Førsteinntrykk: iPhone 14

Apple iPhone 14 er en flaggskiptelefon som klamrer seg til et velbrukt og aldrende design og kommer med noen teknologiske forbedringer. Her får man blant annet et kraftigere kameraoppsett med TrueDepth, kollisjonsdeteksjon, satellittkommunikasjon, noe som skiller den fra mer budsjettorienterte mobiltelefoner.

Apples iPhone 14 er i det store og hele en trygg oppgradering for brukere som allerede setter pris på iPhone 13 (opens in new tab). Den holder seg til det som er blitt et ikonisk design, og overraskende nok også fjorårets A15 Bionic-brikke (som tross alt er en temmelig kraftig sak), men oppjusteringene er vel ikke store nok til at Apple holder følge med de tøffeste konkurrentene.

Det vi har fått nå, er for første gang på lenge, to klart adskilte iPhone-nivåer. I mangel på bedre begreper, kan vi kalle det ene «grunnleggende», og der finner vi iPhone 14 og iPhone 14 Plus, mens vi i «premiumklassen» finner iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max.

I 2021 fikk alle de nye iPhone-modellene den samme A15 Bionic-brikken. I år får iPhone 14 og 14 Plus A15 Bionic, mens iPhone 14 Pro og Pro Max får den nye A16 Bionic. Det er også verdt å merke seg at iPhone 13 mini (opens in new tab) ikke fikk noen arvtager, så den kan ha nådd slutten av sin kortvarige karriere.

(Image credit: Future)

iPhone 14 – pris og tilgjengelighet

Med tanke på hvor lik iPhone 14 er sin forgjenger iPhone 13, burde kanskje lanseringsprisen vært den samme. Men her i Norge har den gjort et sprang opp fra 9790 kroner til 10 990 kroner for modellen med 128 GB lagring. Den kan forhåndsbestilles fra fredag 9. september og finnes i butikkene fra 16. september.

(Image credit: Future)

Design, materialer og skjerm

(Image credit: Future)

Det er ikke noe galt med designet til iPhone 14. Den er nesten en kopi av iPhone 13, men den vil kunne slite litt ved sammenligning med de nye iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max. Begge de to sistnevnte kan skilte med nye Dynamic Island, en utskiftbar enhet som både rommer TrueDepth-modulen og skjerminformasjonen.

Om man ikke kjenner så godt til utformingen Apple først introduserte med iPhone 12 (opens in new tab), er den 6,1-tommers iPhone 14 en tynn skive med teknologi lagt i en sandwich mellom to luksuriøse glassflater, kanskje av typen Gorilla Glass Victus. Frontskjermen har fremdeles Ceramic Shield, som skulle by på ekstra beskyttelse.

Mobilen som måler 75,1 x 146,7 x 7,65 mm og veier 173 gram holdes sammen med et glatt aluminiumsbånd. Knappenes plassering, mikrofonen og høyttalerristene er uforandret fra iPhone 13. Nå har man fått en større på-/dvale-/Siri-knapp på høyre side og glidebryteren (stilleknappen) og volumknappene under til venstre.

Mellom høyttalerristen og mikrofonhullene nederst, finner vi det som kan være Lightning-portens svanesang. Selv om Apple er under press fra EU (opens in new tab) for å endre portene på sine enheter til USB-C innen 2024, har de holdt seg til Lightning med denne modellen. Det vil glede alle de gamle kablene dine.

Dette er den første utgaven av iPhone som kvitter seg med det fysiske SIM-sporet til fordel for et eSIM-system. Det er rart å se en mobiltelefon som ikke har det lett gjengkjennelige panelet og det lille hullet som passer til spesialverktøyet som åpner SIM-sporet.

På baksiden finner man en nærmest kvadratisk kamerablokk som virker uforandret fra iPhone 13. Her er det to 12 MP-kameraer, der det ene har vidvinkel og det andre ultravidvinkel.

Ettersom så mye er ved det gamle, er antagelig det designmessig mest spennende med denne utgaven av iPhone at Apple har kommet med den utrolig lekre fargevarianten lilla. Lilla er virkelig årets dingsefarge, og Apple har med dette valget fulgt i fotsporene til Samsung, som kom med sin Bora Purple med mobiltelefonene i Samsung Galaxy S 22 (opens in new tab)-serien, Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) og Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab).

Apple har beholdt den 6,1-tommers Super Retina XDR-skjermen fra iPhone 13 temmelig intakt på iPhone 14. Den har fortsatt en oppløsning på 2532 x 1170 med 460 piksler per tomme, og ja, den har fremdeles skjermhakket. Det ledsages av en oppgradert TrueDepth-modul som rommer alle AR-sensorene og fremdeles et kamera på 12 MP.

Kameraer og batteritid

På Apples iPhone 14 får du i alt tre kameraer, nemlig en vidvinkel og en ultravidvinkel, begge på 12 MP, på baksiden. Foran finner du et TrueDepth-kamera på 12 MP.

Apple forteller oss at de har oppgradert hovedkameraet med en større blenderåpning på ƒ/1.5 og større piksler på 1.9 µm, noe som skal gi bedre ytelse ved svak belysning. Vidvinkelkameraet på 12 MP virker uforandret, men TrueDepth-kameraet foran har fått støtte for autofokus.

