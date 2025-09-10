5 ting du trenger å vite om Apples helt nye AirPods Pro 3 – inkludert prisen

De mindre AirPods Pro 3 burde bli populære – men noe maskinvare er ikke nevnt.

Pulsmåling er inkludert – men ikke temperatursensor.

Liveoversettelse gjør en overraskende debut.

De er her! AirPods Pro 3s opptreden på Apples spennende «Awe Inspiring»-arrangement er store nyheter. Hvorfor? Fordi Apple hevder at AirPods Pro 2 er de mest populære hodetelefonene noensinne – og det kan vi ikke argumentere imot.

Etter en jevn strøm av lekkasjer de siste ukene, inkludert en designteaser, rykter om pulsmålere og temperatursensorer, den store ledetråden i iOS 26, og til tross for at Ming-Chi Kuo hevdet at Pro 3 ikke ville bli noen stor sak, og at den «store oppdateringen» i stedet ville komme i 2026 – nemlig AirPods Pro 4 (noe Mark Gurman nylig gjentok) – er AirPods Pro 3 endelig offisielle.

Så hva trenger du å vite? Her er alt – bare les videre!

(Image credit: Apple)

1. Forklaring av den nye pulssensoren – og den mindre formfaktoren

En lekkasje 2. september antydet at to nye sensorer ville komme til AirPods Pro 3, nemlig pulsmåling og en temperatursensor. Og … én av dem ble virkelighet!

Apple sier at takket være et redesignet mesh-element og en ny spesialbygd driverarkitektur, er det nå bedre luftstrøm til øret, som gir et bredere lydbilde og sterkere bass, pluss nye «skumfylte» ørepropper (nå i fem størrelser – inkludert en XXS!). Alt dette har ført til at Apple hevder at du får dobbelt så sterk støyreduksjon som den utgående modellen – et skikkelig skrytepunkt.

Men den store nyheten er synlig i hovedbildet vårt: pulsmåling. Ser du den lille ekstra svarte linjen på innsiden av halsen på øreproppen? Apple bruker den, sammen med de innebygde bevegelsessensorene i AirPods, for å gi en ny treningsopplevelse som kan spore 50 forskjellige typer trening – så ingen Apple Watch er nødvendig.

Du får til og med motiverende tilbakemeldinger under treningsøkter og datasporing i Apple Fitness+, med nye API-er som utviklere av treningsapper kan bruke.

Apple sier at «AirPods Pro 3 introduserer en spesialbygd fotopletysmografisk (PPG) sensor som pulserer usynlig infrarødt lys 256 ganger per sekund for å måle lysabsorpsjon i blodstrømmen.»

Øreproppene er også mindre (med en ny form som passer bedre til øregangen) og inneholder den minste pulssensoren Apple noensinne har laget. De er også IP57-klassifiserte, så teknisk sett vanntette.

(Image credit: Future)

2. Live-oversettelse (og bedre batteritid)

En annen stor, uventet nyhet er her: live-oversettelse. Apple sier at du vil kunne klype begge sider av øreproppen for å starte live-oversettelse, og støyreduksjon vil bli aktivert for å dempe stemmen din litt mens du får oversettelsen.

Du kan deretter bare snakke tilbake, og iPhonen din vil vise ordene du sier – og kan til og med lese dem høyt hvis du vil. Hvis to personer bruker AirPods Pro 3, kan dere bare snakke via oversettelsessystemet – og Apple hevder at de til og med bruker noe teknologi rett i øreproppene (dvs. i AirPods) så vel som i iPhonen din.

Apple sier: «Live-oversettelse på AirPods er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk, portugisisk og spansk, og kommer til fire ekstra språk senere i år: italiensk, japansk, koreansk og kinesisk (forenklet).»

Men er det noen fotnoter her? Et par. Apple sier også at «Live-oversettelse er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner eller språk. For tilgjengelighet av funksjoner, språk og systemkrav, besøk support.apple.com/en-us/121115.» Siden det er en kobling til Apple Intelligences tilgjengelighet i forskjellige land, vil det avhenge av hvor Apples AI befinner seg.

Vil du snakke om batteritiden? Javisst. Det beste som kunne sies om AirPods Pro 2 var at batteriet var «akseptabelt», med opptil 6 timers lyttetid på en lading (opptil 5,5 timer med spatial lyd og hodesporing aktivert) eller opptil 30 timers lyttetid inkludert etuiet.

