Førsteinntrykk: iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Plus er et kjærkomment alternativ til iPhone 14, med stor skjerm. Akkurat som basismodellen, har iPhone 14 Plus fremdeles skjermhakket – og med unntak av skjermstørrelsen og batterikapasiteten er den identisk med iPhone 14. Men med denne telefonen kan du virkeliggjøre drømmen om en iPhone med stor skjerm uten å ruinere deg fullstendig. Dermed har man fått et flott alternativ til Pro Max.

iPhone 14 Plus ble avduket av Apple på Steve Jobs Theater i California på onsdag 7. september, er på mange måter en hyllest til iPhone-modellenes opprinnelige Plus-epoke.

Da Apple lanserte iPhone 6 (opens in new tab), var det første gang de også kom med en variant med større skjerm, nemlig iPhone 6 Plus (opens in new tab). Akkurat som den gangen, er iPhone 14 Plus egentlig bare en iPhone 14 (opens in new tab), men med en 6,7-tommers Super Retina XDR-skjerm i stedet for en tilsvarende skjerm på 6,1". Men det du ikke får, er en rekke tilleggsfunksjoner, noe du vil få med iPhone 14 Pro Max.

Underveis hadde nemlig Apple endret strategi, slik at de store skjermene var forbeholdt de mer avansert Pro-mobilene. Dermed ble alle Apple-entusiastene som ønsket seg en større skjerm tvunget ut i et kostbart landskap.

Og endelig, med iPhone 14 Plus, kan vi endelig kose oss med en stor skjerm igjen uten å bli ruinert.

iPhone 14 Plus har beholdt skjermhakket (Image credit: Future)

iPhone 14 Plus – pris og tilgjengelighet

Det er ganske flott å kunne få en iPhone på 6,7 tommer som bare er 1500 kroner dyrere enn basisvarianten på 6,1". iPhone 14 Plus har en veiledende startpris på 12 490 kroner for basismodellen med lagringsplass på 128 GB.

Den kan forhåndsbestilles fra 9. september og leveres fra 9. oktober. Det er noen få uker etter iPhone 14 (opens in new tab).

Design, materialer og skjerm

iPhone 14 Plus har en tykkelse på 7,8 millimeter. (Image credit: Future)

Akkurat som med 6,1-tommeren iPhone 14, har iPhone 14 Plus hentet det meste sin designprofil fra iPhone 13 (opens in new tab). Den minner også en god del om iPhone 13 Pro Max (opens in new tab), i hvert fall når vi ser på størrelsen. Men når det gjelder materialvalget, er den forankret i basismodellen iPhone 14. I stedet for rustfritt stål, er det valgt aluminium i rammen. Glasset på forsiden og baksiden er kanskje ikke Gorilla Glass, og den nye lekre lillafargen mangler.

Alt ved dette chassiset skriker basismodell: Det flate metallbåndet som omgir glasset, på-/dvale-/Siri-knappen på den ene siden og volumparet på den andre.

Ved håndtering av iPhone 14 Plus, merket vi at tross størrelsen på 160,8 x 78,1 x 7,8 mm, oppleves den som vesentlig lettere enn en iPhone 13 Pro Max av samme størrelse. Det viser seg da også at den bare veier 203 gram, mot 13 Pro Max på 240 gram.

iPhone 14 og 14 Plus har en ny Action-modus som opptrer som en digital slingrebøyle (gimbal) for ustødig filming. (Image credit: Future)

På de amerikanske modellene har Apple kvittet seg med SIM-sporet. Fraværet av det lille panelet er merkbart, slik at den ene lange kanten virker renere enn før.

Det er litt rat å se en så stor iPhone med bare to kameraer, men det kvadratiske oppsettet kler basismodellen iPhone 14 langt bedre. De to objektivene er begge på 12 MP, og er henholdsvis vidvinkel og ultravidvinkel. Hvis du vil ha zoom eller flere megapiksler, er det Pro du skal velge.

Foran finner du den 6,7 tommer store Super Retina XDR-skjermen med en oppløsning på 2778 x 1284 piksler og 458 piksler per tomme. Dette er ikke en høyere oppløsning enn på iPhone 14, bare større plass til flere piksler. Skjermen har ikke variabel oppdateringsfrekvens eller alltid-på-skjerm, noe du får med nye iPhone 14 Pro. Og det er synd, ettersom også de rimeligere modellene med stor skjerm kunne hatt godt av batterisparingen man får med variabel oppdateringsfrekvens og brukervennligheten man får med en alltid-på-skjerm.

Og øverst på skjermen er altså det beryktede skjermhakket. Det ser faktisk litt mindre ut på denne store skjermen. I selfiekameraet det rommer finner man AR-sensorer og et TrueDepth-kamera på 12 MP.

