører Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Den har enda større kraft å by på, ettersom prosessoren er overklokket til 3,36 GHz (opp fra 3,2 GHz). Det er utrolig mye kraft i en liten mobiltelefon.

Uansett hvilke oppgaver vi satte denne mobilen til, opplevdes den som velresponderende og fløyelsmyk. S23 Plus har et bedre kjølesystem enn S23, men heller ikke med den mindre modellen opplevde vi problemer med oppheting.

Vi så traileren for den nye Dungeons and Dragons-filmen på Samsung Galaxy S23. Det tok seg veldig flott ut, og høyttalerne avga høy og hvass lys (men ikke med veldig mye bass, naturligvis). Så vekslet vi over til Dolby Atmos, som økte klarheten en smule.

Alle Galaxy S23-mobilene støtter 5G, og de har dessuten fremdeles et fysisk SIM-spor.

Dessverre har ingen av modellene i S23-serien muligheter for satellittoppkobling. Dette er ganske overraskende, med tanke på at både S23 og S23 Plus parer den spesiallagde prosessorbrikken Snapdragon 8 Gen 2 med det satellittkompatible 5G-modemet X70. Det kan bety at Samsung vil komme med denne funksjonaliteten senere i år. Det har de imidlertid ikke sagt noe om ennå.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Programvare

Hele Samsung Galaxy S23-serien leveres med Android 13 med Samsungs One UI 5.1 lagt over. Samsung lover oss fire år med programvareoppgraderinger samt fem års sikkerhetsoppdateringer.

Generelt er opplevelsen av brukergrensesnittet velkjent, og det er stort sett uforandret fra S22-serien. Men Samsung har kommet med et knippe programvareegenskaper sammen med S23-serien. Dette omfatter bedre Samsung Notes-funksjoner (blant annet for samarbeid), muligheten til å se ting sammen i Google Meet samt for bedre sikkerhetsfunksjoner. Du kan for eksempel sette telefonen i vedlikeholdsmodus Maintenance Mode, slik at alle dataene beskyttes når det gjøres arbeid med mobilen.

Samsung Galaxy S23 (til venstre) og Samsung Galaxy S23 Plus (til høyre). (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus: Batteritid

En av grunnene til å skaffe seg en ny mobil, er større batteri. Galaxy S23 har et batteri på 4700 mAh, altså 200 mAh større enn i Galaxy S22 Plus og 800 mAh større enn i Galaxy S23.

I tillegg har man en kraftigere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-brikke, som også burde være mer energieffektiv. Det burde øke batteritiden sammenlignet med S22 Plus.

Mobilen støtter kablet hurtiglading på 45 W. Her får man også trådløs og reversert trådløs lading.

Samsung Galaxy S23 Plus liggende på noen kunstige sitroner. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alt i alt er Samsung Galaxy S23 Plus en elegant og imponerende konstruert mobiltelefon som byr på super ytelse og kameraer av høy kvalitet, støttet av en imponerende prosessorbrikke.

Samsung Galaxy S23 Plus: Du kan også vurdere