AirPods Pro 3 forbedrer dette, med et batteri som kan håndtere 10 timer i høreapparatmodus med transparens på, eller 8 timers typisk bruk med støyreduksjon på.

(Image credit: Apple)

3. Pris og lanseringsdato – alt er som vanlig (hurra!)

Både AirPods Pro og AirPods Pro 2 kostet 2 990 kroner da de ble lansert, så det burde ikke komme som noen overraskelse at AirPods Pro 3 også vil koste 2 990 kroner når de kommer i butikkhyllene.

Mange av de beste trådløse øreproppene har økt i pris de siste årene i tråd med inflasjonen, men Apple har valgt å holde dem til samme pris som de første AirPods Pro fra 2019.

Siden de nye AirPods Pro 3 lanseres til denne prisen, havner de faktisk i den nedre enden av premiumsegmentet for hodetelefoner. Hvem skulle trodd det?

De kan forhåndsbestilles allerede og vil begynne å leveres (eller dukke opp i butikkene) 19. september.

4. Ingen IR-kameraer, ingen temperatursensor – og ingen omtale av H3

Det var utbredt spekulasjon om at én (eller muligens to) høyt omtalte funksjoner ikke ville komme med i oppdateringen – og det gjorde de. For å være ærlig kan det være litt av en skuffelse for noen, men introduksjonen av live-oversettelse kan veie opp for det.

Først og fremst var det ingen omtale av en kraftigere H3-brikke, som skulle være et stort skritt fremover for fremtidige funksjoner – selv om det er mulig at den faktisk er der, og Apple bare ikke nevnte den.

Det var heller ingen temperatursensor, noe som føles rart med tanke på den varmekartlignende grafikken Apple brukte til sin «Awe dropping»-begivenhet.

Det var heller ingen IR-kameraer innebygd i AirPods Pro 3. Det er ikke akkurat et sjokk: tilbake i desember 2024 rapporterte Mark Gurman til Bloomberg at teknologien for kameraer i AirPods rett og slett ikke var klar, og pekte på 2027 som det tidligste lanseringsåret.

I år sa en annen rapport at AirPods med små AI-kameraer kommer i 2027, men jeg personlig tror det kan skje i 2026 i stedet, med AirPods Pro 4. Når de kommer, tror jeg også at de vil gi en enorm sikkerhetsfordel.

Det er tydelig at Apple investerer tungt i helsesporing for sine Pro AirPods, og siden pulsmåling allerede finnes i Beats Powerbeats Pro 2 og sannsynligvis også vil komme til de mye omtalte Beats Powerbeats Fit, var det nesten gitt at pulsmåling ville dukke opp i AirPods Pro 3.

Det faktum at noen av de mer innovative funksjonene mangler (spesielt temperatursensoren) ved en så stor lansering er imidlertid fortsatt litt skuffende.

5. Fortsatt ingen støtte for Lossless

Det kanskje mest debatterte problemet med hver nye AirPods-lansering er støtte for Apple Musics eget høyoppløselige lydnivå, nærmere bestemt 24-bit/96 kHz – det maksimale for Apple Musics Lossless-nivå – og 24-bit/192 kHz for Hi-Res Lossless.

For å spille av Hi-Res Lossless-filer (som Apple ga til sine Apple Music-abonnenter uten ekstra kostnad i juni 2021) på din iPhone, trenger du fortsatt et ganske komplisert kablet system: først Apples Lightning-til-USB-kameraadapter (som er begrenset til 24-bit/48 kHz), deretter en tredjeparts bærbar DAC for å oppnå riktig oppløsning, og deretter et par gode kablede hodetelefoner.

Og for det enklere Lossless-nivået? Du trenger fortsatt kablede hodetelefoner – selv om iPhones innebygde DAC er god nok, så lenge du bruker en kabel. For eksempel Apples fortsatt utmerkede EarPods eller, siden 1. april 2025, AirPods Max med støtte for Lossless over USB-C.

Hvis AirPods Pro 3 kunne ha gitt lojale Apple-brukere tilgang til Apple Musics Hi-Res Lossless-nivå, ville det ha vært en fulltreffer – og derfor er det faktisk ganske overraskende at Cupertino-giganten fortsatt ikke har gjort det.

Apple har imidlertid introdusert ny driverarkitektur, forbedret støydemping og forbedringer av høreapparatfunksjonen, og legger til: «For å hjelpe høreapparatbrukere i støyende omgivelser som restauranter, er Conversation Enhancement nå automatisk, med kraftig forsterkning og reduksjon av bakgrunnsstøy.»