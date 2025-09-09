Apples store lanseringsevent for iPhone 17 er over – og nå som støvet har lagt seg over en mengde kunngjøringer, er det på tide å oppsummere alle de store høydepunktene.

Som navnet på arrangementet «Awe Dropping» antydet, var det mange nyheter. Vi fikk fire nye iPhones, inkludert den lenge omtalte iPhone Air, pluss tre nye modeller for Apple Watch-fans, inkludert flaggskipet Apple Watch Ultra 3.

Med AirPods Pro 3 også vist frem på Apples store arrangement, er det mye å ta igjen – heldigvis har vi gjort alt det harde arbeidet og samlet alle høydepunktene på ett sted nedenfor...

1. iPhone ble akkurat tynnere

(Image credit: Apple)

Etter flere måneder med rykter er iPhone Air her og erstatter iPhone 16 Plus med et nytt tynt og lett design.

Og å, så tynn den er – bare 5,6 mm, noe som gjør den til den tynneste iPhonen noensinne.

Apple har heller ikke måttet inngå store kompromisser for å slanke den ned til den størrelsen; iPhone Air har den samme A19 Pro-brikken som iPhone 17 Pro, en 6,5-tommers skjerm med ProMotion, ett enkelt bakre kamera på 48 MP og et nytt 18 MP hovedkamera med Center Stage.

Når det gjelder batterilevetid, sier Apple bare at den varer «hele dagen» – men vi er ivrige etter å teste den påstanden selv.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Hvor mye vil du betale for denne slanke formfaktoren? iPhone Air starter på 14 990 kroner for basismodellen, som har 256 GB lagringsplass, men du kan oppgradere til 512 GB eller 1 TB hvis du har større lommebok.

Som med de andre iPhone 17-modellene vil den være tilgjengelig for forhåndsbestilling 12. september, og for kjøp i butikker 19. september.

Les mer: Alt du trenger å vite om iPhone Air

2. Og iPhone 17 Pro og Pro Max fikk også oppgraderinger

(Image credit: Apple)

Apple er veldig stolte av sine iPhones på Pro-nivå i år, med iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max som bringer tilsynelatende meningsfulle oppgraderinger på nesten alle områder.

Den mest åpenbare endringen er designet til de nye telefonene. Både iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max har en stor kamerablokk som går horisontalt over de respektive bakpanelene, som Apple kaller et «kameraplatå i full bredde».

Denne omjusterte modulen er viktig av to grunner: For det første har den tillatt Apple å introdusere et 48 MP telefotokamera, og for det andre har den frigjort plass til «det største batteriet noensinne i en iPhone».

Andre oppgraderinger for årets Pro-modeller inkluderer et kjølesystem for dampkammer og et A19 Pro-brikke, som begge vil hjelpe iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max med å leve opp til sin rangering som de beste iPhonene Apple noensinne har laget.

Prismessig ligger Pro på 15 990, og 17 990 kroner for Pro Max – noe dyrere enn de tidligere modellene. Men det finner også en 2TB-versjon av Pro Max, som koster 29 990 kroner, og som dermed er den dyreste iPhonen noensinne.

3. Mens basismodellen iPhone 17 ble kraftigere

(Image credit: Apple)

Apples nye basis-iPhone, iPhone 17, har en rekke oppgraderinger som kan gjøre den til et skikkelig generasjonssteg opp fra forgjengeren.

Naturligvis får du en kraftigere brikke i form av A19, men den brikken bidrar til å gi batteriet åtte timer ekstra videoavspilling.

Og batteritiden ser ikke ut til å lide av den endelige inkluderingen av en 120 Hz ProMotion-skjerm, med et belegg av Ceramic Shield 2-glass for å beskytte skjermen med høy oppdateringsfrekvens mot riper.

Det nye 48-megapiksel «Fusion»-kamerasystemet lar to bakre kameraer utgjøre hovedkamera, 2x optisk zoom med teleobjektiv, 48 MP ultravidvinkel og 1x makrofotografering. Hvis dette systemet gir imponerende bilder, kan det være det sette en vikrig standard.

Som prikken over i-en har ikke Apple økt prisen på standard iPhone, med en startpris på 11 990 kroner.

4. Center Stage har kommet på frontkameraet til iPhone 17

(Image credit: Apple)

Selfie-kameraer er kanskje ikke den mest glamorøse telefonfunksjonen, men Apple satset for fullt med dem i år – og ga alle sine nye iPhone-modeller frontkameraer med nye firkantede sensorer og praktiske Center Stage-triks.

