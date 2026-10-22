Nu införs böter för hög musik på brittiska bussar – borde Sverige följa efter?

Storbritannien inför hårdare åtgärder mot störande mobilanvändning i kollektivtrafiken

Den som spelar upp ljud högt kan få böter på upp till 100 pund

Vi tipsar om fyra prisvärda hörlursalternativ som gör resan trevligare för alla

Vi har nog alla varit med om det. Du sitter på bussen eller tåget och försöker koppla av när någon plötsligt börjar spela TikTok-videor, musik eller ha ett videosamtal på högsta volym, helt utan hörlurar.

Det är knappast något som uppskattas av medpassagerarna. Nu har Storbritannien bestämt sig för att ta hårdare tag mot beteendet, som på engelska har fått benämningen headphone dodging.

Från och med nästa måndag ska brittiska transportmyndigheter kunna utfärda böter på upp till 100 pund, motsvarande ungefär 1 300 kronor, till personer som stör andra resenärer genom att spela upp ljud från sina telefoner. Andy Burnham står i spetsen för kampanjen, efter att liknande förslag diskuterats tidigare.

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Det är en bra idé i teorin, även om jag är lite skeptisk till hur stor skillnad reglerna faktiskt kommer att göra. Det är nämligen särskild kontrollpersonal inom kollektivtrafiken som förväntas utfärda böterna och med tanke på hur begränsad bemanningen ofta är kan det bli svårt att se till att reglerna efterlevs.

I Sverige finns inte någon motsvarande generell bötesregel för den som spelar musik högt i kollektivtrafiken, men många trafikbolag har ordningsregler som innebär att man inte får störa andra resenärer. Oavsett vad reglerna säger är det förstås en fråga om vanlig hänsyn.

Jag hade gärna sett att Sverige följde Storbritanniens exempel och införde liknande regler och böter. Att behöva lyssna på andra människors musik, TikTok-videor eller högljudda samtal på bussar och tåg är otroligt störande, särskilt när man bara vill ha en lugn stund på väg till jobbet eller hem. Det borde egentligen vara en självklarhet att visa hänsyn till sina medresenärer, men uppenbarligen räcker inte vanligt hyfs alltid till. Kanske skulle risken för böter få fler att tänka efter innan de skruvar upp volymen.

Nåväl, som tur är behöver ett par bra hörlurar inte kosta särskilt mycket, så du kan njuta av ditt innehåll utan att behöva störa dina medpassagerare. Här är fyra hörlurar och earbuds som vi har testat eller provat, och som kan passa perfekt för pendlingen.

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Sennheiser CX 80U

(Image credit: Future)

Vi börjar med något riktigt billigt: ett par trådbundna hörsnäckor som du enkelt ansluter till telefonens USB-C-port och sedan kan ha hoprullade i fickan när du inte använder dem.

Inga Bluetooth-avbrott, inga borttappade hörsnäckor när du kliver på bussen och inga appar att krångla med. Bara att koppla in och lyssna.

Sennheiser CX 80U levererar riktigt bra ljud, stänger ute en hel del omgivningsljud och har en enkel, genomtänkt design.

Vi gav dem 4,5 av 5 stjärnor i vårt test. Det enda som drog ner betyget var att de saknar vissa funktioner som finns hos dyrare alternativ.

Det bästa är förstås priset. De lanserades i januari och kostar runt 500 kronor, men går ibland att hitta ännu billigare på Amazon.

Sony WH-CH530N

(Image credit: Sony)

Om du föredrar vanliga hörlurar framför små hörsnäckor är Sony ett märke som ofta levererar mycket för pengarna. De nyligen lanserade Sony WH-CH530N kostar 690 kronor, vilket gör dem till ett relativt billigt alternativ.

Vi har ännu inte hunnit slutföra vårt test av de här on-ear-hörlurarna eftersom de är så nya, men föregångarna Sony WH-CH520 fick hela 4,5 av 5 stjärnor i vårt test. Vi uppskattade framför allt det balanserade ljudet och den långa batteritiden. Förhoppningsvis innebär den nya modellen ytterligare förbättringar.

Sony WH-CH530N finns dessutom i flera olika färger och erbjuder aktiv brusreducering, något som fortfarande inte är självklart i den här prisklassen.

Sony WH-CH730N

(Image credit: Future)

Vill du hellre ha ett par större hörlurar som omsluter öronen? Då är nya Sony WH-CH730N värda att kika närmare på. Vi har nyligen testat dem och delade ut ett stabilt betyg på 4 av 5 stjärnor.

De är lite dyrare än de andra alternativen i den här artikeln, men med ett pris på runt 1 800 kronor är de fortfarande riktigt prisvärda med tanke på kvaliteten du får.

För den som pendlar regelbundet och vill ha ett par bekväma hörlurar i större format kan det vara värt att lägga lite extra pengar.

JLab JBuds Mini ANC

(Image credit: Future)

Sist men inte minst har vi ett par riktigt små trådlösa earbuds med aktiv brusreducering, som vi fick möjlighet att prova tidigare i år.

JLab JBuds Mini ANC är så små att du till och med kan fästa laddningsetuiet på nyckelknippan. Det gör dem till ett perfekt alternativ för dig som alltid vill ha ett par hörsnäckor nära till hands.

Med ett pris på strax under 600 kronor är de dessutom förhållandevis billiga.

Vi gillade även föregångaren utan brusreducering, JLab JBuds Mini, när den lanserades för tre år sedan. Den är ett utmärkt alternativ för dig som vill ha lätta och smidiga earbuds.

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