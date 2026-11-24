Stuart Petri, Vice President of Art: 2D/UI Design för Grand Theft Auto 6, förklarar hur Rockstar Games vidareutvecklade spelets HUD och användargränssnitt samtidigt som "arvet" från originalspelen bevarades.

Petri säger att teamet moderniserade HUD-designen för att göra den "betydligt mer sofistikerad och genomtänkt".

Han tillägger att Rockstar strävar efter att "hålla spelarna så uppslukade av världen som möjligt".

Grand Theft Auto 6 erbjuder en enorm, tätbefolkad öppen värld med en otrolig detaljrikedom och reaktionsförmåga som vi aldrig tidigare har sett i ett videospel. För att ytterligare förbättra spelarnas inlevelse har Rockstar Games också lagt stort fokus på att vidareutveckla spelets HUD.

Som en del av en serie utvecklaranteckningar som skickats till TechRadar Gaming, där Rockstar även delade med sig av sin process för att designa de många NPC-erna i GTA 6, diskuterade Stuart Petri, Vice President of Art: 2D/UI Design, vikten av att modernisera spelets användargränssnitt och HUD samtidigt som de klassiska GTA-kännetecknen som fansen känner igen bevaras.

"För nästan 25 år sedan hjälpte vi till att ge liv åt Vice City", sade Petri. "Det som började som ett enkelt visuellt formspråk har utvecklats till något betydligt mer sofistikerat, mångfacetterat och genomtänkt. När vi nu återvänder till Vice City återvänder vi till en värld som har vuxit enormt vad gäller detaljrikedom, kreativitet och spelmekanisk komplexitet."

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Petri förklarade att Rockstars "utmaning" var att vidareutveckla användargränssnittet och HUD-designen så att de skulle "kännas fräscha, moderna och relevanta för en ny generation, samtidigt som vi bevarar det arv som gör att det omisskännligt känns som GTA". Det innebar att behålla de kännetecken som spelarna minns, men uppdatera dem för att passa Leonidas dynamiska värld.

"Från det ikoniska typsnittet Pricedown och den välbekanta minikartan till efterlysningsstjärnorna och den omisskännliga Wasted-skärmen – det här är några av de visuella kännetecken som knyter samman dåtid och nutid", sade han. "Vi har alltid varit medvetna om vilken roll användargränssnittet och HUD-designen spelar för den övergripande spelupplevelsen. De ska finnas där när du behöver dem, men samtidigt inte vara distraherande."

Som utvecklaren påpekade behöver spelarna bara trycka på en knapp på styrkorset för att minimera antalet gränssnittselement och få en mer uppslukande spelupplevelse. Om de föredrar det kan de i stället visa alla de ikoner som väcker den nostalgiska GTA-känslan till liv när de utforskar Vice City, inklusive kartan, hur mycket pengar de har, statusmätare, tillfälliga bonusar och liknande.

"Vi strävar efter att hålla spelarna så uppslukade av världen som möjligt", fortsatte Petri. "Det är trots allt spelet som är viktigast och användargränssnittet finns där för att stödja den upplevelsen. Det handlar om att bygga vidare på arvet, utveckla formspråket, bevara spelarens inlevelse och skapa något som känns helt nytt men samtidigt omisskännligt som GTA."

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