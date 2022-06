Slik ser du Apple WWDC 2022: Få med deg alle annonseringene fra Cupertino

WWDC 2022 er rett rundt hjørnet, og den store attraksjonen er selvfølgelig hovedinnlegget med Apple-sjef Tim Cook i spissen den 6. juni 2022. Vi dekker det hele med alt nytt fra Cupertino, hvor du kan strømme arrangementet og analyser og artikler om alt som annonseres.



Dette blir det første fysiske Apple-arrangementet siden 2019 (selv om antallet publikummere kommer til å være begrenset), og det hele sendes fra Steve Jobs Theater i Apple Park, Cupertino, California. Forrige gang Cook inntok scenen, under WWDC 2020, ble hovedinnlegget utført til tom sal. To år senere er tilstandene noe mer normale, så nå vil alle klapp og hyl være reelle. Samtidig har Apple (og alle andre) fått god trening i å organisere helvirtuelle evenementer, så strømmen fra California kommer fortsatt til å være en finslepen affære.

WWDC 2022-hovedinnlegget starter klokken 19:00, og vi forventer at det hele kommer til å vare omlag halvannen time. Det kan likevel gå i svingene, eller dra ut til to timer, avhengig av hvor mye som blir annonsert. Vi ser for oss at dette blir en av de lengre variantene, gitt at både iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 8, tvOS 16 og kanskje til og med realityOS står på agendaen (der sistnevnte er Apples AR/VR-operativsystem, som det lenge har gått rykter om.)



Det kan også være at Apple har litt maskinvare å vise frem, som for eksempel nye MacBook Air, Mac mini eller kanskje en Mac Pro – for ikke å snakke om Apple M2-prosessoren og kanskje et par nye VR-briller, som vi naturlig nok regner med vil gå under navnet Apple VR.

Hvis du er ute etter å se WWDC 2022-hovedinnlegget live, så har du heldigvis mange valgmuligheter. Vi har samlet alle her, slik at det skal bli så enkelt som mulig for deg å velge etter dine preferanser. Det er bare å sette seg godt til rette, ta frem popkornet og la alle avsløringene skylle over deg sammen med oss i TechRadar.

Slik ser du Apple WWDC 2022-hovedinnlegget

Det finnes en del forskjellige måter å se Apples WWDC 2022-hovedinnlegg på.

Den enkleste måten å gjøre det på er å la fanen ligge oppe (eller bokmerke siden, om du fortsatt bruker slikt), slik at alt er klart til det hele braker løs den 6. juni klokken 19:00. Videostrømmen finner du i rubrikken nedenfor.



Vi kommer også til å lage egne artikler som tar for seg nyvinningene, så følg med i uken som kommer.

Du kan også gå til selve YouTube-siden og åpne opp WWDC 2022-strømmen (opens in new tab), her får du muligheter til å sette varsler (gitt at du er logget inn med Google-kontoen din.)

Du kan også ta turen til Apple Events (opens in new tab)-nettsiden, der du kan legge evenementet til i kalenderen din. I likhet med YouTube vil du varsles før hovedinnlegget starter, slik at du kan komme deg til Apple Events-siden og få med deg annonseringene live.

Apple kommer også til å lage en del oppstyr rundt hovedinnlegget på Apple TV-strømmeplattformen. Hvis du går inn på Apple TV-enheten din vil du finne tilgang til hovedinnlegget øverst i høyre i grensesnittet (i karusellen over ting du kan se live nå.) Slik kan man enkelt få med seg det hele på storskjerm.