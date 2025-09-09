5 saker du behöver veta om Apples helt nya AirPods Pro 3 – inklusive priset

De mindre AirPods Pro 3 lär bli populära – men en viss hårdvara nämns inte

Pulsmätning finns med – men inte temperatursensor

Liveöversättning gör en överraskande debut

De är här! Att AirPods Pro 3 dök upp på Apples spännande "Awe Inspiring"-event nyss är stora nyheter. Varför? För att Apple hävdar att AirPods Pro 2 är de mest populära hörlurarna någonsin – och vi kan inte säga emot.

Efter en stadig ström av läckor de senaste veckorna, inklusive en designteaser, rykten om pulsmätare och temperatursensorer, den där stora ledtråden i iOS 26, och trots att Ming-Chi Kuo hävdade att Pro 3 inte skulle vara en stor grej och att den ”större uppdateringen” istället kommer 2026 – nämligen AirPods Pro 4 (något som nyligen även Mark Gurman ekade) – så är AirPods Pro 3 nu äntligen officiella.

Så vad behöver du veta? Här är allt – bara att läsa vidare!

1. Den nya pulssensorn förklarad – och den mindre formen

En läcka den 2 september föreslog att två nya sensorer skulle komma till AirPods Pro 3, nämligen pulsmätning och en temperatursensor. Och se där – en av dem blev verklighet!

Apple säger att tack vare ett omdesignat mesh och en ny specialbyggd driver-arkitektur finns det nu bättre luftflöde till örat för bredare ljudbild och kraftigare bas, plus nya ”skumfyllda” örontoppar (nu fem stycken storlekar – även en XXS!). Allt detta har lett till att Apple påstår att du får dubbelt så stark brusreducering som hos den utgående modellen – en rejäl skrytfaktor.

Men den stora nyheten syns på vår huvudbild: pulsmätning. Ser du den lilla extra svarta linjen på insidan av snäckans hals? Apple använder den, tillsammans med de inbyggda rörelsesensorerna i AirPods, för att utlova en ny träningsupplevelse som kan spåra 50 olika träningsformer – alltså ingen Apple Watch behövs.

Du får till och med motivationsfeedback under träningspassen och dataspårning i Apple Fitness+, med nya API:er för träningsapputvecklare att använda.

Apple säger: ”AirPods Pro 3 introducerar en specialbyggd fotopletysmografisk (PPG) sensor som skickar ut osynligt infrarött ljus pulserande 256 gånger per sekund för att mäta ljusabsorption i blodflödet.”

Dessutom är snäckorna nu mindre (med en ny form som bättre matchar hörselgången) och innehåller den minsta pulssensorn Apple någonsin har skapat. De är dessutom IP57-klassade, så tekniskt sett vattentäta.

2. Liveöversättning (och bättre batteritid)

En annan stor nyhet som inte var väntad är här: liveöversättning. Apple säger att du kommer kunna nypa på båda stavarna för att starta liveöversättning, och brusreducering aktiveras för att dämpa rösten lite när du får översättningen.

Du kan sedan enkelt prata tillbaka, och din iPhone visar dina ord – och kan även läsa upp dem om du vill. Om två personer använder AirPods Pro 3 kan ni bara prata över översättningssystemet – och Apple hävdar att det till och med använder viss teknik direkt i snäckorna (dvs. i AirPods) samt i din iPhone.

Apple säger: ”Liveöversättning på AirPods finns tillgängligt på engelska, franska, tyska, portugisiska och spanska, och kommer till fyra ytterligare språk innan årets slut: italienska, japanska, koreanska och kinesiska (förenklad).”

Finns det några fotnoter? Ett par; Apple säger också: ”Liveöversättning kanske inte är tillgängligt i alla regioner eller språk. För tillgänglighet av funktioner, språk och systemkrav, besök support.apple.com/en-us/121115.” Eftersom det är en länk till Apple Intelligences tillgänglighet i olika länder kommer det alltså bero på var Apples AI finns.

Vill du prata batteritid? Självklart. Det bästa man kunde säga om AirPods Pro 2 var att batteriet var ”acceptabelt”, med upp till 6 timmars lyssningstid på en laddning (upp till 5,5 timmar med Spatial Audio och Head Tracking aktiverat) eller upp till 30 timmars lyssningstid inklusive fodralet.