Selv om vi bare fikk noen få minutter i demorommet med mobilen, fikk vi fotografert med alle objektivene og bildene så bra ut. Vi trenger uansett mer tid med dem. Men vi opplevde likevel nytteverdien av TrueDepth-kameraets autofokus.

Det er også kommet noen nye kameramodi. Cinematic Mode kan nå gjøre opptak i 4K ved 30 fps og 4K ved 24 fps. Det er også innført en helt ny Action Mode, en slags elektronisk slingrebøyle (gimbal) som jevner ut ustø videoopptak ved å gjøre smarte beskjæringer på farten. Tanken er god, men du mister mye av omgivelsene i opptaket.

Apple snakker aldri om batteristørrelsen, men de har fortalt at iPhone 14 har den beste batteritiden av alle iPhone-modellene som er kommet så langt. Vi får anta at dette innebærer en batteritid på minst 15 timer, men det kan også bety at du kan få et helt døgn eller enda mer med videoavspilling. Dette må naturligvis testes grundig.

Telefonen støtter fremdeles trådløs MagSafe-lading, men det later ikke til at ladehastigheten har økt.

Programvare og ytelse

iPhone 14 kjører Apples ett år gamle A15 Bionic-brikke. Det er litt frustrerende å ikke få det nyeste silisiumet her, men samtidig er A15 Bionic fremdeles en bransjeledende prosessorbrikke for mobiler. Med 6-kjerners prosessor og 5-kjerners skjermkort er den ingen sinke når det gjelder ytelse innenfor en lang rekke oppgaver. Vi fikk testet litt gaming på iPhone 14, og det tok seg naturligvis smidig og flott ut.

Apple har kommet med et bedre system for temperaturhåndtering i iPhone 14 og 14 Plus. Dette kan gi bedret ytelse og batterivarighet, men her må det ytelsestester til for å konkludere.

Det er kommet noen spennende nye egenskaper med iPhone 14-serien som også er med her, med basismodellen iPhone 14, nemlig tilgang til nødsamtaler via satellitt og kollisjonsdeteksjon.

Forutsetningene for satellittkommunikasjon er innebygget i mobilen. Slik Apple beskrev det, benytter de telefonens eksisterende antenner og noen kraftige algoritmer for å håndtere det som ofte er en tilkobling med lav båndbredde (du må være utendørs og under åpen himmel). Den komprimerer tekstmeldinger og benytter noen enkle grep for å gjøre det mulig for deg å kommunisere det aller viktigste. Denne tjenesten begynner som en gratis smaksprøve, men med tiden må du betale for den. Det er ikke sagt noe om prisen.

Deteksjon av kollisjoner, som man også får med Apple Watch 8, vet når bilen din har kollidert og kan raskt formidle hva som har skjedd. Det er sikkert mange som vil prøve å lure denne deteksjonen.

Vi vet ennå ikke helt hvordan dette fungerer i praksis og det kan godt hende vi vil slite med å simulere en kollisjon eller en situasjon der vi trenger satellittkommunikasjon (som man skal finne i Finn-appen).

Noe vi imidlertid har fått et langt bedre grep om, er hvordan programvaren og grensesnittet arter seg. Mange av oss har kjørt den offentlige betaversjonen av iOS 16 (opens in new tab) i noen måneder nå. Selv om ingen vil ha vanskeligheter med å gjenkjenne særpreget til et iOS, er det kommet flere vesentlige oppgraderinger.

Den viktigste er den nye låseskjermen (opens in new tab). Den er det første du ser når du vekker mobilen (eller den var det, før alltid-på-skjermen kom), og låseskjermen er som et slags visittkort, ettersom den bærer og kommuniserer ditt personlige preg.

Takket være nye typesnitt og størrelser er utseende blitt dristigere. Det at du kan legge en del av bildet over klokkeslettet gir en slående virkning. Det er også kommet mer bruksverdi i låseskjermen, på grunn av de nye widgetene som kan brukertilpasses.

Eiere av nye iPhone 14 vil finne redesignede varlser (aldri mer trafikkork på låseskjermen) og muligheten for å gjøre bruk av flere låseskjermen med ulike tilknyttede fokusmodi.

Der kan du ha kart med flere markerte punkter, redigering og mottak av tekstmeldinger etter at de er sendt og innhenting av personer fra bilder, slik at de kan legges inn i apper og meldinger.

Det er mye å bli kjent med i denne nye plattformen, og dette kan utgjøre en grunnleggende endring i hvordan du bruker din iPhone 14. På enheten vi fikk å leke oss med, tok den nye låseskjermen seg temmelig flott ut.

Hele iPhone 14-rekken støtter forresten 5G, noe som er blitt langt mer nyttig, nå som nærmest hele landet har 5G-støtte.

Tidlig vurdering

selv om iPhone 14 ikke representerer noe byks fremover, tar den seg godt ut og kjennes god å bruke. Men det kan hende det bare er de nye fargene (og det manglende SIM-sporet) som gjør at man ser forskjell på denne mobilen og iPhone 13. Vi fikk prøve oss på en fin, babyblå variant.

iPhone 14 er marginalt kraftigere enn forgjengeren, i det minste er noen av objektivene det, og den har nok litt hvassere ytelse enn flere nye Android-modeller. Men det blir vanskelig å ta for seg en iPhone 14 uten å kaste et grådig blikk mot den nye stallkollegene iPhone 14 Pro og Pro Max, med rene skjermer uten skjermhakk og kameraer på 48 MP.