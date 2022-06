iOS 16: Ny låseskjerm, oppgradert Meldinger-app og mye mer

Apple avslørte nye iOS 16 under WWDC 2022, det seneste operativsystemet til iPhone, oppfølgeren til iOS 15.



Den nye OS-versjonen inneholder blant annet en rekke forbedringer i mange apper, en helt ny Hjem-app og forbedrede funksjoner for å holde styr på personvern. Med på lasset får man også en helt ny låseskjerm, med nye fonter, farger og temaer.



Apple har allerede bekreftet at den åpne betaversjonen vil være mulig å teste fra og med juli, og at selve lanseringen vil finne sted senere i 2022 på iPhone 8 og senere modeller.

Seneste nytt iOS 16 er offisielt, kommer senere i 2022.

iOS 16: Rett på sak

Hva er det? Den neste store iOS-oppdateringen

Den neste store iOS-oppdateringen Når blir det lansert? Sent i 2022, men en åpen beta finner sted i juli

Sent i 2022, men en åpen beta finner sted i juli Hvor mye koster det? Det er gratis

Lanseringsdato

Apple har bekreftet at iOS 16 blir lansert sent i 2022 (antakeligvis rundt samme tid som iPhone 14), og at den åpne betaversjonen vil kunne testes av iPhone-brukere fra og med juli.

Hvilke iPhone-modeller støtter iOS 16?

Alle med en iPhone 8-modell, eller senere, vil kunne oppdatere mobilen sin til iOS 16. Det vil med andre ord si at om du sitter med en iPhone 7 eller eldre, så er iOS 15 siste stopp.

Funksjoner

(Image credit: TechRadar)

Du vil kunne skreddersy låseskjermen din ved å holde fingeren på et hvilket som helst område, for så å velge forandringer i font, stiler, farger, plassering av innhold, og så videre.



Du kan også legge til informasjon fra widgets, hvilket ligner litt på såkalte complications fra Apple Watch. Små vinduer med tettpakket informasjon.

Tim Cook on stage at WWDC (Image credit: TechRadar)

Varsler har også blitt bedre. Låseskjermen blir ikke lenger dekt av små varselvinduer som ligger ved siden av hverandre, men blir snarere introdusert under hverandre, som et rullende hjul. Du kan også velge å gjemme varsler helt.



En ny funksjon ved navn Live Activities gjør at utviklere kan lage egne widgets med mer spesialiserte funksjoner, og som kan ekspanderes til å bruke hele skjermen (uten at man trenger å låse opp telefonen.)



Apples Focus-funksjon vil også være å finne på låseskjermen. Siden det nå er såpass lett å skifte bakgrunnsbilde og tema, vil man kunne knytte en fokus-tilstand til hver enkelt låseskjerm. La oss si at du har en låseskjerm som er knyttet til jobb-tilstanden. Her kan du for eksempel ha en kalender-widget og en liste over gjøremål, som du enkelt kan skifte ut når arbeidsdagen er over.



Du kan også konfigurere hjemskjermen din etter hvilken låseskjerm du bruker, og med såkalte Focus filters kan du til og med blokkere innhold som ikke passer til tilstanden du befinner deg i. Apple bruker fane-grupper i Safari, meldinger, e-poster og kalendere som eksempler. I praksis virker dette som et sett brukere på telefonen din, og om du tar deg tiden til å konfigurere det hele, vil man kunne organisere et strengere skille mellom for eksempel jobb og fritid.

(Image credit: Apple)

Messages (Meldinger)

(Image credit: Apple)

Apple har også tatt seg tid til å legge til nye funksjoner i Meldinger-appen. Hvis man er av typen som angrer seg rett etter man har sendt en melding kan man nå trekke tilbake meldingen (hvis man er kjapp nok på labben) – si at man plutselig oppdager en feil, eller at meldingen var adressert til feil person. Merk at dette kun fungerer om man sender fra iPhone til iPhone.



SharePlay er også på vei til appen, så nå kan man for eksempel spille av en film i Disney+ og dele en lenke til det man driver med med andre i Meldinger.



Diktering er ikke lenger en ren online-funksjon, så nå er dikteringen langt mer responsiv.

(Image credit: TechRadar)

Live Text (eller Tekst i objektivet, som Apple har valgt å kalle det på norsk) har også fått en del forbedringer. Nå kan du klippe og lime inn tekst direkte i videoer, i tillegg til å kopiere tekst når man oversetter en video.

Tilgjengelighet

Apple snakket om det allerede i mai, men nå er det altså bekreftet at funksjoner for tilgjengelighet kommer til iOS 16. Det er snakk om alt fra justering av tekststørrelse, høreapparater som er tilpasset iPhone, opplesing av innhold, detektering av dører, live-teksting i FaceTime med mer.