AirPods Pro 3 förbättrar detta, med ett batteri som klarar 10 timmar i hörapparatsläge med transparens på, eller 8 timmar vanlig användning med brusreducering på.

3. Pris och lanseringsdatum – allt är som vanligt (hurra!)

Både AirPods Pro och AirPods Pro 2 kostade 2 995 kronor när de lanserades, så det borde inte komma som en överraskning att AirPods Pro 3 också kostar 2 995 kronor när de når butikshyllorna.

Många av de bästa trådlösa hörlurarna har dock ökat i pris de senaste åren i takt med inflationen, men Apple valde alltså att hålla kvar vid samma pris som de första AirPods Pro från 2019.

Eftersom nya AirPods Pro 3 lanseras till detta pris hamnar de faktiskt i den lägre delen av premiumsegmentet för hörlurar. Vem hade trott det?

De går att förbeställa redan nu (9 september) och börjar skickas ut (eller dyka upp i butikerna) den 19 september.

4. Inga IR-kameror; ingen temperatursensor – och inget omnämnande av H3

Det spekulerades brett i att en (eller möjligen två) mycket omtalade funktioner inte skulle komma med i uppdateringen – och så blev det också. Ärligt talat kan det kännas lite nedslående för vissa, men lanseringen av liveöversättning kan gott väga upp det.

Först och främst fanns inget omnämnande av ett mer kraftfullt H3-chip, som var tänkt att vara ett stort steg för framtida funktioner – även om det är möjligt att det faktiskt sitter där och att Apple bara inte nämnde det.

Dessutom blev det ingen temperatursensor, vilket känns märkligt med tanke på den värmekarteliknande grafik Apple använde för sitt ”Awe dropping”-event.

IR-kameror inbyggda i AirPods Pro 3 blev det inte heller. Inte direkt en chock: redan i december 2024 rapporterade Mark Gurman på Bloomberg att tekniken för kameror i AirPods helt enkelt inte var redo, och pekade på 2027 som det tidigaste lanseringsåret.

I år har en annan rapport sagt att AirPods med små AI-kameror är på gång 2027, men personligen tror jag att det kan ske 2026 istället, med AirPods Pro 4. När de väl kommer tror jag dessutom att de blir en enorm säkerhetsfördel.

Det är tydligt att Apple satsar hårt på hälsospårning för sina Pro-AirPods, och eftersom pulsmätning redan finns i Beats Powerbeats Pro 2 och troligen även kommer till de omtalade Beats Powerbeats Fit, var det nästan givet att pulsmätning skulle dyka upp i AirPods Pro 3.

Men att några av de mer nyskapande funktionerna saknas (framför allt temperatursensorn) vid en så här stor lansering är ändå en liten besvikelse.

5. Fortfarande inget stöd för Lossless

Den kanske mest omdiskuterade frågan vid varje ny AirPods-lansering är stödet för Apple Musics egen högupplösta ljudnivå, specifikt 24-bit/96 kHz – alltså max för Apple Musics Lossless-nivå – och 24-bit/192 kHz för Hi-Res Lossless.

För att spela Hi-Res Lossless-filer (som Apple gav till sina Apple Music-prenumeranter utan extra kostnad redan i juni 2021) på din iPhone behöver du fortfarande ett ganska invecklat trådbundet system: först Apples Lightning-till-USB-kameradapter (som är begränsad till 24-bit/48 kHz), därefter en tredjeparts bärbar DAC för att nå rätt upplösning, och sedan ett par bra trådbundna hörlurar.

Och för den enklare Lossless-nivån? Du behöver fortfarande trådbundna hörlurar – även om iPhones inbyggda DAC är tillräckligt bra, så länge du använder kabel. Exempelvis Apples fortfarande utmärkta EarPods eller, sedan den 1 april 2025, AirPods Max med stöd för Lossless via USB-C.

Om AirPods Pro 3 hade kunnat ge lojala Apple-användare tillgång till Apple Musics Hi-Res Lossless-nivå hade det varit en fullträff – och därför är det faktiskt riktigt förvånande att Cupertino-jätten fortfarande inte har gjort det.

Apple har dock presenterat ny driver-arkitektur, förbättrad brusreducering och förbättringar i sin hörapparatsfunktion, och tillägger: ”För att hjälpa hörapparatanvändare i högljudda miljöer som restauranger är Konversationsförstärkning nu automatisk, med kraftfull förstärkning och reducering av bakgrundsljud.”