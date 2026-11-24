Garmin har lagt till märken och prestationer för hundar

Den nya funktionen låter dig lägga till en hund i en aktivitet

Användare deltar trots att de inte ens har några husdjur

Har du en fyrbent vän som du gärna tar med dig på löprundor och promenader? Nu kan din hund samla utmärkelser och nå personliga milstolpar under dina aktiviteter, med en egen samling märken för att hålla koll på sina framsteg. Allt du behöver är en Garmin-klocka och en liten paus för att registrera hundens träningspass.

Den nya funktionen finns i systemuppdateringen 24.20, som är kompatibel med många av de bästa Garmin-klockorna. Du hittar den även på andra klockor, exempelvis i Forerunner- och Venu-serierna, via mjukvaruversion 19.23, som rullas ut just nu.

Som en del av uppdateringen säger Garmin att företaget har lagt till ”hundprofiler, märken, aktiviteter och aktivitetsdata”. Allt du behöver göra är att skapa en profil för din fyrbenta träningskompis och sedan lägga till den i de aktiviteter du vill. Din hund får då en egen historik över sina prestationer samtidigt som den håller sig i form och aktiv.

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För att komma igång öppnar du inställningarna på din Garmin-klocka och navigerar till Sekretess och profil > Hund. Lägg till en hundprofil och välj sedan alternativet för att inkludera hunden varje gång du redigerar en aktivitet.

Därefter registrerar din klocka dina egna mätvärden och noterar att din fyrbenta följeslagare var med under aktiviteten (även om den ännu inte kan registrera hundens mätvärden utöver dina egna).

Lägg till en virtuell hund

(Image credit: Sherise Van Dyk / Unsplash)

Det roliga med den här nya funktionen är att du faktiskt inte behöver äga en hund över huvud taget – du kan helt enkelt lägga till en påhittad vän och låta den följa med på dina löprundor och promenader som en virtuell följeslagare. Det är som att ha en egen liten maskot vars framsteg du kan följa, trots att den egentligen inte existerar. Som en Reddit-användare uttryckte det: ”Min låtsashund kommer att följa med mig på många av mina aktiviteter.”

Enligt ett inlägg på Reddit finns det ett stort utbud av märken som hundar (verkliga eller påhittade) kan samla. Det inkluderar utmärkelser för att registrera en aktivitet på internationella hunddagen (26 augusti), springa vissa distanser (inklusive 5 km, 10 km, ett halvmaraton och mer), registrera tre eller fler aktiviteter med en hund under samma dag och slutföra en aktivitet med flera hundar samtidigt.

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Även om det hela kanske inte låter så seriöst kan en träningskompis (även om den är helt virtuell) hjälpa till att motivera dig att komma ut och röra på dig även de dagar då du känner dig lite hängig.

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