Center Stage fungerer omtrent som sin Mac-ekvivalent, og holder deg automatisk midt i bildet under videosamtaler og zoomer ut hvis du tar en gruppeselfie. Den firkantede sensoren betyr også at du ikke trenger å snu iPhonen sidelengs for å ta en liggende selfie, da den bare kan bytte til det beste sideforholdet.

Naturligvis vil det være noe beskjæring involvert, men Apple har økt oppløsningen på frontkameraet til 18 MP for å kompensere. Det er en liten, men nyttig oppgradering av livskvaliteten for selfie-fans.

5. Men det er ingen tegn til den sagnomsuste iPhone Fold ennå.

(Image credit: Shutterstock / Wit Olszewski)

Andre teknologiselskaper er glade i å hinte om kommende enheter før de er klare for full avduking – og Apple viste faktisk frem Vision Pro seks måneder før lanseringen. Men dessverre var det ikke et hint om den lenge etterlengtede iPhone Fold og dagens Apple-arrangement.

Er den ekte? Når kommer den? Hvor mye vil den koste? Vi aner ikke mer nå enn vi visste 10 minutter før «Awe Dropping»-arrangementet.

Bortsett fra ... de nye iPhone Air-telefonene ser ut som den typen slanke telefoner du må lage hvis du skal lansere en slank, brettbar telefon i nær fremtid ... så følg med.

6. AirPods Pro 3 ser ut til å være en skikkelig oppgradering

(Image credit: Apple)

Våre 5 ting du trenger å vite om Apples helt nye AirPods Pro 3-funksjon er stedet å gå for å få hele oversikten, men kort fortalt: AirPods Pro 3 er her og gir Apples ishvite ørepropper Live Translation og pulsmåling.

Nevnte ørepropper er nå mindre enn før og har fem «skuminfuserte» ørepropper, selv om den nå tradisjonelle lanseringsprisen på 2 990 kroner fortsatt står seg.

Det hevdes også et det er kommet forbedringer av batteritiden, ANC og vanntetting, som nå er oppført som IP57. Noen skuffelser?

Ingen temperaturmåling ble nevnt og ingen IR-kameraer, men likevel ser Live Translation-funksjonen veldig interessant ut ...

Les mer: 5 ting du trenger å vite om Apples helt nye AirPods Pro 3

7. Apple Watch Ultra 3 fikk større skjerm

(Image credit: Apple)

Ja, Apple Watch Ultra 3 ser lik ut ved første øyekast som Ultra 2, men en ny OLED-skjerm med vidvinkel betyr en større skjerm og slankere rammer uten å endre størrelsen på dekselet, noe som gjør den til den største Apple Watch-skjermen hittil.

I likhet med Series 11 (nedenfor) tilbyr den 5G-mobiltilkobling, og nytt for Ultra er satellitt-nødmeldingsfunksjoner. Ultra 3 får også en batteritidsøkning, denne gangen fra 36 til 42 timer i smartklokkemodus.

Den får også alle de nye måleverktøyene, inkludert hypertensjon, søvnscore og watchOS 26s nye AI Workout Buddy.

8. Apple Watch Series 11 har fått 5G

(Image credit: Apple)

Apple Watch Series 11 fikk på sin side noen nye funksjoner.

Series 11 får 5G-tilkobling for LTE-modeller, muliggjort av en ny antennearkitektur og et ripebestandig keramisk skjermbelegg. I tillegg har den lenge ryktede LED-blodtrykksmålingsfunksjonen i form av hypertensjon kommet, og søvnsporing er forbedret med den nye søvnscoren.

Og til slutt, den mest fremtredende funksjonen: 24 timers batteritid betyr endelig en oppgradering fra de gamle, ynkelige 18 timene.

Prisene starter på 5 490 kroner for 42 mm-modellen med kun GPS, og stiger helt opp til 7 090 kroner for 46 mm-modellen med mobiltilkobling.

9. Og det finnes også en Apple Watch SE 3

(Image credit: Apple)

Den nye, billige Apple Watch-modellen fullfører serien, med samme S10-brikke som sine søskenklokker – noe som gjør at SE 3 kan gjenskape mange av triksene fra fjorårets Series 10, som dobbelttrykk og håndfrie bevegelser med håndleddsbevegelser.

Du kan også spille av media fra den nye, billigere klokken din, forutsatt at du vil. Ingen økt batteritid for SE 3, men den får hurtiglading som en trøstepremie.