Wallet (Lommebok)

(Image credit: TechRadar)

Wallet (Lommebok) har fått bedre personvernordninger og ID-verifisering er nå mulig i tredjepartsapper.



Såkalt tap to pay vil også være mulig med iPhone-modeller som kjører iOS 16, og krever ingen spesialisert maskinvare for å brukes.



Apple introduserer også Apple Pay Later, som deler betalinger opp i tre, noe man kan holde styr på inne i Lommebok-appen.



Man får også tilgang til sporingsmuligheter, slik at man kan få den seneste informasjonen om hvor pakken din befinner seg.

Maps (Kart)

(Image credit: Apple)

Maps (Kart) vil endelig kunne lagre utflukter i selve appen. Disse kan sendes fra en Mac- eller iPad-enhet.



Når man er på reise kan man spørre Siri om å legge til en ny destinasjon, uten å måtte røre telefonen, i fall man plutselig kommer på at man må innom Apoteket før det stenger, eller lignende.



Look Around, Apples variant av Google Street View, kan nå også tas i bruk av tredjepartsapper.

Sport

(Image credit: TechRadar)

iOS 16 blir spekket med sport og idrett. Apple News og TV-appen vil få kamprogrammer, tabeller og liveoppdateringer av stillinger enkelt tilgjengelig, også via widgets i den nye låseskjermen.

Family Sharing (Familiedeling)

(Image credit: TechRadar)

Dette er en funksjon som ble introdusert allerede i iOS 9, og som gjør at du og familien din kan konto i ulike tjenester som Apple Music, Apple TV+, dele bilder videoer og holde kontroll på forskjellige kjøp.



Med iOS 16 blir det enklere å konfigurere tjenester slik at barna dine kun har tilgang til innhold som passer deres aldersgrupper, samt enklere styring av tidsbruk. Det er også mulig å bruke såkalt quick start med iPad. Fører man en iPhone nære nettbrettet vil alle innstillingene du har satt opp overføres til iPad-enheten.



Du kan også respondere på Screen Time (Skjermtid)-forespørsler i Meldinger.



Med på lasset får man også en såkalt Family Checklist, som skal gjøre det enklere å holde styr på hvorvidt alt innholdet barna dine utsettes for er trygt.

iCloud Shared Photo Library er noe mange har ventet på, en funksjon der man kan dele innhold med opptil fem andre personer. Du kan enten dele alt innholdet, eller spesifikke fotografier. Det kan for eksempel være snakk om fotografier med emneknagger knyttet til deg og familien din, eller innhold fra spesifikke datoer.



Man får også en del andre fiffige funksjoner, som for eksempel muligheten til å skrive inn tekst, kommentarer og legge til filtre i allerede eksisterende fotografier. Slikt kan være artig å dele med andre.

Safety Check

Nytt i iOS 16 er en funksjon som kan hjelpe alle som plutselig blir nervøse for at noen har tilgang til innhold de ikke skal ha. Her kan brukere få oversikt over hvem som har tilgang til hva, og raskt og enkelt fjerne tilgang.



Du kan også velge ikke å dele hvor du befinner deg og ta kontroll over tilgangen til meldingene dine.

Home (Hjem)

(Image credit: TechRadar)

Et partnerskap med Matter er på trappene, og Hjem-appen får også et nytt design, med større oversikt over rommene og smarthus-dingsene dine.



Du kan nå se alle rommene dine fra ett og samme sted i appen, i tillegg får du kategorier for for eksempel lys, inneklima, sikkerhet og så videre.



Trykker du på en kategori får du opp en mer detaljert statusskjerm. Her kan du for eksempel se videostrømmen fra opptil fire kameraer samtidig.



Tiles blir også oppgradert, der man enklere kan se hvilket lys som befinner seg hvor (og hva slags lys det er.)

Spatial Audio (Romlig lyd)

Du kan bruke True Depth Camera til å skreddersy en Spatial Audio (Romlig lyd)-profil på dine AirPods Pro eller AirPods Max. Dette vil i praksis si at du kan ta bilder av øret ditt og lage en spesialisert profil som passer perfekt for deg.

Fitness

(Image credit: Future)

Hvis du ikke har en Apple Watch, så er ikke det noe problem. Appen vil uansett være tilgjengelig, og bruke bevegelsessensorene i telefonen din til å holde styr på ganghastighet og andre mer generelle helsedata.



Det betyr også at du kan gjøre unna de tre ringene kun ved hjelp av iPhone.