Plus-utgaven har et batteri som skal holde det gående lenger. (Image credit: Future)

Kameraer og batteritid

På baksiden av iPhone 14 Plus finner man akkurat det samme kameraoppsettet med to objektiver som på iPhone 14. Dette er en vidvinkel og en ultravidvinkel, begge på 12 MP.

Akkurat som med iPhone 14, har iPhone 14 Plus et hovedkamera som er en oppgradering av vidvinkelen på 12 MP i iPhone 13. Det har en blenderåpning på ƒ/1.5 og støttes av større sensorer og piksler på 1.9 µm. Det skulle gi bedre ytelse ved svak belysning.

I denne omgang fikk vi bare noen minutter med telefonen. Vi fikk likevel tatt noen bilder med de to kameraene på baksiden. Bildene ble flotte. I tillegg fikk vi oppleve det nye TrueDepth-kameraet på 12 MP i praksis, og det kan helt sikkert gi deg selfier av høy kvalitet.

Der nye iPhone 14 skal ha en batteritid på rundt 20 timer, skal den større iPhone 14 Plus klare 26 timer med videoavspilling. Det lønner seg tydeligvis med en større mobiltelefon.

Dette er naturligvis lovnader om batteriets kondisjon. Vi må teste mobilen grundig for å kunne avgjøre i hvilken grad disse påstandene stemmer.

(Image credit: Future)

Selv om mye er ved det gamle med iPhone 14 Plus, er det et par funksjoner basismodellene har fått låne av sine mer avanserte søsken, nemlig kollisjonsdeteksjon og nød-SOS via satellitt.

Kollisjonsdeteksjon er akkurat hva det lyder som. iPhone 14 Plus kan oppdage om du er involvert i en bilulykke og hjelpe deg med å kontakte nødetatene.

For å få til den omtalte satellittkommunikasjonen, benyttes antennene iPhone 14 Plus til å opprette forbindelse med satellitter i bane i nødsituasjoner, som hvis man har gått seg vill i fjellheimen og ikke har mobildekning. Apple har jobbet med å redusere båndbreddekravet til tekstmeldinger, slik at de kan klemmes gjennom satellittenes marginale kommunikasjonskanal. Du må befinne deg utendørs og under åpen himmel for at dette skal kunne fungere. Tjenesten er gratis i starten, men med tiden vil man måtte betale en avgift, kanskje månedlig, for at den skal være tilgjengelig. Her har Apple vært sparsomme med detaljene.

Programvare og ytelse

(Image credit: Future)

Kraftens kjerne er Apples ett år gamle prosessorbrikke A15 Bionic. Det er akkurat den samme brikken som drev hele Apples iPhone 13-serie. Men i år har Apple gjort det litt annerledes. De har brutt opp kolleksjonen i to grupper, der basismodellene får litt svakere ytelse enn du trolig vil få fra den nye A16 Bionic i iPhone 14 Pro-modellene.

A15 Bionic er fremdeles en glimrende prosessorbrikke, men den er ikke Apples beste eller nyeste mobilsilisium. Som resten av iPhone 14-serien, leveres iPhone 14 Plus med operativsystemet iOS 16.

Vi har kjørt den offentlige betaversjonen av iOS 16 (opens in new tab) i månedsvis, og liker den svært godt. Den er ikke et fullstendig redesign, men det har en del store forandringer å by på.

Den største forandringen finner man i den nye låseskjermen (opens in new tab). Takket være nye typesnitt og størrelser er utseende blitt dristigere. Det at du kan legge en del av bildet over klokkeslettet gir en slående virkning. Det er også kommet mer bruksverdi i låseskjermen, på grunn av de nye widgetene som kan brukertilpasses.

Der kan du ha kart med flere markerte punkter, redigering og mottak av tekstmeldinger etter at de er sendt og innhenting av personer fra bilder, slik at de kan legges inn i apper og meldinger. Apple har klart å gi iOS 16 en solid oppfriskning, samtidig som det er lett gjenkjennelig.

Den 6,7 tommer store skjermen viser seg å være en ypperlig lekegrind for det nye grensesnittet. Det er så god plass, og særlig den oppdaterte låseskjermen tar seg vakker ut.

Tidlig vurdering

Apples iPhone 14 Plus er en stor, nyttig og ganske kraftig mobiltelefon som gir deg god boltreplass på skjermen til en relativt rimelig penge for helt nye brukere av iPhone. Med bare to kameraer på baksiden – og ingen zoom, alltid-på-skjerm eller variabel oppdateringsfrekvens – og aluminium i stedet for rustfritt stål. et ikke dette den lekreste store iPhone-modellen, men til denne prisen og med så solid batteritid kan den kanskje bli en av de mest populære.